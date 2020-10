Vilniuje KET pažeidęs pėsčiasis užsidirbo baudžiamąją atsakomybę

Sostinės policijos pareigūnams įkliuvo pėsčiasis, kirtęs sankryžą degant draudžiamam šviesoforo signalui, praneša Vilniaus apskrities VPK.

Be to, paviršinės apžiūros metu rasta ir paimta augalinės kilmės medžiaga, įtariama, kanapės. Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai nuolat vykdo prevencines priemones eismo saugumui užtikrinti.

Spalio 9 d. sostinės Taikos g. pareigūnai pastebėjo vyrą (gimusį 1986 m.), kuris, degant draudžiamam (raudonam) šviesoforo signalui, perėjo šviesoforu reguliuojamą sankryžą.

Pėsčiųjų perėja / BNS nuotr.

Trisdešimt ketverių metų vyrui už šį Kelių eismo taisyklių už nusižengimą buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 str. 1 d. (Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas). Paviršutinės apžiūros metu pas „prasižengėlį“ buvo rasta augalinės kilmės medžiaga, galimai narkotinė medžiaga ‒ kanapės.

Administracine nuobauda vyrui nepavyks išsisukti ‒ Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.). Be to, atlikus kratą įtariamojo gyvenamojoje vietoje, buvo rastos svarstyklės bei malūnėlis kanapėms smulkinti. Vyrui gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.