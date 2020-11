Servisų darbuotojus stebina ne klientų srautas, o padangos – ką išmeta svetur, lietuviai perka su džiaugsmu

Pasikeisti padangų skubantys vairuotojai vienas po kito varsto servisų duris. Ir nors lapkričio pradžioje norinčiųjų nestinga, anot specialistų, darbas vyksta sklandžiai, ilgos eilės netįsta. O ir didžiausią susirūpinimą servisams kelia ne klientų srautas, o padangos, kuriomis apaunami lietuvių automobiliai, bei vairuotojų požiūris į jas.

Lietuvos autoservisų asociacijos direktorius Ainis Petkus LRT.lt sako, kad servisuose užimtumas – toks pat, kaip ir praėjusiais metais. Skirtumas galbūt tik vienas – didieji servisai priima tik užsirašiusius klientus, todėl patekti į juos be išankstinės rezervacijos beveik neįmanoma.

„Vyksta normalus sezoninis darbas, kol kas viskas be jokių nukrypimų. Laukiame Vyriausybės sprendimo dėl karantino griežtinimo, o tai paveiks ir servisus“, – pasakojo A. Petkus.

Jo teigimu, trečiadienio servisai laukia su nerimu, nes nežinia, ar nauja karantino tvarka ir sugriežtinimai stipriai nepaveiks servisų darbo, kita vertus, servisai yra pasiruošę viskam.

„Dėl to nuotaikos yra blogos. Sumažėjus klientų srautui dėl karantino gali įsijungti taupymo režimas. Didieji autoservisai, tikėtina, sulauktų valstybės paramos, o mažiesiems tektų pasistengti, kad sudurtų galą su galu. Daug žmonių netektų darbo, o galiausiai mažieji servisai dar ir liktų kalti, kad nepasirūpino savimi“, – liūdną scenarijų braižė asociacijos direktorius.

Padangos montavimas / BNS nuotr.

Pandemija turėjo įtakos

Šiemet servisų darbą koreguoja pandemija.

Klaipėdoje padangų montavimo paslaugas teikiančios bendrovės „Autokairys“ direktorius Darius Kairys pasakojo, kad klientai kreipiasi iš anksto, tad, nors eilė ir sudaroma, ji nėra ypač ilga – paslaugos suteikiamos tą pačią dieną, ilgai laukti netenka, išvengiama ir lankytojų spūsčių.

Pašnekovas tikino, kad dirbant stengiamasi laikytis saugumo taisyklių: darbuotojai dėvi apsaugines veido kaukes, vengiama didesnių nei 5 žmonių susibūrimų galimybės, jeigu reikia, klientų savo eilės prašoma luktelėti atokiau nuo darbuotojų. Po darbo dienos dezinfekuojamos patalpos.

Verslininkai atkreipė dėmesį, kad šiemet žmonės atidžiau planuoja išlaidas ir rinkdamiesi naują apavą automobiliui. Šį pokytį verslininkai sieja būtent su pandemija. Manoma, kad įvairūs suvaržymai turėjo įtakos gyventojų finansams.

Panevėžys, kaukė, automobilis, automobilio kvapas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Grėsmė – antrarūšės padangos iš juodosios rinkos

Anot Lietuvos autoservisų asociacijos direktoriaus A. Petkaus, net ir tuo metu, kai servisų ateitis nėra aiški, už sezoninį darbą – padangų keitimą – iš klientų daugiau pinigų nekaulijama. Jei kaina ir skirsis vienu kitu euru, tai esą ne dėl įkainių, o dėl technologinių pokyčių, mat naujiems automobiliams dažnai montuojami didesni ratai, o tai daro įtaką ir padangų keitimo kainai.

Kainos nesikeičia ir dėl internetinės prekybos bei juodosios padangų rinkos. Būtent juodąją rinką A. Petkus vertina kaip vieną didžiausių rizikų, nes nemaža dalis lietuvių automobilių yra apauti antrarūšėmis padangomis.

„Perkant padangas internetu joms taikoma garantija, o juodojoje rinkoje pardavinėjamos padangos, kurių garantija pasibaigusi. Tokių padangų ilgaamžiškumas sumažėjęs, efektyvumas – taip pat. Jūs patikėkite, pas mus patenka toks šiukšlynas. Kitose šalyse pagal reglamentą tas padangas reikia utilizuoti, o pas mus jos atvežamos naujam gyvenimui. Kam jiems utilizuoti, jei gali parduoti dar kartą, tik pigiau? Oficialiai į šalį importuojama apie 20 tonų padangų, bet iš juodosios rinkos jų atkeliauja dar tiek pat. O lietuviai nori sutaupyti ir renkasi pigesnį variantą, nesvarbu, kad rizikuoja aplinkinių ir savo gyvybe“, – pastebėjimais dalijosi A. Petkus.

Padangos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dilema dėl vasarinių padangų sezono trukmės

Bendrovės „Bonum Auto“ direktorius Rimvydas Skaistaitis neslėpė, kad ir šiluma lepinantį rudenį kyla diskusijų dėl vasarinių padangų sezono trukmės.

Pastebima, kad anksčiau lapkričio pradžioje klientus į servisus suvydavo spustelėjęs šaltukas, tačiau jis jau kurį laiką nesirodo, dienomis termometrų stulpeliai rodo apie 10 laipsnių šilumos, tad žmonės neskuba keisti padangų.

„Anksčiau vienas didžiausių padangų keitimo kriterijų, neskaitant galiojančių teisės aktų, buvo orai. Dabar, kai žmonės mato teigiamą temperatūrą, stumia laiką. Kiti mano, kad taip tausoja ratus“, – aiškino verslininkas.

Pašnekovo teigimu, diskusija dėl žieminių padangų sezono – verta dėmesio, mat vyraujant dabartinėms oro sąlygoms anaiptol ne visos šaltojo sezono padangos yra geras pasirinkimas.

„Sniego ir ledo padangos nėra skirtos naudoti dabar. Minkšto mišinio padangos ant šlapios dangos nėra efektyvios. Tačiau juk mes nekeisime ratų kaip „Formulėje 1“, – sakė R. Skaistaitis.

Pašnekovas pridūrė, kad, pavyzdžiui, praėjusiais metais Klaipėdos krašte sniego nė nebuvo, tad būtent tokioms oro sąlygoms pritaikytos padangos buvo neefektyvios.

Verslininkas pritarė minčiai, kad žieminių padangų sezoną būtų galima pavėlinti, tačiau pridūrė, jog atsakomybė už galimus eismo įvykius, kurie nutiktų dėl laiku, atsižvelgiant į orų sąlygas, nepakeistų padangų, turėtų tekti automobilio vairuotojui.

Padangos / BNS nuotr.

Senų padangų stirtos virsta sąvartynais

Padangų keitimo klausimai galvos skausmą kelia ne tik vairuotojams, norintiems rasti geriausias ar susivėlinusiems ir įstrigusiems eilėse prie servisų, bet ir miesto tvarkdariams.

Dažniausiai miesto užkaboriuose atsirandančiuose nelegaliuose sąvartynuose rikiuojamos būtent naudoti netinkamų padangų stirtos.

„Tokių nelegalių sąvartynų mieste atsiranda nuolat. Dažniausiai tai būna padangos. Mes juos šaliname nuolat“, – tikino Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras dar spalį skelbė, kad už kiekvieną ne vietoje išmestą padangą gali tekti sumokėti baudą nuo 30 iki 90 eurų, o už aplinkai padarytą žalą papildomai atlyginti 44 eurus.

nelegalus savartynas karoliniškėse / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pabrėžiama, kad keičiant padangas automobilių remonto įmonėse senosios turi būti priimamos nemokamai. Be to, visi padangų pardavėjai, tarp jų ir prekybos centrai, privalo iš vartotojo nemokamai priimti naudotas padangas, jeigu jos skirtos to paties tipo transporto priemonei ir jeigu jų atiduodama tiek, kiek perkama.

Senas padangas taip pat galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Paprastai tokios aikštelės nemokamai iš gyventojo per metus priima iki penkių lengvųjų automobilių padangų, bet priėmimo sąlygos savivaldybėse gali skirtis. Šiuo metu Lietuvoje veikia 98 tokios aikštelės.