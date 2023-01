Antarktidoje pabuvojusi Jūratė – apie pasiruošimą, šuolį į ledinį vandenį ir žmonių nepabūgusius pingvinus

Vis daugiau lietuvių socialiniuose tinkluose dalijasi įspūdžiais ir nuotraukomis iš kelionių į Antarktidą. Viena jų – vilnietė Jūratė Radvilavičiūtė. Ji šalčiausiame pasaulio žemyne apsilankė praėjusių metų lapkritį. LRT RADIJUI keliauninkė pasakoja – maudynes lediniame vandenyje ir iš arti pamatytus pingvinus ji prisimins dar ilgai.

Didžiausias galvos skausmas – tinkama apranga

Idėja aplankyti Antarktidą vilnietei kilo praėjusių metų pavasarį. Panorusi pamatyti kokį nors egzotišką pasaulio kampelį, iš pradžių planavo vykti į Pietryčių Aziją, tačiau moters planai pakrypo kitur, sesei netikėtai pasiūlius keliauti dar toliau – į lietuvių gretose vis populiarėjančią Antarktidą.

„Kai išgirdau šį pasiūlymą, mano akys užsidegė, nieko kito nebegalėjau sugalvoti ir nusprendžiau, kad noriu nuvažiuoti ten“, – prisimena pašnekovė.

Nieko nelaukusi, vilnietė puolė ruoštis tolimai kelionei. Pirmiausia internete susirado agentūrą iš JAV, su kuria galėtų ten nuvykti. „Anksčiau lyg ir lietuviai siūlydavo tokią kelionę į Antarktidą, tačiau tą pavasarį daugiau iš Lietuvos neradau“, – sako Jūratė.

Lietuvės pasirinkta agentūra organizavo tik pačią kelionę laivu iš Argentinos pietuose esančio Ušuajos uosto, o kaip iki to miesto keleivė nusigaus, jau buvo jos pačios atsakomybė. Jūratė sugalvojo Ušuają pasiekti lėktuvu iš Buenos Airių, kur per Stambulą atskrido iš Vilniaus. Pačios kelionės laivu variantą ji pasirinko bene pigiausią ir trumpiausią.

„Gali rinktis ir pagal kelionės trukmę, ir pagal komforto lygį ir panašiai. Mano kelionė truko 10 dienų, bet yra ir tokių kelionių, kur trunka, berods, 21 dieną. Yra kelionių, kur neišlipi iš laivo, tiesiog grožiesi vaizdais, yra ir tokių, kur gali nakvoti, berods, palapinėse Antarktidoje. Įvairūs variantai, renkiesi pagal tai, ką nori. Pasirinkau tokį, sakyčiau, ekonominį variantą“, – aiškina LRT RADIJO pašnekovė.

Antarktida / Shutterstock nuotr.

Pasiruošti kelionei, anot vilnietės, nebuvo per daug sudėtinga. Į Argentiną ar Antarktidą patekti vizų nereikia. Nelaimės atveju, ją gelbėti atvyktų ir lėktuvas ar malūnsparnis, nes nesunkiai gavo specialų draudimą. Vis dėlto, pasak lietuvės, didžiausias galvos skausmas buvo pasirūpinti, kuo gi apsirengti.

„Agentūra atsiuntė sąrašą, kokiais drabužiais reikėtų pasirūpinti. Na, iš esmės, ruošiausi kaip rimtai slidinėjimo kelionei ir buvimui lauke. <...> Aišku, dar pasiėmiau tokių dalykų, kaip šiltukai rankoms šildyti“, – pasakoja Jūratė.

Nepabūgo šokti į ledinį vandenį

Nuvykusi į mažą, jaukų Ušuajos miestelį, kurį, kaip sako pati, pėsčiomis galėtų apeiti per vieną dieną, lietuvė leidosi į kelionę, trukusią 10 dienų. „Tarp ekspedicijos ir kruizo“, – taip ją apibūdina pašnekovė.

Kaip pasakoja vilnietė, pirmąją kelionės dieną, plaukiant Biglio kanalu, buvo gana ramu, tačiau naktį prasidėjo didesnis bangavimas, o mažą laivą, talpinantį vos 70 keleivių, labai užsupo.

„Naktį, aišku, kai guli horizontalioje padėtyje, dar nesijaučia, viskas tvarkoje, bet kai atsikėliau ryte, tada supratau, kas yra Dreiko sąsiauris. Išdidžiai galvojau, kad neturiu jūros ligos, nekyla problemų keliaujant kur nors kitur, skrendant, plaukiant ar važiuojant. Bet tada, kai nubudau pirmą rytą laive, supratau, kad turiu jūros ligą. Laimei, turėjau vaistų, tad išgyvenau“, – juokiasi keliautoja.

Maždaug dvi su puse dienos laivas plaukė be sustojimo, tuo metu buvo organizuojamos įvairios edukacinės programos, vedamos paskaitos apie Antarktidą, jos gyvūniją. Laiką Jūratė leido bendraudama su kitais keleiviais, be to, veikė sporto salė, biblioteka.

Pagaliau pasiekus Antarktidą, aplink ją laivas plaukiojo maždaug 4 dienas, kiekvieną jų buvo vykdoma kokia nors programa. „Paprastai būdavo dvi išvykos: arba išsilaipinimai krante, arba plaukiojimai tokiomis guminėmis valtelėmis su motoru, kurias vadina zodiakais“, – teigia Jūratė.

Antarktida / Pixabay nuotr.

Moteris neslepia – Antarktidoje tikrai buvo galimybių akis paganyti. „Labiausiai daugelį keleivių sužavėjo pingvinai, nes tų pingvinų buvo daug, įvairių, kelios rūšys. Kadangi žmonių nepažįsta, tai per daug ir nebijo, todėl galėjai pamatyti juos iš ganėtinai arti. <...> Tuo metu, kai plaukiau, lapkričio mėnesį, buvo laikas, kai pingvinai kaip tik rengė lizdus ir ruošėsi perėjimo sezonui“, – įspūdžiais dalijasi vilnietė.

Vis dėlto jai pačiai didžiausią įspūdį paliko Antarktidos peizažas, didingi ledynai. „Įspūdingiausias jausmas buvo, kai iš laivo įlipome į mažą valtelę, plaukėme arti ledynų. Tada jauti ir gamtos didybę, ir atšiaurumą, kad žmonių čia nėra. Ir, matyt, jų Antarktida nelaukia“, – prisimena lietuvė.

Kai Jūratė lankėsi Antarktidoje, oro temperatūra svyravo apie nulį, tačiau buvo dar žvarbiau dėl pučiančio atšiauraus vėjo. Vis dėlto net ir tokiomis oro sąlygomis moteris nepabūgo išbandyti vienos kelionių agentūros siūlomos pramogos – iš laivo šokti į vandenį, jo temperatūra tada siekė 1,6 laipsnio.

„Jausmas labai smagus, nes šuolis tarsi pramoga: visi susirinkome su chalatais, muzika grojo, vieni kitus palaikėme, klegėjome, laukėme, kada kas šoks“, – prisimena pašnekovė. Moteris tikina, jog buvo užtikrintos visos saugumo priemonės, prie kiekvieno šokančio pririšta virvė, kad, esant reikalui, būtų galima žmogų ištraukti.

„Buvo labai šalta jau tada, kai nusiėmiau chalatą, nes virvė jau prieš tai buvo vandenyje ir, kai ant tavęs ją deda, jau tada būna labai šalta. Gal didesnis efektas buvo ne šalčio skirtumas įšokus į vandenį, o vandens sūrumas. Žinoma, viskas įvyko labai greitai: įšoki, pabūni 10 sekundžių ir jau lipi“, – aiškina Jūratė.

Antarktida / Shutterstock nuotr.

Paklausta, o kiek visa ši kelionė jai kainavo, lietuvė sako, jog pats plaukimas nuo uosto iki uosto jai atsiėjo 5 tūkst. dolerių (apie 4,6 tūkst. eurų). Vis dėlto skrydžiai iš Europos ir atgal – brangiausia kelionės dalis, be to, atvykusi į Buenos Aires ji nusprendė iš karto jų nepalikti, dar keletą dienų miestą patyrinėjo. „Neskaičiavau bendros kainos, bijau“, – juokiasi ji.

Į tokią tolimą kelionę išsileisti viena lietuvė sako nebijojusi – juk nėra ko, o vieniša tikrai nepasijuto.

„Kai įlipi į laivą, tavimi pasirūpina, be to, iš karto atsiranda labai daug naujų draugų, su kuriais labai lengva užmegzti pokalbį, nes visi turime tą vienijančią temą – keliaujame į niekur, į Antarktidą.

<...> Sakyčiau, gal didesnis rūpestis – kelionė iki uosto, nes Argentina yra tokia šalis, dažnai įtraukiama į padidintos rizikos zoną. Jau buvau pasiruošusi blogiausiam: vežiausi ir antrą telefoną, jeigu vieną iš manęs pavogtų, grynųjų nelaikiau vienoje vietoje. Tai tų saugumo priemonių laikaisi, aišku, elgiesi protingai ir viskas gerai“, – pasakoja lietuvė.

Viso pokalbio su vilniete Jūrate Radvilavičiūte klausykitės LRT RADIJO laidos „10–12“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.