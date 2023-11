Sovietinė propaganda pasiekdavo ir JAV lietuvius: kaip išeivija kovojo su dezinformacija?

SSRS siekis kurti gerą savo įvaizdį neapsiribojo vien vietiniais sovietinių respublikų gyventojais, bet pasiekdavo ir išeivių diasporas. Apie sovietų Lietuvos viešąją komunikaciją lietuvių diasporai Šiaurės Amerikoje pasakoja Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkė Ina Ėmužienė. Jos teigimu, sovietmečiu naudoti propagandiniai mechanizmai aiškiai atsikartoja šiandienos informaciniuose karuose.

– Kaip Jums kilo šio tyrimo idėja? Ką siekėte ištirti?

– Rašiau disertaciją apie Amerikos lietuvių radijo ir televizijos istoriją. Kartu daug metų dirbau Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre, gerai žinojau KGB archyvus. Mąstydama apie postdoktorantūros tyrimą, norėjau sujungti šias interesų sritis. Dar atlikdama savo disertacijos tyrimą, susidūriau su istorijomis, kaip sovietinė informacija atkeliaudavo į išeivijos komunikacijos kanalus. Kai viešėjau Putname, Amerikos lietuvių kultūros archyve, radau Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) Vilniaus radijo stoties monitoringo ataskaitas, kuriose buvo išrašyta, ką kalbėjo Vilniaus radijas 1952 ar 1962 m. Tuomet pagalvojau, kad tai būtų įdomi tema tyrimui – ši viešoji komunikacija ir su tuo susiję ryšiai su sovietine Lietuva.

Archyvas, asociatyvi nuotr. / Pexels/ Pixabay nuotr.

Mano tyrimas koncentruojasi į mechanizmų rekonstrukciją, t. y. kaip vyko sovietų Lietuvos viešoji komunikacija lietuvių išeivijai Jungtinėse Amerikos valstijose ir kas dalyvavo šiame propagandiniame darbe ir informacijos skleidime – nuo organizacijų iki asmenybių. Taip pat noriu įtraukti ir išeivišką kontekstą, nes dauguma tyrimų yra atlikti iš sovietinės perspektyvos, kuri analizuoja KGB dokumentus. Man norisi paliesti ir VLIK’o veiklą, Eltos informacinę tarnybą išeivijoje, galiausiai sužinoti, kaip gaunama informacija buvo panaudojama.

– Nuo ko prasidėjo sovietų Lietuvos viešoji komunikacija JAV lietuvių diasporai? Regis, tam tikru lygiu tai prasidėjo dar iki reokupacijos 1944 m.?

– Iš karto po karo dėmesys buvo nukreiptas į DP stovyklas Vokietijoje. Kita vertus, kiek esu analizavusi ankstyvąją išeivijos veiklą, tokiuose leidiniuose kaip „Laisvė“ ir „Vilnis“ socializmo ir komunizmo palaikymas prasideda kažkur nuo 1920 metų. Tad propagandinių žaidimų pėdsakai matomi anksti, bet instituciškai veikla buvo gan vangi, labiau pasireiškianti per aktyvistus, atskiras asmenybes ir jų asmeninius ryšius. Juk reikia nepamiršti, kad tarpukario Lietuvoje Komunistų partija buvo nelegali, pogrindinė organizacija. Vėliau, 1941 m., įkurtas Detroito lietuvių radijo klubas per asmeninius, vėliau ir per institucinius ryšius buvo remiamas būtent sovietinės sistemos. Ryškus institucinis bendradarbiavimas prasideda po reokupacijos 1944 m., todėl savo tyrimą ir apsibrėžiu pradėti nuo šių metų.

– Kad geriau įsivaizduotume, apie ką kalbame, papasakokite, kaip atrodė tipinis to laiko lietuvių išeivijos leidinys? Jeigu atsiverstume „Draugą“, kokio pobūdžio straipsnių jame rastume?

– „Draugas“ buvo tradicinis dienraštis, jame būdavo daug informacijos apie tai, kas vyksta Čikagoje, kadangi ten buvo leidžiamas, taip pat paliesdavo politines, pasaulio temas. Ypač ankstyvaisiais laikais jame buvo publikuojama daug informacijos apie karą, kokie procesai vyksta Europoje. Tai buvo įprastas dienraštis, turėjęs pagrindines rubrikas ir viena iš jų buvo skirta informacijai iš Lietuvos. Vis dėlto pastaroji būdavo aiškiai išskiriama, perspėjant, kad ši informacija gauta iš sovietų Lietuvos, kad skaitytojai žinotų, jog skaito ne visai tikslią informaciją.

Čikagos lietuvių dienraštis „Draugas“ / Stop kadras,Stop kadras

– Kokio pobūdžio informaciją lietuvių diasporai JAV norėjo paskleisti sovietai?

– Sovietų Lietuva spausdino atskirus leidinius, skirtus būtent išeivijai. 1947 m. pradėtas leisti „Tėvynės balsas“, jis vėliau pervadintas į „Gimtąjį kraštą“. Tai buvo grynai sovietinėje sistemoje kuriamas produktas išeivijos auditorijai, kuri taip pat nebuvo vienalytė. Viena dalis, vadinamieji „pažangieji lietuviai“, leido socialistinę, komunistinę spaudą. Kita dalis, „dipukų“ karta, turėjo kitokias politines pažiūras ir oponavo „pažangiesiems“. Katalikiškas „Draugo“ dienraštis naudojo sovietinės Lietuvos pateikiamą medžiagą, bet jie šią informaciją pirmiausia išanalizuodavo ir pateikdavo jau analizę. Kitokį santykį su informacija galime matyti „Akiračio“ dienraštyje, kur kai kurie straipsniai, pavyzdžiui, iš „Gimtojo krašto“, buvo tiesiogiai perspausdinami, pažymint, kad tai yra sovietinio žmogaus parašytas straipsnis ir skaitytojas turi pats jį įvertinti.

Apskritai tokių leidinių kaip „Draugo“ dienraštis didžioji dalis turinio buvo skirta išeivijos gyvenimui, kasdienybei. Didelė dalis jų veiklos buvo skirta išlaikyti lietuviškumą ir oponuoti sovietinei sistemai. Dažniausiai jų pateikiama informacija iš sovietų Lietuvos būdavo statistiniai duomenys, kurie buvo tiesiog pateikiami ir pakomentuojami, pavyzdžiui, įkurta štai tiek kolektyvinių ūkių, bet kartu pridedant komentarą, kad tarpukariu buvo asmeniniai ūkiai, o ne kolūkiai. Greičiausiai „Draugo“ dienraštis ir kita spauda dalį informacijos imdavo iš VLIK’o, analizuodavusio tiek sovietinę spaudą, tiek klausydavusio būtent Vilniaus radijo laidų, jos pradėtos transliuoti gal nuo 1947 ar 1950 metų. VLIK’as turėjo atskirą įstaigą, kuri tą medžiagą surinkdavo ir vėliau Eltos biuleteniuose pateikdavo, kaip manyta, faktinę informaciją, atsijotą nuo propagandinio turinio.

Lietuviško laikraščio „Draugas“ redakcija Čikagoje / LRT nuotr.

Vėlesniais laikais, 7-ajame dešimtmetyje, išryškėjo liberalioji kryptis, kuri ėmė kalbėti, kad galima kažkokius kultūrinius straipsnius perspausdinti, bet juos pateikti su redaktoriaus komentaru, kad šis straipsnis ateina iš sovietinės aplinkos. Bet tai atsirado vėliau. „Draugo“ aplinkoje „Santaros“ judėjimas ir „Akiračiai“ buvo labai kritikuojami dėl tiesioginio informacijos naudojimo ir bendravimo su sovietine Lietuva, nes konservatyvioji, katalikiška išeivijos kryptis manė, kad bet koks bendravimas legitimuoja sovietinę valdžią. Tokia pozicija laikėsi iki 8-ojo dešimtmečio. Visi norėjo žinoti, kas vyksta sovietų Lietuvoje, kas yra pastatyta, kaip vystosi ūkis, kokia ekonominė padėtis, bet tiesioginio ryšio nenorėjo užmegzti, o visa informacija privalėjo būti išanalizuojama ir pateikiama kritiškai.

– Užsiminėte apie radijo stotis ir VLIK’o veiklą. Ar visa sovietinių radijo programų informacija pereidavo per VLIK’o filtrą, ar vis dėlto buvo žmonių, kurie tiesiogiai klausėsi sovietinių radijo stočių?

– Labai sudėtinga nustatyti, kas iš tikrųjų klausėsi, kiek buvo realios auditorijos. Pradėkim nuo to, kad dažniausiai Lietuvos išeivijos tyrimai yra koncentruojami į tą aktyvią antisovietinę bangą, t. y. į „dipukų“ kartos išeivijos atstovus, kurie buvo tikrai aktyvūs kultūriniame gyvenime, įsilieję ir į spaudą, radiją, kitas veiklas. Kita vertus, yra ir kita pusė, kuri labai retai analizuojama (iš dalies dėl šaltinių trūkumo), minėtieji „pažangieji lietuviai“. Išeiviai juos vadina tiesiog komunistais. Daugiausia jie buvo išvykę iš tarpukario Lietuvos, įkūrę laikraštį „Vilnis“, leistą nuo 1920 iki 1990 m. Jų kultūrinis laukas buvo koncentruotas, prokomunistinis, ir jie tą informaciją, kurią gaudavo iš sovietinės Lietuvos, vertindavo labai pozityviai, perspausdindavo ją savo spaudoje. Automatiškai antikomunistinėje, oponuojančioje išeivijos spaudoje dažnai įsiplieksdavo polemika, buvo reaguojama, kad štai „Vilnis“ ar Vilniaus radijas apie Lietuvos įvykius parašė taip, bet iš tikrųjų situaciją reiktų vertinti kitaip.

Išeivijos vaizdas nėra vienpusis. Buvo dalis, kuri norėjo kontaktų su sovietų Lietuva, juos palaikė per „Gimtojo krašto“ redakciją. KGB ir jo kuruotos Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje draugijos „Tėviškė“ dokumentuose esu aptikusi, kad „Gimtasis kraštas“ ruošdavo tam tikrus informacinius paketus (paruoštus straipsnius su nuotraukomis), kuriuos siųsdavo tokiems prokomunistiniams leidiniams, nes ši išeivijos grupė nebuvo tokia stipri, kad atsilaikytų prieš „Draugą“, kuris tikrai buvo stiprus ir dabar yra ilgiausiai leidžiamas lietuvių laikraštis išeivijoje.

Lietuviško laikraščio „Draugas“ redakcija Čikagoje / LRT nuotr.

Kalbantis su žmonėmis, jie dažnai sako, kad taip, mes gaudavome tų prokomunistinių leidinių iš Lietuvos, bet patys neužsisakinėdavom. Kad klausydavo radijo, man niekas nėra sakęs, bet greičiausiai tokių žmonių buvo. Reikia nepamiršti, kad dėl tolimo transliavimo tų programų kartais net ir nesigirdėdavo, reikėjo turėti tam tikrą įrangą, technines galimybes. Be to, dėl sovietinės informacijos išeivijoje vis dar jaučiama tam tikra stigma. Visi žino, kad prokomunistinių leidinių ir sovietinių radijo programų buvo, bet retai kas pripažins, kad jų klausėsi, netgi praėjus 30 metų, nes anuomet, ypač 5–6-ajame dešimtmetyje, prisipažinti, kad tu, pavyzdžiui, užsisakydavai prosovietinę spaudą, būtų prilyginta išdavystei. O štai analizuojant „Gimtojo krašto“ redakcijos ar „Tėviškės“ draugijos dokumentus galima rasti išsamius sąrašus, kas užsisakydavo sovietinę spaudą.

Žinodamas kai kurias iš tų asmenybių (pavyzdžiui, tai buvo mokslininkai), gali suprasti, kad greičiausiai buvo siekiama analizuoti iš Sovietijos gaunamą informaciją. Veikiausiai tiesiog norėta žinoti, kas vyksta sovietų okupuotoje Lietuvoje, bijota, kad Lietuva neatpažįstamai pasikeis. Išeivijoje liko tarpukarinės Lietuvos vaizdas ir 6-ąjį dešimtmetį užgimusi liberalioji kryptis dėjo daug pastangų, kad išeivijoje būtų suprantama, kas vyksta Lietuvoje, jos visuomenėje. Bandyta įskiepyti supratimą, kad išeivijos siekis yra išlaisvinti Lietuvą, bet kartu padėti jai išsilaisvinti pačiai, o išsilaisvinus suprasti jos naują visuomenę.

– O kaip žmonės išeivijoje gaudavo tų prosovietinių leidinių, jei jų neužsakydavo?

– „Tėviškės“ draugija, ypač 7–8-ajame dešimtmetyje, siųsdavo leidinius pati. Jeigu kažkas atvykdavo į sovietų Lietuvą (į lituanistikos kursus ar su ekskursijomis), „Tėviškė“ automatiškai gaudavo vizos pildymo metu surašomus adresus. Kita vertus, būdavo, kad išeiviai laiškuose sakydavo, kad reiktų tam ar kitam nusiųsti „Gimtąjį kraštą“, „Tiesą“ ar „Komjaunimo tiesą“.

JAV, Čikaga, praeito amžiaus septintasis dešimtmetis / „Vida Press“ nuotr.

Pasaulio lietuvių archyve, Amerikos lietuvių kultūros archyve yra beveik ištisi pagrindinių komunistinių leidinių rinkiniai. Aš kalbinau ilgametį archyvo direktorių, norėdama sužinoti, iš kur šie leidiniai gauti. Panašu, kad juos sunešė žmonės, bet kaip jie patys juos gaudavo, lieka iki galo neaišku. Galbūt juos užsakyti skatino VLIK’as. Korespondencijoje randu informaciją, kad VLIK’o atstovai susirašinėjo ir sakė, kad reiktų užsakyti štai tokį leidinį iš sovietų Lietuvos, gal kas iš pažįstamų galėtų užsakyti. Pats VLIK’as kaip organizacija nenorėdavo to daryti. Tas pats ir su diplomatine tarnyba: dažniausiai buvo užsakoma per kažkokio pažįstamo pažįstamą, kuris, gavęs leidinį, jį paskaitydavo, kartais paruošdavo pastabas, apie ką kas parašė, kokie pagrindiniai savaitės straipsniai. Vėliau ta informacija keliaudavo toliau, tad sudėtinga atsekti net ir rašytinio žodžio kelionę.

– Norėčiau grįžti prie VLIK’o ir jo radijo laidų monitoringo ataskaitų. Kaip jos atrodė?

– Dalį tų ataskaitų aš radau JAV Pasaulio lietuvių ir Amerikos lietuvių kultūros archyvuose, dalį – Lietuvos centriniame valstybės archyve. Ten tiesiog parašyta, kokia laida kokią valandą transliuota, kokios sąlygos, ar gerai girdisi, kokiomis temomis kas kalba, koks pranešėjas. Daugiausia ta informacija tikrai propagandinė, tad tiesiog buvo surašoma, apie ką kalbėta, kokie faktai paminėti, buvo paruošiamas beveik tikslus to turinio nurašymas ir tuomet ta medžiaga naudota tiek Eltos biuleteniams, tiek „Amerikos balso“ transliacijoms, buvo siuntinėjama Lietuvos išeivijos leidiniams, kurie panaudodavo kažkokią informaciją, faktus. Bet jau 7-ajame dešimtmetyje atsiranda tokių žinučių VLIK’o veikėjų asmeniniuose susirašinėjimuose, kad lietuvių spauda išeivijoje pati užsisako tuos sovietinius laikraščius ir patys analizuoja bei atsirenka medžiagą.

„Amerikos balso“ redakcija Niujorke 1953 m. / AP nuotr.

– Kalbate, kad išeivijoje skirtingos žmonių grupės tą pačią informaciją vertino skirtingai. Ar yra kažkokia paralelė su šiandiena: gal antikomunistinių pažiūrų išeivija geriau tvarkėsi su propaganda nei mes šiandien?

– Tas informacinis karas, naudojami mechanizmai ir principai kartojasi. Tiesiog dabar pasikeitė medijos, jos suaktyvėjo, gal pasidarė greitesnės, bet panašumų yra. „Tėviškės“ draugija užsiėmė ne tik „Gimtojo krašto“ leidimu, bet apskritai kultūrine propaganda. Jie į užsienį veždavo muzikantus, teatrą, kiną, leido propagandines knygas, kurios keltų sentimentus ir kalbėtų apie tai, kokia ta sovietų Lietuva graži. Dabar mes galime matyti naudojamus tuos pačius įrankius, dažnai girdime, esą „nemaišykim kultūros su politika“. Tais laikais sovietų Lietuvoje taip pat buvo sakoma, kad čia tik kultūriniai mainai, nors realiai dokumentuose ir susirašinėjimuose su partijos Centro komitetu būdavo aiškiai nurodoma, kad reikia vykdyti propagandinę programą, formuoti teigiamą sovietų Lietuvos įvaizdį ir veikti išeiviją, ją patraukti savo pusėn, naudojant būtent šiuos įrankius

Valstiečiai Sovietų Sąjungoje renka grūdus, daugiausia moterys / AP nuotr.

– Jei pažvelgtume į kitą barikadų pusę, t. y. sovietų Lietuvą, kaip atrodė turinio kūrimas Amerikos lietuviams? Ar buvo laisvės rašyti apie kažką, kas nebūtų vien propaganda?

– „Gimtojo krašto“ informacija ir turinys buvo labai stipriai kontroliuojamas. Redakcijos dokumentuose esu radusi, kad netgi iš anksto būdavo nusprendžiamos tų leidinių temos ir patvirtinamos partijos Centro komiteto atstovų parašais. Visiškai nebuvo galimybės laisvai kurti turinio. Jei kartais pasitaikydavo kažkoks liberalesnis straipsnis, „Gimtajam kraštui“ iš karto būdavo pažeriama kritikos.

Įdomu, kad nors išeiviai gaudavo jiems skirtą „Gimtąjį kraštą“, jie labiau norėdavo gauti sovietinius laikraščius, leidžiamus sovietų Lietuvos auditorijai, pavyzdžiui, „Literatūrą ir meną“. Mane nustebino, kad labai daug kas norėdavo gauti žurnalą „Tarybinė moteris“. Pats užsakymo procesas nebuvo paprastas – žmogus turėdavo asmeniškai parašyti arba eiti į centrą Niujorke, kur galėjo užsisakyti. Visi tie leidiniai keliaudavo per Maskvą, į kur juos išsiųsdavo „Tėviškės“ draugija, užsakanti reikiamus įvairių redakcijų leidinius.

Sovietinės statulos Grūto parke / A. Ufartas / BNS

– Vienas iš komunikacijos užsienio diasporai tikslų galėjo būti noras privilioti tautiečius grįžti į Lietuvą, o organizacijos, užsiėmusios tuo (kaip minėtoji „Tėviškė“), veikė visose sovietinėse respublikose. Kam to reikėjo? Ar galime spėti, kad SSRS buvo juntamas darbo jėgos trūkumas, ar buvo kitos priežastys?

– „Tėviškės“ draugija buvo įkurta 1975 m. Prieš tai nuo 1955 m. Berlyne veikė komitetas „Už grįžimą į tėvynę“, turėjęs ir lietuviškąjį flangą. Iki 1962 m. šių organizacijų pagrindinis tikslas buvo susigrąžinti pasitraukusius žmones. Laikui einant, buvo pereita ir prie grynai propagandinio aspekto – siekiant ne tik dezinformuoti žmones, bet ir skaldyti Amerikos lietuvių bendruomenę. Amerikos lietuviai buvo tikrai stiprūs ir įtakingi, jie labai aktyviai veikė politinėje plotmėje. Amerika niekada nepripažino Lietuvos okupacijos. Kiekvienais metais VLIK’as, ypač diplomatinė tarnyba, dėdavo labai daug pastangų, eidavo į Kongresą, organizuodavo renginius, rašydavo įvairius dokumentus, kad ši Amerikos pozicija nepakistų. Sovietų sistemai nebuvo patogu Amerikos akyse būti okupantais, kai reikėjo megzti geopolitinius ryšius su Vakarais. Šaltojo karo kontekste lietuviai, kaip dalis viso šio žaidimo, buvo vienas iš taikinių. Vyko tarsi „mažasis šaltasis karas“ tarp Lietuvių diasporos ir sovietų Lietuvos, naudojant politiką, kultūrą ir komunikaciją.