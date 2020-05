Vaikų grupuotė JAV įtariama pavogusi 46 prabangius automobilius – jauniausiam vagišiui vos 9-eri

Pasaulyje užsitęsęs karantinas išbandymu tapo ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Jungtinėse Valstijose vaikai dėl paskelbto karantino neina į mokyklą, todėl dalis jų ryžtasi griebtis ne pačių švariausių darbelių.

19 vaikų ir paauglių, iš kurių jauniausiam vos devyneri, įtariami automobilių vagystėmis Šiaurės Karolinos valstijoje. Ir kalba eina ne apie vieną ar du automobilius, o beveik apie pusšimtį. Visų pavogtų automobilių vertė viršija 1 mln. dolerių.

Pasak „WFMY News“, nusikaltimai įvykdyti Winston-Salemo mieste ir jo apylinkėse. Automobiliai pavogti iš 18 gamintojų atstovybių, o apie pirmąsias vagystes pranešta dar kovo viduryje.

Automobilių vagystė / Shutterstock nuotr.

Tyrėjai atkreipė dėmesį, kad vaikų veikla primena populiaraus nuotykių filmo „Gone in 60 seconds“ (liet. „Dingti per 60 sekundžių“) siužetą. Tiesa, filme patyrusių ilgapirščių būrys 50 automobilių pavogė per parą. Jaunieji ilgapirščiai vagystes vykdė maždaug mėnesį.

Pranešama, kad tarp nukentėjusiųjų yra „Lexus“, „Audi“ ir „Infiniti“ pardavėjai.

Iš viso vaikų grupuotė pavogė 46, daugiausiai prabangius automobilius, kurių vertė siekia 1,1 mln. dolerių.

Keliose valstijos naujienų agentūrose nurodoma, kad vagišių amžius daugiausiai nuo 9 iki 16 metų. Septyni vaikai buvo surasti, o keturi iš jų – suimti. Tarp suimtųjų ir vienas pilnametis, kuris turėjo vieną iš vogtų automobilių. Trims vaikams pateikti kaltinimai, dėl kurių jiems nebuvo taikoma kardomoji priemonė suėmimas.

Nauji automobiliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl kitų 12 įtariamųjų vyksta tyrimas. Gali būti, kad kaltinimų sulaukti gali ir įtariamųjų tėvai. Už tokio masto vagystę gali grėsti ir laisvės atėmimas.

Įvykis tiriamas.

Parengė Paulius Vaitekėnas