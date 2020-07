„General Motors“ kultinį superautomobilį atspausdino 3D įrenginiu – ateityje toks gamybos būdas gali dažnėti

3D spausdintuvu automobilių gamintojas naudojosi kaip pagalba pandemijos metu, tačiau tuo pačiu sukūrė ir gamybai skirtą automobilį „Corvette“, rašo „Car and Driver“.

Jei kada svarstėte, kuomet būtų galima tikėtis gauti 3D spausdintuvu atspausdintų automobilio detalių, „General Motors“ (GM) atsako, kad, jų transporto priemonėse jų atsiras jau „labai greitai“. Tačiau, kaip „Car and Driver“ patikino GM atstovai spaudai, ši technologija bus naudojama tik tose srityse, kur ji yra priimtina, jokiu būdu neaukojant saugumo.

Dar iki COVID-19 GM naudojosi 3D spausdintuvais kaip pagalba, kuriant naujus automobilius, taip pat ir „Corvette“. Prasidėjus pandemijai, automobilių gamintojas staigiai perprogramavo tuos pačius įrenginius, medicinos darbuotojams reikalingų veido skydelių gamybai. Iškeliavus pirmai siuntai ir sulaukus ligoninių darbuotojų atsiliepimų, nesunkiai buvo pakoreguotas šių kovoje su pandemija būtinų priemonių dizainas. Tokios situacijos adityvaus projektavimo ir gamybos komanda tikrai nesitikėjo, tačiau ji parodė, kaip greitai, naudojantis 3D spausdintuvais, galima pakoreguoti gaminio dizainą ir produkciją.

„Chevrolet Corvette C8“ / Gamintojo nuotr.

„Mums pavyko greitai persiorientuoti ir greitai atlikti darbus 3D spausdintuvu, taip prisidedant prie kovos su COVID-19 ir padedant priešakinėse linijose atsidūrusiems medicinos darbuotojams bei į darbą grįžusiems mūsų pačių bendrovės darbininkams, kuriems veido skydeliai taip pat labai pravertė, užtikrinant darbo saugą ir patogumą“, – „Car and Driver“ paaiškino GM projektavimo ir gamybos skyriaus vadovas Kevinas Quinnas. Jo teigimu, 3D spausdinimas padėjo GM kur kas greičiau ir iki šiol nebandytais būdais gaminti detales ir kitus produktus.

Naujas gamybos tempas ir galimybės neaplenkė ir automobilio „C8 Corvette“. Prieš pristatydamas šį modelį pasauliui, automobilių gamintojas sukūrė eksploatacijai netinkamą automobilio variantą, kuriame net 75 proc. detalių pagaminta 3D spausdintuvu. Tai leido komandai ne tik nustatyti, kaip viskas tarpusavyje dera, bet ir užtikrinti, kad gamybos procese būtų įmanoma prieiti prie atskirų elementų ir sričių. Jei kažkas nepavyktų, būtų galima greitai tai pakeisti. Tokiu būdu GM sukūrė Didžiosios Britanijos ir kitų ne ta kelio puse važinėjančių šalių rinkai skirtą „Corvette“ su vairu dešinėje pusėje.

„Chevrolet Corvette C8“ / Gamintojo nuotr.

Buvo vienas elementas, kuriame gamybos proceso metu buvo sumontuoti 3D spausdintuvu pagaminti elementai – sulankstomo stogo mechanizme buvo panaudota ne viena 3D detalė, tokiu būdu ankstyvuosiuose gamybos etapuose užtikrinant atidarymo ir uždarymo proceso funkcionalumą. Jei kiltų problemų, būtų galima nedelsiant jas spręsti.

„Galime greitai pagaminti prototipinę detalę, – teigė K. Quinnas. – Tokią detalę galima keisti kad ir penkis kartus per savaitę, kol bus pasiektas norimas rezultatas.“

Tai gali būti itin svarbu nustatant, kad jutikliai pagalbos vairuotojams funkcijas turinčiuose automobiliuose yra nutaikyti reikiama kryptimi. „Juos išdėstyti teisingai – beveik tas pats, kas sudėlioti Rubiko kubą, – aiškino K. Quinnas. – Negalima pakeisti kameros. Keičiamas jos laikiklis arba ji nukreipiama kitu kampu. Kurdami automobilius mes tai darome nuolat. Praktiškai kasdien.“

„Chevrolet Corvette C8“ / Gamintojo nuotr.

Komanda detales naudoja ne vien tam, kad įsitikintų, jog jos puikiai tiks gaminamam automobiliui, bet ir stengdamasi tinkamai paruošti gamybos liniją to automobilio gamybai. 3D spausdintuvu atspausdintos detalės gali būti naudojamos robotams, kurie vėliau montuos konkrečias automobilio detales, apmokyti. „Galima atspausdinti keletą detalių ir to užtenka robotams, kad šie įvertintų prieigos taškus ir montavimo galimybes“, – „Car and Driver“ aiškino GM gamybos skyriaus vadovas Ronas Daulas.

Kai kurie GM darbuotojai įsivaizduoja tą metą, kai atsiras programėlė ar paslauga, leidžianti ją užsiprenumeravusiems savininkams tiesiog namuose atsispausdinti reikiamas detales. Be jokios abejonės, tam bus reikalinga geresnės kokybės įranga, galinti apdoroti kur kas tvirtesnes medžiagas nei įprastas šiuolaikinis 3D spausdintuvas. Todėl neverta tikėtis, kad tokie pokyčiai įvyks labai greitai.

O kol kas GM ir toliau investuoja į 3D spausdinimą – Vorene, Mičiganas, atidarė du naujus biurus, padėsiančius bendrovei ir toliau naudotis 3D spausdinimu, kuriant naujus automobilius, o jei reikės, ir medicinines apsaugos priemones.

Parengė Paulius Vaitekėnas