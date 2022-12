Nuo pabėgimo iš Venesuelos iki kavinės Paryžiuje: 2022-aisiais daugiausiai dėmesio sulaukusios pasaulio lietuvių istorijos

Venesuelos lietuvis po pavojingos kasdienybės ramybę rado Kaune, Japonijoje įsikūrusi lietuvė japonams pristato mūsų šalies kultūrą, o iš emigracijos grįžusi pora Utenoje džiaugiasi sėkme, kurią atnešė sulčių spaudykla. LRT.lt kviečia prisiminti ar atrasti pasaulio lietuvių istorijas, kurios šiemet sulaukė didžiausio susidomėjimo.

Su šeima iš Maskvos į Lietuvą grįžusi Sandra: nenorėjome laukti, kol į namus ateis atitinkamos struktūros ir sudaužys mūsų gyvenimą

Vasario 24-ąją Maskvoje su šeima gyvenusią Sandrą Fleišer pažadino draugų iš Kyjivo skambučiai, jie pranešė apie apšaudomą ir bombarduojamą Ukrainą.

„Didelis šokas, didelis skausmas, didelis nerimas“, – užgriuvusius jausmus prisimena pašnekovė. Šiandien Sandra su vyru ir sūnumi Lietuvoje. Pasijutę svetimi tarp savų, nenorėdami laukti, kol kas nors paskųs dėl režimui priešiško požiūrio, jie greitai priėmė sprendimą išvykti.

Sandra pažymi, kad vykdama į Lietuvą jų šeima neturėjo iliuzijų, kad čia bus priimti išskėstomis rankomis ir džiugiai. Daugiau nei 10-metį Rusijoje praleidusiai lietuvei viską tenka pradėti nuo nulio.

Sandra Fleišer su vyru ir sūnumi / Asmeninio albumo nuotr.

Mokslus Nyderlanduose metęs Mildažytės sūnus Mykolas atgal nesidairo: laimingas kepa bandeles turguje

Prieš 2 metus istorija apie Editos Mildažytės sūnų Mykolą Vyšniauską, tuo metu gyvenusį Nyderlanduose, tiesiog sužavėjo tautiečius. Tada Mykolas pasakojo, kiek sunkumų patyrė, kad svečioje šalyje galėtų studijuoti savo svajonių specialybę – maisto technologijas. Dabar vaikinas jau Lietuvoje ir džiaugiasi Kalvarijų turguje kepdamas bandeles. Laidos „(Ne)emigrantai“ herojus pasakoja – gyvenimo svečioje šalyje jis net nebeprisimena.

Dabar turguje Mykolas jau gerai žinomas. Visi čia yra ragavę jo kepamų bandelių su mėsa, jas užsigerti vaikinas siūlo naminiu sultiniu. Vaikinas prisipažįsta, kad bandeles kepti jis sugalvojo spontaniškai ir nesitikėjo, kad tai taps jo pragyvenimo šaltiniu.

Mykolas Vyšniauskas / LRT stop kadras

Kalnuose dingusios alpinizmo žvaigždės iš Plungės istorija: kopė su ramentais, kalnų neatsisakė ir iš naujo besimokydama vaikščioti

Trečioji moteris, įkopusi į Everestą, pirmoji, atsistojusi ant antros pagal aukštį viršūnės K2, laikomos viena sudėtingiausių, – Plungėje gimusi lenkų alpinistė Wanda Rutkiewicz kopdama į aukščiausias viršūnes buvo bekompromisė ir neigė viską, kas prieštaravo jos tikslui. Galiausiai išsikėlė tikslą, kuris, pasak kitų, vedė ją į mirtį.

W. Rutkiewicz dingo 1992-ųjų gegužės 12-ąją bandydama įveikti Kančendžangą, trečią pagal aukštį kalną. Jos kūnas niekada nebuvo rastas. Niekas nežino, ar ji pasiekė viršūnę.

„Nesiekiu mirties, bet neprieštarauju, jeigu tai nutiks kalnuose. Man tai būtų lengva mirtis. Daugelis mano draugų kalnuose, laukia manęs“, – yra sakiusi Wanda.

Wanda ekspedicijoje į Anapurną 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Ramybę Kaune radęs Venesuelos lietuvis: vandenį turėdavome pusvalandį per dieną, sutemus žmonės neidavo į lauką

Kadaise, kai siautė karas, jo tėvai paliko Lietuvą ir laimę rado Venesueloje. Dabar Antonio Baronas persikėlė į tėvų gimtinę, nes Venesueloje gyventi tapo ne tik sunku, bet ir pavojinga. Kaune įsikūręs pašnekovas šypteli, kai paklausiu, ar nekeista, kad jo šeimos kelias vėl pasuko į Lietuvą: „Manau, buvo lemta grįžti. Geriau net būti negalėjo.“

„ Vandenį turėdavome pusvalandį per dieną, elektrą – pusę dienos, o internetą, nors mokėdavau 40 dolerių per mėnesį, nėra garantijos, kad turėsi. Negalėjau dirbti už 16 eurų per mėnesį. Nieko nenusipirksi. Be to, Venesueloje yra pavojinga, daug žmogžudysčių. Bijai, kad išėjus į gatvę tave gali užpulti, atimti viską, ką turi, pagrobti ar nušauti. Vakarais nuo 19 val. gatvės tuščios, nėra nė vieno automobilio, žmonės užsidarę namie. Kai sutemsta, žmonės neišeina į lauką“, – sako A. Baronas.

Jis pažymi, kad Lietuvoje jam nepaprastai patinka, tik prie šalčio prireikė laiko priprasti.

„Tas saugumo jausmas – didžiausias džiaugsmas. Tvarka yra, autobusai atvažiuoja laiku, nueini pas gydytoją, vaistus išrašo, – čia kaip kitas pasaulis“, – tikina A. Baronas.

Antonio Baronas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvės ir suomio pora bendrą laimę rado Žagarėje: ji Suomijoje nepritapo, o jis Lietuvoje kuria turizmo verslą

Lietuvė Elena ir suomis Jarmo Matintalo susitiko Žagarėje. Po metų pažinties, kurios metu vienam kitą suprasti padėjo „Google“ vertėjas, pora susituokė ir išvyko gyventi į Suomiją. Visgi galiausiai grįžo ten, kur viskas ir prasidėjo – į Žagarę. Jarmo sako gimtosios šalies nepasiilgstantis ir jau netrukus planuoja pradėti kelionių verslą naujaisiais namais tapusiame Lietuvos miestelyje.

Pasak suomio, Lietuvoje jam patinka viskas – nuo maisto iki žmonių. „Vasara čia ilgesnė. Žiema nėra tokia ilga. Tai man taip pat patinka. Džiaugiuosi, kad nebereikia šešis mėnesius kasdien kasti sniego“, – kitus Lietuvos privalumus vardija pašnekovas.

O štai Elena, nors galiausiai parvyko į Lietuvą, džiaugiasi, kad turėjo galimybę pagyventi Suomijoje. „Esu dėkinga gyvenimui, kad ratas taip apsisuko, kad daugiau ar mažiau teko pažinti šią šalį“, – tikina ji.

Elena ir Jarmo Matintalo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Simės saloje gyvenanti vienintelė lietuvė: sutikdama tekėti už graiko, sutikau tekėti už visos jo šeimos

Šiaulietė Jordana Račkauskytė-Mylonaki į Graikijos Simės salą atvyko prieš 12 metų, vedama sezoninio darbo pasiūlymo, o susipažinusi su salos gamta, kultūra ir žmonėmis, iš karto suprato norinti čia pasilikti ir ilgiau.

Vėliau sutiko savo dabartinį vyrą Kyriaką, įsiliejo į jo šeimą, susilaukė vaikų. Jordana Lietuvos pasiilgsta – nebuvo grįžusi jau 6-erius metus, nes, kaip atvirauja, lėktuvo bilietai žiemą labai brangūs, o vasarą nėra laiko – darbas darbą veja.

Tiesa, ji pabrėžia, kad saloje nebeliko nė vieno žmogaus, kuris nežinotų Lietuvos. Apie savo šalį ji vietiniams pasakoja visus 12 metų. Restorane, kuriame dirba, Jordana išsikabino trispalvę, ją mato visi į salą atplaukiantys laivai.

Lietuva vietiniams pirmiausia asocijuojasi su krepšiniu – Arvydu Saboniu ir Šarūnu Jasikevičiumi. Na, o retkarčiais, ypač naujai į salą atvykusiems žmonėms, Lietuva maišosi su Latvija – jie klausia Jordanos, ar ji ne iš Rygos. „Čia tai visi išmoko, kad sostinė Vilnius“, – juokiasi lietuvė.

Jordana Račkauskytė-Mylonaki / LRT stop kadras

Skandalus už nugaros palikęs Tomas Krivickas-Psichas ramybe džiaugiasi Amsterdame: muzikos pasiilgau, vakarėlių – nebe taip

Prieš 12 metų Lietuvą palikęs dainininkas Tomas Krivickas-Psichas su šypsena prisimena savo jaunystę. Skandalais ir pankavimu išgarsėjęs lietuvis sąmoningai ilgą laiką vengė žiniasklaidos dėmesio. Troškimas suteikti vaikams užtikrintą ateitį ir noras pradėti gyvenimą iš naujo Tomą atvedė į Nyderlandus. O čia jis iš žinomo rokerio tapo dar vienu emigrantu, bandančiu įsitvirtinti svetimoje šalyje.

Šiuo metu vyras dirba parduotuvėje – prekiauja vaistais, maisto papildais ir žolelėmis. O jo gyvenimas – toks ramus, kokio jaunystėje net negalėjo įsivaizduoti. Vis dėlto T. Krivickas-Psichas ketina grįžti į muziką.

Tomas Krivickas-Psichas / LRT stop kadras

Iš Danijos į Uteną grįžusiai porai sėkmę atnešė sultys: miestelėnus nustebinusią spaudyklą pastatė savo rankomis

„Niekur kitur nenorėčiau gyventi, tik Utenoje“, – tikina iš Danijos su žmona Silvija grįžęs Justinas Baliulis. Čia jie įkūrė pirmą modernią sulčių spaudyklą mieste. Silvija prisimena, kad vietiniai stebėjosi gana greitai atsiradusiu nauju pastatu ir visiems iškart buvo įdomu – kas gi čia bus?

„Žmonės juokėsi, sakė: „Važiavau pro šalį vakar, nieko nebuvo, važiuoju turgun kitą rytą – jau stovi pastatėlis.“ Visi labai stebėjosi, kaip greit pasistatėme. Ir visi klausinėjo, kas čia bus. Utenoje nebuvo tokios modernios spaudyklos. Buvo, bet su senesne įranga, ne su tokiais dideliais našumais, negali tiek padaryti“, – pasakojo ji.

Pora sako nė akimirką nesigailėję sprendimo grįžti į Lietuvą. Justinas yra įsitikinęs – gimminėje galimybių tikrai yra ir jų netrūksta, svarbiausia nebijoti kažko imtis.

Sulčių spaudykla Utenoje / D. Umbraso / LRT nuotr.

Japonijoje įsikūrusi lietuvė: moksleiviai pavydi mūsų atostogų gausos, o ilgos darbo valandos – ne akmeny iškaltos

Pirma kartą Japonijoje Giedrė Dulskaitė įsikūrė prieš septynerius metus, atvykusi į šalį pagal mainų programą. Ji sako, kad šis kraštas ją taip sužavėjo, kad liko čia ilgesniam laikui, o dabar dirba vietiniams pristatydama lietuvišką kultūrą. Giedrė neslepia – kai kurie dalykai japonus stebina.

„Japonai moksleiviai visuomet būna be galo nustebę, jog Lietuvoje pradinė mokykla yra tik 4 metai (Japonijoje pradinis ugdymas yra 6 metai), jog pas mus mokslo metai prasideda rugsėjį, o ne balandį. Labiausiai japonai moksleiviai pavydi mūsų mokyklinių atostogų gausos“, – tikina lietuvė.

Ji prisimena, kad prieš apsilankydama į Japoniją buvo susikūrusi tam tikrą šios šalies vaizdinį. Kai kurie stereotipai, pasak Giedrės, pasitvirtino.

Gyvenimas Japonijoje / Asmeninio albumo nuotr.

Paryžiuje kavinę atidariusi lietuvė: 6 eurai už puodelį kavos yra apiplėšimas net tokiame brangiame mieste

Kavinę Paryžiuje įkūrusi Gabrielė Vaicytė į meniu neįtraukė mėsos patiekalų, interjerui rinkosi naudotus baldus ir nesiūlo maisto išsinešti, taip siekdama kurti ekologišką verslą. Anksčiau dirbusi viešbučių sektoriuje, būtent per pandemiją lietuvė sugalvojo atidaryti nuosavą kavinę. Tiesa, pašnekovė svajoja verslą plėsti ir ne tik Prancūzijos ribose.

„Viskas, ką siūlome svečiams, yra pagaminta mūsų pačių, tačiau sąmoningai neužkeliame kainų, nes pačios daug vaikštome į kavines ir žinome, kad už puodelį kavos mokėti 6 eurus yra apiplėšimas net tokiame brangiame mieste kaip Paryžius“, – kalba G. Vaicytė.

Lietuvės biografijoje Paryžius – jau antras užsienio miestas, kuriame ji kuria gyvenimą. Iš pradžių 4 metus tautietė praleido Londone, čia studijavo, tačiau sako visada žinojusi, kad Jungtinės Karalystės sostinėje nepasiliks.

