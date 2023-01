Kanados lietuvių bendruomenei vadovaujantis Kazimieras: darome viską, kad čia iškeltume Lietuvos vardą

Kazimieras Deksnys Kanados lietuviams vadovauja jau ne vienus metus. Toli nuo Lietuvos užaugęs vyras lietuvių kalba kalbėjo, kiek save prisimena, ir tapo jauniausiu kada nors išrinktu vietos bendruomenės pirmininku. Nors Kazimierui visa su Lietuva susijusi veikla atrodo neatsiejama kasdienybės dalis, Kanados lietuvis prisimena, kad už tai ne kartą sulaukė pasekmių.

„Mes per Vilties ir gedulo dieną, per Juodojo kaspino dieną, kuri yra minima Kanadoje prisimenant aukas nuo sovietų rankų, važiuodavome mašinomis per miestą su plakatais, vėliavomis. Apvažinėdavome visą miestą ir rodydavom, kas darosi Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kodėl Kanada turi neužmiršti tų pavergtų žmonių ir kad negalima pripažinti sovietų okupacijos. Sovietų ambasada visada skundėsi Kanados užsienio reikalų ministerijai dėl mūsų protestų, bet Kanados Vyriausybė niekada nenusilenkė prieš Sovietų Sąjungos spaudimą“, – prisimena Kanados lietuvis.

Ir dabar Kazimieras yra vienas iš kanadiečių, sulaukusių Rusijos režimo sankcijų. Ilgą laiką už Lietuvos nepriklausomybę kovojęs lietuvis neliko abejingas ir karo Ukrainoje akivaizdoje. 77-uoju numeriu į sankcionuotų asmenų sąrašą įrašytas Kazimieras džiaugiasi, kad tai puiki paskata remti Ukrainą ir tęsti kovą prieš Putiną.

„Kaip mes šiandien matome, pavojus dar yra. Ir mes turime toliau kovoti už Lietuvą, kad Putinas neateitų į Lietuvą taip, kaip jis padaręs dabar Ukrainoje. Kai buvo paskelbta nepriklausomybė, mes tada Kanados bendruomenėje organizavome vajų siekdami surinkti milijonus dolerių ir padėti Lietuvai. Ir mes surinkome tuos pinigus, jie buvo panaudoti. Dalis jų – nupirkti tą pirmąją ambasadą, kurią Lietuva turėjo Briuselyje“, – dalijasi Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Kasdien dirbti dėl Lietuvos – toks pagrindinis Kazimiero tikslas ir misija. Kanados lietuvis įsitikinęs, kad, užaugus patriotiškoje šeimoje, kitaip ir negalėtų būti.

Kazimieras Deksnys

„Tėvai, kai atsirado Kanadoje ir susituokė, mokė mus būti lietuviais. Jie visada tikėjo, kad Amerika ateis Lietuvai į pagalbą, išlaisvins Lietuvą nuo sovietų okupacijos ir mes turėsime grįžti į Lietuvą. O svarbiausia buvo jiems, kad mes nepadarytume gėdos, kai grįšim į Lietuvą. Tai turėjome mokėti ir lietuviškai kalbėti, geografiją, istoriją, literatūrą, išmokti šokti ir dainuoti“, – pasakoja pašnekovas.

Kad išmoktų visko, ko iš jo tikisi tėvai, Kazimierui teko gerokai paplušėti. Kiekviena jo diena Kanadoje buvo labiau lietuviška nei kanadietiška. Vyras juokiasi, kad ir draugams laiko beveik nelikdavo, nes kai grįždavo iš lietuviškų užsiėmimų, draugai jau dažniausiai būdavo užsiėmę savais reikalais.

„Pirmadieniais buvo skautų sueiga, antradieniais buvo ateitininkų susirinkimas, trečiadienį šokdavome tautinius šokius, ketvirtadienį lankydavau vaikų chorą. Penktadienį reikėjo ruošti pamokas šeštadieninei mokyklai, šeštadienį iš ryto reikėjo lankyti mokyklą. Dažnai popietę ar vakare būdavo koks nors linksmavakaris, važiuodavome ten. Sekmadienį iš ryto buvo bažnyčia ir po bažnyčios buvo vienas lietuvis, kuris turėjo sodybą, ten visi važiuodavo į gegužinę“, – prisimena K. Deksnys.

Kazimieras Deksnys

Kazimieras leisdavo laiką su lietuviais, dalyvaudavo lietuviškuose renginiuose, o anglų kalbą sako išmokęs tik tada, kai pradėjo lankyti mokyklą. „Tais laikais nebuvo tiek visokių priemonių, nebuvo televizijos. Tais laikais ir darželių nebuvo, tai kai pradėjau lankyti mokyklą, eiti į pirmą klasę, tai vieną du žodžius angliškai mokėjau. Visa kita buvo lietuviškai, tai reikėjo man greit išmokti anglų kalbą“, – prisimena pašnekovas.

Ir nors dabar atrodo, kad buvo tikrai patriotiškas jaunuolis, Kazimieras prisipažįsta ne visada supratęs, kodėl turi nuolat dalyvauti lietuvių susibūrimuose, o su draugais iš Kanados pažaisti nepavyksta net savaitgaliais.

„Buvau tautinių šokių grupės akordeonistu Hamiltone, priklausiau jaunių grupei. Kai man suėjo 14, buvau pakviestas groti akordeonu su studentų grupe. Studentų grupė gana daug keliaudavo, tai, pradėjus keliauti, bendrauti man labai patiko ir ta lietuvybė buvo arčiau širdies negu tada, kai prarasdavau kanadiečius draugus dėl lietuvybės“, – atvirai sako K. Deksnys.

Trispalvė

Jis prisimena, kad jaunystėje apie Lietuvą daug girdėjo, bet nukeliauti į ją negalėjo. „Galėjome pabandyti, tik neaišku, ar būtų pavykę grįžti“, – dabar sako Kanados lietuvis.

Nuo mažens šokęs tautinių šokių kolektyve, vėliau jame grojęs akordeonu, galiausiai, pasitraukus ilgametei kolektyvo vadovei, ėmėsi jam vadovauti. Anot pašnekovo, Kanados lietuvių tautinių šokių grupė tada išgarsėjo visame pasaulyje.

„Mes esame gerokai apkeliavę pasaulį. Esame pirma išeivijos grupė, kuri nuvažiavo į Kolumbiją, Pietų Ameriką. Pirma grupė, kuri nuvažiavo į lietuvių dienas Australijoje. Buvome pakviesti važiuoti į Prancūziją ir atstovauti Kanados valdžiai. Apvažiavę esame visą Kanadą, JAV. Nuo vieno kranto iki kito kranto“, – sako Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Kazimiero manymu, šokiai ir sportas – turbūt geriausi būdai pasiekti pasaulio lietuvių jaunimą ir įtraukti jį į lietuvišką veiklą. Jei kas nors lietuviško vyksta Kanadoje, pašnekovas nepraleidžia progos dalyvauti, jis sako, kad sužinojęs, jog kur nors rasta dalelė mūsų istorijos, daro viską, kad tuo pasidžiaugti galėtų ir kiti.

Kanados vėliava

„Dabar Valdovų rūmuose yra paroda sutarčių, kurios grįžo į Lietuvą ne per seniausiai. Jos buvo rastos Kanadoje. Jeigu ne Kanados lietuvių bendruomenės muziejaus archyvas, tai gal tas nebūtų įvykę ir tie dokumentai gal būtų dingę“, – svarsto pašnekovas.

Lietuvių bendruomenė yra geriausias būdas burti tautiečius, išlaikyti mūsų tapatybę, istoriją ir tradicijas – įsitikinęs Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas. Nors ateitis neatrodo labai šviesi, Kazimieras optimizmo nepraranda.

„Lietuvių skaičius visoje diasporoje, kur senesnės bendruomenės, mažėja. Mūsų skaičius irgi mažėja. Bet vis tiek išsilaikom ir matome, kad tie naujai atvykę, dalis jų, irgi nori išlaikyti kalbą, papročius ir yra įsitraukę į bendruomenės veiklą. Jie nori perimti iš mūsų rankų tą vadovavimą, tai manau, kad ateityje mes išsilaikysime“, – viliasi K. Deksnys.

Kazimieras Deksnys

Kad tokie lietuviai egzistuoja ir gyvena Kanadoje, bendruomenė neleidžia pamiršti ir vietos valdžiai. Pirmininko teigimu, per daugybę metų tautiečiai jau pelnė politikų palankumą.

„Mes nuolat bendraujame su Kanados parlamentarais ir su Vyriausybės atstovais. Glaudžiai dirbame su Lietuvos ambasada Kanadoje. Darom viską, ką galime, kad iškeltume Lietuvos vardą Kanadoje. Daug metų dirbome su atstovais parlamente, tai jau daug draugų turime ir palaikome ryšius, kad jie visada būtų Lietuvos draugai“, – sako K. Deksnys.

