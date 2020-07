Prieš peržengiant „Regitros“ slenkstį – visa, ką reikia žinoti apie egzaminus

„Regitros“ egzaminai baimina ne vieną būsimą vairuotoją, kadangi pasiruošimas jiems yra ganėtinai ilgas procesas, trunkantis nuo dviejų savaičių iki, dviejų, trijų ar net keturių mėnesių. Pateikiame svarbiausią informaciją, ką reiktų žinoti besiruošiant vairavimo egzaminui.

„Regitros“ teorijos egzaminas

Ką reikia turėti vykstant laikyti teorijos žinių patikrinimo egzaminą?

Privalomi dokumentai, kuriuos turite turėti su savimi vykstant laikyti teorijos egzaminą yra:

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

• Galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma įrodanti, kad jūsų sveikatos būklė leidžia vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones

• Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (apie išklausytus pirmosios pagalbos kursus)

• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas, jeigu buvo išduotas anksčiau

• Atkreipiame dėmesį, jog asmens dokumentas privalo būti galiojantis, o medicininė pažyma išduota vienai kategorijai nėra tinkama kitai, pavyzdžiui, turėdami galiojančią B kategorijos medicininę pažymą, negalėsite laikyti A arba CE kategorijos teorijos egzamino.

Kiek klausimų sudaro teorijos egzaminą?

Dažniausiai laikomą B kategorijos vairuotojų teorijos egzaminą sudaro 30 testo klausimų. Norint išlaikyti šį egzaminą, maksimalus leidžiamas klaidų kiekis, kurį galite padaryti – 6 klaidos. Visas kitas kategorijas – A (A1, A2, AM), B (B1), BE, C kategoriją (C1), CE (C1E), D (D1), DE (D1E) sudaro 35 klausimų testas. Egzaminas laikomas išlaikytu, kuomet padaroma ne daugiau nei 7 klaidos.

„Regitra“ / E. Genio/LRT nuotr.

Kokia teorijos žinių patikrinimo egzamino trukmė?

Laukdami savo egzamino laiko galite pamatyti, jog iš vykstančio egzamino dažnai vos po 10 minučių išeina egzaminuojamieji, tad gali kilti klausimas, „Kiek laiko trunka pats egzaminas ir ar man užteks laiko jį išspręsti?“. Kiekvienam klausimui atsakyti yra skiriama 1 minutė, todėl tai pakankamai ilgas laikas tiek įsigilinti į klausimą, tiek perskaityti atsakymo variantus net kelis kartus. Bendrai 30 klausimų egzaminas trunka 30 minučių, atitinkamai 35 klausimų – 35 minutes, 40–40 minučių.

Kokie klausimai sudaro teorijos egzaminą?

Teorijos egzamino metu siekiama patikrinti ne tik kelių eismo taisyklių žinias, bet ir būsimojo vairuotojo elgesį vienoje ar kitoje situacijoje. Teorijos egzaminas įvertina tai, kaip asmuo, dalyvaudamas realiame eisme, bandytų išvengti avarinių situacijų bei elgtųsi esant ekstremalioms sąlygoms. Kadangi daug klausimų teste yra itin glaudžiai susiję su praktinėmis situacijomis kelyje, vieniems toks egzaminas gali pasirodyti itin sunkus, o kitiems • priešingai, trukti vos 10-15 minučių tam, kad būtų sėkmingai išlaikytas.

Internete, „Regitros“ puslapyje, visų norinčiųjų išbandyti savo turimas žinias, laukia bandomasis teorijos egzaminas. Jame ne tik pamatysite, kokia klausimų išdėstymo struktūra jūsų laukia egzamino metu, bet ir susipažinsite su dalimi klausimų, kurie gali pasitaikyti egzamino metu.

Kam reikalingas teorijos egzaminas?

Norint „Regitroje“ laikyti bet kurios kategorijos praktinį vairavimo egzaminą (išskyrus AM kategorija), turite būti išlaikę teorijos egzaminą.

Kaip žinia, būsimieji B kategorijos vairuotojai, norintys vairuoti automobilį su vienu iš šeimos narių, tai daryti gali išlaikę teorijos egzaminą.

Teorijos egzaminas reikalingas ir tuo atveju, jeigu A (A1, A2), B ar D kategoriją nusprendėte mokytis eksternu. Tik išlaikius teorijos egzaminą „Regitroje“ galėsite pradėti atlikinėti praktinius pravažiavimus vairavimo mokyklos aikštelėje bei mieste.

„Regitros“ egzaminas karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patarimai besiruošiantiems laikyti teorijos egzaminą

• Registracija į teorijos egzaminą vykdoma internetu, telefonu arba VĮ "Regitra" padalinyje. Registruojantis internetu turėsite galimybę matyti visas laisvas egzaminų datas ir laikus, tad galėsite rinktis jums patogiausią laiką.

• Jeigu po egzamino išlaikymo nusprendėte atidėti praktinių važiavimų pradžią vairavimo mokykloje (mokantis eksternu) atminkite, jog vairavimo mokykla, gavusi jūsų teorijos egzamino išlaikymo pažymą gautą „Regitroje“, patikrins, kada išlaikytas teorijos egzaminas. Sekite, kiek dar laiko galioja jūsų išlaikytas egzaminas, kadangi nuo išlaikymo datos turite metus laiko tam, kad vairavimo mokykloje užbaigtumėte praktinį kursą, išlaikytumėte galutinę įskaitą ir bent kartą pabandytumėte laikyti „Regitros“ praktikos egzaminą. Po metų laiko, baigus galioti teorijos egzaminui, turėsite jį laikyti iš naujo.

• Nepriklausomai nuo kategorijos ir nuo to, kelių kategorijų teorijos egzaminą laikote, kaina yra vienoda – 10,14 Eur (kaina fiksuota oficialioje „Regitros“ interneto svetainėje 2020-07-27).

„Regitros“ praktikos egzaminas

Kaip vyksta praktinis vairavimo egzaminas?

Būsimasis vairuotojas egzamino metu turi pademonstruoti transporto priemonės valdymo gebėjimus, taipogi, kaip geba vadovautis kelio ženklais, reaguoja į kitų eismo dalyvių veiksmus, kylančius pavojus kelyje ir priima tinkamus sprendimus.

Kiekvienos kategorijos praktinio vairavimo egzamino pradžioje egzaminuotojas pateikia 3 praktikos egzamino klausimus, skirtus atitinkamai kategorijai. Neteisingai arba ne pilnai atsakius nors į vieną iš jų – fiksuojama pirmoji egzamino klaida. Jeigu tam, kad atsakytumėte į pateiktą klausimą reikia atidaryti variklio gaubtą (išskyrus A1, A2, A kategorija), tai turi atlikti egzaminuotojas.

Vėliau seka vairavimo manevrų patikrinimas aikštelėje, kuomet vairuotojo įgūdžiai vertinami remiantis standartizuotais vertinimo kriterijais (Motorinių transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašu).

Sėkmingai atlikus manevrus aikštelėje – egzaminas tęsiamas mieste, realiame eisme, kur užtruksite ne mažiau kaip 25–45 minutes (priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos).

„Regitros“ egzaminas karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kiek laiko trunka „Regitros“ praktikos egzaminas?

Nors įprastai esame pratę girdėti, jog egzaminas trunka valandą laiko, oficiali egzamino trukmė gali būti nuo 60 iki 90 minučių. Egzamino trukmė susideda iš:

• Kandidato į vairuotojus sutikimo

• Su eismo sauga susijusio techninio transporto priemonės patikrinimo

• Susipažinimu su transporto priemone ir pasirengimu vairuoti

• Specialiųjų vairavimo manevrų

• Vairavimo realiomis eismo sąlygomis

• Egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimo ir rezultato paskelbimo

Iš kur žinoti, kada išlaikytas egzaminas?

Tam, kad išlaikytumėte egzaminą, galite padaryti ne daugiau kaip 8 nekritines klaidas ir nė vienos kritinės ir specifinės pasikartojančios klaidos. Jeigu egzamino metu padarysite kritinę klaidą, egzaminuotojas turi teisę sustabdyti jūsų egzaminą bei pasiteirauti, ar norėsite toliau tęsti važiavimą. Jeigu egzaminą sėkmingai išlaikėte – egzaminuotojas jus informuos apie tai egzamino pabaigoje grįžus į egzaminavimo aikštelę bei išaiškins jūsų padarytas klaidas (jeigu tokių buvo).

„Regitros“ egzaminas karantino metu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patarimai ir atmintinė besiruošiantiems laikyti „Regitros“ vairavimo egzaminą

• Atminkite, jog kiekvienam vairuotojui yra skiriamos kelios minutės susipažinimui su transporto priemone ir jos valdymo įtaisais, o atliktos klaidos nebus fiksuojamos susipažinimo metu.

• Registracija į praktinį vairavimo egzaminą vykdoma internetu, telefonu arba VĮ „Regitra“ padalinyje.

• Atminkite, jog norėdami VĮ „Regitra“ laikyti pasirinktos kategorijos praktikos egzaminą, turite būti vairavimo mokykloje atlikę privalomus praktinius atitinkamos kategorijos pravažiavimus ir išlaikę mokyklinę galutinę praktikos įskaitą. Tik išlaikius įskaitą galėsite laikyti egzaminą „Regitroje“.

• Egzaminų kaina skiriasi ir priklauso nuo to, kokią kategoriją laikysite bei ar su savo transporto priemone, ar su „Regitros“. Paminėsime ir tai, kad nepriklausomai nuo to, jeigu egzamino neišlaikėte iš pirmo ar antro karto – egzamino kaina dėl to nesikeičia.---