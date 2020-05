Saugumo bandymuose suspindėjęs „Seat Tarraco“: iš vokiškų automobilių šešėlio išlindęs visureigis mina ant kulnų grandams

Rinkdamiesi šeimyninį visureigį vairuotojai neretai kai kuriuos modelius iš karto išbraukia iš sąrašo. „Seat“ taip pat neatsidurdavo pasirinkimų sąrašo viršuje, tačiau be reikalo. Gamintojas išlindo iš savo populiariojo giminaičio „Volkswagen“ šešėlio iš sukūrė vieną saugiausių visureigių – „Tarraco“.

Kiek anksčiau „Seat“ buvo laikomas jaunesniuoju „Volkswagen“ broliu, kuris neretai turėdavo kiek paprastesnę įrangą, ne visada pasižymėdavo patrauklumu ir, be abejo – kaina nusileisdavo „Volkswagen“ modeliams. Metai bėga, technologijos keičiasi ir „Seat“ jau gali žengti koja kojon tiek su „Volkswagen“, tiek su tai pačiai vokiečių automobilių gamintojo grupei priklausančia „Škoda“.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nusileidžia tik „Tesla X“ visureigiui

„Euro NCAP“ bandymuose „Seat Tarraco“ aplenkė ne vieną populiariausių automobilių gamintojų visureigį. Ispaniškasis „Tarraco“ saugumo bandymuose nusileido tik Elono Musko „Tesla Model X“ ir užėmė garbingą antrąją vietą. Antroji vieta iš tiesų aukštas rezultatas, lyginant su tuo, kad „Tarraco“ yra beveik tris kartus pigesnis už „Tesla Model X“ ir labiau prieinamas Baltijos šalių pirkėjams.

Saugumą padeda užtikrinti ne tik kėbulo konstrukcija, bet ir išmaniosios technologijos, kurių „Tarraco“ turi nemažai. Renkantis naują automobilį, sunku tikėtis, kad jame nebus sumontuotos saugumą padedančios užtikrinti technologijos. Ir nesvarbu, tai „Volkswagen“ ar „Seat“, saugumo technologijos abiejuose automobiliuose gana panašios.

Žinoma, „Volkswagen“ gali sau leisti dažniau atnaujinti saugumo sistemas, tačiau „Seat“ mina ant kojų kultiniam vokiečių automobilių gamintojui, todėl nenuostabu, kad išmaniosios technologijos automobiliuose turi panašumų.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ispaniškame automobilyje – vokiškos linijos

Net pažvelgus iš išorės, „Tarraco“ turi panašumų į kitus vokiškus automobilius. Šoninės linijos virš durų rankenėlių primena naujausius „Volkswagen“ modelius „Tiguan“ ir „Touareg“. Galinė automobilio dalis taip pat mažai kuo skiriasi nuo kitų vokiečių gamintojų visureigių.

Suprantama, „Seat“ ir „Volkswagen“ priklauso vienai gamintojo šeimai ir tikėtina, kad konstruktoriai ir dizaineriai išsigrynina geriausias automobilių savybes ir jas plėtoja. Tačiau tai pačiai grupei priklauso ir „Bugatti“, tai kodėl „Tarraco“ neturi „Bugatti“ bruožų? Nors „Tarraco“ stebina funkcionalumu, tačiau liūdina tapatinimusi su kitais ir nuobodumu bei aistros stoka.

Nors automobilio išorė per daug neišsiskiria, visureigis atrodo skoningai. Nėra nereikalingų kėbulo elementų, viskas sukonstruota preciziškai. Žvelgdamas į „Tarraco“ supranti, kad jis nėra įpareigojantis ir gali tikti viskam – tolimai kelionei, pasivažinėjimui miesto centru, žvyrkeliui arba nesudėtingai bekelei.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Penkiavietis, galintis vežti septynis žmones

„Tarraco“ salonas erdvus, o, esant poreikiui, prie esamų penkių vietų nesunkiai galima pridėti dar dvi. Tiesa „Seat“ nenori visureigio vadinti septynviečiu, nes papildomos dvi sėdynės labiau skirtos netolimoms kelionėms, tačiau vaikai jose neturėtų jaustis nepatogiai.

Prietaisų skydelyje neberasite plastikinių spidometro ir odometro rodyklių, tai pakeista skaitmeniniu ekranu, kuriame rodoma visa vairuotojui svarbiausia informacija. Jei ne ant vairo esantis „Seat“ ženkliukas, būtų galima bent iš dalies pasijusti lyg naujame „Audi Q7“, kuriame sumontuotas panašus prietaisų skydelis.

Navigacija galima naudotis ne tik žiūrint į jutiklinį ekraną, esantį centriniame prietaisų skydelyje, bet ir ekrane už vairo. Kelionės metu nereikia sukioti galvos, visa reikiama informacija yra pateikiama šalia spidometro ir odometro.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ekranas ir mygtukai ant vairo leidžia naudotis ir laisvų rankų įranga, matyti degalų sąnaudas ir gauti kitą reikiamą informaciją.

Centriniame prietaisų skydelyje sumontuotas kitas – multimedijai skirtas – jutiklinis ekranas. Kaip ir daugelyje naujų automobilių, jame rasite visas reikalingiausias funkcijas, galėsite sekti informaciją apie automobilio būklę, visureigio nustatymus ir kita.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Salonui trūksta jaukumo

Nors vietos salone daug, tačiau jaukumo galėtų būti daugiau. Prie geros būsenos ir komforto automobilio salone neprisideda ne paties geriausio plastiko, panaudoto apdailai, garsai. Kai kurios formos, ypač vidinėje durelių pusėje, kiek grubokos, todėl atrodo, kad, kuriant automobilio vidaus dizainą, komandai pritrūko laiko arba noro.

Pavarų svirtis, greta jos esantys mygtukai ir sukikliai mena senesnius laikus ir visureigį grąžina kokius septynerius metus atgal. Tačiau tai – skonio reikalas, kas nepatinka vienam, gali patikti kitiems, tačiau peršasi išvada, kad automobilio salonas galėtų būti dar geresnis, o tada ir pats „Tarraco“ būtų dar patrauklesnis.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Malonu važiuoti tiek mieste, tiek užmiestyje

Automobilis atrodo gana didelis, tačiau siaurose miesto gatvėse to nesijaučia. „Tarraco“ manevringas, nėra per daug agresyvus. Pakaba puikiai veikia duobėtuose keliuose, dėl to komforto lygis išauga.

Bandytame „Seat Tarraco“ sumontuotas TSI 2.0 variklis, išvystantis 190 AG. Galios tokiam nemažam automobiliui norėtųsi šiek tiek daugiau, tačiau jam neblogai sekasi išnaudoti ir tai, ką turi.

Visureigyje galima pasirinkti norimą režimą, kuris pakoreguoja pakabą ir akseleraciją. Tarp sportinio, neutralaus ir ekonomiško režimo yra ir skirtas žiemai ir blogesnei kelio dangai. Pasirinkimų spektras iš tiesų platus, bėda ta, kad nelabai juntamas pokytis važiuojant.

Įjungus „ECO“ režimą, momentinės sąnaudos ne itin sumažėjo, tik pats akseleratoriaus pedalas pasidarė kaip guminis, todėl greitai pajudėti tapo sunkiau.

Sportinis režimas šiek tiek pakeitė pavarų dėžės darbą, tačiau degalų sąnaudos naudojant skirtingus režimus trumpose distancijose liko panašios. Žinoma, pokytis turėtų jaustis važiuojant didesnius atstumus, tačiau vairavimo režimai didelio įspūdžio nepadarė.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat verta paminėti vairą, jis veikia labai maloniai, gana minkštai sukasi, todėl važiuojant posūkiuose automobilio vairas ir ratai gerai bendradarbiauja.

Kalbant apie degalų sąnaudas, galima pabrėžti, kad aukšto ekonomiškumo lygio tikėtis nevertėtų. Paėmus automobilį iš salono, vidutinės degalų sąnaudos siekė 9,9 l/100 km. Pavažinėjus įvairiais režimais, degalų sąnaudos išaugo iki 11,1 l/100 km.

Seat Tarraco / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ar tai didelės degalų sąnaudos – kiekvienas gali spręsti pats. Nors automobilis ir nėra labai ekonomiškas, tačiau jaunai šeimai jis galėtų tapti geriausiu draugu. Tie, kas negali sau leisti naujo „Volkswagen“, bet nori kažko panašaus, gali pagalvoti apie „Seat Tarraco“.