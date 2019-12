Formulės 1 bolidų kūrėjo superautomobilis su fenu gale taps rimtu priešininku „Bugatti Veyron“

Pasisveikinkite su naujuoju „McLaren F1“ įpėdiniu. Garsus automobilių dizaineris, ne vienerius metus kūręs Formulės 1 bolidus, sukūrė automobilį, kuriuo ruošiasi priblokšti pasaulį. Paviešintas Gordono Murray suprojektuotas automobilis ir dalis jo charakteristikos leidžia manyti, kad tai bus tikra kulka.

Akis iš karto užkliūna už didelio T.50 modelyje sumontuoto ventiliatoriaus, kuris puikuojasi automobilio gale. Tokio įrenginio veikiausiai nesutiksite ant jokio kito superautomobilio. Tačiau visa kita automobilyje – jau kažkur matyta. Galima matyti „McLaren“ DNR ir keletą „Ferrari“ automobiliuose naudotų techninių sprendimų. Toks savotiškas dviejų superautomobilių mišinys su ventiliatoriumi gale, rašo topgear.com.

Automobilis sukurtas naudojant „Racing Point F1“ komandos vėjo tunelį. Šio tunelio pagalba išbandomi įvairūs aerodinaminiai elementai, kurie padeda automobilį paversti labai greitu ir stabiliu. Vėno tunelius turi ne kiekviena Formulės 1 komanda, o naudojimasis juo yra labai brangus malonumas, tad kuriant automobilio aerodinamiką su vėjo tunelio pagalba yra tikra prabanga.

T.50 yra nepaprastai lengvas, ir sveria vos 980 kilogramų. Tuo tarpu greičiausiu automobiliu laikomo „Bugatti Veyron“ svoris siekia 1888 kilogramų. Po T.50 varikliu slepiasi 650 arklio galių. Gerokai mažiau, nei „Veyron“, kuris turi 1001 arklio galią, tačiau galios indeksas yra tikrai neįtikėtinas, tai yra 663 AG vienai tonai. Kai „Veyron“ viso labo 530 AG vienai tonai. Taigi, T.50 yra tikra kulka.

Automatinis režimas reaguoja į vairuotojo nustatymus kompiuteryje, o norint sustoti, stabdymo galia dvigubai padidėja, nes į pagalbą vairuotojui atskuba ventiliatorius. Anot gamintojo, tai sutrumpina T.50 stabdymo kelią 10 metrų. Sakote mažai? Jei važiuosite kelių šimtų kilometrų per valandą greičiu, sustojimas 10 metrų anksčiau bus vienas didžiausių troškimų.

„High Downforce“ padidins automobilio stabilumą 30 procentų, todėl mažesnė tikimybė susidurti su per dideliu arba per mažu pasukamumu. „Streamline“ režimas padeda 10 procentų sumažinti vėjo pasipriešinimą, dėl to galima išvystyti kur kas didesnį greitį ir sumažinti kuro sanaudas. Tiesa, su šiuo įjungtu režimu į posūkį greitai įvažiuoti norės ne kiekvienas, kadangi mažesnis oro pasipriešinimas mažina ir prispaudžiamąją jėgą, todėl automobilis posūkyje gali suktis it patrakęs. Ši sistema turi šiokį tokį panašumą į Formulėje 1 naudojamą DRS.

Ir čia dar ne pabaiga. „V-max“ režimas veikia panašiai, kaip „Streamline“, tačiau leidžia maksimalų greitį pasiekti naudojant papildomą 48V starterio variklį, kuris padės išlaisvinti 30 papildomų arklių. Ši sistema turi panašumą į Formulėje 1 naudojamą KERS sistemą, tik nėra stabdymo metu sukaupta kinetinė jėga.

Iš tiesų, automobilis turi nemažai režimų, panašių į esamus Formulės 1 boliduose. Kitaip ir būti negali, nes automobilio dizaineris garsus Formulės 1 bolidų projektuotojas. Darbą Formulėje 1 G. Murray pradėjo „Brabham“ komandoje, o vėliau tris metus projektavo „McLaren“ bolidus.

T.50 / Gamintojo nuotr.

Planuojama, kad prekyba šiuo superautomobiliu prasidės 2022-aisiais. Planuojama pagaminti tik 100 automobilių, o kiekvienas jų kainuos nei daug, nei mažai – 2,4 milijonus eurų.

Parengė Paulius Vaitekėnas