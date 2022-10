Gyventi į Pietų Korėją su 50 dolerių kišenėje vykusi Kristina dabar džiaugiasi ramybe ir zefyrų verslu gimtuosiuose Žiežmariuose

Bene 6-erius metus tolimojoje Pietų Korėjoje praleidusi Kristina Valaišaitė-Akhtareeva dabar džiaugiasi gyvenimu gimtuosiuose Žiežmariuose. Čia ji susikūrė ir darbo vietą, mat nenorėjo važinėti į didmiestį. Pašnekovė džiaugiasi, kad jos zefyrais bei tortais noriai vaišinasi ne tik miestelio gyventojai, bet ir pirkėjai iš kitų miestų.

Jau ketvirtus metus iš eilės portalo LRT.lt žurnalistai ir fotografai vasarą iškeliauja į žurnalistinę ekspediciją „Aplink Lietuvą“. Šiose įdomiose kelionėse atrandama unikalių žmonių ir išskirtinių jų istorijų, kūrybiškų verslų ir aukštyn kojomis apverstų gyvenimų, įspūdingų muziejų ir gamtos perlų. Visomis šiomis istorijomis dalijamės su skaitytojais portale LRT.lt! Žinote vietą ar žmones, kuriuos turėtų aplankyti mūsų komanda? Rašykite pasiūlymus el. pašto adresu pasidalink@lrt.lt!

Išvykimą į Pietų Korėją vadina išsigelbėjimu

Kristina skaičiuoja, kad yra gyvenusi Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, o paskutinė jos stotelė užsienyje ilgesniam laikui buvo Pietų Korėja. Anot pašnekovės, pirmuoju postūmiu išvykti pagyventi svetur buvo tiesiog noras pamatyti kitokį gyvenimą. „Nuo paauglystės svajojau būti savanore, maitinti vaikus Afrikoje, tai, matyt, nuo tada buvo likusios mintys, kad jei bus galimybė kažkur išvykti, su malonumu ta galimybe pasinaudosiu“, – prisimena ji.

Tolimoji Pietų Korėja horizonte atsirado jau po ilgų metų pasaulio tyrinėjimo. Kristina domėjosi korėjietiška virtuve, mėgo žiūrėti korėjiečių serialus, troško išmokti kalbą. Ji pripažįsta, kad būtent kalbos kursai tapo pretekstu galų gale išvykti į šią šalį, nors iš tiesų buvo ir kita priežastis – skaudūs išgyvenimai.

Pietų Korėja / Unsplash nuotr.

„Buvo tiek sunku, kad sakiau – arba išvažiuoju, arba išsikraustau iš proto. Reikėjo pabėgti nuo visko – nuo visų pažįstamų, nuo Europos. Tai buvo išsigelbėjimas. Išvažiavau su 50 dolerių kišenėje. Sumokėjau už mokslus, kad gaučiau vizą, ir turėjau bilietą į vieną pusę. Sakiau sau: nežinau kaip, bet išgyvensiu. Aišku, baisu, nesupranti kalbos, visur tie hieroglifai. Vienintelis ženklas, kurį supranti, tai WC (juokiasi).

Nuvykau ten žiemą, nusileidau, paskambinau kuratoriui, kuris turėjo pasitikti mane. O tada tiesiog tikiesi, kad jis nuves, parodys, ką nusipirkti valgyti ir taip toliau. Nebuvo lengva. O kaip kitaip pažįstame naujas vietas? Tiesiog darai naujus žingsnius ir išmoksti“, – šypsosi Kristina.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Perprasti kultūrą prireikė ne vienerių metų

Žiežmariškė pasakoja, kad korėjiečiai ją priėmė smalsiai pirmiausia dėl išvaizdos. Šviesios odos, mėlynų akių atvykėliai tuo metu šioje šalyje buvo egzotika.

„Jie patys mėgsta prisirengti, kad tik neįdegtų, nes tada būtų kaip prasčiokai. Toks požiūris jų kultūroje, todėl ten labai populiarus balinimasis. Seule jie jau priprato prie užsieniečių, bet kai važiuodavau į provincijas, tai sėdi autobuse, o aplink tave žmonės šnibždasi, žiūri“, – prisimena Kristina.

Anot pašnekovės, korėjiečių mentalitete vyrauja URI, tai yra „mūsų“ požiūris. Ten jie gyvena didelėmis šeimomis, labai svarbią vietą užima tradicijos. Lietuvė pripažįsta – šis kultūrinis skirtumas ją ir žavėjo, ir erzino.

Pietų Korėja / Unsplash nuotr.

„Net jeigu žmogus kalba tik apie save, jis vis tiek sako „mūsų“. Pavyzdžiui, „mūsų šalis“, vyras sako ne „mano žmona“, o „mūsų žmona“. Kai aš ten buvau, tuo metu ir pensijų sistemos nebuvo, nes vaikai išlaikė tėvus. Tie, kieno vaikai negali išlaikyti arba kurie jų neturi, tikrai labai vargingai gyveno.

Tas šeimos laikymasis drauge man labai patiko, bet jie nepriima kitų, jei esi užsienietis. Jei nesi šeimos dalis, nesi susituokęs su korėjiečiu, tai tavęs per Kalėdas tikrai nepakvies. Jie uždari“, – komentuoja lietuvė.

Pietų Korėja / Unsplash nuotr.

Vis dėlto, pažymi Kristina, nors korėjiečiai ir neskuba atverti savo namų durų, yra labai geranoriški ir malonūs. Tautietė sako, kad iš pradžių jų įprotis plekšnoti per nugarą ją glumino, bet vėliau teigia supratusi – toks gestas reiškia, jog esi palankiai priimtas.

„Yra „Adžima“, tai tokios vyresnio amžiaus tetulės, kurios prieina ir plekšteli per nugarą. Iš pradžių net krūptelėdavau, galvodavau – kodėl jūs mane liečiate? O ten tai yra geras ženklas, reiškia, kad jiems patinki. Paskui tą supratau, pajaučiau“, – šypsosi pašnekovė.

Lietuvę stebino ir dar viena korėjiečių geranoriškumo išraiška – įlipus į metro su krepšiais, šie pasisiūlo juos palaikyti. „Ant savęs susikrauna ir būna laimingi, kad gali padėti. Būdavo, kad mąstydavau: kaip dabar pasakyti, kad aš jau lipsiu, kad man jau reikia pasiimti krepšius? O jeigu žmogus užmigo, pavyzdžiui“, – juokiasi Kristina.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prisitaikyti prie gyvenimo Pietų Korėjoje lietuvei prireikė maždaug trejų metų. Ji prisimena, kai po ilgesnės pertraukos pirmą kartą parvažiavo į Lietuvą per Kalėdas, pasijuto tarsi turistė. Be to, slėgė ir oras – vietoj baltų švenčių pasitiko šlapdriba ir pilkuma.

„Parvažiavau dviem savaitėms, o po savaitės jau svarsčiau, kada grįšiu namo? Nusileidusi Seule, įkvėpiau ir iškvėpiau – aš namuose. Tuo metu Lietuvoje žmonės man pasirodė per liūdni. Nepasakyčiau, kad korėjiečiai labai linksmi, bet jie nepaprastai šeimyniški. Be to, pas juos kultūra „pali pali“, tai reiškia „greitai greitai“. Jie neturi laiko sėdėti su savo emocijomis, jie turi krūvą darbo, tempas labai didelis, o energija laikosi“, – mintimis dalijasi Kristina.

Pietų Korėja / AP nuotr.

Darželiuose pasakojo apie Lietuvą

Tolimoje šalyje žiežmariškė dirbo su darželinukais ir ten vedė jiems užklasinius užsiėmimus apie Lietuvą. Pašnekovė patikina – Pietų Korėjoje mažiesiems siūloma daugybė veiklų, darželiai konkuruoja tarpusavyje.

„Įmonė, kuri mane įdarbino, samdė užsieniečius iš skirtingų šalių, kad jie mokytų vaikus apie savo šalį. Būdavo kontraktas su darželiu 6 savaitėms, tai, pavyzdžiui, aš pirmadienį į vieną darželį važiuodavau 6 savaites, ten turėdavau 5 pamokas po 20 minučių. Mokiau, kur yra Lietuva, kaip pasisveikinti, Lietuvos istorijos, pasakojau apie krepšinį. Net marškinėlius kūrėme, kad galėtume nusifotografuoti“, – pasakoja Kristina.

Ji priduria – vaikams Pietų Korėjoje suteikiama labai mažai laisvės. Jie užkraunami įvairiais būreliais, stengiamasi juos visapusiškai ugdyti. „Pas juos dabar demografinė krizė. Labai traukia šeimas iš užsienio, jau ir mane kvietė. Dar nenusprendėm, ką darysim, kas čia žino – būtų nauja istorija“, – šypsosi pašnekovė.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sugrįžimas į gimtąjį kraštą

Vis dėlto beveik 6-erius metus praleidusi Pietų Korėjoje Kristina grįžo į gimtuosius Žiežmarius. Pašnekovė sako, kad namo sugrąžino meilė.

„Su vyru susipažinau ten. Turėjome bendrų pažįstamų, susitikome, kad aprodyčiau jam miestą. Aprodžiau (juokiasi). Korėjoje negalėjome ilgai gyventi, nes abu esame užsieniečiai, o į Rusiją aš nenorėjau važiuoti“, – apie sprendimą grįžti į Lietuvą kalba tautietė.

Pirmasis Kristinos darbas sugrįžus buvo Vilniuje, tad ji nuolat važinėjo iš Žiežmarių į sostinę ir atgal. Vis dėlto netrukus suprato, kad pavargo nuo miesto.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Pavargau nuo triukšmo, norėjosi ramybės. Ir vaikelis atsirado, pasikeitė prioritetai. Bet matau autostradą pro namų langą ir man ji siejasi su pasauliu. Tai kaip galimybė į bet kurią pasaulio pusę važiuoti. Jei įsivaizduoju, kad sėdžiu kaime ir negaliu taip paprastai kažkur nuvykti, man net bloga pasidaro.

Žiežmariuose jaučiu ir vidinę ramybę – yra gamtos, nedaug žmonių, bet ir galimybė išvažiuoti, jeigu reikia, pasikrauti kitokios energijos. Man Žiežmariai ideali vieta ir gamta“, – aiškina pašnekovė.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Verslo nišą atrado atsitiktinai

Vis dėlto, kaip pasakoja Kristina, čia su darbais sudėtinga. „Kai buvau darbo biržoje, man pasakė, kad mano kvalifikacija per didelė, negaliu čia dirbti, neturi man ką pasiūlyti. Reiktų važiuoti į didesnį miestą, o to nenoriu“, – teigia tautietė.

Taip Kristina nutarė, kad darbo vietą turi sau susikurti pati. Kodėl nusprendė gaminti zefyrus? Pašnekovė atvira – šiais saldumynais susidomėjo visai atsitiktinai, paprasčiausiai pamatė vieną vaizdo įrašą internete, kuriame sužinojo, kad juos įmanoma pasidaryti namuose.

Kristinos Valaišaitės-Akhtareevos gaminami desertai / Asmeninio albumo nuotr.

Po to sekė detalesnės informacijos paieškos – nuo receptų iki gaminimo žingsnių, savikainos. Kartu su Kristina gaminti zefyrus mokėsi ir jos vyras. „Mes ilgai mokėmės juos daryti. Receptas labai paprastas, bet technologiškai reikia viską iki detalių žinoti: turi būti gerai paruošti ingredientai, atitinkama drėgmė ir temperatūra“, – vardija žiežmariškė.

Perpratusi zefyrų gaminimo subtilybes, dabar Kristina juos gamina trejus metus: nuo obuolinių iki levandų ar juodųjų serbentų skonių. Kaip pati sako, stengiasi, kad jie būtų kuo natūralesni, receptą koreguoja, jei reikia, mažina dedamo cukraus kiekį.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Man svarbiausia, kad galėčiau vaikams duoti“, – pabrėžia pašnekovė ir priduria – būtent vaikai yra pirmieji jos saldumynų vertintojai.

Moteris lankė ir konditerijos kursus, tad ilgainiui greta zefyrų ėmė gaminti ir tortus. Visi šie desertai telpa po „Zefi in Style“ pavadinimu. Zefyrų kainos svyruoja nuo 7 eurų už 6 zefyrų rinkinį iki 23 eurų už didelį 24 vienetų rinkinį. Tortų kainos varijuoja maždaug nuo 17 iki 30 eurų.

Kristinos Valaišaitės-Akhtareevos gaminami desertai / Asmeninio albumo nuotr.

Kristina pasakoja, kad iš pradžių zefyrus siūlė draugams, domėjosi, kiek žmonės sutiktų už juos mokėti. Pirminis jos sumanymas buvo pasiūlyti rankų darbo dovanos idėją.

„Ką dar gali už 14 eurų nunešti dovanų rankų darbo? Man norėjosi žmonėms dovanoti emociją. Asmeniškai pasigedau tokių rankų darbo dovanų, bet ne šiaip suvenyrų. Ir žmonėms patiko. Už kiek iš pradžių pradėjome pardavinėti ir už kiek dabar pardavinėjame – kaina pakilo beveik du kartus. Iš pradžių trūko ir pasitikėjimo, ir nežinojome, kaip savikainą paskaičiuoti. Dabar jau kitas lygis“, – sako pašnekovė.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji džiaugiasi, kad dėl savo gaminių sulaukia pirkėjų ir iš kitų miestų – Vilniaus, Kauno. Sunkiausia pradėjus dirbti sau, anot Kristinos, kad negali palikti darbo darbe. Žiežmariškė pripažįsta – iki šiol mokosi nepriimti užsakymų sekmadieniais: „Jei priimu užsakymą sekmadienį, man galvą pradeda skaudėti. Nes supratau, kad padariau, ko nenorėjau.“

Be to, nuolatos besisukant tarp desertų, ir pati prisipažįsta sunkiai jiems atsispirianti. „Tik kilogramus auginu, sveikatos neprideda. Jeigu turėčiau daugiau valios nedėti daug ko į burną, būtų šaunu“, – juokiasi žiežmarietė.

Kristina Valaišaitė-Akhtareeva / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paklausta apie ateitį, Kristina pripažįsta – minčių daugybė. Neatmeta galimybės imtis ir kitokios veiklos, taip pat sako, kad norėtų gimtajame miestelyje atidaryti vietą, kuri taptų traukos centru. Pasvarsto ir apie zefyrinę Vilniuje ar Kaune. O ir idėjos apie sugrįžimą į Pietų Korėją nėra visiškai nustūmusi į šoną. „Esu pūkuotų svajonių žmogus“, – šypsosi ji.