Tiksinti bomba šalies keliuose – kone dešimtadalis vairuotojų padangų būklės netikrina niekad

Lietuvos, Latvijos ir Estijos vairuotojai rimtai vertina automobilio padangų būklę. Tai atskleidė draudimo bendrovės „Gjensidige“ užsakymu „Nielsen“ atlikta Baltijos šalių gyventojų apklausa. Tyrimo duomenimis, 26 proc. Lietuvos, 24 proc. Estijos ir 22 proc. Latvijos vairuotojų padangų būklę pasitikrina kartą per mėnesį.

Latviai ir lietuviai dažniau negu estai tikrina padangas dukart per metus. Taip elgiasi ketvirtadalis lietuvių ir latvių bei 21 proc. Estijos vairuotojų, rašoma draudikų pranešime žiniasklaidai.

Beveik dešimtadalis vairuojančių žmonių Baltijos šalyse padangų būklės netikrina niekada.

Padangos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Slėgį turi sekti vairuotojai

„Galima pasidžiaugti, kad tinkama padangų priežiūros rutina vyrauja visos trijose valstybėse. Kartą per mėnesį reikėtų būtinai apžiūrėti padangų išorinę būklę. Vairuotojai patys turėtų sekti ir padangų slėgį. Naujesnėse transporto priemonėse prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas apie būtinybę pripūsti padangas. Kiti vairuotojai gali pasitikrinti tai specialiu prietaisu degalinėse, bei pripūsti, jei reikalinga“, – sako draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.

Pasak V. Katilienės, jei padangų slėgis yra per mažas, sumažėja automobilio manevringumas ir stabilumas kelyje. „Esant per dideliam padangos slėgiui, padanga su kelio danga liečiasi tik per patį padangos vidurį, todėl sukibimas su kelio danga gerokai sumažėja. Bet kokiu atveju didesnis padagos slėgis yra mažiau pavojingas kelyje“, – tvirtina draudimo bendrovės atstovė.

Nubrozdinimas – kaip tiksinti bomba

Tyrimo duomenimis, ketvirtadalis Lietuvos ir Latvijos bei 22 proc. Estijos gyventojų padangas tikrina du kartus per metus.

„Tikėtina, kad ši dalis vairuotojų padangų patikrą atlieka rudenį ir pavasarį, kai montuoja prasidedančiam sezonui skirtas padangas. Išties tokia apžiūra yra per reta, vairuotojai turėtų patys savo iniciatyva patikrinti, ar tinkamai prisukti varžtai, o svarbiausia – apžiūrėti išorinius mechaninius pažeidimus“, – pasakoja V. Katilienė.

Padangos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jos teigimu, taškiniai padangų įdūrimai, šono nubrozdinimas ar šoninis įpjovimas dažnai yra apgaulingi pažeidimai. „Tokia padanga palaiko oro slėgį ir funkcionuoja be ryškių trikdžių, tačiau ji nėra tinkama eksploatacijai. Esant didelei apkrovai, tokia padanga gali sprogti. Taigi, vairuotojams labai svarbu periodiškai patiems patikrinti padangų būklę ir įvertinti, ar joje nėra smulkių išorinių pažeidimų“, – kalba draudikė.

Ne tik keičiant padangas, bet ir patyrus smūgį į ratą itin svarbu atlikti ratų balansavimą. Draudikės teigimu, tinkamai subalansuoti ratai vairuojant leidžia sumažinti transporto priemonės slydimo riziką.

Padangos keitimas / Shutterstock nuotr.

V. Katilienės teigimu, svarbus ir tinkamas padangų protektoriaus gylis. „Jo užduotis – išstumti vandenį, todėl kuo padangos protektoriaus gylis mažesnis, tuo vanduo išstumiamas blogiau. Tuomet tarp padangos ir kelio dangos susidaro vandens sluoksnis ir automobilis gali tapti nevaldomu, tai priklauso ir nuo greičio bei kelio dangos“, – sako draudimo bendrovės atstovė.