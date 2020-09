Pasieniečių vadas: po Lukašenkos pareiškimų situacija nesikeičia – eismas per sieną su Baltarusija vyksta įprastai

Eismas per sieną su Baltarusija vyksta įprastai, BNS penktadienio rytą sakė Lietuvos pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.

„Aiškumo kol kas neturime – būtų sunku tikėtis, kad per naktį galėtume gauti iš mūsų Baltarusijos kolegų kažkokį oficialų pranešimą, tačiau situacija iš esmės nepasikeitė prie valstybės sienos per naktį: vykimas per valstybės sieną vyksta“, – sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas.

„Natūraliai nakties metu judėjimo aktyvumas šiek tiek sulėtėjo, tačiau transporto priemonės ir žmonės vyksta per valstybės sieną. Kol kas jokių ypatingų pasikeitimų nėra“, – pridūrė jis.

Pasak R. Liubajevo, šiandien Lietuvos pareigūnai ir toliau mėgins kontaktuoti su Baltarusijos kolegomis, siekdami sužinoti daugiau informacijos po to, kai šios šalies prezidentas Aliaksandras Lukašenka ketvirtadienį pareiškė, kad Baltarusija uždaro sieną su Vakarais, pirmiausia su Lietuva ir Lenkija.

VSAT vado teigimu, nei kaimyninės Lenkijos pasieniečiai, nei regioninio lygio Baltarusijos pasieniečių vadovai jokios informacijos apie naują vykimo režimą ketvirtadienio vakarą neturėjo.

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas ketvirtadienį BNS sakė, kad Baltarusijos pasienio pareigūnai akyliau sieną su Lietuva kertančius automobilius rentgeno įranga tikrina jau porą dienų.

Penktadienio rytą pasienyje, pasak R. Liubajevo, yra nedidelė eilė: išvykimo laukia apie 180 sunkvežimių, Baltarusijos pusėje – apie 30 sunkvežimių.

„Čia kažko išskirtinio nėra, pas mus periodiškai tokios eilės susidaro“, – sakė jis.

Rustamas Liubajevas / BNS nuotr.

A. Lukašenka ketvirtadienį pareiškė, kad Baltarusija uždaro sieną su Vakarais ir stiprina valstybinės sienos su Ukraina apsaugą bei sakė siunčiantis „pusę kariuomenės“ stiprinti vakarinių sienų apsaugą.

A. Lukašenka pridūrė, kad su Rusijos valdžios pagalba stiprins Sąjunginės valstybės apsaugą.

Baltarusijoje jau daugiau kaip mėnesį vyksta beprecedenčiai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Europos Sąjunga anksčiau patvirtino planus įvesti sankcijas už smurtą prieš protestuotojus Baltarusijoje atsakingiems asmenims. JAV Valstybės departamentas taip pat paskelbė, kad ruošiasi įvesti sankcijas Minskui ir kad šiuo klausimu konsultuojasi su ES.