Psichologas apie neblaivius vairuotojus: jie gal nieko blogo ir nenori, bet alkoholis slopina jų sąžinę

Ilgąjį savaitgalį skambėjo ne tik „Tautiška giesmė“, bet ir neblaivių vairuotojų skaičius. Iš viso per savaitgalį nustatyti 186 neblaivūs vairuotojai, daugiau nei pusė jų (95) į alkoholio matuoklį įpūtė virš 1,5 prom. Už tai vairuotojams jau gresia baudžiamoji byla, o Kelių policijos viršininkas Vytautas Grašys sako, kad ne tik neblaivių vairuotojų skaičius, bet ir aplinkinių reakcija į juos kelia siaubą.

„Reikia pripažinti, kad turime problemų dėl alkoholio“, – žvelgdamas į skaičius LRT.lt teigė V. Grašys.

Pasak jo, vairuotojui sunku pačiam suprasti, kiek jis yra išgėręs, todėl sėsti prie vairo išgėrus – nevalia.

„Valstybės dienos šventimas nebuvo minimas pavieniui, iš kažkur tie vairuotojai turėjo išvykti, pas kažką lankėsi. Vadinasi, jų aplinkos žmonės leido vairuoti išgėrus, nesudrausmino. Matomas aplinkinių abejingumas neblaivių vairuotojų atžvilgiu“, – teigė pareigūnas.

Policijos reidas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Penktadienį buvo nustatyti 23 neblaivūs vairuotojai, šeštadienį skaičius šoktelėjo iki 57, sekmadienį – 56, o šventinę dieną prie vairo sėdo 50 neblaivių vairuotojų.

Tačiau ne tik automobilių vairuotojai vairavo neblaivūs – savaitgalį įkliuvo ir 249 alkoholio vartoję dviratininkai, iš jų 124 į alkoholio matavimo prietaisą įpūtė daugiau nei 1,5 prom. Taip pat nustatyti 5 alkoholio vartoję vadeliotojai.

„Reikėtų kreiptis į psichologus, gal jie paaiškintų, kodėl žmonės taip neatsakingai elgiasi“, – sakė V. Grašys.

Psichologas Edvardas Šidlauskas LRT.lt pasakojo, kad dažniausia vairavimo pavartojus alkoholio priežastis – priklausomybė.

„Priklausomybė ima trukdyti priimti racionalius sprendimus, tada nepavyksta vartoti saikingai. Alkoholis yra sąžinės slopintojas – jame ištirpsta valia, veiksmai tampa nekontroliuojami, sunku pasipriešinti pačiam sau“, – pasakojo psichologas.

Alkoholizmas, alkoholis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis pridūrė, kad nebūtinai alkoholio vartojęs ir prie vairo sėdęs asmuo taip elgiasi iš piktų paskatų.

„Galbūt žmogus nenori nieko blogo, tiesiog susitiko su draugais, norėjo jaukiai praleisti laiką, tačiau pavartojus alkoholio išgaravo atsakomybė“, – tikino specialistas.

Anot E. Šidlausko, neblaivių vairuotojų skaičiaus padidėjimu gali būti laikomas ir atostogų sezonas. Specialisto teigimu, prasidėjus atostogoms pakelti taurelę esą yra paprasčiau, nes kitą dieną nereikia į darbą, nėra kažkokių svarbių reikalų.

Alkoholizmas, alkoholis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Baudų nedidins

Kelių policijos viršininkas tikina, kad naujų kontrolės priemonių artimiausiu metu tikėtis nevertėtų, kaip ir griežtesnių sankcijų. V. Grašys sako, kad bent kol kas Vidaus reikalų ministerijai nėra pateikiami pasiūlymai keisti bausmių tvarką, tačiau, pasak jo, vairuotojai toliau bus tikrinami ir ne tik šventiniu laikotarpiu.

„Kontrolės priemonės bus vykdomos bet kur, bet kokiu metu ir bet kokiame kelyje. Neapsiribosime griežta kontrole tik šventiniu laikotarpiu“, – pasakojo V. Grašys.

Šventinį savaitgalį buvo išsiaiškinta iš viso virš 4,2 tūkst. kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų. Policija fiksavo ne tik neblaivius vairuotojus, bet ir greičio viršytojus, per savaitgalį jų būta daugiau nei 5,5 tūkst.

Alkotesteris / BNS nuotr.

Akys krypsta į tai, kad iš viso per savaitgalį nustatyta mažiau naudojimosi mobiliaisiais telefonais vairuojant atvejų nei vairuojant apsvaigus nuo alkoholio. Per savaitgalį įkliuvo 179 asmenys, naudojęsi mobiliaisiais telefonais be laisvųjų rankų įrangos.