Ilginamas motociklininkų egzaminų sezonas „Regitroje“

Motociklų kategorijų praktikos egzaminai „Regitroje“ galės vykti ilgiau – jie bus organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Primename, kad anksčiau būsimi motociklų vairuotojai būdavo egzaminuojami nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 9 d., tačiau tokio apibrėžto termino nebelieka. Ši ir dar keletas naujovių įsigalioja jau nuo dabar, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pasak „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Šumino, dėl pasikeitusių oro sąlygų atsirado galimybė prailginti motociklininkų egzaminų sezoną.

„Lietuvoje žiemos sezonas yra sutrumpėjęs. Turime šiltesnius orus rudenį ir pavasarį, kuomet sniegas ar plikledis pasitaiko vis rečiau. Tad atsižvelgdami į tai ir mūsų klientų poreikius priėmėme sprendimą „nebeįsisprausti“ į rėmus. Kitaip tariant, nuo šiol motociklų praktikos egzaminus galėsime organizuoti atsižvelgdami į oro sąlygas, o ne pagal tikslų kalendorių“, – sako S. Šuminas.

Motociklas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Motociklų egzaminų sezonas yra ganėtinai trumpas, tad šiuo laikotarpiu, ypač didžiuosiuose miestuose, padidėja užimtumas, nes būsimi vairuotojai nori suspėti įgyti teisę vairuoti šias transporto priemones. Tikimasi, kad būtent naujas sprendimas leis pasiūlyti daugiau egzaminų vietų per metus.

Primenama, kad KET nurodo, jog motociklus eksploatuoti su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi. Svarbu nepamiršti, kad neatsiejama egzamino dalis yra specialieji važiavimo manevrai aikštelėje, todėl egzaminų grafikas bus sudaromas atsižvelgiant į oro sąlygojamas galimybes juos atlikti.

Regitra / E. Genio/LRT nuotr.

Reikalavimai motociklui ir aprangai

Kaip žinia, atvykstantiems į A, A1 ar A2 kategorijos praktikos egzaminus yra sudaryta galimybė jį laikyti ne tik „Regitros“ motociklu, bet ir su nuosava transporto priemone, tačiau ji turi atitikti specialiuosius reikalavimus. Remiantis Europos Sąjungos direktyva, nuo šiol keičiasi minimalūs reikalavimai A2 kategorijos motociklui – jo darbinis tūris turės būti ne mažesnis kaip 245 cm3 (anksčiau buvo 395 cm3).

Primename, kad būsimas motociklininkas į praktikos egzaminą turi atvykti su specializuota apranga, kuri apsaugotų nuo galimų sužalojimų. Be tinkamų apsaugų egzamino laikyti negalima. Šiuo metu būtina pasirūpinti saugos šalmu, alkūnių, kelių ir pečių apsaugomis, pirštinėmis bei batais. Taip pat reikalinga ryškiaspalvė su šviesą atspindinčiais elementais liemenė (jei šių elementų nėra aprangoje), taip pat įkrautas mobilusis telefonas su laisvų rankų įranga (ausinėmis).

Regitra / E. Genio/LRT nuotr.

Keičiasi 78-o kodo įrašymo į vairuotojo pažymėjimą tvarka

Dar vienas iš žymesnių palengvinimų yra susijęs su 78-o kodo įrašymu į vairuotojo pažymėjimą. Šis kodas nurodo, jog galima vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže.

Nuo šiol asmenys, norintys vairuoti BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 arba D1E kategorijų transporto priemones su mechanine pavarų dėže, praktikos egzaminą galės laikyti ir su automatine pavarų dėže. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad šia naujove galės pasinaudoti tie, kurie jau turi vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti bent vienos iš šių kategorijų transporto priemonę su mechanine pavarų dėže: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 arba D1E.

Tokiu atveju į vairuotojo pažymėjimą 78-as kodas nebus įrašomas.