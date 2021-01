Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Globalios Lietuvos apdovanojimuose įvertinta „Laisvės TV“

Pirmadienį paskelbtas dar vienas Globalios Lietuvos apdovanojimų laureatas kategorijoje „Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje“. Įvertinimo sulaukė „Laisvės TV“ komanda, parodžiusi tarptautinę lyderystę palaikydama demokratiją Baltarusijoje ir organizavusi Laisvės kelią, kuris sujungė žmones 32 valstybėse.

„Tikrai labai džiaugiuosi ir ši akcija taip pat gavo apdovanojimą ir mūsų LRT metų apdovanojimuose. Džiaugiuosi, nes ir LRT pridėjo rankelę prie šios akcijos. Džiaugiuosi, kad mums drauge teko būti istorinių įvykių liudytojais su „Laisvės TV“ ir organizatoriais ir kad tai skambėjo per pasaulį labai plačiai: per naujienų agentūras, per televizijas.

Manau, kad tai fantastinis dalykas, ir labai džiaugiuosi, kad „Laisvės TV“ imasi tokių grandiozinių projektų, ir tikrai yra ne juokas suorganizuoti tokį didelį dalyką“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ kalbėjo nugalėtoją paskelbusi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Pernai rugpjūčio 23-iąją įvykęs Laisvės kelias į gyvą grandinę sujungė daugiau nei 50 tūkst. žmonių Lietuvoje, prie akcijos prisijungė ir žmonės dar 32-ose valstybėse visame pasaulyje, išreikšdami palaikymą Baltarusijos tautos laisvės siekiui.

„Šios visuomeninės iniciatyvos idėja buvo prisiminti mūsų originalų Baltijos kelią ir parodyti mūsų kaimynams, kad mus vienija ne tik bendra siena. Kad Lietuva yra už laisvę, Lietuva yra už demokratiją ir ne tik tada, kai kalba eina apie mūsų pačių laisvę.

Supratome, kad, siekiant padėti Baltarusijos žmonėms, čia yra svarbus ne tik Lietuvos, tačiau ir pasaulio demokratinių valstybių įsitraukimas ir jų dėmesys“, – sakė „Laisvės TV“ komunikacijos vadovė Živilė Tiškevičiūtė.

Živilė Tiškevičiūtė / Laidos stop kadras

Siekiant tarptautiškumo, svarbus vaidmuo atiteko diasporoms. Kaip pažymi Ž. Tiškevičiūtė, po pasaulį išsibarstę lietuviai taip pat prisidėjo prie Laisvės kelio savo šalyse, savo miestuose jie organizavo, derino leidimus, bendravo su įvairiomis institucijomis, vietine žiniasklaida, žmonėmis.

Anot jos, lietuvių diasporos atstovai puikiai suprato tą vertybinę ir istorinę Baltijos kelio prasmę, todėl labai noriai įsitraukė. Žinia apie šią akciją nuvilnijo visame pasaulyje.

Laisvės kelias / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Laisvės kelias susilaukė tikrai didelio žiniasklaidos priemonių dėmesio. Apie tai kalbėjo ir tokie įtakingiausi portalai kaip „Washington Post“, politikos lyderiai, tokie, kaip mūsų Dalia Grybauskaitė, dabartinis Amerikos prezidentas Joe Bidenas.

Vien socialiniuose tinkluose tą dieną pasirodė virš 10 tūkst. įrašų ir Laisvės kelio paminėjimų, o pati žinia apie šį įvykį pasiekė daugiau kaip 3 mlrd. žiniasklaidos priemonių vartotojų visame pasaulyje“, – teigė „Laisvės TV“ komunikacijos vadovė.

LRT TELEVIZIJOS eteryje „Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas pasakojo, kad pirminė Laisvės kelio idėja nebuvo jų komandos: ji keliavo internete, keliolika skirtingų žmonių kalbėjo apie tai, kad rugpjūčio 23-iąją teoriškai būtų galima surengti simbolinį Baltijos kelio pakartojimą palaikant mūsų kaimynus baltarusius.

Andrius Tapinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tada tie žmonės atėjo pas mus, mes nusprendėme imtis organizuoti, mes atradome partnerių, tarp jų ir LRT, ypač LRT RADIJĄ. Ir jau kitą dieną atsirado pirmieji kontaktai su kitomis valstybėmis, nes iškart kilo klausimas, o kaip Latvija, Estija, Lenkija. Tada prisijungė ir mūsų diasporos, jos buvo itin aktyvios ne tik pačios organizuodamos, bet ir kooperuodamosis su baltarusiais, ukrainiečiais, latviais, estais, ar tai būtų Italija, ar Jungtinė Karalystė, ar JAV, prisijungė dar kiti Lietuvos miestai.

Nepamirškime, kad mes turėjome vieną pagrindinį Laisvės kelią, bet didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir mažesniuose irgi buvo tų mažesnių kelių. Taigi viskas susivijo į tokį vieną kamuolį ir iš tiesų tą dieną Lietuva buvo pasaulio dėmesio centre. Tas nepaprastai džiugina, nors, aišku, tikslas buvo visai kitas. Bet kai darai kažką tokio užsidegęs su palaikymu žmonių, ta pridėtinė vertė visada atsiranda“, – mintimis dalijosi A. Tapinas.

Laisvės kelias / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paklaustas, ką jo komandai reiškia toks apdovanojimas, jis patikino, kad jaunai komandai ir jaunai televizijai kiekvienas apdovanojimas leidžia vis labiau pasitikėti savimi ir neabejoti, kad jie gali suorganizuoti didelius renginius per labai trumpą laiką, sugebėti sutelkti žmones, surasti tiek partnerių, tiek finansavimą.

„Tai mums suteikia įsipareigojimą ir toliau galvoti ir veikti, būnant šiek tiek daugiau nei tradicine televizija, dirbant kartu su partneriais ir taip pat labai svarbu, kad įvertino visuomenė – buvo balsuojama už šį apdovanojimą – ir kad žmonėms šitas Laisvės kelias pasirodė tokia globaliausia iniciatyva. Aišku, norėčiau pasveikinti ir kitus nominantus. <...> Tikrai „Laisvės TV“ mielai dalijasi šiuo prizu su visais mūsų globalią Lietuvą kuriančiais žmonėmis“, – sakė A. Tapinas.