„Tesla“ vertė sumenko 50 mlrd. dolerių, nors po trejų metų žadami pigesni automobiliai

Investuotojai net 50 mlrd. JAV dolerių sumažino bendrovės „Tesla Inc.“ rinkos vertę, nepaisant jos generalinio direktoriaus Elono Musko pažado tiek sumažinti produkcijos kainą, kad autonominį automobilį būtų galima įsigyti už 25 tūkst. dolerių, bet tik po trejų metų, rašo EURACTIV.

E. Muskui ir kitiems „Tesla“ vadovams pristačius naująsias baterijas ir rinkos strategijas, bendrovės rinkos kapitalizacija smuko net 20 mlrd. JAV dolerių vos per dvi valandas po to, kai antradienį buvo baigta prekyba. Akcijų birža užsidarė, indeksams fiksuojant 5,6 proc. smukimą, o per kelias ateinančias valandas jų vertė krito dar 6,9 proc.

„Tai, ką apie baterijas kalbėjo E. Muskas, toli gražu nėra garantuotas dalykas, – sako „Roth Capital Partners“ analitikas Craigas Irwinas. – Jo žodžiuose nebuvo nieko apčiuopiamo.“

„Tesla Cybertruck / AP nuotr.

Plačiai išreklamuotos E. Musko „Baterijų dienos“ metu investuotojai tikėjosi dviejų svarbių pranešimų: kad sukurta „milijono mylių“ baterija, veiksianti 10 ar daugiau metų, ir numatyti konkretūs išlaidų mažinimo tikslai, išreikšti doleriais už kilovatvalandę, kurie leistų sumažinti elektromobilių kainą tiek, kad ji nebesiektų benzininio automobilio kainos.

E. Muskas nepasiūlė nei vieno, nei kito. Vietoje to jis pažadėjo per kelis ateinančius metus, pasitelkus naujas technologijas ir procesus, sumažinti baterijų kainą per pusę ir sukurti „įperkamą“ elektromobilį.

„Per trejus metus... mes galime pagaminti 25 tūkst. dolerių kainuosiantį automobilį, kuris nenusileis, o gal kiek ir pranoks, panašios klasės benzininį automobilį“, – sakė E. Muskas.

E. Muskas pripažino, kad kol kas „Tesla“ nėra baigusi projektuoti ir gaminti ambicingojo modelio ir jo baterijos. Bendrovei pakankamai dažnai nepavyksta užbaigti gamybos per E. Musko nurodytą terminą.

„Tesla“ tikisi, kad galiausiai taps pajėgi pagaminti iki 20 mln. elektromobilių per metus. Šiais metais visa automobilių pramonė visame pasaulyje planuoja išleisti 80 mln. automobilių.

Visiems prieinamo elektromobilio gamyba „visada buvo mūsų svajonė, nuo pat bendrovės įsikūrimo“, – kalbėjo E. Muskas daugiau kaip 270 tūkst. internetu jo pristatymo klausiusių žmonių.

„Tesla Model X“ / AP nuotr.

Antradienį „Tesla“ taip pat pristatė naująjį „Model S Plaid“ – 840 km vienu įkrovimu nuvažiuojantį sedaną, galintį išvystyti iki 320 km/h greitį. Planuojama, kad „Plaid“ prekyboje pasirodys 2021 m., o kol kas jį galima užsisakyti „Tesla“ tinklalapyje už beveik 140 tūkst. dolerių.

Baterijų perdirbimas

Renginio pradžioje E. Muskas žengė į sceną, vilkėdamas juodus marškinėlius ir mūvėdamas džinsus, o maždaug 240 „Tesla“ akcininkų, sėdinčių bendrovės automobilių stovėjimo aikštelėje išrikiuotuose „Tesla Model 3“, pritariamai spaudė savo automobilių garso signalus.

Kaip vieną iš būdų sumažinti automobilių kainas E. Muskas įvardijo naujos kartos baterijas, kurios bus galingesnės, ilgaamžiškesnės ir perpus pigesnės nei tos, kurias bendrovė naudoja šiuo metu.

„Tesla Autopilot“ sistema / Shutterstock nuotr.

Naujosios, kiek didesnės cilindro formos „Tesla“ baterijos suteiks penkis kartus daugiau energijos, šešis kartus daugiau galios ir galimybę vienu įkrovimu nuvažiuoti kur kas didesnį atstumą, aiškino E. Muskas ir pridūrė, kad pilna apimtimi jų gamyba turėtų būti pradėta maždaug po trejų metų.

Anot E. Musko, siekdama sumažinti automobilių kainą, „Tesla“ planuoja perdirbti baterijas Nevadoje įsikūrusioje gamykloje ir praktiškai iki nulio sumažinti kobalto – vieno brangiausių elementų – naudojimą baterijų gamyboje. Bendrovė taip pat planuoja pati gaminti savo automobiliams baterijas itin automatizuotose gamyklose įvairiose pasaulio šalyse.

Po šio pareiškimo smuko dviejų bendrovių, gaminusių „Tesla“ automobiliams baterijas – Pietų Korėjos „LG Chem“ ir Japonijos Panasonic Corp.“ – akcijos.

„Tesla“ planuoja naujųjų baterijų gamybą pradėti naujojoje surinkimo linijoje šalia gamyklos Fremonte, Kalifornija. Tikimasi, kad iki 2021 m. pabaigos gamybos apimtys siekas planuojamas 10 gigavatvalandžių per metus. Šiuo metu Nevadoje įsikūrusioje baterijų gamykloje „Tesla“ kartu su partneriu „Panasonic Corp.“ pagamina apie 35 gWh produkcijos.

Per ateinančius trejus metus „Tesla“ sieks sparčiai didinti baterijų gamybos tempą iki 3 teravatvalandžių arba 3 tūkst. gigavatvalandžių per metus – tai maždaug 85 kartus viršija dabartinius Nevadoje esančios gamyklos pajėgumus. E. Musko teigimu, „Tesla“ galėtų tiekti baterijas ir kitoms bendrovėms.

„Tesla“ / Vlad Tchompalov/Unsplash nuotr.

Dėl griežtėjančių aplinkosaugos taisyklių automobilių gamintojams pereinant nuo arklio galių prie kilovatų, investuotojai ieško įrodymų, kad „Tesla“ gali sustiprinti lyderystę elektrifikavimo technologijų srityje, lyginant su įprastais automobilių gamintojais, kurių didžiąją dalį pardavimų ir pelno sudaro prekyba vidaus degimo varikliais varomomis transporto priemonėmis.

Nors, pasikeitus baterijų cheminiai sudėčiai, per pastaruosius keletą metų vidutinė elektromobilių kaina sumenko, jie vis dar yra brangesni už įprastus automobilius, nes baterija sudaro nuo ketvirtadalio iki trečdalio tokios transporto priemonės kainos.

Mokslininkai paskaičiavo, kad kainų paritetas arba taškas, kai elektrinių transporto priemonių kaina susilygins su vidaus degimo varikliu varomų transporto priemonių kaina, bus pasiektas, kai baterijų paketai kainuos 100 dolerių už kilovatvalandę (kWh).

Remiantis elektromobilių konsultacinės bendrovės „Cairn Energy Research Advisors“ duomenimis, 2019 m. „Tesla“ baterijų paketai kainavo 156 dolerius už kWh.