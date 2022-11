Taline įsikūrusi Eglė Daugėlaitė – apie pasiruošimą Kalėdoms Estijoje, nustebinusias kainas ir kodėl laukia grįžimo į Lietuvą

Dėl vyro darbo į Estiją išvykusi LRT laidų vedėja Eglė Daugėlaitė pasakoja, kad jos laikas šioje šalyje jau artėja prie pabaigos. Praleidusi antrąją žiemą Taline, moters šeima pavasarį planuoja visam laikui sugrįžti į Lietuvą. Tos akimirkos moteris sako laukianti su nekantrumu. Nors Talinas yra nuostabus miestas, ilgiau čia pasilikti ji nenorėtų – jai trūksta lietuviško atvirumo ir šilto bendravimo su nepažįstamais žmonėmis.

Estijoje šiuo metu gyvenanti E. Daugėlaitė ten išvyko dėl šeimyninių priežasčių – vyro darbo. Išėjusi į motinystės atostogas, moteris nusprendė paskui jį sekti ir su dviem mažamečiais vaikais apsigyventi svečioje šalyje.

„Pirmą kartą gyvenime gyvenu užsienyje – man neteko laimė nei su kokiu „Erasmus“ pagyventi ir pastudijuoti, nei vėliau per magistrantūros studijas. Dabar man likimas iškrėtė pokštą, kad [išvykau] su dviem vaikais – kai teko skristi čia, vienam buvo 3 mėnesiai, kitam nebuvo net 2 m. Tai iš tiesų buvo toks ekstremalių išbandymų metas“, – teigia E. Daugėlaitė.

Pašnekovė džiaugiasi, jog tą laikotarpį jų šeimai pavyko ištverti, o dabar gyvenimas jau stojęs į vėžes.

Talinas, Estija / J. Stacevičiaus?LRT nuotr.

„Sakyčiau, visai šauniai susidėliojome savo rutiną, grafiką. Jis yra labai toks, sakyčiau, nuobodus, nes viskas priklauso nuo vaikų sveikatos ir galimybių išsikviesti auklę. Na, tai tiek mes ir tyrinėjame tą Taliną. Labiausiai per visą šį laiką pavyko ištyrinėti muziejus ir restoranus“, – juokiasi E. Daugėlaitė.

Moteris patikina, jog šios pramogos Taline iš tiesų yra labai aukšto lygio. Restoranuose, pasidabinusiuose „Michelin“ žvaigždutėmis, kainos, žinoma, yra tokios pat aukštos, kaip ir kituose Europos miestuose. Vis dėlto, kai prieš metus čia atvyko, E. Daugėlaitę labai nustebino būtiniausių prekių krepšelio kaina – ji buvo maždaug 20 eurų aukštesnė nei Lietuvoje.

„Dabar neteko man apsipirkti Lietuvoje, negaliu taip palyginti, bet iš tėvų, iš artimųjų žinau, kad kainos iš tiesų auga, nesustoja, tiesiog kyla kaip ant mielių. Tėvai, kai buvo parduotuvėje, sakė, kad, panašu, vis tiek čia (Estijoje – LRT.lt) šiek tiek brangiau“, – aiškina moteris.

Talinas, Estija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Talino muziejai, kuriuose E. Daugėlaitė dažnai lankosi su šeima, anot jos, yra labai prižiūrėti, gana aktyviai keičia ekspozicijas, bet savo modernumu lietuviškų muziejų visgi nepralenkia.

„Aš labai mėgstu fotografijų muziejų „Fotografiska“. Tai yra kaip ir švedų padalinys, atvažiuoja ir šiek tiek kitokios parodos, bet justi švedų įtaka. Na, o, pavyzdžiui, Kadriorgo parke yra pagrindinis KUMU muziejus – čia jau šiuolaikinis menas, toks mūsų MO muziejaus ir Nacionalinio dailės muziejaus miksas, nes jie turi ne vieną ir ne du aukštus. Nepasakyčiau, kad labai kažkas modernaus, kažkas interaktyvaus, labai panašu.

Gyvendama čia, iš arti matydama estų, ypač taliniečių, gyvenimą, supratau – mes labai dažnai žvelgiame į tolį ir manome, jog ten tikrai yra geriau, moderniau, svetingiau, kažkaip viskas greičiau. Tikrai taip nėra. Bent jau gyvenant toje buityje ir šiek tiek iškišant nosį į kultūrą pasižvalgyti, viskas yra labai panašu“, – teigia žurnalistė.

Eglė Daugėlaitė / Akvilės Razauskienės nuotr.

Gyvendama Taline E. Daugėlaitė sako pastebėjusi vieną dalyką, kuris jai tiesiog bado akis, – tai skirtingi lietuvių ir estų mentalitetai. Ypač moteriai užkliūva estų atšiaurumas, dėl kurio ji ir negalėtų svečioje šalyje gyventi ilgesnį laiką.

„Žmonės bijo bendrauti su nepažįstamaisiais, juos reikia labai ilgai jaukintis ir minkyti, rodyti iniciatyvą, kad tu nori bendrauti. Man tai yra labai keista ir aš kažkaip gal net nemoku taip, kai matai, kad kaip ledas žmogus žiūri į tave ir bijo atsakyti į klausimą, kuris nėra susijęs su paslaugomis ar prekėmis. Tarkime, ten užkalbinti pardavėją yra kažkas tokio.

(...) Kiek teko aiškintis ir kiek teko bendrauti su Estijos lietuvių bendruomene, kurie ten pragyvenę 10, 15, 20 metų, jie pritaria minčiai, jog estai tikrai yra uždaresni, atšiauresni. Bet jeigu prisijaukini, jeigu randi ryšį ir kažkokį kelelį į draugystę su estais, jie tikrai yra malonūs, mieli žmonės“, – įžvalgomis dalinasi laidų vedėja.

Talinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pašnekovė guodžiasi, jog jai to šiltumo dar neteko pajusti. Per visą laiką Taline jos dar nė karto estai nebuvo pasikvietę į svečius. Nors vyras darbe turi ne vieną kolegę ar kolegą, jie šeimomis nėra linkę bendrauti, santykius palaiko tik darbe.

Dėl to E. Daugėlaitė džiaugiasi, jog Taline turi draugų lietuvių, kurių durys atdaros visą parą. Moteris patikina, kad lietuvių bendruomenė Taline apskritai yra labai stipri ir šilta, mielai padėjo jos šeimai čia įsikurti. Be to, lietuviai nuolat rengia įvairius koncertus ir teatro pastatymus, ne viename iš jų teko apsilankyti ir pačiai E. Daugėlaitei.

Kaip pasakoja LRT RADIJO pašnekovė, šiuo metu Talinas džiaugiasi žemę nuklojusiu sniegu, o miesto gyventojai pamažu ruošiasi artėjančioms Kalėdoms.

Talinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Taliniečiai labai mėgsta lemputes, aš jau praeitais metais pastebėjau. Iš karto po Helovyno visi pasipuošė lemputėmis. Jau pradeda puošti balkonus, jau vitrinos visos papuoštos Kalėdų tema. Nelaukia gruodžio, nelaukia centrinės eglutės įžiebimo. Skuba, turbūt, apsišviesti šiek tiek labiau, nes tamsu lauke“, – teigia lietuvė.

Kai kur mieste moteris sako pastebinti ir įvairios Ukrainos palaikymą reiškiančios simbolikos. Vis dėlto jos čia nėra tiek daug, kiek Lietuvos miestuose.

„Aš beveik kiekvieną mėnesį grįžtu į Vilnių bent savaitgaliui ar kelioms dienoms, tikrai tas skirtumas jaučiasi. Yra palaikymo ar kažkokios judriosios reklamos, primenančios, jog galima aukoti, bet jos tikrai nėra visur. Pagrindiniai miesto dangoraižiai tebedega Ukrainos vėliavos spalvomis, bet kad balkonuose plevėsuotų Ukrainos vėliavos kaip Lietuvoje, tikrai taip nėra“, – aiškina E. Daugėlaitė.

Talinas / Vida Press nuotr.

Laidų vedėja pasakoja, jog Taline rusakalbių bendruomenė yra iš tiesų didelė. Pačios jos kaimynystėje apie 80 proc. gyventojų sudaro būtent rusakalbiai. E. Daugėlaitė tikina – yra girdėjusi įvairių jų pasisakymų apie tai, kurią pusę Rusijos kare prieš Ukrainą jie palaiko, tačiau moteris stengiasi nuleisti juos negirdomis. Visgi, anot jos, apskritai rusakalbių bendruomenė yra draugiška, su ja lengva užmegzti kontaktą.

„Rusakalbiai estai tikrai gal net lengviau priima ir yra tikrai draugiški. (...) Darželio bendruomenė yra visa tokia, tai jie tikrai labai mieli žmonės ir visada pagelbės, padės, paragins, paskatins, pakvies. Tikrai tokie labai palaikantys, priimantys, mūsų vaikus labai myli“, – sako LRT RADIJO pašnekovė.

Nors moteris tikina nekantraujanti pavasarį sugrįžti į Lietuvą ir imtis naujų darbų, ji džiaugiasi savo laiku, praleistu Taline, ir tvirtina, jog gyvenimas Estijoje ją daug ko išmokė.

Eglė Daugėlaitė / BNS nuotr.

„Estija išmokė susitelkti ir parodė, kad viskas įmanoma, netgi kai atrodo, jog per maži vaikai, per sudėtinga bus keliauti, judėti, persikraustyti ir panašiai. Viskas įmanoma, tik reikia labai tokio susikaupimo, susiorganizavimo, šiek tiek šeimos pagalbos. Pirminė idėja visada yra baisesnė negu jos įgyvendinimas. Estija parodė, kad viskas įmanoma ir tikrai čia gyventi patogu.

Talinas yra nuostabus, patogus, beveik be kamščių miestas, kuriame labai patogiai galima gyventi su vaikais, judėti ir patyrinėti. Ir jūra labai smagiai teliūškuoja, ir keltai plaukioja, ir turistų tikrai mažai. Toks gyvas, gražus, jaukus Baltijos šalių uostamiestis“, – įspūdžiais dalinasi moteris.

Viso pokalbio su LRT laidų vedėja Egle Daugėlaite klausykitės LRT RADIJO laidos „10–12“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.