Ekspertai išrinko pačius nepraktiškiausius kabrioletus už prieinamą kainą

Šilti orai galvoje pasėja mintis, kaip lėksite prie jūros, o vėjas plevėsuos plaukus. Vienas garsiausių britų automobilių žurnalų „Top gear“ išrinko pačius nepraktiškiausius ir negražiausius kabrioletus.

„Nissan Micra C+C“

Musės akimis į pasaulį žvelgiantis „Nissan Micra“ niekada nesipuikavo elegantiškiausių automobilių topų viršūnėse, todėl akivaizdu, kad šis modelis nebuvo tinkamas kandidatas tapti kabrioletu su sulankstomu kietu stogu. Automobilis atrodo kaip Barbės pikapas, tuo labiau, kad galima įsigyti rožinės spalvos gamyklinį modelį.

„Lexus IS-C“

Jau ir senasis „Lexus IS“ buvo ganėtinai kraštutinis pasirinkimas. Kad sugalvotum jį pirkti, turėjai užmerkti akis ir ignoruoti tokius automobilius kaip 3 serijos BMW, „Audi A4“, C klasės „Mercedes“, „Volvo S60“ ir net „Alfa Romeo 159“. Bet bent jau jo išvaizda per daug nebadė akių. Tuo tarpu IS-C galas toks storas, kad automobilis primena antilopę ryjantį smauglį.

Kabrioletas / Gamintojo nuotr.

„Mitsubishi Colt CZC“

Dar vienas klasikinis pavyzdys – įprastas variantas kietu stogu nesulaukė didelio susižavėjimo, tačiau gamintojas sukūrė sunkesnį ir brangesnį modelį, kuriame net nuo lietaus negali pasislėpti. Be to, ir vienas keistesnių pavadinimų, kokį tik buvo sugalvoti kabrioletui – „Colt CZC“ – šiam modeliui vertės neprideda.

„Renault Wind“

Iš tiesų, „Wind“ pakankamai malonu vairuoti, nes važiuoklę jam sukūrė „Renaultsport“, panaudojęs tam tikrus senojo „Clio 182“ elementus. Tačiau sulankstomas „Ferrari Superamerica“ stiliaus stogas „suvalgė“ visą erdvę, todėl matomumas iš šio nebrangaus miestietiško žaisliuko kur kas prastesnis nei iš bet kurio itališko superautomobilio.

Kabrioletas / Gamintojo nuotr.

„Peugeot 308 CC“

Dar viena amžiaus pradžios pamišimo dėl sulankstomų kietųjų stogų auka. Mažesnis „Peugeot“ modelis 206CC sulaukė milžiniškos sėkmės, todėl gamintojas panoro tą patį triuką išbandyti ir su 307, o tada – ir su 308. Paskutinis variantas pavyko prasčiausiai, iš dalies dėl to, kad iki to laiko ši idėja jau buvo atgyvenusi, ir dar dėl to, kad 308CC priklauso pasaulio rekordas už visų laikų populiariausią, tačiau beprasmišką galinį difuzorių. Pagal ekspertų skaičiavimus, jis generuoja lygiai 0 kg prispaudžiamosios galios.

Kabrioletas / Gamintojo nuotr.

„Citroen C3 Pluriel“

„Pluriel“ šiek tiek iškrenta iš konteksto šiame negarbės sąraše, nes reikia pripažinti, kad „Citroen“ specialiai stengėsi būti išradingi, žaismingi ir sukurti pigų, bet įvairiapusį 2CV įkvėptą kabrioletą. Didžiausia problema tai, kad gamintojas pasišovė vienu metu įgyvendinti per daug idėjų.

Todėl galima važinėti uždengtu stogu, arba stogą atstumti, arba nuimti sunkias stogo atramas ir važinėti iš viso be stogo kaip rodsteriu, arba nulenkti galines sėdynes ir pasidaryti pikapą. Tačiau automobilyje nenumatyta vietos, kur galima būtų sudėti stogo atramas, todėl jei jums išvažiavus, oras staiga pasikeistų, permirktumėte kiaurai. Taigi daugelis tų, kurie įsigijo „Pluriel“, naudojasi juo tiesiog kaip įprastu automobiliu atstumiamu stogu. O gaila.

Kabrioletas / Gamintojo nuotr.

„Chrysler PT Cruiser“

Vienintelis kada nors rinkoje pasirodęs automobilis, kurio dizaineriai įkvėpimo sėmėsi iš prekybos centro pirkinių vežimėlio. Topgear.com mano, kad tai ne tik blogiausias visų laikų kabrioletas, bet ir vienas blogiausių visų laikų žmonijos kūrinių.