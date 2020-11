Lietuviški atradimai Čikagos muziejuje: nuo lankytojus pravirkdančių kadrų iki 70 metų saugotos cukraus dėžutės iš Lietuvos

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje (JAV) veikianti paroda „No Home To Go To“ grąžina prisiminimus, suteikia progą pažvelgti į pamirštus ar seniai nematytus veidus, o kartais – ir į save. Muziejaus atstovė Virginija Petrauskienė sako, kad eksponatai ir nuotraukos pasakoja tūkstančių lietuvių, Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukusių iš tėvynės, istorijas. Neretai muziejaus darbuotojai tampa ir itin jautrių lankytojų susitikimų su praeitimi liudininkais.

Paroda „No Home To Go To“ (liet. „Praradę tėvynę“) veikia nuo 2014 metų. Idėja parengti tokią ekspoziciją kilo muziejaus įkūrėjo Stanley Balzeko Jr. marčiai Sigitai Balzekas, kurios tėvai iš dipukų stovyklos Vokietijoje atvyko į Kanadą. Šios parodos kuratorė – Irena Brokas-Chambers, kurios tėvai, baigiantis karui, taip pat pasitraukė iš Lietuvos.

V. Petrauskienė sako, kad parodoje pasakojama apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų pasitraukimą iš gimtinės Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Dauguma tuomet manė, kad greitai galės grįžti į tėvynę, tačiau kai kurie daugiau niekada nebenuvyko į savo namus Lietuvoje, o kiti juos aplankė praėjus ne vienam dešimtmečiui.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

Nuo cukraus dėžutės iki vaikiškų žaislų

Kiekvienas parodoje eksponuojamas daiktas, padovanotas ar paskolintas muziejui, yra daug dešimtmečių išlaikytos šeimos relikvijos, prisigėrusios emocijų.

Pasak V. Petrauskienės, kelioninės dėžės ir lagaminai, kuriuose keliavo besitraukiančių iš tėvynės žmonių daiktai, neretai atstodavo ir stalą, suolą, o pavargus – net ir lovą. Kiekviename iš jų rasti daiktai taip pat saugo išskirtinę žmogaus ar visos šeimos istoriją.

„Pavyzdžiui, Niujorke gyvenanti Lietuvos išeivė parodos rengėjams atsiuntė savo mamos lagaminėlį. Jame sudėti dantų gydytojo instrumentai, vaistai. Lietuvoje gydytoja dirbusi moteris juos atsivežė į Ameriką, tačiau čia jai neteko šių daiktų panaudoti. Lietuvė iki pensijos slaugė ir padėjo sergantiems senukams jų namuose“, – tikina pašnekovė.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

Kaip vieną unikaliausių eksponatų ji išskiria gabalinio cukraus dėžutę, kuri su viena lietuvių šeima keliavo iš Lietuvos per Vokietijos stovyklą iki pat JAV.

„Juodai dienai laikyti cukraus gabalėliai taip ir liko nesuvartoti. Šeimos palikuonys dėžutę su visu cukrumi išsaugojo 70 metų ir padovanojo muziejui.

Parodoje taip pat eksponuojamas rankų darbo vaikiškas žaislas – triušis Bukutis kartu su tėvais Lietuvą palikusiam vaikui buvo ne tik draugas, bet ir šeimos narys. Kai į Vakarus susiruošusi šeima atsisveikino su Lietuvoje liekančia močiute, Bukutis irgi pabučiavo senolę“, – pasakoja V. Petrauskienė.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

Kadangi Vokietijoje įkurtose stovyklose karo pabėgėliams teko praleisti keletą metų, čia atsirado ir įvairių sporto, saviveiklos grupių, chorų, šokių būrelių, įsteigta net mokyklų, leisti vadovėliai. Buvo įkurtas ir Baltijos šalių universitetas, jame sunkiomis sąlygomis studijavo nemažai lietuvių, pasakoja V. Petrauskienė.

Tad parodą sudaro ne tik įvairūs daiktai, bet ir knygos, dokumentai ar nuotraukos, atskleidžiančios iš Lietuvos išvykusių tautiečių gyvenimo akimirkas.

Rengėjai šią parodą vadina gyvąja, nes ji iki šiol papildoma naujais eksponatais – žmonės vis dar atneša šeimos relikvijų, kai kurie atkreipia dėmesį, jog namų rūsyje turi dėžių ar lagaminų, panašių į tuos, kurie eksponuojami muziejuje.

„Daugelis stebisi ir sako nemanę, kad jie kam nors įdomūs. Jiems atrodo, kad jų šeimos istorija įdomi tik jų šeimai. Bet juk daugybė žmonių išgyveno tą patį išsiskyrimo su tėvyne, nežinios dėl ateities jausmą, tad yra daugybė mūsų tautiečius, o ir visus Baltijos šalių žmones vienijančių patirčių“, – įsitikinusi V. Petrauskienė.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

Susitikimai, kurie pravirkdo

Kaip pasakoja muziejaus atstovė, lankytojus ši paroda tarsi laiko mašina nukelia į praeitį – sukelia netikėtų emocijų, leidžia bent trumpam grįžti į kadaise išgyventas akimirkas, mintimis susitikti su brangiais žmonėmis ar savimi.

Kartais lankytojai čia randa nuotraukų, kurių niekada iki šiol nebuvo matę. V. Pertrauskienė sako, kad vienas ryškiausių ir labiausiai įstrigusių atvejų, kai 90-metė Danutė Varaneckienė parodoje susitiko su nuotraukoje įamžinta savo mama.

„D. Varaneckienę į muziejų palydėjo lietuvė moteris, kuri kartu su ja gyvena ir padeda apsitvarkyti. Senolė priėjo prie didžiulės, sieną nuo grindų iki lubų dengiančios nuotraukos, kurioje pavaizduota grupė lietuvių dipukų stovykloje.

Atrodė, kad 90-metė staiga grįžo į praeitį ir virto paaugle mergaite, kuri pamatė savo išsiilgtą mamą Stasę Jonikienę. Ji priėjo prie nuotraukoje pavaizduotos moters, glaudėsi prie jos, glostė ir atrodė, kad stengiasi apkabinti, pro ašaras kartodama „Mamyte“, – jautrią akimirką prisimena pašnekovė.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

Anot V. Petrauskienės, emocijoms kiek nuslūgus, parodos apžiūrėti užsukusi lietuvė muziejaus darbuotojoms papasakojo, kad atpažino beveik visus nuotraukoje esančius žmones, tik daugelio pavardžių nebeprisiminė. Tačiau vardijo jų profesijas: kelios moterys, kaip ir jos mama, buvo mokytojos, keli vyrai – kunigai.

Ir nors senolė prisipažino daugybę dalykų iš praeities užmiršusi, su neplanuotu šeimos išvykimu iš Lietuvos susiję įvykiai į atmintį įsispraudė visam laikui.

„Moteris pasakojo, kaip paskutinę naktį gulėjo savo lovoje ir negalėjo užmigti dėl kelių priežasčių. Viena – ji labai laukė, kada išauš nauja diena, nes tą dieną kartu su tėvais ir seserimi turėjo kraustytis į naują ilgai pačių statytą šeimos namą. Danutė jame jau buvo išsirinkusi kambarį, pro kurio langą matėsi visas Plungės miestelis, bažnyčia.

Antra priežastis, dėl kurios nepavyko užmigti, – pro miegamojo durų apačią matėsi virtuvėje deganti šviesa, girdėjosi tėvų balsai. Paryčiui atsidarė miegamojo durys ir tėtis vaikams garsiai pasakė: „Kelkitės. Mes paliekame Lietuvą.“ D. Varaneckienė sakė, kad tuomet atrodė, jog iš skausmo gali plyšti širdis. Tuos įvykius iš praeities ji pasakojo su tokiu skausmu, kad atrodė – visa tai buvo vakar“, – prisimena muziejaus atstovė.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

Ji pasakoja, kad moteris vis klausė, kodėl nuotraukoje tik jos mama, kodėl nėra kitų šeimos narių – juk visi buvo toje pačioje stovykloje. Į šį klausimą muziejaus darbuotojai atsakyti negalėjo – iki D. Varaneckienės apsilankymo jie nežinojo nė vieno žmogaus, esančio nuotraukoje, pavardės. V. Pertrauskienė paaiškina, kad ši nuotrauka į muziejų pateko atsitiktinai, ji buvo vienoje iš kažkieno muziejui padovanotų knygų.

Anot pašnekovės, tokių jaudinamų reakcijų ir susitikimų būta ir daugiau. Pavyzdžiui, kartą susijaudinusi lankytoja garsiai šūktelėjo savo mirusios sesers vardą, išvydusi jos nuotrauką ekspozicijoje. Šalia ji pamatė ir kitas mylimiausias šeimos moteris – mamą ir dar vieną seserį.

Stasė Rumbutytė-Kazlauskienė parodoje išvydo nuotrauką, kurioje įamžinta jos mama ir dvi seserys / L. Bradūnaitės-Kazlauskienės/“Draugo” redakcijos nuotr.

V. Petrauskienė pripažįsta, kad matydami tokias lankytojų emocijas abejingi nelieka ir muziejaus darbuotojai. „Šie susitikimai mus taip pat jaudina, o kartu ir džiugina, nes jiems įvykti padėjo paroda „No Home To Go To“. Tai nuostabiausias įrodymas ir patvirtinimas, kad ta paroda labai reikalinga, kad ji pataikė į tašką.

Iš tiesų lankytojai joje susitinka su labai gyva praeitimi – savo šeimos, didelės dalies tautos praeitimi. Ypač tos kartos žmonės, kurie patys prisimena pokarį ir savo kelionę iš Lietuvos arba saugo atmintyje tėvų papasakotą istoriją“, – sako muziejaus atstovė.

Ji pastebi, kad Lietuvoje palyginti nedaug kalbama ir pasakojama apie tautos dalį, pasitraukusią į Vakarus, vyrauja nuomonė, jog šiems žmonėms pasisekė. V. Petrauskienės manymu, jiems išties labiau pasisekė nei tiems, kurie gyvuliniais vagonais buvo išvežti į Sibirą, tačiau ir šie žmonės, pasirinkę Vakarus, buvo savotiški tremtiniai, palikę namus ir savo gyvenimą.

Paroda ,,No Home To Go To" / V. Petrauskienės nuotr.

„Jie savaitėmis keliavo pėsčiomis, važiavo vežimų traukiamais arkliais, kai kam pasisekė – juos priėmė į traukinius. Beveik visi išgyveno neapsakomą skausmą ir kaltės jausmą, kad Lietuvoje paliko mylimus žmones – dažniausiai – pagyvenusius tėvus, kurie negalėjo kartu keliauti.

Šie iš gimtinės pasitraukę žmonės niekada negalėjo žinoti, kada ir kur jų kelionė baigsis. Jie keliavo šalia fronto linijos. Man pačiai parodoje apsilankę žmonės pasakojo, ką patyrė išvykę iš namų“, – sako V. Petrauskienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad paroda turi ir keliaujančią versiją, lankančią skirtingas JAV valstijas. Kiekvienoje naujoje vietoje stengiamasi ją papildyti ten gyvenančių lietuvių istorijomis. Parodą galima apžiūrėti ir virtualioje erdvėje – muziejaus puslapyje.