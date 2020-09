Kiek automobilių gamintojai uždirba per sekundę – tokių sumų pavydėtų ne vienas darbuotojas

2019 m. automobilių gamintojai vien tik JAV pardavė daugiau kaip 17 mln. naujų automobilių, o kaip visi žinome, automobilis – nėra pigi prekė. Perėjimas prie krosoverių ir padidinto pravažumo automobilių išpūtė kainas, nes vartotojas šiais laikais pageidauja erdvesnės transporto priemonės. Tai reiškia, kad juos gaminančios bendrovės džiaugiasi išaugusiais pelnais, rašo caranddriver.com.

Naujas „VisualCapitalist.com“ atliktas tyrimas leidžia pažvelgti, kiek 2019 m. automobilių gamintojai uždirbo per sekundę.

Tyrimo metu buvo analizuojamos 19 automobilių gamintojų, visame pasaulyje pagaminusių 92 mln. automobilių, pajamos bruto. Du iš jų – „VW Group“ ir „Toyota“ – aiškūs šios grupės lyderiai. Pernai jie atitinkamai uždirbo 9 202,88 ir 8 946,58 JAV dolerių per sekundę. Tai pakankamai nemaži pinigai ir gerokai didesni už trečioje vietoje likusio „Ford“ pajamas, kurios siekė 4 946,58 dolerių per sekundę.

Tai, kad „VW Group“ puikuojasi sąrašo viršuje, visiškai nestebina, nes po šios korporacijos „skėčiu“ slepiasi tokie prekės ženklai kaip „Lamborghini“, VW, „Audi“, „Porsche“, „Bentley“, „Bugatti“ ir kiti. O štai „Toyota“, prasimušusi į lyderių pozicijas, stebina, nes ji apima kur kas mažiau prekės ženklų nei „VW Group“ – tik pagrindinę „Toyota“ liniją ir kiek prabangesnius „Lexus“ modelius. Be to, „Toyota“ uždirbo beveik dvigubai daugiau nei jos pagrindinis konkurentas Japonijoje „Honda“, kurios pajamos tesiekė 4 537,67 dolerių per sekundę.

Nauji automobiliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sąrašo apačioje randame tokius automobilių gamintojus kaip „Tesla“ ir „Subaru“. Abu jie uždirbo mažiau nei 1 000 JAV dolerių per sekundę – atitinkamai 780,06 ir 904,05. „Mazda“ įsiterpė kiek aukščiau „Subaru“ su 1 017,88 dolerių per sekundę, o „Suzuki“ pavyko uždirbti šiek tiek daugiau – 1 104,86 dolerių. Šie vieno prekės ženklo automobilių gamintojai neturi tokių pajėgumų kaip didžiosios korporacijos, todėl nenuostabu, kad klientų pasiekiamumas, gamybos pajėgumai ir pardavimai yra riboti.

Nauji automobiliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad GM uždirbo daugiau nei FCA – atitinkamai 4 351,76 ir 3 856,10 dolerių per sekundę, o BMW aplenkė „Mercedes“ keliais šimtais dolerių. Net „Hyundai“ pavyko pakilti aukščiau „Kia“ – atitinkamai 2 879,25 ir 1 585, 49 dolerių per sekundę. Pasaulinė automobilių gamybos industrija yra milžiniška ir šis tyrimas tik dar kartą patvirtina, kokia ji svarbi pasaulio ekonomikai. Net ir mažiausi automobilių gamintojai uždirba milijardus dolerių per metus.