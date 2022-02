Liuksemburge gausi tautiečių bendruomenė puoselėja tautiškumą: pasistengė, kad vaikai būtų mokomi lietuvių kalba

Kaunietė Inga jau 15 metų gyvena vienoje iš Europos Sąjungos sostinių – Liuksemburge. Ir nors visoje šioje šalyje gyventojų panašiai kaip Vilniuje, tautiečių Liuksemburge galima sutikti ne tiek ir mažai. Bendruomenė suskaičiuoja apie tūkstantį.

„Mūsų bendruomenė gana unikali. Didžioji dalis žmonių dirba Europos Sąjungos institucijoms, tai iš tiesų yra labai išsilavinę žmonės“, – LRT televizijos laidoje „Širdyje lietuvis“ sako Inga.

Ji pati – irgi ne išimtis: yra vertėja, dirba Europos Komisijos vertimo raštu generalinio direktorato lietuvių kalbos departamente.

„Buvo šiokie tokie profesinio kelio vingiai, bet kalbas visą gyvenimą mėgau, tai tapti vertėja man atrodė natūralus mano kelias. Na, tiesiog, kaip ir visi kiti kolegos, dalyvavau konkurse. Iš pradžių buvau nuvykusi su kelerių metų sutartimi, galvojau, kad tiesiog pasistažuosiu, pasimokysiu ir sugrįšiu į Lietuvą. Bet likimas lėmė kitaip ir dabar Liuksemburge dirbu jau 15 metų“, – pasakoja Inga.

Šiame departamente be jos – dar šešios dešimtys lietuvių. Moteris kolektyvą juokaudama vadina maža Lietuva. Ir visi jie verčia visus Europos Sąjungos dokumentus, kuriuos parengė Europos Komisija. O tai reiškia, kad Inga yra viena iš tų, kurią svarbiausi Europos Komisijos dokumentai pasiekia vieną pirmųjų.

„Turbūt galima sakyti, kad detektyvus versti įdomiau negu direktyvas, bet vertėjui tai yra iš tiesų aukščiausia profesinė lyga versti tokio rango dokumentus“, – tikina pašnekovė.

Ir nors visus dokumentus reikia išversti į lietuvių kalbą, šiandien Inga moka ir dar 7 kalbas. Kai kurias jų išmoko dar Lietuvoje, kitas išsikrausčiusi, o dabar pradeda kalbėti ir liuksemburgietiškai. Vis dėlto arčiausiai širdies jai gimtoji kalba.

Inga / Laidos stop kadras

„Lietuvių kalba yra mūsų kasdienio darbo priemonė. Kartais net pagalvoju, gal mes labiau gilinamės į lietuvių kalbos klausimus negu Lietuvoje dirbantys žmonės, mes kūrėme lietuvių administracinę kalbą ir tai tiesiog mūsų darbinė kasdienybė, tai lietuvių kalbos pamiršti, aišku, mums nepavyks“, – sako ji.

Moteris priduria, neįsivaizduojanti, kaip galėtų atitolti nuo Lietuvos, nes domisi jos aktualijomis, grįžta į knygų mugę ir teatrus, operas, ir pasibūti su šeima.

Inga juokiasi, kad pažinti tikrą liuksemburgietį šioje šalyje nėra taip jau paprasta. Kas antras sutiktas čia – užsienietis. Todėl sužinoti vis ką nors naujo apie kitas kultūras tikrai nesudėtinga.

„Liuksemburgas yra toks labai daugiatautis katilas, su Niujorku galbūt būtų juokinga lyginti, bet savotiškai taip Liuksemburge gyvena per 100 tautybių žmonių. Ir iš tiesų labai lengva pažinti žmonių iš kitų šalių, su jais susipažinti, pažinti jų kultūrą per, tarkim, maistą, per patiekalus, per kalbą“, – apie gyvenimą Liuksemburge pasakoja pašnekovė.

Liuksemburgo didžioji hercogystė ribojasi su Vokietija, Prancūzija ir Belgija. Daugiausiai Lietuvių į šią šalį atvyko Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.

„Aišku, visi atvykome jauni, visi kūrė šeimas, visi susilaukė vaikų, yra didžiulis būrys vaikų. Dėl to galbūt pati prasmingiausia bendruomenės veikla yra dabar lituanistinė mokyklėlė, kuri veikia šeštadieniais ir sutraukia visus vaikučius mokytis lietuvių kalbos ir pažinti jos kultūrą“, – sako Inga.

Nors lietuvių vaikai šioje šalyje gali lankyti bet kokią ugdymo įstaigą, dauguma jų renkasi Europos mokyklą, kurioje neseniai pradėta mokyti ir lietuvių kalba.

„Liuksemburge yra 3 oficialios kalbos: prancūzų, vokiečių ir liuksemburgiečių. Tai priklauso nuo to, į kokią mokykloje eina, bet paprastai, jeigu eina į liuksemburgietišką mokyklą, jie išmoksta visas 3 kalbas. Daugelis vaikų vis dėlto yra leidžiami į Europos mokyklą, kuri yra skirta Europos Sąjungos tarnautojų vaikams, ten pagal pasirinktą kalbos sekciją, tai galbūt pasirenka pagal antrą iš tėvų arba pagal tėvų pageidavimus. Tai mokosi ir prancūzų, ir vokiečių, ir anglų sekcijose, ir yra dabar jau taip pat ir lietuvių kalbos pradinės mokyklos sekcija“, – dėsto Inga.

Tiesa, nemažai vaikų čia jau vyresni. Mat kol Europos mokykloje atsirado galimybė mokytis lietuvių kalbą, teko nueiti ilgą kelią.

„Užtruko laiko sukurti, nes reikėjo bendradarbiauti su Lietuva, reikėjo rasti mokytojų, kurie galėtų vykti į Liuksemburgą mokyti ir sukurti, aišku, visą infrastruktūrą. Tam tai šiek tiek užtruko ir jau dabar tų vaikų mažėja. Ta sekcija nėra didelė, nes didžioji dalis vaikų jau yra vyresni, jie mokosi kitose mokyklose“, – sako pašnekovė.

Inga / Laidos stop kadras

Be oficialiai veikiančios lietuvių bendruomenės tautiečiai Liuksemburge įkūrė ir kultūros klubą. Tai tarsi lituanistinė mokykla tik suaugusiems. Inga sako, kad lietuviškos kultūros paslapčių pasisemti čia ateina ir užsieniečiai.

„Tai tas klubas bando skleisti lietuvių kultūrą Liuksemburgui, bet, aišku, pats pirmasis tikslas yra mūsų pačių malonumui tiesiog susiburti. Patirti kažką lietuviško, pavyzdžiui, praėjusią savaitę organizavom šiaudų sodų vėrimo dirbtuves, kuriose dalyvavo ir užsieniečiai, kurie norėjo susipažinti su šiuo mūsų kultūros aspektu. Taip pat ketiname rengti margučių dirbtuves, aišku, esam kvietę lietuvių autorių, teatrų ir panašių iniciatyvų organizavę“, – pasakoja tautietė.

Į šį klubą Inga pakviečia ir savo ispaną vyrą. Sako, kad jam vis daugiau sužinoti apie Lietuvą labai įdomu. Be to, čia galima išgirsti ir lietuvių kalbos.

„Įvyko šiokios tokios paieškos, kokia kalba mums bendrauti, kaip mums pradėti. Pradėjom bendrauti angliškai, paskui, man mokantis ispanų kalbos, nusprendėme, kad geriau aš kalbėsiu ispaniškai, mano vyras ispanas, geriau išmokčiau. Ir taip iki šiol kalbamės ispaniškai, bet jisai mokosi lietuvių kalbos, su mano tėveliais gali pabendrauti šiek tiek ir lietuviškai. Manau, kad pagarba vienas kito kultūrai ir savotiškas įdomumas mokytis iš kito, pažinti jų kultūrą ir kalbą“, – įsitikinusi Inga.

Plačiau – LRT PLIUS laidos „Širdyje lietuvis“ įraše.