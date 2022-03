Ukrainos paramos akcijose Čilėje dalyvaujanti lietuvė: čiliečiai nesupranta, kaip Rusijos veiksmai iki šiol nėra sustabdyti

Prie per pasaulį nusiritusios protestų dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje bangos prisidėjo ir Čilėje gyvenantys lietuviai. Čia įsikūrę tautiečiai aktyviai dalyvauja palaikymo renginiuose ir patys organizuoja finansinę pagalbą ukrainiečiams. Be to, apie žiaurią Rusijos agresiją prieš nepriklausomą šalį skleidžia žinią ir vietiniams. „Sulaukiu daug klausimų apie karą, apie nuotaikas Europoje ir Lietuvoje“, – sako viena iš kalbintų lietuvių.

Aktyviai prisijungia prie protestų

Kaip pasakoja Adriana Giedrė Barkauskaitė, kitą dieną po Rusijos invazijos į Ukrainą ji sulaukė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kreipimosi į pasaulio lietuvius, kuriame buvo raginama atvirais laiškais kreiptis į diasporos valstybių vadovus ir viešai išreikšti tvirtą nepriklausomos Ukrainos suverenumo ir teritorinio vientisumo palaikymą.

„Taip pat buvo kviečiama susisiekti su ukrainiečių, latvių, estų, lenkų ir kitomis bendruomenėmis bei organizuoti viešas protesto bei Ukrainos palaikymo akcijas“, – sako Čilės lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Pasitarę su kitais tautiečiais Čilėje ir pakalbinę kitų šalių bendruomenes, jie pirmosiomis karo Ukrainoje dienomis susirinko į protestą priešais Rusijos ambasadą. Anot lietuvės, ši akcija sulaukė ir vietos žiniasklaidos dėmesio.

Lietuviai dalyvauja Čilės sostinėje rengiamuose protestuose prieš Rusijos karą Ukrainoje / Čilės lietuvių bendruomenės archyvo nuotr.

Vėliau vyko ir kita palaikymo akcija, kurią organizavo jau ukrainiečių bendruomenė Čilėje. Šįkart žmonės jungėsi prie protesto automobilių karavanu: mašinos lėtai keliavo iš centrinio Santjago parko iki Rusijos ambasados vartų.

Šiuose protestuose dalyvavo ir Santjage gyvenanti lietuvė Julija Platukytė. Ji pasakoja, kad automobilių koloną lydėjo policija, visi automobiliai buvo su Ukrainos vėliavomis, geltonais ir mėlynais balionais, kita atributika.

„Važiuojant kolonoje tikrai buvo galima justi palaikymą iš gatvėje esančių žmonių, jie mojavo, plojo, kitaip palaikė. Prie Rusijos ambasados mūsų laukė didžiulis būrys žmonių, nemažai pačių čiliečių“, – komentuoja lietuvė.

Ji teigia nusprendusi prisijungti, nes tai yra vienas iš nedaugelio būdų, kaip būnant toli nuo Lietuvos galima išreikšti palaikymą. „Galiu parodyti, jog man rūpi, kas vyksta Europoje, jog aš gerbiu europietiškas vertybes ir kad man nėra nesvarbu, kas dedasi aplink Lietuvą ir jos kaimynus. Ir, be abejo, galiu parodyti, kad esu kategoriškai prieš Putino veiksmus ir jo politiką“, – vardija J. Platukytė.

Organizuoja renginį, kurio metu rinks finansinę paramą

Lietuvių bendruomenės Čilėje pirmininkė A. G. Barkauskaitė pažymi, kad lietuviai Čilėje ne tik dalyvauja palaikymo akcijose, bet ir prisideda prie finansinės paramos, pavyzdžiui, aukojo „Blue / Yellow“ organizacijai, o šiuo metu ir patys planuoja solidarumo akciją, norėdami surinkti lėšų ukrainiečiams.

Ją ketina išsiųsti tiesiai Ukrainos žmonėms per šios šalies ambasadą Santjage. Pašnekovė pasakoja, kad lietuviai renginio metu pardavinės surinktus geros kokybės žaislus, knygas, drabužius, medų, sausainius ir įvairius kitus gaminius; taip pat organizuoja virtualią loteriją – žmonės pirks bilietus, norėdami laimėti prizų, o visi už bilietus surinkti pinigai taip pat keliaus Ukrainos žmonėms.

„Iš tiesų žmonės Čilėje labai noriai jungiasi prie šios solidarumo akcijos: jau turime sukaupę nemažai prizų, ypač iš meno srities. Lietuvių, ukrainiečių, lenkų, čiliečių menininkai dovanos savo kurtus paveikslus, koliažus, knygas vaikams. Lietuvės Eglė ir Indrė prisidės savo kūrybos gintariniais auskarais, muzikantas Žilvinas dovanos muzikinę pavakarę, kitų bendruomenių nariai taip pat žada padėti.

Lietuvių vaikai taip pat aktyviai padeda ruošdami stendo dekoracijas, ukrainietiškus ir lietuviškus simbolius. Esu tikra, jog mūsų pastangos nors truputį padėti Ukrainai milžiniškos humanitarinės krizės metu bus sėkmingos“, – kalba lietuvė.

Čiliečiai nelieka abejingi, reiškia palaikymą ir lietuviams

Pasak A. G. Barkauskaitės, karui Ukrainoje kasdien daug dėmesio skiriama ir Čilės žiniasklaidoje, o ir vietos žmonės nelieka abejingi.

„Pirmą savaitę sulaukiau labai daug palaikymo žinučių, matyt todėl, kad čiliečiams atrodo, jog Baltijos šalys yra visiškai šalia Ukrainos. Esu dėkinga už rūpestį, o tuo pačiu papasakoju, skleidžiu žinią apie lietuvių Lietuvoje solidarumą ir visą suteiktą humanitarinę pagalbą ukrainiečiams“, – tikina pašnekovė.

J. Platukytės teigimu, pirmosiomis Rusijos karo Ukrainoje dienomis neatrodė, kad Čilė būtų susirūpinusi karine agresija vidury Europos, tačiau netrukus situacija pasikeitė.

„Šiuo metu kiekvieną dieną yra kalbama apie karą Ukrainoje tiek žiniose, tiek spaudoje, tiek tarp žmonių. Sulaukiu daug klausimų apie karą, apie nuotaikas Europoje ir Lietuvoje. Galiu teigti, kad išsilavinusiems ir labiau pasaulėtiškiems čiliečiams tikrai labai rūpi, kas vyksta Ukrainoje, jie ją visiškai palaiko ir nesupranta, kaip tokie Rusijos veiksmai iki šiol nėra sustabdyti“, – komentuoja lietuvė.