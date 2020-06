Nuo liepos – pokyčiai norintiesiems teikti pavežėjimo paslaugas

Nuo šių metų liepos 1 d. pavėžėtojams ir taksi paslaugas teikiantiems asmenims leidimą už atlygį lengvaisiais automobiliais vežti keleivius išduos Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Tiek naujo leidimo gavimas, tiek jo atnaujinimas (pakeitimas) visiems kainuos vienodai – 8 eurus.

„Siekiame, jog LTSA teikiamos paslaugos būtų kuo paprastesnės ir patogesnės mūsų klientui, todėl daugelį jų keliame į elektroninę erdvę. Ne išimtis ir pavėžėtojai ar taksi paslaugas teikiantys asmenys. Jie leidimą vykdyti veiklą galės užsisakyti informacinėje sistemoje „Keltra“. Ir nors galimybė gauti leidimą LTSA biuruose bei el. paštu taip pat išlieka, vežėjus skatiname jį užsisakyti elektroniniu būdu“, - sako administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Rašomavičius.

Pavežėjas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jo teigimu, vieninga sistema taip pat leis matyti tikslų šalyje pavėžėtojų ir taksi paslaugas teikiančių asmenų bei įmonių skaičių. Iki šiol žinojome, kad šią paslaugą teikiančių yra tiesiog daug, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Reikalavimai vežėjams nesikeičia, todėl norintys užsiimti pavėžėjimo ar taksi veikla ir gauti leidimą kaip ir anksčiau turės atitikti šiuos reikalavimus:

Turi būti įregistruota individuali veikla.

Ne mažesnis nei dvejų metų lengvojo automobilio vairavimo stažas.

Neturėti mokestinės nepriemokos.

Turi būti Lietuvoje registruoto automobilio, kuriuo teiks paslaugas, savininkas, arba valdyti šį automobilį kitu teisėtu pagrindu.

Turi būti sumokėjęs valstybės rinkliavą.

Pavežėjas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau tiek leidimą užsakant elektroniniu būdu, tiek atvykus į LTSA biurą, vežėjui nebereikės pateikti šias atitiktis įrodančių pažymų, nes visus reikiamus duomenis LTSA gaus pati. Išskirtiniai atvejai: ne Lietuvos Respublikoje išduotas vairuotojo pažymėjimas ir / ar dokumentas, įrodantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtai (nuomos, panaudos sutartis), kai transporto priemonės savininkas ne pats vežėjas.

Prieš išduodama leidimą LTSA įvertins, ar vežėjas atitinka visas jam keliamas sąlygas. Jeigu visi reikalavimai yra įvykdyti, ir apie tai byloja įrašai atitinkamų institucijų informacinėse sistemose, LTSA išduos leidimą vežti keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu. Užsakomas leidimas nėra popierinis, jis skelbiamas licencijų informacinėje sistemoje LIS, o gavėjas apie LTSA priimtą sprendimą bus informuojamas jam patogiausiu būdu: SMS žinute ar el. laišku.

Leidimo vežti keleivius už atlygį galiojimo laikas – neribotas, tačiau vežėjui pakeitus jau įregistruotą automobilį kitu ar papildžius turimą automobilių parką naujomis transporto priemonėmis, ar pasikeitus kitiems leidimo duomenims, būtina jį užsisakyti iš naujo.

Taksi / D. Umbraso/LRT nuotr.

Primename, jog pavėžėtojai – tai fiziniai asmenys, kurie turi įregistravę individualią veiklą ir dirba per keleivių vežimo organizatoriaus platformą, kitaip tariant, jų pavėžėjimo paslaugos užsakomos per programėlę. Šių asmenų automobiliai nėra žymėti, tačiau turi turėti specialų mėlyną skiriamąjį ženklą automobilio išorėje matomoje vietoje. Pavėžėtojo automobilis turi būti be plafono ar taksi automobilio registracijos ženklo. Taksi įmonių automobiliai yra su plafonais, kelionės kainą skaičiuoja taksometras, o vairuotojai užsakymus gauna per taksi dispečerinę.