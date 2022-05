Laidojimo namuose Ispanijoje dirbanti Agnė: ispanai su velioniu atsisveikina be giesmių, sumuštinių ir alkoholio

Ispanija pirmiausia asocijuojasi su atostogomis, žydra Viduržemio jūra, poilsiautojų pilnais paplūdimiais ir jūrų gėrybėmis nukrautais stalais, tačiau ir čia ne visos dienos linksmos. Agnė Neimantienė gyvena mažame Ispanijos miestelyje, dirba vietiniuose laidojimo namuose. Būtent Agnės telefono numerio ieško lietuviai, kai Ispanijoje numiršta artimas žmogus ir kūną reikia pargabenti į tėvynę. Ji prisimena pirmuosius kartus, kai pamatė negyvą žmogų – iš pradžių tai jai varydavo siaubą. „Dabar jau pripratau“, – atvirai sako moteris.

„Niekada nemaniau, kad mano gyvenimas taip pasisuks. Prieš važiuodama į Ispaniją baigiau mokslus Lietuvoje. Išvažiavau su verslo vadybos diplomu ir jau turėjau sūnų, kuris gimė Lietuvoje. Pagimdžiau labai jauna ir išvažiavau ieškoti galimybių užsidirbti. Taip po truputį jau 22 metus“, – pasakoja emigrantė.

Kai nusprendė išvykti į Ispaniją, Agnei buvo vos 20 metų. Manė, kad užsidirbs ir grįš į Lietuvą.

„Toks amžius, kai viskas buvo įdomu. Jaunimas išsivažinėjo po visas pasaulio šalis. Iš pradžių mąsčiau važiuoti į Angliją, bet čia atrodė egzotika: kalnai, palmės. Prisižiūrėjau nuotraukų ir atsidūriau čia.

Pinigų Lietuvoje neturėjome daug, tuo metu nebuvo, iš kur jų turėti. Kažkiek pasiėmiau, bet nedaug. Atvažiavę taupėme, greitai pradėjau dirbti. Nemokėjau nė vieno žodžio ispaniškai. Dabar tikrai taip nepadaryčiau. Pirmas mano darbas buvo turguje kepti vištas grilyje“, – apie emigraciją pasakoja moteris.

Į Ispaniją tada drauge atvyko ir Agnės vyras, tačiau jų santykiai neįveikė emigracijos. Po skyrybų ar didelių išbandymų žmonės dažnai nusprendžia grįžti į Lietuvą, kur šeima ir artimieji, bet Agnė buvo tikra – ji pakankamai stiprus žmogus, kad čia įsitvirtintų viena. Po truputį išmokusi kalbėti ispaniškai lietuvė pasuko į barų verslą.

Ispanija / AP nuotr.

„Pradėjau dirbti bare, po 4 mėnesių bandžiau atidaryti savo. Įsivaizdavau, kad viską mokėjau, bet baras gyvavo metus, nes iš tikrųjų nieko nemokėjau. Dirbti reikėjo labai daug. Nedirbau naktiniuose baruose, dirbau baruose-restoranuose. Ispanijoje barai užsidaro 2–5 valandą. Dirbau daug valandų, vaikai buvo maži, nedaug juos matydavau.

Buvo atvažiavusi mano močiutė, saugodavo vaikus. Po to gyvenau su savo buvusiu vyru, vėliau išsiskyrėme, likau viena. Turėjau dar padvigubinti valandų skaičių“, – tikina lietuvė.

Dirbdama viename angliškame bare Agnė susipažino su dabartiniu vyru Chavjeru. Jų meilės istorija prasidėjo netikėtai – antros pusės moteris tuo metu neieškojo, bet geriausi dalykai atsitinka, kai nustoji jų laukti.

Agnė Neimantienė / LRT stop kadras

„Jis neseniai buvo atidaręs parduotuvę, prieš ją buvo baras, todėl ateidavo kavos. Žiūriu, vis dažniau ateina tos kavos. Nepatiko man jis visai, erzindavo, kad taip dažnai ateina. Po truputį susipažinome.

Mūsų meilės istorija prasidėjo nuo susipažinimo ir pagarbos. Pradėjome kalbėtis, kai nebūdavo žmonių. Po pusmečio pradėjau galvoti – gal ir nieko“, – apie bundančius naujus jausmus pasakoja Agnė.

Iš barų verslo – į laidotuvių namus

Skamba keistai, bet iš barų verslo, kur muzika, gėrimai ir šypsenos, lietuvė pasuko tiesiai į laidojimo namus. Taip atsitiko, kai emigrantė norėjo dar kartą pabandyti atidaryti savo barą, bet nepavyko su buvusiu šeimininku susitarti dėl kainos.

„Gavau pasiūlymą dirbti laidojimo biure, pardavinėti draudimus. Jau 8-erius metus dirbu laidojimo biure, tik dabar daugiau užsiimu laidotuvėmis“, – pasakoja emigrantė.

Vieni Ispanijoje atostogauja, o Agnė kasdien susiduria su mirtimi. Kai kas nors miršta, Agnė dalyvauja visuose laidojimo etapuose – pradedant kūno paėmimu iš įvykio vietos, dokumentų pildymu, baigiant atsisveikinimu.

Žvakė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Iš įpročio su telefonu į tualetą ar dušą einu, nes galiu bet kada sulaukti skambučio. Jei nėra laidotuvių, tvarkau dokumentus, dirbu su draudimo kompanijomis, žmonėmis. Dažnai skambina patarimo.

Nelaimės atveju pirmiausia derini su šeima. Būna atvejų, kai reikia ieškoti giminaičių. Tai darome mes, tada deriname paslaugas. Tada laidojimo biure persirengiu laidojimo uniforma ir stebiu, kad viskas vyktų gerai“, – pasakoja moteris.

Agnė vis dar prisimena pirmuosius kartus, kai pamatė mirusį žmogų. Iš pradžių tai jai varydavo siaubą. Tačiau naktimis mirusiųjų Ispanijos laidojimo namuose dirbanti lietuvė nebesapnuoja.

„Kai pradėjau dirbti laidojimo biure, bendradarbiai juokaudami pakvietė: „Ateik, parodysime, kaip dažome.“ Matė, kad bijojau bet kokio krebždesio. Pirmą kartą vaizdas atmintyje liko porai savaičių. Dabar jau nieko, pripratau. Avarijos, vaikai, tragiški įvykiai... Natūrali mirtis ne taip, bet tragiški įvykiai kartais išlieka atmintyje“, – pripažįsta Agnė.

Emigrantė A. Neimantienė / LRT stop kadras

Baugi pandemijos kasdienybė

Mirtis – nenuspėjama. Būna, kad per dieną nenumiršta nė vienas žmogus. Agnė ateina į darbą, laukia skambučio, bet niekas taip ir nepaskambina. Tokios dienos visada būna linksmos, bet Agnė žino: po ramybės atslenka audra. Pasitaiko dienų, kai sulaukia ne vieno, o, pavyzdžiui, trijų skambučių. Sunkiausias metas buvo prasidėjus pandemijai.

„Prieš metus buvo daug mirusiųjų. Ne dešimtis, bet šimtus mačiau. Ispanijoje COVID-19 išplito žaibiškai, žmonės ėmė mirti vienas po kito. Situacija buvo baugi, nežinojome, kaip elgtis. Vilktis tuos kostiumus, nesivilkti. Chaosas. Telefonas netyla, važiuoji susirinkti, deginti, nes neleido šarvoti. Buvo tik darbas, darbas, darbas.

Iš pradžių buvo baisu, nusirengdavau prie durų ir ėjau tiesiai į dušą. Po to jau ramiau žiūrėjau, tai pasidarė normali rutina, kasdienis darbas. Keista situacija, nenorėčiau antros tokios“, – sako emigrantė.

Urna (asociatyvi) / BNS nuotr.

Sunkiausia, kai į paskutinę kelionę reikia išlydėti lietuvį

Agnė kiekvienu atveju stengiasi suteikti visą reikalingą pagalbą, tačiau itin daug dėmesio skiria, kai miršta lietuvis.

„Priklauso nuo situacijos, bet kai yra tautietis, jautiesi kitaip. Paskambina, kad mirė lietuvis. Tada ieškau per aplinkinius, socialinius tinklus, kol prieinu prie šeimos. Būna, kad nerandu. Tada kūnas lieka morge, pradeda ieškoti policija. Buvo atvejis, kad kūnas buvo laikomas daugiau kaip 6 mėnesius. Moteris, gyvenanti Ispanijoje, neturėjo jokios šeimos. Po 6 mėnesių palaidojome į bendrą vietą kapinėse“, – pasakoja laidojimo namuose dirbanti lietuvė.

Agnei emociškai sunkiausios situacijos, kai artimieji kasdien skambina klausdami, kada galės laidoti žmogų, o tyrimas tęsiasi ir čia lietuvė jau niekuo negali padėti.

„Pavyzdžiui, pradedama byla ir negali pasiimti kūno. Tai trunka ilgai, šeima nerimauja, ne visi supranta, kad negalima pasiimti kūno. Tai viena iš kebliausių situacijų. Stengiuosi gauti kuo daugiau informacijos, kaip viskas vyksta, ir perduoti jiems. Stengiuosi paguosti, nuraminti, tik negaliu pasakyti, kada galės pasiimti, nes nežinau“, – tikina lietuvė.

Urna / Shutterstock nuotr.

Mirus artimam žmogui, skausmas – beribis. Tokioje situacijoje dar reikia išspręsti daugybę problemų, reikia ne tik stiprybės, bet ir pinigų, ypač jei norima, kad velionis atgultų ne svetimoje Ispanijoje, o gimtoje žemėje.

„Jei šeima nusprendžia kūną gabenti į Lietuvą, jis balzamuojamas, yra užsakomas specialus karstas, reikia daug dokumentų: sanitariniai, medicininiai leidimai, mirties išrašai. Negali dėti į bet kokį lėktuvą, yra specialūs skrydžiai.

Tuo užsiima skrydžių departamentas. Turi susisiekti su tuo departamentu, kuris užsiima repatriacija. Kaina ne visada vienoda. Cinkuotas karstas dedamas į specialias vietas. Įdedu į lėktuvą karstą, dokumentus, Lietuvoje pasitinka laidojimo biuras, su kuriuo bendradarbiauju“, – aiškina emigrantė.

Agnė Neimantienė su vyru / LRT stop kadras

Velionio artimieji, supratę, kad laidotuvėmis rūpinsis lietuvė, maloniai nustemba. Ištikus nelaimei, daug patogiau ir ramiau reikalus tvarkyti gimtąja kalba, padedant žmogui, žinančiam lietuviškas laidojimo tradicijas ir galinčiam numatyti kelis žingsnius į priekį.

„Kai kas vertina, kai kas nustemba. Tokiose situacijose žmonės pasimetę. Jiems svarbiausia su kuo nors susisiekti, kad tuo užsiimtų. Jie nemąsto, lietuvis ar kas kitas, tik nori, kad viskas būtų sutvarkyta. Kai atsigauna, reikia sutvarkyti pašalpos, pensijos dokumentus, tada kreipiasi ir klausia, kaip tai daryti. Paprastai ne šeima skambina, bet draugai, nes mama ar tėtis negali kalbėti“, – pasakoja Agnė.

Kūno pargabenimo į Lietuvą kaina priklauso nuo daugybės niuansų. Bet iškart aišku – pigu nebus.

„Karstas, gėlės, kremavimas, repatriacija. Kaina priklauso nuo šeimos pageidavimų. Priklauso nuo to, kaip mirė, iš kur turime pasiimti. Vidutinė kaina – 4 tūkstančiai, jei nešarvojame. Būna, kad čia yra draugų, giminių, kurie nori atsisveikinti, todėl pašarvojame Ispanijoje. Atliekamos visos apeigos, balzamuojama, siunčiama į Lietuvą, tada vėl yra kita kaina. Priklauso nuo įvairių smulkmenų“, – tikina pašnekovė.

Žvakė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lietuviai ir ispanai mirusiuosius išlydi skirtingai

Laidotuvių tradicijos Lietuvoje ir Ispanijoje skiriasi. Ispanai gedi kitaip nei mūsų tautiečiai. Stebina, kad karštakošiai ir ekspresyvūs ispanai mirtį priima tyliau nei mes.

„Ispanai nekreipia tiek dėmesio į detales. Lietuvoje visi žiūri į rūbus, žvakes, muziką, ateina koks nors smuikininkas. Ispanijoje – ne. Žmogus miršta, jis pašarvojamas, čia nedegamos žvakės. Nors lietuviams bandau taikyti lietuviškas tradicijas, Ispanijoje taip nedaroma. Šarvojama įprastai 24 valandas. Ateina ryte, o kitą dieną laidotuvės.

Ispanai su velioniu atsisveikina be giedotojų, be sumuštinių ir juo labiau be alkoholinių gėrimų. Gedulingi pietūs po laidotuvių irgi nevyksta. Ispanai atsisveikindami tiesiog liūdi“, – pasakoja Agnė.

Karstas / Pixabay nuotr.

Nors Agnės kasdienybė – mirtis ir neaprėpiamas artimųjų skausmas, į pasaulį ji žiūri pozityviai. Emigrantės darbas yra padėti žmogui pačią sunkiausią akimirką ir jos pačios ašaroms čia ne vieta.

„Niekada neverkiau, nors būna situacijų, kad labai gaila, bet nešiesi tai namo. Neverkiu, nes tai neprofesionalu. Kalbiesi su šeima, aplink visi verkia, o aš juk negaliu pradėti verkti. Galiu paguosti, apkabinti. Nusiteiki ir pasiruoši psichologiškai.

Visą laiką turiu būti pasiruošusi, nes būna tiek daug situacijų, tiek niuansų, kad tiesiog privalau. Aš nežinau reakcijos, kiekvienas reaguoja kitaip. Būna, pradeda rėkti“, – sako A. Nemanienė.

Nors Ispanijoje lietuvė jaučiasi lyg namie ir ispaniškai kalba puikiai, vis dėlto ir jai dar pasitaiko akimirkų, kai pastebi, kad vis dėlto yra kitatautė.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidos „(Ne)emigrantai“ įraše.