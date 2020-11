„Bugatti“ užsimojo nupūsti visus superautomobilius nuo kelio – sukūrė 1825 AG monstrą

Nė vienas iš ankstesnių „Bugatti“ modelių nebuvo toks kietas kaip „Bolide“ – lenktynių trasos monstras, galintis pasigirti neįtikėtinu specifikacijų sąrašu ir įspūdingu dizainu, rašo „Motor1.com“.

Bet meskim visus išvedžiojimus ir eikim tiesiai prie įspūdingų skaičių. Išbandytas ir užgrūdintas 8 litrų variklis generuoja 1578 arklio galias (1177 kW), kaip galėjome įsitikinti, skriedami „Centodieci“ arba „Super Sport 300+“ modeliais. Tačiau „Bugatti“ ties tuo nesustojo ir perkonstravo šį variklį taip, kad jį būtų galima „maitinti“ lenktyniniais degalais, kurių oktaninis skaičius siekia 110. Šis patobulinimas leido pasiekti stulbinamas 1825 AG (1361 kW), esant 7 tūkst. aps./min. ir 1850 niutonmetrų sukimo momentą, esant 2 tūkst. aps./min. Galios šuolis taip pat buvo pasiektas sukūrus naujus keturgubus turbokompresorius.

Taikydami įvairias svorio taupymo priemones, inžinieriai iš Molsheimo sugebėjo sumažinti „Bolide“ svorį iki 1240 kilogramų arba maždaug tiek, kiek sveria įprastas europietiškas kompaktiškas automobilis.

Bugatti Bolide / Gamintojo nuotr.

Nenuostabu, kad toks galingas ir tiek nedaug sveriantis lenktyninis hiperautomobilis yra tikra raketa. Nuo 0 iki 100 km/val. jis įsibėgi vos per 2,17 sekundes, o 200 km/val. greitį pasiekia per 4,36 sekundes. Bet nepamirškite, kad kol kas „Bugatti“ neatliko šių pagreičio testų realiomis sąlygomis – visa tai tėra simuliacijose gauti rezultatai. Tas pats pasakytina ir apie įsibėgėjimą nuo 0 iki 300 km/val. per 7,37 sekundes bei iki 400 km/val. per 12,08 sekundes.

„Bugatti“ netgi pateikė teorinį įsibėgėjimo nuo 0 iki 500 km/val. laiką, kuris siekia 20,16 sekundes. Kitaip tariant, „Bolide“ Niurnburgringo trasą turėtų įveikti per 5 minutes ir 23,1 sekundes. Maksimalus greitis? „Gerokai virš 500 km/val.“, o „Le Mano“ rato įveikimo laikas užfiksuotas ties 3 minutėmis ir 7,1 sekundėmis. Vėlgi visa tai tėra simuliacijų rodikliai.

Nevertėtų pamiršti ir dizaino. Tik pažiūrėkite į jį. Jei manėte, kad „Bugatti Vision Gran Turismo“ yra iš kito pasaulio, tai „Bolide“ neabejotinai atskriejęs iš tolimos galaktikos. Iš tikrųjų čia slypi kur kas daugiau dalykų, nei galima įžiūrėti plika akimi. Naujasis automobilis gali pasigirti „transformuojama oda“ (kaip „Bugatti“ tai vadina), kurios tikslas – pagerinti oro patekimą į ant stogo esantį ėmiklį. Važiuojant lėtai, ėmiklio paviršius išlieka lygus, tačiau kiek stipriau spustelėjus akceleratorių, jis išsiplečia.

Bugatti Bolide / Gamintojo nuotr.

Oficialios automobilio nuotraukos ne visiškai tiksliai atspindi jo prošvaisą, kuri siekia vos 995 mm ir yra maždaug 300 mm mažesnė nei įprastas „Chiron“ aukštis. Dėl X formos priekinių ir galinių žibintų „Bolide“ atrodo kaip ką tik išriedėjęs iš mokslinės fantastikos filmo.

Vos per 9 mėnesius sukurtas „Bolide“ kol kas nėra įvertintas pinigine išraiška. Taip yra dėl to, kad „Bugatti“ vis dar svarsto, ar verta pradėti šio „aukščiausios klasės vidaus degimo variklio“ gamybą.