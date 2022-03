Užsienio lietuvių palaikymas, skirtas Ukrainai: protestuose prieš karą dalyvauja ir Havajuose, ir Japonijoje

Tęsiantis Putino pradėtam karui prieš Ukrainą, visame pasaulyje tęsiasi ir protesto akcijos. Jose aktyviai dalyvauja ar netgi prisideda organizuodami svetur gyvenantys lietuviai. Pavyzdžiui, Havajų saloje Oahu įsikūrusi Viktorija Aniulytė kartu su tautiečiais surengė jau ne vieną mitingą. „Planuojame mitinguoti tol, kol karas baigsis“, – tikina pašnekovė.

Kaip pasakoja Havajuose gyvenanti lietuvė V. Aniulytė, čia įsikūrę tautiečiai, kaip ir visas pasaulis, jaučiasi sukrėsti karo Ukrainoje. Vos išgirdę, kad Rusija užpuolė kaimyninę šalį, jie negalėjo likti abejinti ir pradėjo ieškoti būdų suorganizuoti mitingą. Tą pačią dieną, suradę ukrainiečių bendruomenės puslapį socialiniame tinkle „Facebook“, surengė protesto akciją.

„Pirmasis mitingas nebuvo didelis, neturėjome daug laiko, nes norėjome veikti kuo greičiau. Tiesiog sukūrėme elektroninę skrajutę, kuria pasidalinome su draugais ir pažįstamais bei ukrainiečių bendruomene. Nors teturėjome kelias valandas, mums pavyko pritraukti vietinę televiziją, kuri padarė reportažą ir paminėjo lietuvių bendruomenę bei kaip Havajų lietuviai mitingavo lygiai toje pačioje vietoje 1991 m., kai rusai bandė užimti Vilnių“, – tikina pašnekovė.

Pasak V. Aniulytės, vėliau lietuviai socialiniame tinkle „Facebook“ sukūrė grupę „Hawaii Stands With Ukraine“ ir toliau rengia protestus prieš karą Ukrainoje. Iki šiol įvyko du renginiai, o šiuo metu organizuojami ir kiti. „Planuojame mitinguoti tol, kol karas baigsis“, – sako pašnekovė.

Lietuvių protesto akcija prieš Rusijos karą Ukrainoje Havajuose / Havajų lietuvių bendruomenės asmeninio albumo nuotr.

Ji pažymi, kad susivieniję tautiečiai siekia parodyti, jog ir Havajuose žmonės palaiko Ukrainą. Taip pat norima paskatinti žmones nebūti abejingus, dalintis informacija, aukoti pinigų humanitarinei pagalbai.

„Mūsų Oahu salos ukrainiečių ir lietuvių bendruomenės labai nedidelės. Čia mažiau nei šimtas ukrainiečių ir apie keturiasdešimt lietuvių. Bent jau kiek aš žinau. Pirmasis mitingas buvo nedidelis – apie 50 žmonių. Antrajame mitinge jau sulaukėme šiek tiek daugiau – apie 60–70 žmonių.

Nors skaičius nedidelis, tai buvo neblogas pasiekimas, nes per trumpą laiką surinkome praktiškai pusę visų ukrainiečių ir lietuvių bendruomenės visoje saloje. Tikimės pritraukti daugiau vietinių žmonių į ateinančius mitingus. Planuojame kultūrinę programą su dainomis ir ukrainiečių kultūros ir kalbos pamokomis“, – komentuoja lietuvė.

Lietuvių protesto akcija prieš Rusijos karą Ukrainoje Havajuose / Havajų lietuvių bendruomenės asmeninio albumo nuotr.

Vis dėlto rytų europiečių bendruomenės Havajuose yra nedidelės, todėl ir aktyvumas čia daug mažesnis nei Europoje, paaiškina V. Aniulytė:

„Mums, lietuviams, dėl to yra pikta, todėl ir organizuojame mitingus, kalbame su vietiniais žmonėmis, kviečiame prisijungti prie mūsų sukurtos grupės „Hawaai Stands With Ukraine“, kurioje dalijamės informacija iš Ukrainos, šviečiame vietinius, kviečiame juos aukoti. Dalijamės lietuvių labdaros organizacijų kontaktais, nes tikime, jog taip parama gali pasiekti Ukrainą greičiau negu per dideles tarptautines organizacijas, kurios yra populiarios Amerikoje.

Visi meldžiamės, kad karas kuo greičiau baigtųsi, ir stengiamės palaikyti vietinius ukrainiečius, kiek tik galime. Ukraina, mes su tavim!“ – tikina tautietė.

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon, gyvenanti Kanadoje, sako, kad ir šioje šalyje visas dėmesys yra sutelktas į karą Ukrainoje. Įvairios akcijos skirtinguose miestuose, anot pašnekovės, vyksta reguliariai, jas organizuoja Kanados ukrainiečių kongresas.

Lietuviai rinkosi į protesto akciją prieš karą Ukrainoje Toronte, Kanadoje / Kanados lietuvių bendruomenės nuotr.

Lietuviai dalyvavo protesto akcijoje prieš Rusijos karą Ukrainoje Edmontone, Kanadoje / S. Tenienės nuotr.

„Prie jų prisijungia vis daugiau ir daugiau mūsų tautiečių. Žinau, kad čia gyvenantys lietuviai ir kitaip stengiasi padėti Ukrainai ir jos žmonėms, per vietos ar Kanados mastu veikiančias Ukrainos organizacijas, Lietuvoje specialiai Ukrainai paremti įsteigtus fondus aukoja lėšas. Kanados lietuvių bendruomenė ir visose vietose veikiančios bendruomenės skatina tautiečius pasirašinėti peticijas, skleidžia aktualią informaciją, prisideda prie labdaringų siuntinių: maisto, drabužių, patalynės ir kitų“, – vardija R. Vrubliauskaitė-Tryon.

Ji pati sako dalyvavusi akcijoje Vankuveryje, kurios metu sutiko daug tautiečių, taip pat ir mitinge bei eitynėse. „Lietuviai jungiasi aktyviai visoje Kanadoje, kur yra lietuvių bendruomenės. Praėjusią savaitę palaikymo akcijos vyko Toronte, Otavoje, Monrealyje, Londone, Hamiltone, Kalgaryje. Kur bendruomenių nėra, pavyzdžiui, Saskatūne, pavieniai tautiečiai, nešini trispalvėmis, prisijungė prie ukrainiečių ir juos palaikančių protesto“, – pasakoja lietuvė.

Pašnekovė priduria, kad lietuvių parapijose už Ukrainą laikomos ir mišios, o visoje Kanadoje Ukrainos vėliavos spalvomis apšviečiami garsūs objektai.

Lietuviai protesto akcijoje prieš Rusijos karą Ukrainoje Vankuveryje, Kanadoje / R. Vrubliauskaitės-Tryon nuotr.

Otavos lietuviai protesto akcijoje prieš Rusijos karą Ukrainoje / D. Skusevičiaus nuotr.

Šimtai žmonių susirinko protestuoti ir Londone. Čia šeštadienį vyko didžiulė demonstracija Ukrainai palaikyti. Prie jos jungėsi ir lietuviai. Tautietis Skirmantas Mackevičius, savo tinklalapyje pasidalinęs užfiksuotomis nuotraukomis iš demonstracijos, pasakojo, kad pagrindinės dalyvių žinutės buvo: „Stop the war!“ (liet. „Stabdyk karą“), „Shut from SWIFT“ („Atjungti nuo SWIFT“), „More sanctions“ („Daugiau sankcijų“), o Putinas buvo lyginamas su fiureriu.

„Lietuviai čia jaučiasi taip, kaip ir visur. Vyrauja nežinomybės jausmas, kas bus toliau, nerimas dėl to, kas bus Lietuvoje. Vis dėlto labai juntamas ir užtikrintumas dėl to, kad Lietuva yra ES ir NATO narė, jaučiamasi gan saugiai“, – apie tautiečių reakcijas pasakojo S. Mackevičius.

Demonstracija Londone / Skirmanto Mackevičiaus („Beautiful Excitement“) nuotr.

Pasak jo, nuotaikos šalyje pradėjo gerėti po to, kai dauguma demonstracijos metu skanduotų šūkių, norų tapo realybe, pritaikyta daugybė kitų sankcijų.

Demonstracijos ir protestai, siekiant palaikyti Ukrainą, pastarąją savaitę vilnijo ir kitose šalyse. Į demonstracijas tautiečiai jungėsi Nyderlanduose, Švedijoje, Norvegijoje ir net Japonijoje. Praėjusią savaitę taip pat rašėme apie surengtus protestus Ispanijoje, Italijoje, Taivane.