Savaitgalį šalies keliuose siautė neblaivūs vairuotojai, vienas pažeidėjas bandė išsisukti su 100 eurų

Per tris paras, liepos 10–12 d., penktadienį–sekmadienį, policijos pareigūnai užregistravo, pirminiais duomenimis, 169 eismo įvykius, daugiausia – penktadienį (69). Žmonės nukentėjo 27-iuose iš jų, daugiau negu pusė įvykių (51,9 proc.) – miestų gatvėse, praneša Lietuvos kelių policija.

Esant šlapiai kelio dangai – 5 įvykiai. Sužeisti 33 eismo dalyviai, tarp kurių 5 nepilnamečiai (3 keleiviai, 2 dviračių vairuotojai). Daugiausia nukentėjo keleivių (39,4 proc.) ir vairuotojų (30,3 proc.). Transporto priemonių susidūrimai – 55,6 proc. atvejų, nuvažiavimai nuo kelio – 25,9 proc. įvykių. Pėstieji pateko į 5 eismo įvykius (4 – pėsčiųjų perėjose, Vilniuje, Kaune, Prienuose, Domeikavoje (Kauno r.). Dviračių vairuotojai (1 neblaivus) nukentėjo 5 įvykiuose. Motociklų vairuotojai (2 – neturintys teisės vairuoti) dalyvavo 4 eismo įvykiuose. Neblaivūs vairuotojai, pirminiais duomenimis, dalyvavo 6 įvykiuose (sužeisti 8 žmonės, vienas – mažametis keleivis).

Policijos reidas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Liepos 10 d. (penktadienį) Eismo įvykių informacinėje sistemoje įregistruota 13 eismo įvykių, esant šlapiai kelio dangai – 4. Sužeista 14 žmonių, daugiausia – vairuotojų (5). Miestuose – 61,5 proc. įvykių (Kaune – 3, Vilniuje – 2, Mažeikiuose, Palangoje, Prienuose). Dviračių vairuotojai, taip pat ir pėstieji (visi – pėsčiųjų perėjose), pateko į 4 eismo įvykius. Motociklų vairuotojai dalyvavo 3-uose įvykiuose.

Apie pusę dviejų po pietų, Vilniuje, Naujakiemio gatvėje, esant šlapiai kelio dangai, 37 metų moters vairuojamas automobilis „Volvo S40“ suko į kairę ir susidūrė su dviračių taku dviračiu važiavusiu nepilnamečiu. Nukentėjo 12 metų berniukas (nuvežtas į ligoninę). Dviračiu važiavęs 10 metų berniukas į eismo įvykį pateko Kaišiadorių rajone, Stasiūnų kaime (danga šlapia). Jis atsitrenkė į priešinga kryptimi važiavusį automobilį „Toyota Auris“, vairuojamą 47 metų vyro. 24-erių vaikinas, važiavęs dviračiu, nukentėjo Kaune, Miško gatvėje, kai jo, išvažiuodamas iš teritorijos, nepraleido automobilis „Infinity“, vairuojamas 46 metų vyro. Palangoje į eismo įvykį pateko 63 metų vyras (paguldytas į ligoninę), kai jis dviračiu susidūrė su automobiliu „Mercedes-Benz“.

Pėstieji automobilių kliudyti pėsčiųjų perėjose Vilniuje (25 metų mergina), Kaune (50 metų vyras, pirminiais duomenimis, ėjęs degant draudžiamajam šviesoforo signalui), Prienuose (71-erių moteris paguldyta į ligoninę) ir Kauno rajone (39-erių vyras tamsiuoju paros metu Domeikavoje).

Avarija / Asociatyvi BNS nuotr.

Popietę, Mažeikiuose, automobiliu „Chrysler C300“ važiuodamas 42 metų vyras pagrindiniame kelyje sukdamas į kairę nepraleido tiesiai priešinga kryptimi taip pat pagrindiniu keliu važiavusio „Opel Zafira“ ir su juo susidūrė. Nukentėjo „Opelio“ 60 metų vairuotojas ir 58-erių keleivė.

Prieš ketvirtą po pietų, Kaišiadorių rajone, Aleksandruvkos kaime, žvyrkelio vingyje, vairuojamo motociklo „KTM 450EX“ nesuvaldė 28 metų vyras (teisės vairuoti neturi, nėra jos įgijęs). Motociklas nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medį ir apvirto. Nukentėjo vairuotojas. Motociklas be valstybino numerio ženklo, neįregistruotas, be privalomosios techninės apžiūros, neapdraustas. Beveik tuo pačiu metu į kitą eismo įvykį taip pat pateko motociklo vairuotojas. Akmenės rajone, Ventos miestelyje, kelyje Naujoji Akmenė–Venta, motociklas „Yamaha FZS 600“, vairuojamas 19 metų vaikino, atsitrenkė į priekyje važiavusį 55 metų vyro vairuojamą automobilį „VW Caddy“, po to įvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su „Opel Vectra“, kurį vairavo 47 metų vyras. Nukentėjo motociklo vairuotojas. Prieš šeštą vakaro, Panevėžio rajone, Puodžiūnų kaime, tiesioje nuokalnėje, nuo kelio nuvažiavo ir apvirto motociklas „Iž“ (be valstybinio numerio ženklo). Nukentėjo jį vairavęs teisės vairuoti neturintis 37 metų vyras.

Avarija / BNS nuotr.

Liepos 11 d. (šeštadienį), pirminiais duomenimis, įvyko 11 eismo įvykių (esant šlapiai dangai – 1), sužeista 16 žmonių (2 nepilnamečiai keleiviai), daugiausia – keleivių (62,5 proc.). Transporto priemonių susidūrimai – 54,5 proc. atvejų, nuvažiavimai nuo kelio – 45,5 proc. įvykių. Neblaivūs vairuotojai, pirminiais duomenimis, dalyvavo 4-iuose įvykiuose, sužeisti 6 žmonės. Po 3 žmones nukentėjo 2-uose įvykiuose (Ignalinos ir Kaišiadorių r.).

Naktį (apie pusę penkių) įvyko 2 eismo įvykiai, kuriuos sukėlė neblaivūs vairuotojai: Ignalinos rajone, Bėčiūnų kaime, šlapiame žvyrkelyje, vingyje į dešinę, nuo kelio į kairę pusę nuvažiavo ir į medį atsitrenkė automobilis „Ford Focus“. Nukentėjo 3 neblaivūs asmenys: automobilį, pirminiais duomenimis, vairavusi teisės vairuoti neturinti 27 metų moteris (1,02 promilės) ir keleiviai, 31-erių ir 44-erių vyrai, kuriems atitinkamai nustatytas 1,54 ir 1,83 promilės neblaivumas. Trakų rajone, Ismonių kaime, kelyje Strėva–Ismonys–Rūdiškės, tiesiame ruože vairuojamo automobilio „Volvo V40“ nesuvaldė neblaivus (1,69 promilės), neturintis teisės vairuoti 35 metų vyras. Automobilis nuvažiavo nuo kelio į dešinę pusę, nukentėjo 32 metų keleivis.

Popietę, Kaune, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (Islandijos plente), Vilniaus kryptimi važiavęs automobilis „Renault Mégane Scénic“ atsitrenkė į krovininio automobilio „DAF“, vairuojamo 57 metų vyro, puspriekabę. Nukentėjo „Renault“ 33 metų keleivė, šį automobilį vairavo neturintis teisės vairuoti (nėra jos įgijęs), neblaivus 33 metų vyras (nustatytas 2,22 promilės neblaivumas).

Prieš vidurnaktį, Kretingos rajone, Gaudučių kaime, magistraliniame kelyje A11 Šiauliai–Palanga, tiesiame ruože į saugumo salelės bortelį atsitrenkė, kliudė kelio ženklą ir į griovį nuvažiavo 63 metų vyro vairuojamas automobilis „Audi A6“. Nukentėjo vairuotojas, kuriam nustatytas 0,97 promilės neblaivumas.

Avarija / BNS nuotr.

Apie pusę keturių po pietų, Biržų rajone, Šlepščių kaime, dviračiu važiuodamas neblaivus 56 metų vyras (1,88 promilės) susidūrė su 27 metų vyro vairuojamu automobiliu „Mercedes-Benz“.

Prieš devintą vakaro, Kaišiadorių rajone, Kiemelių kaime, tiesiame ruože nuo kelio į dešinę nuvažiavo ir į medžio kelmą atsitrenkė automobilis „Audi A4 Avant“, vairuojamas 32 metų vyro. Nukentėjo 3 keleivės, 26-erių moteris, 3 ir 5 metų mergaitės.

Liepos 12 d. (sekmadienį), pirminiais duomenimis, 3-uose eismo įvykiuose sužeisti 3 žmonės, 2-uose iš jų dalyvavo neblaivūs vairuotojai. Popietę, po pirmos, – 2 eismo įvykiai. Panevėžio rajone, magistraliniame kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai, ties Panevėžio aplinkkelio posūkiu link Rygos, į priekyje važiavusį automobilį „Toyota Avensis“, vairuojamą 32 metų vyro, atsitrenkė automobilis „VW Sharan“, kurį vairavo neblaivus (2,62 promilės girtumas) 44 metų vyras. Nukentėjo „Toyotos“ keleivis, trejų metų neturintis berniukas, jis nuvežtas į ligoninę.

Kaune, Šančiuose, Kaišiadorių gatvėje, 21 metų vaikinas automobiliu „Mercedes-Benz“, važiuodamas atbulas ir apsisukdamas, kliudė pėsčiąją. Į ligoninę nuvežta nukentėjusi 86 metų moteris.

Vakare, prieš aštuntą, Klaipėdoje, Taikos ir Jūrininkų prospektų sankryžoje, pirminiais duomenimis, degant raudonam šviesoforo signalui, automobilis „Opel Sintra“ susidūrė su tiesiai važiavusiu automobiliu „BMW 5ER Reihe“, vairuojamu 24 metų vaikino. Nukentėjo „Opelio“ neblaivus 31 metų keleivis (3,13 promilės), šį automobilį vairavo neblaivus 32 metų vyras, jam nustatytas 2,44 promilės girtumas.

Policijos pareigūnų papirkimo atvejai: liepos 10 d. (apie 17 val.) Telšiuose, Sedos gatvėje, lengvojo automobilio vairuotojas (gim. 1960 m.), siekdamas išvengti neblaivumo patikrinimo, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiajam patruliui davė 100 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio (Papirkimas) 2 dalį.

Policijos reidas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Liepos 12 d. (apie 14.45 val.) Vilniaus rajone, Rastinėnų kaime, vyras (gim. 1952 m.), siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti), Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus specialistui davė 90 eurų kyšį. Įtariamasis po apklausos paleistas, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio (Papirkimas) 4 dalimi, pradėtas ikiteisminis tyrimas.