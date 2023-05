Prieš 30 metų į Everestą įkopęs Vitkauskas: supratau, kad mano viso gyvenimo tikslas – viršūnėje iškelti laisvos Lietuvos vėliavą

Lygiai prieš 30 metų, 1993 metų gegužės 10 d., Vladas Vitkauskas tapo pirmuoju žmogumi iš Baltijos valstybių, įkopusiu į Everestą. Šią sukaktį alpinistas sako pasitinkantis pačiomis šviesiausiomis nuotaikomis, nors tuo metu emocijų būta įvairiausių. Prieš pat žygį tragiškai žuvus jo kolegai iš Latvijos, V. Vitkauskui į Everestą teko leistis vienam. O tais laikais, kaip pasakoja alpinistas, ekspediciją sėkmingai užbaigdavo tik kas ketvirtas.

Alpinistas V. Vitkauskas LRT RADIJUI pasakoja – 1993 m. įkopęs į Everestą, jis ne tik tapo pirmuoju tą padariusiu žmogumi iš Baltijos šalių, bet ir prisijungė prie negausios grupelės – maždaug 30 – pasaulio valstybių, kurių piliečiai per 40 metų sėkmingai užbaigė tokią ekspediciją.

„Mokėdami kainą [kopė] – trims įkopusiems vienas žuvęs tekdavo“, – sako pašnekovas.

Mintis leistis į tokį žygį pačiam V. Vitkauskui brendo neilgai. Anot jo, kol Lietuva nebuvo atgavusi nepriklausomybės, tokios idėjos jis net negalėjo susapnuoti. „Kur nors į Lenkiją išvažiuoti, atrodė, jau buvo žygis, ne bet kam pavykdavo. Tai vis tiek ta mintis gimė laisvam krašte gyvenant“, – teigia alpinistas.

Per vieną nesėkmingą tarptautinę ekspediciją, tautiečiui pirmą kartą prisilietus prie Everesto, jis suprato, kad visgi galėtų įkopti į aukščiausią Žemės viršukalnę ir ten iškelti Lietuvos vėliavą. Juk būtent dėl šio tikslo jis taip sunkiai dirbo.

„Supratau, kad ir visas mano gyvenimas klostėsi taip: nuo pat vaikystės viskas, ką dariau, sėkmės ir nelaimės, viskas buvo reikalinga tam, kad kai bus nepriklausomybė, kai mes galėsim, kai jau būsiu arti 40-ies, kai jau bus 20 metų kalnuose praleista, (...) įkopčiau į Everestą“, – atvirauja V. Vitkauskas.

Nors iki tol paskutinius 10 metų vyras į žygius kalnuose leisdavosi vienas, išmoko prisiimti už save atsakomybę, į Everestą kopti be palydos jis iš pradžių neplanavo. Visgi likimas pasisuko netikėta linkme.

„Iš Latvijos vienintelis atsirado tada [alpinistas] Aivaras Bojaras, bet jis mano akyse, mums ruošiantis į Everestą, žuvo. Tačiau net po to tragiško išmėginimo supratau – svarbu pabandyti kad ir vienam tą darbą padaryti“, – neslepia LRT RADIJO pašnekovas.

Pasiryžęs net ir vienas kopti į aukščiausią planetos viršukalnę, V. Vitkauskas iš bičiulių pasiskolino 1200 dolerių kelionei pirmyn ir atgal. Pats alpinistas buvo susitaupęs apie 500 dolerių, tačiau tokios sumos jam toli gražu nebūtų pakakę.

„Ekspedicijos, kurios būtų priėmusios, kad galėčiau patekti prie kalno, (...) prašė 40 arba 42 tūkst. [dolerių]. Bet aš tikėjau, nežmoniškai tikėjau, kad tai – svarbiausias darbas, kurį turiu padaryti. Ne tam, kad ranka pamojuočiau ant viršūnės, bet kad pirmas nepriklausomybę atgavusios Lietuvos žmogus būtų įrašytas į Everesto metraštį. (...) Aš galvojau kiekvieną vakarą, ką turiu kitą dieną padaryti. Tiek Vilniuje bėgau visą laiką, nes tai greičiau negu troleibuso laukti, tiek Nepale.

Pavyko per pustrečios savaitės 2000 dolerių užsidirbti, kai Nepale vidutinis metinis atlyginimas buvo 200 dolerių. (...) Aišku, ten 1000 [dolerių] buvo už parduotą inventorių, kurio galėjau atsisakyti. Bičiuliai per tą laiką gavo 5000 dolerių paskolą banke. Bet didžiausia problema tais laikais buvo pervedimas – pervedimą tada garantavo tik per dvi savaites. Tai ten būnant reikėjo visokius pogrindinius reikalus tvarkyti, kad tie pinigai atsidurtų mano rankose.

(...) Bet viskas pavyko. (...) Buvau simboliškai prirašytas prie nepaliečių ekspedicijos kaip fotografas. Jiems pinigų reikėjo, užteko 7000 [dolerių]“, – juokiasi alpinistas.

Taip su penkiomis palapinėmis ant pečių V. Vitkauskas vienas išsileido į 81 parą trukusį žygį. „Tokiomis sąlygomis, drįstu pasakyti, niekas pasaulyje turbūt kojos iš virtuvės nekėlė ir negalvojo apie Everestą“, – tvirtina jis. Per ekspediciją baimė dėl savo saugumo ir gyvybės buvo nuolatinis tautiečio palydovas.

„10 kartų teko pereiti garsųjį Khumbu ledyną. Tik išeini iš bazinės stovyklos – krenta 800 metrų aukščio ledynas, kaip devynios Niagaros, 2–3 km pločio ledo upė. (...) Milžiniški plyšiai, prarajos. Ledo bokštai – per gražus ir lengvas žodis, labiau kaip dangoraižiai, nežinai, kada jie nugrius. (...) Leidžiantis jau garantijų nebuvo, du kartus lėkiau tokiu ledo šlaitu, aukščiau 8 km. Buvau beveik anapus, bet pavyko išsigelbėti“, – įspūdžiais dalinasi alpinistas.

Visgi čia tautiečio nuotykiai nesibaigė. Jam taip pat teko dalyvauti gelbėjant pirmosios Nepalo moters, kuri toje pačioje ekspedicijoje sėkmingai įkopė į Everestą, bet žuvo leisdamasi žemyn, kūną. Už šį kilnų žygdarbį lietuvis pirmasis istorijoje gavo tarptautinio „Fair Play“ komiteto garbės diplomą.

„Ją tuomet stipriausia istorijoje vyrų komanda, penki palydovai, vedė ir lydėjo. Jai pavyko pasiekti [viršūnę], (...) bet ji sugebėjo nusileisti tik 80 metrų – ir ji, ir tų palydovų vadovas liko numirti, nes kad gyvas liktum, turi nusileisti iki palapinės 8 km aukštyje. (...) Kiti galėjo likti gyvi tik nusileidę, padėti jai irgi niekuo negalėjo.

(...) Dėl to kūno aš tikrai nebūčiau kopęs, tai buvo absurdas – pirmą kartą istorijoje iš tokio aukščio kūną nusprendė gelbėti. Bet ji buvo paskelbta nacionaline didvyre, reikėjo kūną pagal tautos papročius sudeginti. (...) Tai buvo užsimota padaryti, bet nebuvo kam tuo užsiimti. Tai aš ne dėl jos tą padariau, bet dėl gyvųjų, kurių saujelė ten ėjo, – aš mačiau, kad jie pražus“, – pasakoja V. Vitkauskas.

Šiais laikais kopimas į Everestą – kaip niekad populiarus. Visgi, pabrėžia garsus lietuvių alpinistas, dabartinių sąlygų su tomis, kokios buvo prieš 30 metų, negalima sulyginti. Čia tas pats, kas dalyvauti „Formulė-1“ lenktynėse su ferariu ir zaporožiečiu, teigia jis.

„Alpinizmo ten beveik nebelikę. (...) Na, geriausiu atveju 5 proc. iš tų šimtų, kurie įkopia, gali pasakyti: „Aš įkopiau.“ O kiti, taip, jie buvo, bet jie net nežinojo ir nesuprato, ką jie daro. Nekalbant apie tai, kad ten jiems arbata, kava paduota, ten jiems ir nages ant batų uždeda, viską neša, (...) sulankstomą kėdutę pastato ponams.

(...) Tai jau nebe alpinizmas – tai yra labai pelningas komercinis turizmas. Bet, deja, jeigu papučia stipresnis vėjelis, stipresnis skersvėjis, jeigu geras štormas, tai paskui jie kaip lapeliai nuo medžio ir krenta“, – tikina V. Vitkauskas.

Alpinistas, vėliau užkopęs ir į aukščiausias visų žemynų viršukalnes, džiaugiasi, jog ir šiais laikais atsiranda tokių entuziastų, kurie savo didžiais darbais Lietuvos vardą garsina visame pasaulyje. Kaip vieną iš jų pašnekovas įvardija Aurimą Valujavičių, ką tik įveikusį Atlantą ir tapusį trečiuoju pasaulyje tai padariusiu žmogumi.

„Tai nuostabu, žaviuosi, gėriuosi. Tai prasminga ir svarbu ne tik tam, kad pasirodytum, kad aš čia tą padariau, bet kad ir su Lietuvos vardu į pasaulį išeitum.

(...) Mane nuo pat vaikystės domino įvairios kelionės, įvairūs nekasdieniški pasiekimai, pirmoji kelionė per Atlantą. (...) Atrodė, nesuvokiami dalykai, o va A. Valujavičius padarė. Aišku, jau dabar kitos sąlygos, bet vis tiek. Vien čia kur nors ežerėly pairkluoti visą dieną retas sugebėtų“, – sako V. Vitkauskas.

