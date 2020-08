Elektromobiliams – specialios padangos, atsparesnės apkrovai

Automobiliai su elektrine ir hibridine pavara yra sunkesni už tradicines mašinas, o pajudant elektros variklis į kelią perduoda didesnį sukimo momentą, todėl padangos turi pasižymėti didesniu atsparumu apkrovai, taip pat riedėti tyliai, kadangi elektromobiliai yra tylesni už įprastus automobilius.

Tokiems automobiliams „Continental“ yra sukūrusi specialiai pritaikytas padangas, pasižyminčias ne tik šiomis savybėmis, bet ir itin dideliu saugumu šlapiame ir sausame kelyje, trumpu stabdymo atstumu, pasipriešinimu akvaplanavimui ir ypatingai elektromobiliams svarbiu itin mažu pasipriešinimu riedėjimui, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Padangos / Pranešimo autorių nuotr.

„Kadangi didesnis elektromobilių ir hibridinių automobilių svoris reiškia didesnę padangų apkrovą, jos yra žymimos XL indeksu, – sako Andreas Schlenke, „Continental“ padangų kūrimo inžinierius. – Be to, dėl didesnio elektrifikuotų automobilių sukimo momento pajudant padangos labiau dyla, todėl jos turi specialų protektoriaus raštą ir medžiagų sudėtį.“ Mažas pasipriešinimas riedėjimui pasiekiamas naudojant specialų gumos mišinį, pritaikytą protektoriaus raštą ir tvirtą šoninės sienelės konstrukciją, taip pat siekiama, kad padangos būtų kuo lengvesnės. Taip pat dėl to, kad elektromobiliai yra žymiai tylesni už automobilius su vidaus degimo varikliais, labai svarbu mažas padangos triukšmingumas, kuris pasiekiamas padangos vidinėje dalyje montuojant ypatingos sudėties porolono sluoksnį.

MINI Cooper S; Elektromobilis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pirmąsias elektromobiliams pritaikytas „Conti.eContact“ padangas, kurios sertifikuotos naudoti „Smart EQ Forfour“ elektromobiliams, bendrovė pristatė 2012 metais. Kitos elektromobiliams pritaikytos ir kaip originali elektromobilių ir hibridinių modelių įranga tiekiamos padangos yra itin mažu pasipriešinimu riedėjimui ir saugiomis savybėmis pasižyminčios „EcoContact 6“ padangos. Taip pat gamoje yra energiją tausojančios sportiškos „SportContact 5“ padangos, skirtos tokiems galingiems elektromobiliams kaip „Tesla Model S“.