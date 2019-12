Prieš Kalėdas vairuotojams dūstant keliuose specialistai pataria, kaip neįstrigti spūstyse

Artėjant šventiniam laikotarpiui ne tik prekybos centruose, tačiau ir sostinės gatvėse pastebimas gerokai didesnis sujudimas bei eismo intensyvumas. Specialistai sako, kad visiškai išvengti spūsčių tikriausiai nepavyks dėl didelių eismo srautų, tačiau dalinasi, kaip laiko jose „sudeginti“ kuo mažiau, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Prieššventiniu laikotarpiu eismo srautai išauga ne tik rytinėmis, vakarinėmis piko valandomis, tačiau ir dienos metu bei savaitgaliais. Skaičiuojame, kad bendras eismo intensyvumas prieš Kalėdas išauga maždaug 15-20 procentų. Siekiant juos sureguliuoti kuo efektyviau vykdomas nuolatinis eismo srautų stebėjimas realiu laiku, o automatizuotą šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemą reaguodama į staigius pokyčius gatvėse automatiškai parenka tinkamiausias šviesoforų reguliavimo ir valdymo programas atskiroms sankryžoms bei „žaliesiems koridoriams“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Miesto eismo organizavimo departamento vadovas Aleksej Apanovič.

Eismo spūstis / BNS nuotr.

Lyginant rugsėjo srautus su lapkričio ir gruodžio mėnesių transporto srautais, labiausiai eismo intensyvumas išauga Ozo, T. Narbuto, J. Kubiliaus g. bei pagrindinėse miesto sankryžose. Remiantis Vilniaus miesto Eismo valdymo sistemos duomenimis intensyviausi transporto srautai fiksuojami: Ukmergės – Geležinio Vilko g. sankryžoje: apie 96 tūkst., Kalvarijų – Kareivių – Ozo g.: apie 86 tūkst., Ozo – Gelvonų g. apie 60 tūkst., Geležinio Vilko – Gerosios Vilties g.: apie 72 tūkst., Liepkalnio – Žirnių g. – Minsko pl.: apie 66 tūkst., Laisvės pr. – T. Narbuto g. – Pilaitės pr.: apie 66 tūkst., Savanorių pr. – Vilkpėdės g. – 58 tūkst. transporto priemonių per parą.

Spūstyse praleidžia 3 minutėmis mažiau

Per kelerius metus augančių miesto ir priemiesčio transporto srautų reguliavimui ir valdymui įgyvendinta daugiau nei 280 šviesoforų reguliavimo ir valdymo pakeitimų, įrengtos 14 naujos bei modernizuotos 42 šviesoforais reguliuojamos sankryžos, jog saugiau ir sklandžiau judėtų visi eismo dalyviai – vairuotojai, dviratininkai bei pėstieji. Remiantis vidutinėmis transporto spūsčių trukmėmis Vilniuje, šį rudenį piko vidutinė trukmė sutrumpėjo apie 3 min., lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Eismo spūstis Vilniuje / BNS nuotr.

A. Apanovič priduria, kad svarbus ir pačių vairuotojų elgesys – papildomos spūstys formuojasi tada, kai blokuojamos sankryžos, kai vairuotojai blaškosi tarp eismo juostų ar užsiima pašaliniais veiksmais, pavyzdžiui, naudojasi mobiliuoju telefonu. Paskaičiuota, jog užsidegus žaliam šviesoforo signalui ir visiems vairuotojams laiku pajudėjus, sankryžų pralaidumas galėtų padidėti iki 35 proc. Koncentracijos trūkumas dažnai lemia ir eismo įvykius, o tai sklandų judėjimą miesto gatvėse trikdo dar labiau.

Ką gali padaryti patys vairuotojai?

Specialistai pataria nekeliauti po vieną, o planuoti bendras keliones su šeimos nariais, kolegomis. Taip pat – laiku reaguoti į šviesoforo signalus. Neretai pasitaiko atvejų, kai įsijungus žaliam šviesoforo signalui, pirmasis automobilis kartais pajuda pavėluotai, susidaro tarpai ir dėl to per sankryžą pravažiuoja mažiau automobilių nei galėtų. Be to, pastebimi ir atvejai, kai vairuotojai iš anksto tinkamai nepasirinkę kelionės krypties bando staigiai rikiuotis sankryžose ir kerta jas pažeisdami Kelių eismo taisykles. Suteikti viešajam transportui pirmumą.

Eismo spūstis / BNS nuotr.

Vairuotojams primenama nesiblaškyti, spūstyse iš anksto pasirinkti reikiamą eismo juostą ir nesirikiuoti kaskart, kai kitoje juostoje pradeda judėti automobiliai. Toks manevravimas sukelia papildomas prastovas, išauga eismo įvykių tikimybė ir sumažėja eismo juostų pralaidumas.

Eismo spūstis / BNS nuotr.

Įvykus eismo įvykiui, specialistai ragina taupyti visų eismo dalyvių laiką. Jei įvykio aplinkybės pakankamai aiškios, rekomenduojama deklaracijoje nusibraižyti schemas, vairuotojams pasirašyti ir esant galimybei patraukti transporto priemones į šalikelę ar netoliese esančią stovėjimo aikštelę. Taip galima saugiai užpildyti likusią informaciją ir netrikdyti kitų eismo dalyvių judėjimo.