7-erius metus žaliosios kortos laukusios JAV lietuvės sunkumai nepalaužė: dabar žiūriu atgal ir galvoju, kaip man pasisekė

Šalis, kurioje pildosi svajonės. Vieta, kurioje nesvarbu, kuriame mieste ir kokioje šeimoje gimei, anksčiau ar vėliau rasi savo laimę. Taip dažnai kalbama apie JAV. Niujorko lietuvė Vilija savo vietos Amerikoje ieškojo ilgai. Ji patyrė tokių didelių sunkumų, kad dabar ir pati netiki, jog visa tai atsitiko jai, o ne kam nors kitam.

Bet ši istorija vis tiek šviesi – apie nenugalimą šeimos tarpusavio ryšį, apie mamą, kuri dėl savo vaikų padarė viską ir niekada nepamiršo savo šaknų: abi Vilijos dukros puikiai kalba lietuviškai.

„Mes atvažiavome gruodžio mėnesį 1990 metais. Mano buvęs vyras gavo darbo vizą ir mes atvažiavome čia. (...) Tikrai negalvojau pasilikti, nes mes turime vizą 3 metams, galvojau: pabūsim trejus metus, grįšime atgal, pamatysime pasaulio, pabūsime kartu svarbiausia“, – pasakoja Vilija.

Ji – pianistė. Lietuvoje galėjusi laisvai pragyventi iš muzikos, Niujorke viską turėjo pradėti iš naujo. Bet gavusi progą išvykti, kito varianto nė nesvarstė. Tais laikas žodis Amerika buvo stebuklingas. Vilija žinojo, kad lengva nebus. Bet ir nemanė, kad bus šitaip sunku. Kartu šeima pragyveno vos pusantrų metų: kol Vilija suprato, kad jos santuoka nebeįveiks emigracijos kliūčių ruožo.

„Problema buvo ta, kad viza, kurią gavome, vadinosi „dependant“, kai tu priklausai nuo kito žmogaus. Neturi nei socialinės apsaugos, nei leidimo dirbti – nieko. Gali būti tik išlaikomas antrosios pusės. Taip atsidūriau ant ledo“, – sako pašnekovė.

Niujorke gyvenanti Vilija / Laidos stop kadras

Matydama laimingas dukras, Vilija nusprendė padaryti viską, kad išsilavinimą jos galėtų gauti Amerikoje. Mokslai dukroms sekėsi puikiai, o ir Vilijai patiko gyventi Niujorke, kur daug meno ir laisvės. Vienintelė vienišos motinos problema buvo pinigai. Juk ji negalėjo teisėtai dirbti. Visą gyvenimą praleidusi prie pianino, ji ėmėsi bet kokio darbo – kad tik už jį mokėtų pinigus.

„Mano name yra šeimų, kurios ieško „cleaning lady“ (liet. namų tvarkytojos). Atsimenu, nuėjau į šeimą ir gal 10 metų pradirbau vien dėl to, kad užsimezgė labai gražus ryšys. Ir darbas toks, kad vieną kartą per savaitę nueini sutvarkyti namų. Susidraugavau su tais šeimininkais, su jų vaikais. Paskui, kai išėjau, liko tokia pagarba. Kai būdavo koks mano koncertas, visada ateidavo“, – pasakoja lietuvė.

Iš valytojos uždarbio išmaitinti save ir dvi dukras – sunku. Kiekvieną dieną reikėjo galvoti, kaip prasimanyti pinigų. Retkarčiais lietuvė užsidirbdavo ir skambindama pianinu, akompanuodama, tačiau kasdien slėgė nežinomybė ir baimė dėl ateities.

Niujorkas / AP nuotr.

„Radau tokį skelbimą laikraštyje, kur ieškojo bažnyčia vargonininko ir choro dirigento, man tai visiškai svetima. (...) Bet buvo, kad kokį pasiūlymą gauni, ten ir eini“, – pažymi Vilija.

Eiti į darbo pokalbį, neturint leidimo dirbti, – didžiulis stresas. Juk žinai, kad tave pasamdys tik tada, jei būsi pats geriausias, arba tiesiog iš gailesčio. Vis dėlto tautietei pasisekė – darbą ji gavo, o jos darbdaviai sutiko jai padėti dėl žaliosios kortos.

Vilija be galo apsidžiaugė. Bet tada ji nežinojo, kas jos laukia. Nežinojo, kad išsvajotoji Amerika jai taps savotišku kalėjimu.

„Jie pradėjo tą procesą, bet kai užmezga tą procesą, tu negali išvažiuoti iš šalies, kol negauni patvirtinimo. Tas visas procesas tęsėsi 7 metus, taip kad aš įmerkiau uodegą 7-eriems metams ten.

(...) Tu vis lauki, lauki ir paskui negi viską mesi ir išvažiuosi? Vėl lauki. Nueini pas advokatą, nieko naujo. Ir vėl lauki – taip metai po metų“, – sako pašnekovė.

JAV vėliava, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

Ryšį su gimtine išlaikė

Dabar Vilijos dukros – jau suaugusios. Mama juokauja, kad Aurelija ir Jonė – tikros niujorkietės. Kalbėdamos lietuviškai jos ne visada išsisuka be angliškų žodžių, bet lig šiol yra dėkingos mamai, kad ši neleido pamiršti gimtosios kalbos.

„Mums pasisekė, kad turėjome viena kitą“ – sako Jonė. Seserys niekada nesiskirdavo, viena kitai padėdavo. Jos labai artimos iki šiol. Mama į Lietuvą keliauti negalėjo, nes kol negavo žaliosios kortelės, neturėjo teisės palikti Amerikos, o Aurelija su Jone į Lietuvą skrisdavo kiekvieną vasarą.

„Norėjosi pasilikti su šeimyna, norėjosi kaime būti, norėjosi Juodkrantėje būti ir sunku grįžti. Vieną kartą mes visos trys važiavom, kai mama gavo žaliąją kortą, ir mes su Jone sakėm: ne, mes atgal nevažiuosim, liksim“, – prisimena Aurelija.

Niujorke gyvenanti Vilija su dukromis / Laidos stop kadras

Dabar džiaugiasi gyvenimu Niujorke

Niujorke užaugusios lietuvės sako: įsitvirtinti Niujorke – labai sunku. Šiais laikais tai nelengva net čia gimusiems amerikiečiams. Konkurencija dėl darbų – milžiniška. Labai brangi nuoma. Už nedidukus butus Manhatane žmonės moka tris tūkstančius dolerių per mėnesį.

Vilija sako, kad po to, ką ištvėrė Amerikoje, jai niekas nebebaisu. Ji lig šiol puikiai atsimena dieną, kai pagaliau po septynerių metų laukimo gavo žaliąją kortą.

„Šokinėjome iš laimės. Ir paskui iš karto planavome, kada jau važiuosim, nes iki tol aš ilgai negalėjau važiuoti į Lietuvą, tai iš karto kažkaip toks įspūdis, kad laisvos rankos pasidarė“, – sako pašnekovė.

Niujorkas / N. Berntsen / „Unsplash“ nuotr.

Pianistei nebereikia ieškoti pavienių darbų. Pagaliau ji gali daryti tai, ką labiausiai mėgsta, ir už tai gauti atlyginimą.

„Aš turiu nedidelę studiją su labai geru, gražiu vaizdu aukštai, galiu matyti Laisvės statulą. Dabar, kai jau turiu savo erdvę, nusipirkau instrumentą gerą ir galiu praktikuotis tiek, kiek man reikia. (...) Kai žiūriu atgal, galvoju: kaip man taip pasisekė. Iš tikrųjų laikau, kad tai buvo didelė sėkmė“, – pažymi Vilija.

Visas pokalbis – LRT PLIUS laidos „Širdyje lietuvis“ įraše.