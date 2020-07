Darbe patiriamas stresas atitolina emigranto planus grįžti, psichologė pasiūlė daugeliui praversiančių sprendimų

Daugiau nei metus Amsterdame gyvenantis Artūras čia dirba informacinių technologijų srityje – tokią karjerą pradėjo dar studijuodamas universitete. Jaunas vyras planuoja grįžti į Lietuvą sukaupęs daugiau žinių, bet naujoje darbo vietoje susidūrė su dideliu stresu.

„Gyvendamas Lietuvoje buvau pasiekęs tą lygį, kai atrodė, kad žinau viską. Tapo net nuobodoka. Nesupratau, ką daryti toliau, todėl išvažiavau su mintimi, kad kurį laiką pagyvensiu, padirbsiu, pasisemsiu patirties, o tada grįšiu. Visada norėjau grįžti į tėvynę, bet nusprendžiau, kad pirma turiu įgyvendinti išsikeltus profesinius ir asmeninio tobulėjimo tikslus.

Tačiau naujoje darbovietėje, kurioje, žinoma, turi kilti mano, kaip profesionalo, lygis, pajutau, kad nieko nežinau, ir jaučiu tam tikrą nesvarumą, stresą, net gėdą. Jaučiuosi esąs nevykėlis, kai nauji kolegos be problemų sprendžia patikėtas užduotis, o aš to nesugebu. Kaip įveikti stresą ir gėdą? Kiti sako, kad natūralu ir normalu taip jaustis, kad visi taip pradėjo, bet man dėl to blogas jausmas nesusilpnėjo. Atrodo, lyg ir suprantu, bet vis tiek patiriu stresą, jaučiuosi nevykęs ir padaręs klaidą, kad išvykau“, – laiške dėstė skaitytojas.

Šį jo klausimą pateikėme psichologei, geštaltpsichoterapijos praktikei Ugnei Juodytei. Anot jos, Artūrui svarbu prisiminti ankstesnę patirtį – kaip jausdavosi susidūręs su dar nežinoma informacija ir nepažįstama aplinka ir, jei patirdavo stresą ir gėdą, kaip sau padėdavo.

„Jei tokie pojūčiai nauji, kaip manote, kodėl šie jausmai iškilo būtent šioje situacijoje? Visa kita mano pateikta informacija bus situacijos interpretacija, bet, tikiuosi, rasite padedančių minčių.

Iš tiesų gerai suprantu, kad susidūrus su neapibrėžtumu, nauja informacija, mokymusi gali kilti gėdos, nerimo jausmai, stresas. Esame žmonės ir visi jausmai – džiaugsmas, laimė, nerimas, gėda – yra natūralūs, labai reikalingi.

Jausmas yra tarsi signalas, kad tam tikri poreikiai nepatenkinti. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokite, kad važiuojate mašina ir užsidega degalų lemputė, signalizuojanti jų trūkumą. Ką tokiu atveju darote? Ieškote, kur įsipilti degalų. Su emocijomis yra tas pats. Kaip manote, kokius poreikius signalizuoja jūsų gėda, nesvarumas, stresas? Gal tai poreikis būti priimtam, pripažintam, mylimam, saugiam? O gal trūksta poilsio, gal mokymosi tempas per greitas, gal gaunate per mažai pozityvaus grįžtamojo ryšio?“ – kelia klausimus specialistė.

Pasak U. Juodytės, poreikį galima atpažinti stebint savo mintis, kūno reakcijas. Labai padeda mindfulness praktikos, galima paieškoti nemokamų įrašų, padedančių dėmesingai stebėti kūno pojūčius, sutelkti mintis į save. Taip pat būtų naudinga kūno skenavimo meditacija iš MBCT streso valdymo programos. O kai atpažįstama, rekomenduotina rasti būdų duoti sau tai, ko norisi, patenkinti poreikius.

„Jūs atkreipiate dėmesį ir į tai, kad jaučiatės esąs nevykėlis. Tai dažniausiai gėdos jausmo stimuliuojami žodžiai. Gėda gali slėpti vienatvės, širdgėlos, liūdesio, bejėgiškumo jausmus. Gėda – tai jausmas, atsirandantis dėl klaidingų įsitikinimų, tačiau vienatvė, liūdesys, bejėgiškumas yra egzistenciniai jausmai, labai natūralūs mūsų gyvenime.

Jaučiame liūdesį, kai netenkame tų, kuriuos mylime. Jaučiamės vieniši, kai norime artimo ryšio su kitu žmogumi, bet žmogaus, kuris galėtų tai suteikti, šalia nėra. Daugelis žmonių verčiau renkasi jausti nemalonius jausmus, kuriuos mano valdantys, nei natūralius, nes šie būna kur kas skausmingesni. Kaip yra jūsų atveju? Ar už gėdos nesislepia kiti jausmai?“ – sakė specialistė.

Anot psichologės, taip pat svarbu sau nuolat priminti, kad kiekvieno vertė yra unikalumas. Juk kiekvienas esame tuo ir išskirtinis, o ši vertė nekinta. Ir nesvarbu, kaip sekasi veikla ar santykiai, nuo to ši vertė nekinta.

Keli psichologės greitai veikiantys patarimai:

1. Kiekvieną dieną skirkite laiko pagalvoti, ką darote gerai, kas tą dieną pasisekė, už ką sau norite padėkoti, save pagirti.

2. Apie tai, ką jaučiate, kalbėkitės su pozityviais, jus palaikančiais žmonėmis.

3. Judėkite – bent valandą per dieną pasivaikščiokite, pabėgiokite.

4. Pagalvokite, kas jums teikia malonumą, ir leiskite sau tai kas dieną patirti. Tai gali būti bet kas: kavos puodelis, 5 minutės raminančios muzikos ar filmas.

