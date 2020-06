Kaune sutvarkytose gatvėse planuojama didinti leistiną greitį

Kaune užlopius duobėtas gatves svarstoma vairuotojams leisti važiuoti greičiau. Policijos pareigūnai su miesto savivaldybe didesnį leistiną greitį ketina nustatyti rekonstruotose iš miesto ir į miestą vedančiose didžiausiose gatvėse. Įvertinus saugumą atskiruose jų ruožuose ketinama leisti važiuoti dešimčia kilometrų per valandą greičiau nei dabar.

Ilgiausioje Kauno gatvėje Taikos prospekte vyksta remonto darbai. Iki metų pabaigos planuojama atnaujinti 4 kilometrų atkarpą tarp Ateities plento ir Pramonės prospekto. Likusi dalis bus remontuoja kitąmet. Jau dabar svarstoma suremontuotose gatvėse didinti leistiną greitį. Vairuotojams ketinama leisti važiuoti dešimčia kilometrų per valandą greičiau nei dabar.

„Gatvių kokybė, ne tik danga, pasikeitė kardinaliai, nereikia važinėti su navigacija nereikia žiūrėti, kur ratas pataikys į duobę ar į šulinį“, – tikina Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Anot policijos pareigūnų, leistinas greitis galėtų būti didinamas ne ištisose gatvėse, o atskiruose ruožuose. Greičiau būtų galima važiuoti plačiose gatvės, kur nėra didelio pėsčiųjų eismo. Greitį ketinama didinti Jonavos gatvėje, Ateities plente, Karaliaus Mindaugo prospekte.

„Tai turėtų būti saugus kelias, neturėtų būti daug įvažiavimų, pėsčiųjų perėjų, tai turi būti saugu ir pėstiesiems, ir kitiems eismo dalyviams“, – teigia Kauno policijos viršininkas Elanas Jablonskas.

Karantinas Lietuvoje; orai; Kaunas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Su tuo sutinka ir Kauno meras: „Miesto centre gal nereikia, prie gyvenamų namų, bet tai turėtų būti pagrindinės gatvės įvažiavimui į miestą ir iš jo.“

Vairuotojai didesnio leistino greičio laukia, esą ir dabar dažnai rekonstruotose gatvėse eismo srautas juda greičiau nei leistina.

Pradėjus naudoti nestacionarius greičio matuoklius Kauno apskrityje per pirmuosius šių metų mėnesius nustatytas 41 tūkst. pažeidėjų. Dažniausiai greitis viršijamas 20 kilometrų per valandą. Kauno policija miesto gatvėse yra užfiksavusi ir 202 kilometrų per valandą greičiu skriejančius automobilius. Už greičio viršijimą vairuotojams gresia baudos ir teisės vairuoti atėmimas.