Kenijoje trečius metus skaičiuojanti Asta: neatsigrožiu viskuo, ką ši šalis gali pasiūlyti

„Nors jau trečius metus gyvenu Kenijoje, niekaip negaliu atsigerėti jos grožiu“, – sako buvusi LRT RADIJO bendradarbė Asta Bareišaitė. Pasaulio banke eksperte dirbanti moteris įsikūrė šalies sostinėje Nairobyje – Rytų Afrikos regiono centre, į kurį plaukia įvairiausios tarptautinės įmonės. Lietuvė džiaugiasi, kad šis miestas vis labiau modernėja, tačiau pabrėžia, kad svarbiausiu traukos objektu Kenijoje ir toliau išlieka įspūdingi safariai ir smėlėti paplūdimiai.

„Teko gyventi ir dirbti daug skirtingų šalių. Prieš atsikraustydama į Keniją gyvenau Vašingtone, JAV, ten dirbau Pasaulio banke. (...) Paskutinius 6-erius metus ten mano darbas buvo susitelkęs į Rytų Afrikos regioną, daugiausiai Etiopiją, Keniją, Sudaną ir Somalį. (...) Dirbu tarptautine eksperte finansų ir privataus vystymo sektoriuje, o Pasaulio banko modelis yra toks, kad mes kas kelerius metus galime rotuotis, dirbti kitose šalyse. (...) Tokiu būdu ir atsidūriau Nairobyje“, – pasakoja Asta.

Nors lietuvė dirba pačioje Kenijos sostinėje, didžioji dalis jos darbo susijusi su ekonominiais Somalio, konflikto paveiktos šalies, klausimais. Kaip aiškina pašnekovė, dirbti iš paties Somalio šiuo metu būtų per daug pavojinga.

„Kadangi Somalis yra viena sudėtingiausių ir labiausiai konflikto paveiktų šalių, mes dėl saugumo sumetimų tiesiog šiuo metu dar neturime darbuotojų, kurie ir būtų Somalyje. Dauguma mūsų Pasaulio banko Somalio komandos gyvena ir dirba Kenijoje“, – teigia Asta.

Kenija / AP nuotr.

Nepaisant to, kad jos specializacija ne Kenijos ekonomika, šios šalies padėtį lietuvė nuolat aktyviai seka, puikiai žino, kuo gyvena šalis. Šiuo metu, anot jos, didžiausias galvos skausmas šiai Rytų Afrikos šaliai, kaip ir visam pasauliui, yra infliacija, prie kurios prisidėjo ir Rusijos karas prieš Ukrainą.

„Kaip ir daugelyje pasaulio šalių, infliacija čia pasiekė gana aukštą lygį, žmonės skundžiasi dėl aukštų kainų, dėl poveikio skurdui ir panašiai. Be to, šiuo metu ir toliau silpnėja Kenijos šilingas“, – sako LRT RADIJO pašnekovė.

Lietuvė pažymi, kad šalyje džiaugiamasi nuslūgusiais COVID-19 mastais. Anksčiau atvykėliams iš kitų šalių čia buvo taikomi griežti ribojimai, todėl turizmo sektorius buvo ryškiai nusilpęs. Dabar jis sparčiai grįžta į iki pandemijos buvusį lygį. Asta pasakoja, kad turizmas yra be galo svarbi Kenijos ekonomikos dalis, o didžiausio turistų dėmesio sulaukia įspūdinga šalies gamta.

„Čia gyvename jau trečius metus ir negalime atsigrožėti šalies grožiu ir kiek visko ta šalis gali pasiūlyti. Be abejo, safariai ir visi nacionaliniai parkai, kur galima pamatyti liūtų, žirafų, zebrų ir visų kitų gyvūnų, yra vienas iš didžiausių traukos centrų. (...) Bet taip pat Kenijoje be galo gražūs paplūdimiai, tikrai labai šiltas Indijos vandenynas, smėlėti, geltoni paplūdimiai. (...) Yra daug ir ežerų, kuriuose gyvena flamingai. Tie, kas mėgsta kalnus, gali kopti į Kenijos kalną ar į kitas viršūnes“, – sako buvusi LRT RADIJO bendradarbė.

Kenija / Pexels nuotr.

Anot moters, Kenijos virtuvė tokio didelio dėmesio čia nesusilaukia. Pavyzdžiui, daug labiau pasaulyje nuskambėję tame pačiame regione esančios Etiopijos patiekalai. Visgi kulinarinių įvairių įdomybių netrūksta. Asta sako, kad šalyje galima rasti daugybę grūdinių kultūrų, žalumynų, daržovių, valgoma daug ugali (kukurūzų miltų košės), o mėsą mėgstama ruošti barbekiu stiliumi.

Be to, priduria pašnekovė, Kenijoje jaučiama ir kitų pasaulio šalių virtuvių įtaka. „Čia, kur gyvenu, Nairobyje, apskritai labai daug tarptautinės virtuvės. Verta paminėti, kad Kenijos virtuvei daug įtakos turėjo Indijos virtuvė, daug restoranų, patiekalų turi kažkokį indišką elementą, nes prieš 100 metų čia iš Indijos atvyko gana didelė bendruomenė gyventojų, jų čia – jau kelios kartos“, – aiškina lietuvė.

Pasak Astos, Kenijos sostinė yra be galo kosmopolitiškas miestas, savo išsivystymo lygiu gerokai lenkiantis likusią šalį.

„Apskritai Kenijoje nelygybė ir skirtumai tarp regionų yra gana dideli. Tarkime, šiaurinė šalies dalis arčiau Somalio yra daug skurdesnė, yra didelių skirtumų tarp miestų ir žmonių, kurie gyvena labiau kaimiškose vietovėse, užsiima žemdirbyste.

Kenija / Seth Doyle/Unsplash nuotr.

(...) O Nairobis kaip miestas yra tikrai be galo dinamiškas, be galo energingas. Jis labai keičiasi, vystymasis jame labai ryškus. (...) Tarkime, dabar miestas visur tiesia šaligatvius, to anksčiau nebuvo, buvo daug sunkiau vaikščioti pėsčiomis. (...) Nairobis yra viso regiono traukos centras. Čia yra ne tik tarptautinių organizacijų, bet ir privataus sektoriaus institucijų, jie čia turi savo centrus, skirtus Rytų Afrikos regionui, o kartais ir visai Afrikai“, – dėsto LRT RADIJO pašnekovė.

Lietuvė džiaugiasi, kad problemų susikalbėti angliškai ji Kenijoje neturi. Neretai vietos gyventojai moka ne vieną kalbą, jų čia priskaičiuojama dešimtimis.

„Skirtingos gentys turi savo kalbas: nežinau skaičiaus, bet jis tikrai yra dviženklis ar net didesnis. (...) Tarkime, samburu gentis kalba savo kalba, masajų gentis kalba savo kalba. Suahilių yra turbūt pagrindinė kalba. Bet tikrai dauguma žmonių kalba angliškai, nes tai yra buvusi Anglijos kolonija, susišnekėti nėra jokių problemų“, – sako Asta.

