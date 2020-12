Daugiau nei 600 pasaulio lietuvių siunčia Kalėdų dovanas nepažįstamiesiems

Jau trečius metus iš eilės po visą pasaulį išsibarstę lietuviai puoselėja tradiciją keistis kalėdinėmis dovanomis. Šios keliauja į tolimiausius planetos pakraščius – nuo Europos šalių iki Amerikos, Australijos, Azijos ir Afrikos. Gali būti, kad dovaną gausi iš Australijos, o taviškė keliaus į Vokietiją ar Belgiją. Idėjos iniciatorė Agnė Babičevienė tinklaraščiui Euroblogas.lt sako, kad šios iniciatyvos tikslas yra stiprinti ryšius tarp pasaulio lietuvių.

Tūkstančius lietuvių jungianti grupė

Viskas prasidėjo 2018 m., kuomet feisbuke Agnė su bendraminčiais sukūrė grupę „Mes – lietuviai pasaulyje“, kuriai šiuo metu priklauso tūkstančiai lietuvių.

„Pagrindinė grupės idėja yra vienijanti ir orientuota į lietuvybės bei lietuviškų tradicijų išsaugojimą. Čia diskutuojame mums rūpimais klausimais – apie gyvenimą svetur ir Lietuvą, kalbamės temomis nuo politikos iki kasdienio gyvenimo aktualijų“, – pasakoja Londone gyvenanti Agnė.

Grupės įkūrėjams pavyko suburti lietuvius iš daugiau nei 90 pasaulio šalių. Prie šios grupės jungiasi ir nariai, gimę jau ne Lietuvoje, tačiau turintys iš Lietuvos kilusius tėvus ar senelius.

„Kartais žmonės mano, kad pasaulio lietuviai yra tik emigrantų bendruomenė, bet iš tiesų grupė jungia įvairių kartų lietuvius. Kai kurie jų kartais nemoka lietuviškai, todėl grupėje stengiamės padėti jiems susikalbėti. Nekalbantiems lietuviškai, manau, tai yra puiki galimybė pramokti lietuvių kalbos“, – įsitikinusi viena iš grupės „Mes – lietuviai pasaulyje“ įkūrėjų.

Pasaulio lietuviai siunčia Kalėdų dovanas kitiems „Facebook“ grupės nariams / Asmeninio albumo nuotr.

Keitimasis kalėdinėmis dovanomis

Grupei priklausančių pasaulio lietuvių kalėdinis keitimasis dovanomis organizuojamas jau trečius metus. Akcijos tikslas – kurti ir stiprinti ryšį tarp svetur gyvenančių lietuvių. Pasak tinklaraščio Euroblogas.lt pašnekovės, Lietuva – tai jos žmonės, todėl ją kuriame ten, kur, kad ir laikinai, gyvename.

„Kartais taip atsitinka, kad išvykus iš Lietuvos nutrūksta ir socialiniai ryšiai. O šiuo, pandemijos, metu tai ypač aktualu, nes ne visi galime būti kartu su savo artimaisiais. Kita vertus, net ir gyvendami šalia neretai žmonės bendrauja per daiktus – dovanoja vieni kitiems nereikalingas dovanas ir pamiršta tikrąją bendravimo prasmę“, – įsitikinusi pašnekovė.

Kalėdų dovanos / Unsplash nuotr.

Todėl šios iniciatyvos tikslas – sukurti socialinę bendrystę, susirasti draugų ir stiprinti lietuvių vieningumą, nepriklausomai nuo to, kur šiuo metu lietuvis gyvena, ar ant kokio socialinio ar ekonominio statuso laiptelio šiuo metu stovi.

„Net ir Antoine‘as de Saint-Exupéry sakė: „Vienintelė vertybė žemėje – žmogaus ryšys su žmogumi“. Tad ir šios akcijos tikslas – sukurti vertę ne per daiktus, ne per primityvias dovanas, o per šiltus prisiminimus, nuoširdų žodį ir dėmesį bei dalijimąsi šalių, kuriose gyvenama, tradicijomis“, – pagrindinę šios iniciatyvos misiją įvardijo Agnė.

Pasaulio lietuviai siunčia Kalėdų dovanas kitiems „Facebook“ grupės nariams / Asmeninio albumo nuotr.

Dalyvių – daugiau nei pusė tūkstančio

Šiais metais dovanomis panoro keistis apie 600 po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių. Akcijos taisyklės labai paprastos – dovana-suvenyras, atspindintis šalį, kurioje šiuo metu lietuvis gyvena, ar jos tradicijas, keliauja burtų keliu ištrauktam kitam lietuviui. Taip pat prie dovanos būtina pridėti ranka parašytą palinkėjimą ar laišką.

„Apie šią jau tradicija virtusią iniciatyvą iš dalyvavusių sulaukiame puikių atsiliepimų, tad kasmet ji sutinkama su vis dideliu entuziazmu. Dažniausiai jau rudens pabaigoje nariai teiraujasi, kada ji prasidės“, – džiaugiasi pašnekovė.

Pasaulio lietuviai siunčia Kalėdų dovanas kitiems „Facebook“ grupės nariams / Asmeninio albumo nuotr.

Jos manymu, tokios iniciatyvos yra puikus būdas tiesti emocinius tiltus tarp lietuvių ir stiprinti bendrystę, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu. Agnė neabejoja, kad paprastas ir ranka rašytas laiškas ar pasveikinimas dabartiniame pasaulyje yra tapę retenybe.

„Kalėdos – tai laikas, kai nuoširdi žinutė iš lietuvio, galbūt gyvenančio kitame pasaulio krašte, sušildo ne vieną širdį. Ypač, jei šalia nėra artimųjų“, – sako Agnė.