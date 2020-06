„Apple“ telefonais bus galima atrakinti ir užvesti BMW automobilius

Jei kada nusprendėte, kad automobilio raktas jums yra per didelė našta, išmaniųjų įrenginių gamintojas „Apple“ sukūrė sprendimą, rašo caranddriver.com.

Bendrovė metinėje pasaulinėje konferencijoje paskelbė, kad į „iOS13“ ir būsimąjį „iOS14“ bus diegiamas skaitmeninis raktas, kuriuo bus galima atrakinti automobilius. Pirmasis įmonės partneris bus BMW, tačiau „Apple“ tikina, kad ateityje naujoji sistema veiktų ir kituose automobiliuose.

Automobilio atrakinimas vyks per BMW programą. Sistema padės atrakinti automobilį ir jį užvesti. Be to, automobilio savininkas galės pasidalinti „raktu“ su dar penkiais „Apple iMessage“ naudotojais. „iMessage“ turi prieigą prie automobilio valdymo ir leidžia koreguoti didžiausią greitį, galią, maksimalų multimedijos garsą ir kitas funkcijas.

BMW X1 / AP nuotr.

Skaitmeninis raktas naudoja NFC technologiją. Vairuotojas gali tiesiog bakstelėti pirštu ir automobilis bus atrakintas, o įsėdęs į automobilį ir įdėjęs išmanųjį įrenginį į įkrovimo vietą galės užvesti transporto priemonę, teigė BMW.

„Apple“ praneša, kad siekiama, jog ateityje atrakinti ir užvesti automobilį būtų galima net neišimant telefono iš kišenės.

Tuos, kurie nerimauja, kad negalės atrakinti automobilio, jei telefonas išsikraus, BMW nuramina. Teigiama, kad yra energijos rezervo funkcija ir telefonas vis tiek iki penkių valandų galės veikti kaip raktas.

„Apple“ / AP nuotr.

„Apple“ užtikrina, kad raktas bus nepasiekiamas kitiems vairuotojams be savininko sutikimo, o jei nutiktų taip, kad savininkas telefoną pametė, prieiga prie transporto priemonės skaitmeninio rakto gali būti atšaukta naudojantis „iCloud“.

Nors automobilių gamintojai jau turi programėlių, kurių pagalba galima atrakinti ir užvesti automobilius, tačiau „Apple“ užsimojo, kad ateityje automobilius būtų galima atrakinti ir be išmaniojo telefono – užtektų „Apple Watch“ laikrodžio. Kol kas niekas kitas prie tokios galimybės nėra priartėjęs.