Kulinarijos akademijoje Sofijoje dėstanti lietuvė šefė – apie darbą po 16 valandų, stereotipus ir bulgarų stalo kultūrą

„Arba studijuosiu kulinariją, arba nestudijuosiu iš viso“, – kadaise tėvams ultimatumą iškėlė mažeikiškė Viktorija Baltutytė. Dabar ji dirba dėstytoja Bulgarijos HRC kulinarijos akademijoje, su partneriais turi greitojo maisto užkandinę, o jos biografijoje – tiek praktikos Europoje ar už Atlanto, tiek vadovavimas geriausio šalies restorano virtuvei.

Pomėgį gaminti pažadino seneliai

Visada gaminti mėgusi Viktorija portalui LRT.lt pasakoja, kad tuo ją sudomino seneliai. Kaip vieną gražiausių vaikystės prisiminimų ji mini senelio tradiciją per kiekvieno artimo žmogaus gimtadienį gaminti „Napoleono“ tortą.

„Man mažai leisdavo daryti tą kremą – duodavo sviesto, šaukštą ir sakydavo: maišyk. Tai nuo tų pirmųjų prisilietimų prie virtuvės puodų viskas prasidėjo, man pačiai ėmė labai patikti, skaitydavau, bandydavau visokius receptus iš žurnalų. Iš pradžių buvo vaikiški, paskui prasidėjo rimtesni. Pavyzdžiui, vieną dieną paskambinau mamai iš mokyklos ir pasakiau: mačiau anties receptą, reikia, kad nupirktum man antį.

Ir pirkdavo mama produktų, kol pabandžiau flambe technologiją – išdeginimą, alkoholio išgarinimą. Kai pamatė, kad bandau vos ne padegti virtuvę, sakė: gal tu apsistok prie tortų. Turbūt išgąsdinau tada“, – juokiasi Viktorija.

Ji prisipažįsta mokykloje labai gerais pažymiais pasigirti negalėjusi, nes buvo užsiėmusi įvairiausiomis veiklomis ir pritingėjo. Baigdama mokyklą, Viktorija vis dar nebuvo nusprendusi, ką norėtų studijuoti. Kaip pati sako, tuo metu neįsivaizdavo, kaip 17–18 metų žmogus gali nuspręsti savo ateities kelią. Priimti sprendimą galiausiai padėjo senelis.

Maisto gaminimas / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Tuo metu kulinarija dar nebuvo taip ant bangos. Buvo jaučiamas tėvų požiūris, kad tai turėtų būti labiau kaip hobis, o ne pajamų šaltinis. Maždaug taip: ką, nori mokykloje puodus maišyti?

Kirbėjo klausimas, ką pasirinkti, kad neičiau į darbą kaip į katorgą. Prisimenu, 12-oje klasėje paklausiau senelio: ką man daryti? Kaip žmonės pasirenka? Ir jis pasakė, kad daryčiau tai, kas arčiausiai širdies. Dar pridūrė, kad virėjai kaip daktarai – žmonės visada sirgo ir sirgs ir visada norėjo valgyti ir valgys. Tada labai lengvai apsisprendžiau ir pasakiau tėvams“, – pasakoja lietuvė.

Į Bulgariją išvyko dėl studijų

Vis dėlto tuo metu, prisimena Viktorija, kulinarijos studijų kainos buvo kosminės. Tinkamo varianto paieškos užtruko, galiausiai akis užkliuvo už akademijos Bulgarijoje. Ji pasirodė priimtiniausia tiek dėl kainos, tiek dėl programos ir studijų lygio.

„Susisiekiau su keliais buvusiais studentais ir pagalvojau, kad čia ir bus mano kelias. Tada perėjau kovos su tėvais kelius – arba studijuosiu kulinariją, arba nestudijuosiu išvis. „Nestudijuosiu išvis“ turbūt tėvams pasirodė dar baisiau nei kulinarijos mokslai ir išleido“, – juokiasi pašnekovė.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Viktorija pripažįsta – mokslo pradžia nebuvo lengva. Pirmiausia koją kišo jos būdas – plepi, atsipalaidavusi lietuvė turėjo išmokti disciplinos ir paisyti taisyklių.

„Pikti šefai šaukia ant tavęs, nes nusijuoki, tai buvo išties įdomu. Iš pradžių lydėjo susijaudinimas, nekantrumas, aišku, buvo ir teorijos, kurią reikėjo iškalti. Kai jau prasidėjo gaminimas, toks jausmas, kad įlipau į savo batus. Be didelių pastangų man viskas ėjosi gerai“, – tikina pašnekovė.

Tiesa, vieną pirmųjų kartų, kai po visų teorijos egzaminų studentus galiausiai įleido į virtuvę ir skyrė praktinę užduotį, Viktorijos sriuba skriejo į sieną.

„Atsimenu, prieš tai sakė: kai įeisite į virtuvę, jei paklausiu klausimo, trumpai tiesiai turite atsakyti. Tada visi kursiokai buvo dar mažai pažįstami, norėjau su visais papliurpti. Atsirėmusi viena ranka į viryklės kraštą, su kita maišydama sriubą bendrauju sau, o šefas klausia: kada tavo sriuba išvirs? Aš atsakiau: nežinau, kada išvirs, tada išvirs. Paskui pati nepatogiai pasijutau.

Baigiau virti, skani man ta sriuba buvo, o ir atrodė gražiai, bet nunešiau šefui, jis pasižiūrėjo į sriubą, tada į mane ir tą lėkštę švyst į sieną kitiems kursiokams virš galvų. Pasakė, kad gal kada nors, kai normaliai elgsiuos, paragaus mano maisto“, – pamoką prisimena Viktorija.

Serviravimas / „Shutterstock“ nuotr.

Patirties sėmėsi ir Europoje, ir JAV

Kol mokėsi akademijoje, lietuvė praktikas atliko ir kitose Europos šalyse, ir JAV. Pastarojoje buvo baigiamoji praktika, ji truko metus. Nors Viktorija džiaugiasi ten įgytomis žiniomis, pasilikti JAV nesusigundė.

„Turėjau labai gerą šefą mentorių, labai daug išmokau, net kaip bendrauti su virtuvės personalu, kai esi atsakingas už viską. Tas šefas man parodė, kad visi gali tavęs klausyti be pakelto tono. Man tai buvo gera patirtis. Pasibaigus praktikai gavau ten darbo pasiūlymą, bet man neprilipo tas amerikietiškas gyvenimo stilius“, – paaiškina Viktorija.

Trumpam ji buvo grįžusi ir į Lietuvą – svarstė čia pasilikti, sulaukė ir skambučių iš restoranų, bet vis dėlto savo ateities gimtinėje nematė. Ir nors iš pradžių neplanavo sukti atgal į Bulgariją ir jau buvo pakliuvusi į vieną „Michelino“ žvaigždę turintį restoraną Belgijoje, draugų skambutis viską apvertė aukštyn kojomis.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

„Tas restoranas Belgijoje net neieškojo personalo, aš ten kaip ir įsiprašiau, bet kai draugai paskambino, kad reikia pagalbos atidaryti restoraną Bulgarijoje, į tą „Michelino“ restoraną tik nuėjau pasakyti: laba diena, atsiprašau ir viso gero. Susikroviau lagaminą ir atgal į Sofiją išskridau. Nesigailiu“, – su šypsena pasakoja Viktorija.

Keiksmažodžiai, darbas po 16 valandų ir pasenę stereotipai

Lietuvė tvirtina – darbas restorano virtuvėje tikrai ne iš lengvųjų. Karštis, tempas, ilgos darbo valandos. Pašnekovė sako, kad yra tekę ir azoto į batus pilti, kad šie bent truputį atvėstų. Tiesa, kad šefai svaidosi keptuvėmis ar lėkštėmis, jos teigimu, yra gana atgyvenęs stereotipas.

„Ypač su jaunesnės kartos šefais tai tiesiog nebeveikia. Esu dirbusi su labai garsiai kalbančiais šefais, bet niekada niekas į mane nieko nemėtė. Pati esu spardžiusi šiukšliadėžes, bet tai, ką rodo filmai, laidos, yra labiau rinkodara. Dėl keiksmažodžių nesiginčysiu, juos virtuvėje naudojame kaip kokius krapus ant bulvių“, – juokiasi Viktorija.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Lietuvei dirbant viename iš Bulgarijos restoranų „Niko`las“, 2018 m. jis pelnė geriausio šalyje vardą. Vis dėlto šefė sako šio ir kitų pasiekimų nesureikšminanti. „Kai gauni įvertinimą, smagu, malonu, bet apsisuki ant kitos kojos ir dirbi toliau“, – komentuoja pašnekovė.

Viktorija prisimena, kad minėtame restorane ji jautėsi tarsi namuose. Vienu metu praktiškai gyveno ten, nes nematė tikslo eiti namo. „Dirbdavau po 13–16 valandų 6 dienas per savaitę. (...) Esu didelė darboholikė ir man viskas turi būti iki paskutinio taško sudėliota.

Būdavo ir perdegimų, būdavo pamąstymų, kam viską darau, kam tie puodai, mama su tėčiu teisingai sakė. Norėdavau mesti viską, bet išsimiegi ir vėl iš naujo. Turiu vidinį varomąjį arkliuką, kad tol, kol nepasiekiu lubų, kai jau aukščiau nebegaliu kilti, man viskas gerai. Dėl to išėjau iš to restorano, kai mano karjera nebegalėjo kilti, man užimant aukščiausią poziciją pasidarė nebeįdomu, motyvacijos nebebuvo“, – pripažįsta šefė.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Tapo kulinarijos akademijos dėstytoja

Galiausiai lietuvė tapo akademijos, kurią ir pati baigė, dėstytoja. Ji patikina niekada negalvojusi, kad galėtų mokyti, bet vieną dieną ją pakvietė pabūti kviestine šefe, o netrukus pasiūlė ir nuolatinę poziciją.

Dabar Viktorija sako, kad geresnio darbo nė neįsivaizduotų, ją džiugina galimybė dirbti su studentais, matyti progresą ir kokiais profesionalais jie tampa. Anot pašnekovės, ši akademija pakankamai populiari ir tarp lietuvių – kasmet Viktorija čia sutinka bent keletą mokslus pradedančių tautiečių.

„Kasdienybė tokia: planuoji paskaitas, kaip ir kiekviename universitete, susidėlioji grafikus. Tik šalia to dar turi užsakyti produktų, peilių, uniformas išmatuoti, viską sužiūrėti. Dabar, kai einu į darbą, jaučiu pilnatvę“, – dalijasi pašnekovė.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Šalia visų veiklų lietuvė su dar dviem šefais prieš kelerius metus Sofijoje įkūrė greitojo gatvės maisto užkandinę. Kaip pasakoja Viktorija, toks konceptas nereikalauja nei tiek daug investicijų, nei tiek darbo jėgos kaip restoranas, be to, jie visi trys neabejojo, kad gali pasiūlyti to, ko Bulgarijoje dar nėra.

„Gero gatvės maisto negali rasti taip paprastai, be to, mes esame iš skirtingų šalių visi trys ir galime sumaišyti skonius ir gauti tai, ko gatvėje nerasime. Aš iš Lietuvos, kitas šefas – bulgaras, o trečias – meksikietis iš Filipinų, tai puokštė kultūrų, skonių, skirtingų tradicijų, kaip ruošiamas maistas“, – pažymi tautietė.

Pati Viktorija šiame versle yra partnerė ir patariamasis balsas. Ji iškart žinojo, kad pirmenybę teiks darbui akademijoje, o kai ruošiantis atidaryti užkandinę sužinojo, jog laukiasi, prioritetai tapo dar aiškesni.

„Greitojo maisto užkandinė man yra kaip popamokinė veikla, būrelis“, – juokiasi Viktorija.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Stalo kultūra ir pagarba užsieniečiams

Nors per dešimtmetį gyvenimo Bulgarijoje šią šalį Viktorija pamilo, ji prisimena, kad kadaise čia vyko visiškai nieko nežinodama. Anot jos, sunkiausia buvo dėl kalbos barjero. Tuo metu, kai atvyko studijuoti, jos akademija dar nebuvo persikėlusi į Sofiją, tad nedideliame miestelyje niekas nekalbėjo angliškai.

„Eini į parduotuvę kiaušinių nusipirkti, tai pirštais rodai ovalą, sakai „kokoko“, o su rankom sparnelius imituoji, kad tave suprastų, ko nori“, – juokiasi pašnekovė.

Viktorija sako jautusi ir kultūrinį šoką dėl miestų įvaizdžio. Įpratusi prie švaros ir tvarkos, ji stebėjosi vidury gatvės ar prie namų besimėtančiomis šiukšlėmis. „Bet pripranti, pradedi nebematyti. Tiesa, iš pradžių pykau, kodėl žmonės nieko nedaro, kodėl eina ir numeta šiukšlę“, – prisipažįsta lietuvė. Kaip ji sako, kildavo daug klausimų.

Tam tikri kultūriniai skirtumai Viktoriją erzina ir dabar. Pašnekovei bulgarai atrodo pernelyg atsipalaidavę. Ji sako iki šiol tebesiginčijanti su vyru, kad jis per lėtai eina ar per lėtai geria kavą.

„Čia yra toks kultūrinis niuansas – bulgarai labai mėgsta eiti gerti kavos. Jei pasako, kad einam išgerti kavos, tai turi pasiruošti, kad ją gersite kokias 4 valandas. (…) Iš vienos pusės – smagu, nes gali pasikalbėti su visais be skubėjimo, be pašalinių minčių, bet iš kitos pusės – kartais viso to būna per daug.

Pas uošvius nuvažiuojam vakarienės, tai ta vakarienė trunka 6 val. – kaip pusę kokio jubiliejaus praleidžiame sėdėdami prie stalo (juokiasi). Stalo kultūrą turi bulgarai“, – pasakoja tautietė.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Viktorijai kliūva ir tai, jog bulgarai mėgsta reikšti nepasitenkinimą, tačiau nėra linkę imtis iniciatyvos. „Negaliu kalbėti apie visus, bet dauguma. (...) Daugiau burba, nuolat niurzga, kodėl visi kiti gyvena gerai, o mes ne, niekas nieko nedaro, bet lygintis mėgsta“, – pažymi pašnekovė.

Lietuvė prisimena, kad kol dar nemokėjo bulgarų kalbos ir kalbėdavo angliškai, jautėsi taip, tarsi ją nešiotų ant rankų, o jei sužinodavo, kad Viktorija iš Lietuvos, stebėdavosi.

„Klausdavo: kas tave čia atviliojo? Gal tave kas nors apgavo? (Juokiasi.) Labai įdomu tai, kad svetimšalius, atvykusius gyvent į Bulgariją, jie priima daug gražiau negu savo kaimyną iš kitos laiptinės. Dabar, kai jau kalbu bulgariškai, pastebėjau, kaip pasikeitė bendravimas, tapo atšiauresnis“, – pasakoja šefė.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Paklausta, ką pamilo Bulgarijoje, lietuvė mini kalnus. Viktoriją į juos traukia visada.

„Ta pati Sofija yra apsupta kalno. Kai atvažiavau iš Lietuvos, iš labai lygaus krašto, man tai buvo neįtikėtina. Kitas dalykas iš profesinės pusės – maisto produktai. Skanesnio pomidoro nei Bulgarijoje nesu valgiusi.

Ir apskritai čia lengva gyventi. Nekalbant apie atlyginimus, apie kainas, bet čia yra daugiau galimybių save išreikšti. Sugalvojai sukurti verslą ir rytoj jau gali jį sukurti“, – teigia Viktorija.

„Esu iš Lietuvos ir niekas iš manęs to neišmuš“

Viktorija pabrėžia – nors daug metų gyvena svetur, ji didžiuojasi, kad yra lietuvė, ir nenori lietuvybės palikti nuošalyje. Tam, kad ryšį su jos gimtine jaustų ir sūnus, pašnekovė pasiryžo imtis lietuvių bendruomenės pirmininkės Bulgarijoje pareigų.

„Aš esu iš tų žmonių, kurie dauš į krūtinę ir sakys, kad yra iš Lietuvos, to niekas iš manęs neišmuš. Esu lietuvė, tuo didžiuojuosi, bet tiesiog mano gyvenimas yra kitur. Tai nereiškia, kad Lietuvą pamirštu. Namie kalbame trimis kalbomis – vyras su sūnumi kalba bulgariškai, aš su sūnumi – vien lietuviškai, tarpusavyje su vyru – angliškai. Lietuvių bendruomenėje susiburiame per visas šventes.

Kas pasikeitė dabar, kai esu mama? Jaučiu didesnę savigraužą ir apgailestavimą, kad esu toli nuo šeimos, kad negaliu matyti ir, jei reikia, padėti, negaliu reaguoti tą pačią minutę“, – sako pašnekovė.

Viktorija Baltutytė / V. Baltutytės asmeninio albumo nuotr.

Vis dėlto ji prisipažįsta planų grįžti į Lietuvą neturinti. Tiesa, jei kada nors atsirastų viliojanti galimybė gimtinėje, apie sugrįžimą Viktorija svarstytų.

„Jei kokių nors galimybių ateityje būtų, gaučiau geresnį pasiūlymą, kodėl gi ne? Gyvenčiau ir Lietuvoje, nėra juk ji bloga, tiesiog esu pratusi gyventi užsienyje, čia esu susikūrusi patogų gyvenimą. Tik tiek, kad šeima Lietuvoje ir dėl to labiausiai gaila“, – komentuoja pašnekovė.

Moteris džiaugiasi pastebimais pokyčiais gimtinėje ir noriai į ją vežasi savo draugus. „Visus, kas nori, vežuosi namo, aprodau. Lietuva man visada bus vienas mylimiausių kraštų“, – tikina Viktorija.