Plungėje gimusios, kalnuose dingusios alpinizmo žvaigždės istorija: į vieną viršūnę kopė su ramentais, kalnų neatsisakė ir kai teko iš naujo mokytis vaikščioti

Trečioji moteris, įkopusi į Everestą, pirmoji, atsistojusi ant antros pagal aukštį viršūnės K2, laikomos viena sudėtingiausių, – Plungėje gimusi lenkų alpinistė Wanda Rutkiewicz kopdama į aukščiausias viršūnes buvo bekompromisė ir neigė viską, kas prieštaravo jos tikslui. Galiausiai išsikėlė tikslą, kuris, pasak kitų, vedė ją į mirtį.

Gegužę minimos 30-osios vienos žinomiausių alpinisčių Wandos Rutkiewicz mirties metinės. Šia proga kviečiame susipažinti su Plungėje gimusios alpinistės istorija. Tekstas parengtas pagal LRT RADIJO laidą „Radijo dokumentika. Wanda Rutkiewicz ir jos kalnai“. Visos laidos galite pasiklausyti čia.

Karo pažymėta vaikystė

Mažoje į Plungės parką vedančioje V. Rutkevič gatvelėje vis dar stovi akmeniniai pamatai namo, kuris priklausė Oginskių dvaro prižiūrėtojui, muzikantui Jonui Petkūnui. Į šį medinį namą 1941-aisiais atsikraustė Petkūnų dukra Marija su vyru Zbigniewu Błaszkiewicziumi. Jiedu susipažino Kaune, kur Marija studijavo senovės istoriją, o inžinierius Zbigniewas atvyko bėgdamas nuo karo, kai 1939 metais nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga užpuolė jo gimtąją Lenkiją.

Tame pačiame mediniame name ant Babrungo upės kranto 1943-iųjų vasario 4-ąją Marijai ir Zbigniewui gimė antras vaikas, mergaitė Wanda, gimimo liudijime ji buvo įrašyta kaip Vanda Blaškevičiūtė. Jos tėvai puikiai kalbėjo ir lietuviškai, ir lenkiškai, tačiau vaikus sąmoningai mokė tik lenkų kalbos, sako Wandos pusseserė Eugenija Murauskienė. „Jie tarp savęs kalbėdavo lietuviškai, kai norėdavo, kad vaikai nesuprastų“, – vėliau Eugenijai papasakos pati Wanda.

1946-aisiais, kai Wandai buvo treji, šeima išvyko į Lenkiją, tėčio gimtinę Lancutą, kur jis turėjo namą. Išvažiavo ten, kur, kaip tikėjosi, gyvens laisviau nei sovietų okupuotoje Lietuvoje. Netrukus iš Lancuto jie persikėlė į Vroclavą, ten Wanda ir leido savo vaikystę. Šeima gyveno kukliai, vaikai žaidė su tuo, ką pagamindavo tėtis: slidinėjo medinėmis slidėmis, važinėjo dviviečiu paspirtuku, rogutėmis leidosi nuo kalniukų. Vaikai žaisdavo per karą sugriautų namų griuvėsiuose, kur vis dar mėtėsi likusios minos. Kartą Wandos brolis su draugais sugalvojo pažaisti su rasta mina. Bet Wandos, kaip jaunesnės mergaitės, berniukai į žaidimą nepriėmė. Ji nubėgo verkdama pasiskųsti mamai. Netrukus jos išgirdo sprogimą – mina sprogo, visi berniukai žuvo.

Vyriausia dukra Wanda padėjo tėvams rūpintis jaunesniais broliu ir seserimi. Ji pati iškart pradėjo eiti į antrą klasę ir mokslai jai sekėsi. Jos draugai žavėjosi kino žvaigždėmis, o ji – matematikais, fizikais ir chemikais. Wanda buvo skautė ir vieną po kitos bandė naujas sporto šakas: šokinėjo į aukštį, stūmė rutulį, metė diską ir ietį, žaidė tinklinį. Ir viskas jai sekėsi, visur norėjo būti geriausia.

Po pirmo palaipiojimo Wanda prie uolų grįždavo beveik kiekvieną savaitgalį / „Wikipedia“ nuotr.

Kalnus ir uolas, kurių Lenkijoje daug, Wanda matė nuo vaikystės – tėtis ją su broliu ir seserimi pasiimdavo į nedideles iškylas. Bet tikrą lipimo į uolą džiaugsmą ji atrado jau studijuodama Vroclavo technologijos universitete, kai draugai ją pakvietė kartu nuvažiuoti prie uolų ir pažiūrėti, kaip jie jomis laipioja. „Ir jau pamačius, ką jie daro, išlindo jos ta savybė, kad kodėl aš turiu sėdėti ir tiesiog stebėti, – sako Krystyna Pietrusewicz, besidominti alpinistų, tarp jų ir Wandos, biografijomis. – Ji pradėjo pati lipti ir netyčiom įlipo į pačią uolą. Be apsaugų, be nieko.“

Wanda po to palaipiojimo buvo labai laiminga, jautėsi taip, „lyg kažkas būtų sprogę jos viduje“. Nuo to karto Wanda prie uolų grįždavo beveik kiekvieną savaitgalį. Su draugais kartu miegodavo olose ir šildėsi prie laužo – ne visi turėjo miegmaišius. Ji mėgo žmones, su kuriais laipiojo, o jie mėgo ją. Po daug metų Bogdanui, draugui, kuris ją pakvietė pirmą kartą prie uolų, Wanda sakys: „Žinai, Bogdanai, čia viskas per tave – jeigu tu nebūtum manęs tada pasiėmęs, gal aš nebūčiau to pajutusi ir mano gyvenimas būtų pasisukęs į kitą pusę.“

„Nesvarbu, kaip jaučiamės, – turim tikslą ir turim jį pasiekti“

1970-aisiais, netrukus po vestuvių su matematiku Wojciechu Rutkiewicziumi, Wanda, jos žodžiais tariant, „nusivežė save į medaus mėnesį“. Ji prisijungė prie alpinistų iš Lenkijos ir Novosibirsko ekspedicijos į Pamyrą. Kopė į kalną, kuris tada vadintas Leninu. Nors ir pasiekė savo pirmąją viršūnę virš 7000 metrų, pati ekspedicija jai nebuvo maloni. Wanda sunkiai sutarė su kitais ekspedicijos nariais, kurie visi buvo vyrai. Grįžusi ji sakė, kad niekada nesijungs prie jokios kitos ekspedicijos. Bent jau nebenorėjo kopti su vyrais ir vis svajojo suorganizuoti vien moterų ekspediciją.

Po kelerių metų Wandą sukrėtė tėčio mirtis – jį 1972-aisiais po kilusio konflikto nužudė jo namo Lancute nuomininkai. Wanda turėjo dalyvauti teismuose, atpažinti vėliau surastą tėčio kūną. Po tėčio mirties ji rašė: „Bijau viena eiti į tamsų rūsį, bijau viena būti dideliame name, mane gąsdina žmonės. Bijau, kad man nutiks kas nors blogo.“ Bet su savo baimėmis ji kovojo: sėsdavo į paskutinį traukinį, sutemus viena vaikščiodavo miške, kartais čia ir nakvodavo; uolomis laipiojo laisvu stiliumi. „Mane žavi tai, kad negaliu padaryti nė menkiausios klaidos“, – rašė ji. „Man patinka, kad esu pati už save atsakinga, taip išmokau su sudėtingomis situacijomis tvarkytis pati viena. Kol nesusiduriu su baimėmis ir nejaučiu rizikos, tol nejaučiu, kad valdau trasą.“ Tėtis, pasak Krystynos, Wandai buvo labai svarbus: „Ji pati sakydavo, kad tai tėvas paliko pėdsaką, kad galima siekti ir labai daug pasiekti. Reikia tik labai norėti.“

Wanda ekspedicijoje į Anapurną 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

1975-aisiais, Lenkijoje paskelbtais Moterų metais, išsipildė Wandos svajonė surengti moterų ekspediciją. Tada į Gašerbrumą, kalnų masyvą Azijoje, išvyko dvi lenkų ekspedicijos, atskirai moterų ir vyrų. Moterų ekspedicijai – ir pirmą kartą apskritai ekspedicijai – vadovavo Wanda. Per ekspediciją kilo nesutarimų, daugelis nepasitikėjo Wandos gebėjimu vadovauti. Kartu buvę alpinistai pasakojo apie jos užsispyrimą ir reiklumą ne tik sau, bet ir kolegoms. Pavyzdžiui, ji per jėgą suvalgė pusryčius, išėjusi iš palapinės juos išvėmė ir pasakė: „Einam.“ Nors tai pirmas požymis, kad prasideda kalnų liga ir reikėtų ilgiau pabūti šiame aukštyje, leisti organizmui prisitaikyti, sako Krystyna. „Atrodo, ji pati sau kelia [tokius reikalavimus], bet ir [kitų] neklausia, ‘o kaip jūs reaguojat, gal jūs irgi blogai jaučiatės?’ Nesvarbu, kad mes dabar nekaip jaučiamės: turim tikslą ir turim jį pasiekti. Ir galbūt tai ne visiems patikdavo“, – sako Krystyna.

Tačiau ekspedicija buvo sėkminga. Dauguma alpinisčių pasiekė bent vieną Gašerbrumo masyvo viršūnę, kelios įkopė į dvi. Tai buvo pirma moterų ekspedicija be šerpų, nešančių jų daiktus. Wanda laikėsi nuomonės, kad tikra moterų ekspedicija tokia ir turi būti – jeigu moterims padeda vyrai šerpai, tai jau ne tik moterų ekspedicija. O vyrai, tuo pat metu irgi kopę į Gašerbrumą, sakė, kad tai jie pramynė moterims kelią į viršūnę – padėjo joms įtvirtinę atotampas virvėms uolose. Galiausiai ekspedicija buvo laikoma viena sėkmingiausių lenkų ekspedicijų dėl visų alpinistų pasiekimų.

Pirmoji lenkė, įkopusi į Everestą

Per kelerius metus Wanda į Himalajus sugrįžo kelis kartus, bandė pasiekti dar kelias viršūnes, bet visus kartus nesėkmingai. Po vienos ekspedicijos ji susirgo meningitu ir turėjo iš naujo mokytis vaikščioti ir kalbėti. Po kelerių metų, 1978-aisiais, visiškai nepasveikusi su dar trimis alpinistėmis Wanda nusprendė pabandyti vieną ekstremaliausių dalykų, kuriuos gali pasiūlyti Alpės, – įlipti į Materhorną Šveicarijoje žiemą, kai jis padengtas ledu ir sniegu. Nors alpinistės ilgai nepasidavė, tąkart joms nepavyko dėl per atšiaurių oro sąlygų. Wanda vėliau sakė, kad sutiko sėsti į sraigtasparnį tik dėl to, kad pilotas rizikavo skrisdamas tokiu oru.

Wanda ekspedicijoje į Šišapangmą 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejus

Dėl šio ekstremalaus bandymo ir kitų savo pasiekimų Wanda jau buvo įsitvirtinusi kaip viena stipriausių alpinisčių Europoje. Todėl tais pačiais 1978 metais vokietis Karlas Herrligkofferis ją pakvietė prisijungti prie tarptautinės ekspedicijos į Everestą. Per ją ji vėl nesutarė su kitais alpinistais, „nes ji labai pasitikėjo savimi ir nesugebėjo su vyrais lygiai pasidalyti našta ir užduotimis“, – po ekspedicijos kalbėjo vadovas. Pati Wanda sakė, kad nuolat turėjo įrodinėti savo galimybes, o konfliktų kilo dėl to, kad ji nesutiko priimti tradicinio moters vaidmens.

Iki viršūnės likus keliems šimtams metrų ekspedicijos vadovo pavaduotojas Wandai liepė neštis papildomą deguonies balionėlį. Bet ji užprotestavo, sakydama, kad jau neša filmavimo įrangą. Ją neštis liepęs alpinistas ją aprėkė. Kol kiti kilo aukštyn, likusi viena Wanda desperatiškai sniege ieškojo to deguonies balionėlio. Ji pradėjo panikuoti, šaukėsi tolstančių kolegų, bet jie jos negirdėjo. Wanda buvo bepasiduodanti, bet vienas šerpas pasakė, kad jis neša tą deguonies balionėlį. Sukaupusi likusias jėgas ji nusprendė kopti link viršūnės. Wanda sekė pramintomis kolegų pėdomis, neprisirišusi balansavo apledėjusiu kraštu. Netrukus jos deguonies kaukės vamzdelis užsikimšo ir ji nusiplėšė ją. Bet pamačiusi kitus alpinistus, jau užkopusius į viršūnę, ji negalėjo sustoti ir per penkiolika minučių atsidūrė aukščiausioje pasaulio viršūnėje. „Jeigu eini be deguonies, kiekvienas žingsnis yra labai didelė pastanga, – sako alpinistė Danguolė Bičkūnienė. – Tada toks sulėtintas sulėtintas kinas išeina, bet tai irgi yra judėjimas į priekį.“

Viršūnėje alpinistai vienas kitą sveikino, „nesutarimai ir skirtumai taip aukštai nieko nebereiškė“. Wanda apsikabino su ją aprėkusiu komandos nariu. Tas pats alpinistas pravalė ir jos kaukės vamzdelį, kuris buvo užsikimšęs ledu. Tačiau nusileidusi į bazę, Wanda suprato, kad vyrų požiūris visai nepasikeitė, todėl norėjo rengti tik dar daugiau vien moterų ekspedicijų.

Alpinistai K2 bazėje 1982 metais

Tą spalio 16-ąją Wanda tapo trečiąja moterimi pasaulyje, pirmąja europiete ir pirmąja iš Lenkijos, pasiekusia Everesto viršūnę. Iki tol lenkų alpinistai buvo surengę ne vieną ekspediciją į Everestą, bet viršūnės jiems pasiekti nepavyko. Tą pačią spalio 16-ąją lenkas Karolis Wojtyła buvo išrinktas popiežiumi Jonu Pauliumi II. Susitikęs su Wanda vėliau jis sakys: „Dievas norėjo, kad pakiltume taip aukštai ir tą padarytume tą pačią dieną.“

Dėl šio sutapimo lenkai dar labiau susidomėjo Wanda ir jos Everestu. Grįžusi ji beveik kasdien dalijo interviu. Žurnalistai tikėjosi pamatyti laimingą aukščiausią viršūnę pasiekusią alpinistę, bet rasdavo jauną moterį, kuriai, kaip jiems atrodė, sunku tvarkytis su savomis problemomis. „Išgyvenau krizę, panikos atakas, atrodė, kad mano pasaulis griūva“, – sakė Wanda.

Wanda tada dirbo Matematikos institute skaičiavimo mašinų, kaip tais laikais buvo vadinami kompiuteriai, inžiniere. Bet dažniau rašė prašymus išleisti ją į ekspedicijas, nei dirbo. Ji jau buvo išsiskyrusi su savo pirmuoju vyru, nes jis norėjo kurti šeimą, o ji norėjo į kalnus. Vėliau savo pusseserei Wanda pasakojo, kad jis sudegino jos alpinistinę įrangą; draugai sakė, kad tiesiog išmetė. Po skyrybų ji kelis kartus kraustėsi, kol surado tinkamus namus, bet neturėjo nei pinigų, nei laiko juos įsirengti. Jos butas buvo apkrautas alpinistine įranga, mėtėsi nuotraukos, ekspedicijų gidai ir popieriai.

Wanda greitai pavargo nuo tų pačių istorijų apie Everestą pasakojimo žurnalistams. „Kuo daugiau kartojau, tuo labiau jos man svetimos atrodė, – sakė ji. – Atrodė, kad skaitau kažkieno parašytą scenarijų, kuris neturi nieko bendro su manimi.“ Viename interviu ji sakė, kad Everestas jos paskutinė ekspedicija. „Po kiek metų ji prisiminė tą ir sako: ‘Va, matot, aš taip sakiau, be, deja, kai įlendi į tą alpinizmą, kelio atgal nėra“, – Wandos interviu prisimena Krystyna.

Wanda Rutkiewicz ir Małgorzata Fromenty-Bilczewska ekspedicijoje į Šišapangmą / Jerzy Kukuczkos muziejus

„Ją žavėjo mintis, kad darys kažką, ką kiti vadina neįmanomu“

Netrukus Wanda gavo leidimą surengti moterų ekspediciją į K2 – antrą pagal aukštį viršūnę pasaulyje, laikomą viena sudėtingiausių. 1981-aisiais moterys treniravosi Kaukaze ir, nors oras buvo tragiškas, gana lengvai pasiekė ten esančią Elbruso viršūnę. Leidžiantis Wanda ėjo pirma. Staiga ji pajuto stiprų smūgį į nugarą – viena alpinistė paslydo ir nučiuožė žemyn tiesiai ant jos. Tik po kokių 200 metrų joms pavyko sustoti, bet nuo smūgio Wandai lūžo šlaunikaulis.

Tuo metu Lenkijoje vyko protestai ir streikai dėl netenkinančių gyvenimo sąlygų, privedę prie „Solidarumo“ judėjimo susikūrimo. Galiausiai 1981-ųjų gruodį Lenkijoje buvo įvesta karinė padėtis. Dėl šių neramumų negalėdama gauti tinkamos pagalbos Lenkijoje Wanda išvažiavo operuotis pas pažįstamą gydytoją į Austriją. Po kelių mėnesių jiedu susituokė. Wanda tapo Austrijos piliete ir kurį laiką gyveno su nuostabiu vaizdu į kalnus, augalų ir gyvūnų pilnuose namuose.

Vaikščiodama su ramentais ji toliau organizavo K2 ekspediciją. Jos vyras vėliau sakys, kad ji nuolat su kuo nors kalbėjo telefonu ir prašė netrukdyti. Alpinizmo žvaigždė italas Reinholdas Messneris tada padėjo Wandai rengti pristatymus užsienyje ir įtikinti rėmėjus, kad verta remti „šią pamišusią alpinistę su ramentais“.Galiausiai 12 stipriausių alpinisčių, tarp kurių ir Wanda su ramentais, išvyko į K2. Daugelis sakė, kad tai neįmanoma, bet ją žavėjo mintis, kad darys tai, kas kitiems atrodo neįmanoma.

Wanda Rutkiewicz su ramentais kopia į K2, antrą pagal aukštį viršūnę pasaulyje / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Per ekspediciją Wanda nuolat gėrė nuskausminamuosius, verkė, bet ėjo ir taip pasiekė bazę 5400 metrų aukštyje. Dvi alpinistės, Halina ir Anna, buvo bazėje aukščiau. Staiga Halina prarado sąmonę. Anna su šalia buvusiais alpinistais bandė išgelbėti jos gyvybę, bet buvo per vėlu. Alpinistai iš kitos ekspedicijos padėjo Halinos kūną nunešti žemyn ir palaidoti.

Komandos narės po jos mirties sprendė, ar bandyti tęsti ekspediciją. Nors nebuvo lengva, jos pasirinko pasiekti viršūnę, nes joms atrodė, kad „Halina būtų to norėjusi“. Kelios alpinistės pakilo iki 7100 metrų, bet, orui subjurus, K2 viršūnės pasiekti nepavyko.

„Kad ir kaip egoistiškai tai skambėtų, tai nebuvo mano mirtis“

Wanda ir dar trys alpinistės į K2 grįžo po kelerių metų. Oro sąlygos vėl sutrukdė joms pasiekti antrą pagal aukštį pasaulio viršūnę. Bet tais pačiais metais ji įkopė į aukščiausią Pietų Amerikos viršūnę Akonkagvą ir Nangaparbatą Himalajuose, antrą savo viršūnę virš 8000 metrų.

Netrukus, 1986-aisiais, Wanda sugrįžo į K2 trečią kartą. Austrijos televizija ORF pasiūlė finansuoti jos filmą iš K2. Už tuos pinigus ji nusipirko vietą prancūzų ekspedicijoje.

Ekspedicijos į K2 dalyviai: Wanda Rutkiewicz, Liliane Barrard, Maurice Barrard ir Michel Parmentier / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Prieš viršūnės šturmą ekspedicijos kolegos prancūzai Liliane ir Maurice Barrarai nusprendė dar kelias dienas pabūti bazėje žemiau, todėl Wanda išėjo viena – ji nenorėjo mirties zonoje praleisti daugiau laiko, nei būtina. Tą dieną oras buvo tobulas. Wanda kopė viena ir jautėsi labai gerai. Kaip pati sakė, susijaudinusi artėjo prie viršūnės, kuri jai buvo daug gražesnė už Everesto. Viršūnę ji pasiekė, stovėjo ir viena grožėjosi žemesnių kalnų viršūnėmis. „Jaučiau didžiulį dėkingumą, kad galiu čia stovėti. Nesijaučiau triumfavusi, jaučiausi, lyg būčiau arti Dievo“, – sakė ji. Tą akimirką Wanda tapo pirmąja moterimi pasaulyje, užkopusia į K2.

Leisdamasi žemyn, ji sutiko savo kolegas prancūzus, kopiančius į viršų, ir užlipo su jais į viršūnę dar kartą. Žemyn ji lipo pirma. Nusileidusi kelis šimtus metrų, stovykloje laukė savo draugų. Pradėjo snigti, bet jų vis dar nesimatė. Oras vis blogėjo, matomumas mažėjo. Su italais iš kitos ekspedicijos ji dar bandė pakilti jų ieškoti, bet nesėkmingai. Galiausiai Wanda nusprendė grįžti į bazę, nes nebegalėjo ilgiau išbūti tokiame aukštyje. Maurice ir Liliane taip ir nepasirodė. Vėliau Wanda sakė, kad kas įvyko, ji suprato tik vėliau.

Wanda, kaip ir daugelis alpinistų, nuolat sulaukdavo klausimo, kodėl eina į kalnus, jei ten jau žuvo tiek jų draugų. „Kaip bebūtų egoistiška, bet tai nebuvo mano mirtis. Aš gyvenu toliau“, – atsakydavo Wanda. „Ji iš tikrųjų labai išgyvendavo tas mirtis, bet gal dėl to ir eidavo, kad išgyventų“, – sako Krystyna.

„Man jinai padėjo suprasti, kad išeiti kalnuose nėra tokia tragedija, kaip atrodo žemės žmonėms“, – sako alpinistė D. Bičkūnienė. Kalnai turbūt yra ta vieta, kur labiausiai ir norėtųsi išeiti, sako ji. „Ne tai, kad tu to sieki, bet tai yra visiškai suprantama. Tu visada ten norėjai, tave traukia ten, tai jeigu ten atsitinka ir tas atsiskyrimas nuo žemės, tai ir atsitinka.“

Wanda kopia į Anapurną 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Lenkijos alpinizmo aukso amžius

Devintas ir dešimtas dešimtmečiai Lenkijoje laikomi alpinistų aukso amžiumi. Wanda pasiekė Everestą ir K2, grupė lenkų alpinistų pirmieji įkopė į Everestą žiemą, o 1987-aisiais Jerzy Kukuczka tapo antruoju žmogumi pasaulyje, po Reinholdo Messnerio, atsistojusiu ant visų 14 viršūnių virš 8000 metrų.

Stipriausių alpinistų ekspedicijas iš dalies finansavo Sporto ministerija, tačiau ir patys alpinistai turėjo įnešti didelę dalį, patys organizuoti ekspedicijas. Išvykoms į aukščiausias pasaulio viršūnes daugelis jų užsidirbdavo dirbdami aukštalipiais – gerai apmokamą darbą, kurį mažai kas norėjo ir galėjo dirbti. Wanda nuo 1980-ųjų nebedirbo Matematikos institute – gyveno iš rėmėjų, rašydama knygas, kurdama filmus ir skaitydama pranešimus Lenkijoje ir užsienyje. 1988-aisiais su Jerzy Kukuczka jiedu apie savo ekspedicijas pasakojo ir Lietuvos alpinistams Vilniuje.

Wanda Rutkiewicz ir Jerzy Kukuczka 1988 metais Vilniuje, čia apie savo ekspedicijas jie pasakojo Lietuvos alpinistams / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Tuo metu Lenkijoje nebuvo kalnų prekių parduotuvių, todėl rūbus, įrangą ir maistą iš kažkur alpinistai turėjo gauti patys. Kaip pasakoja Krystyna, jie atsiveždavo pūkų ir medžiagos rūbams iš užsienio, dažnai kaip kontrabandą, tada susirasdavo siuvėjus, kurie pasiūdavo jiems rūbus. Numegzti kepurę ir kojines kartą Wanda prašė ir savo pusseserės Eugenijos, su kuria ji susirašinėjo laiškais: „Tai aš iš naminės vilnos numezgiau jai ilgas kojines, nudažiau bordine spalva ir išsiunčiau. Tai paskui gavau didžiulę padėką už kojines, kad jai labai gerai, nešąla kojos“, – prisimena Eugenija.

Tuo metu Lenkijoje buvo apskritai sunku gauti maisto, o ekspedicijoms jo reikėjo labai daug. Ir Wanda, pasak Krystynos, suorganizuodavo šokolado, konservų ir kitų produktų. „Ekspedicijos dalyviai sakydavo: ‘mes valgėm maistą, kokio mūsų šeimos, vaikai gyvenime nematė’. Ir tą paruošdavo Wanda. Savo noru, užsispyrimu, pasinaudodavo galbūt ir savo moteriškais bruožais“, – sako Krystyna. O pati Wanda sakė, kad yra kukli, todėl jai sunku gauti pinigų ekspedicijoms. „Pasiekti viršūnę lengviau“, – yra sakiusi ji.

Alpinistai ekspedicijoje į Šišapangmą 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejus

Mieste atrodė bejėgė, bet kalnuose ji buvo bekompromisė

Wandai laipiojimas ir kopimas buvo gyvybiškai svarbūs poreikiai, tokie kaip maistas ir miegas. Pati sakė, kad tapo priklausoma, negalėjo atsibūti kalnuose. Skubėjimas mieste ją vertė ilgėtis tylos savo mažoje palapinėje kur nors kalnuose, kur ji skaitydavo ir daug mąstydavo, gulėdavo ir mėgaudavosi ramybe, klausydama Beethoveno muzikos, užgožiančios triukšmingą audrą lauke. „Matėsi iš jos veido, kad čia ta vieta, kur jai gerai. Būdama mieste, eidama į teatrą, kiną, ji tą darydavo tik tam, kad pratemptų laiką. Iš tikro visas gyvenimas sukosi tenai viršuj“, – Wandos draugų prisiminimus perpasakoja Krystyna.

Mieste ją dauguma prisimena skubančią, dažnai vėluojančią, nes niekam negalėdavo pasakyti ne. Viską norėdavo daryti pati, sunkiai priimdavo pagalbą iš kitų, tačiau visada išlikdavo rami. Kartą, kai laipiodama uolomis prisiminė, kad paliko namuose verdančią sriubą, nepanikavo, o tik ramiai pasakė: „Turiu grįžti namo“, prisimena jos draugės. Tąkart ji pametė ir buto raktus, bet į tai reagavo ramiai pasakydama, kad įlips per balkoną.

„Į kalną pasiimu visas emocijas. Nekovoju su kalnu, tik su savimi pačia. Sportas man padeda išlieti susikaupusį pyktį. Kalnai neatleidžia klaidų. Dėl to aš su jais palaikau dialogą. Neturi būti bebaimis, turi kontroliuoti savo baimes ir jausti gamtą“, – kalbėjo Wanda. Jai patiko rizika, tada labiausiai jautėsi gyva. „Budriausia būnu, kai esu fiziškai ir emociškai išsekusi. Kai susergu, nekalbu apie tai, tiesiog išgeriu vaistų, nes tikiu medicina. Švarus kalnų oras greitai atstato mano kūną. Todėl ir manau, kad grįžus iš vieno kalno, geriausia kuo greičiau kilti į kitą. O ne grįžti namo, į užterštą miestą“, – yra sakiusi Wanda.

Wanda mieste draugams kartais atrodė bejėgė. Bet kalnuose, pasak jų, ji buvo visiškai kitokia – bekompromisė, atmetanti viską, kas prieštaravo jos tikslams ir gyveno pagal savo sukurtas taisykles. Daug alpinistų ją vadino egoiste, sakė, kad kalnuose jai rūpėjo tik pačiai pasiekti savo tikslą bet kokia kaina. „Ne tai, kad [jie jos] nemėgdavo, bet ne visada norėdavo su ja važiuoti,“ – sako Krystyna. Tačiau artimesni jos draugai ją matė kitaip, sakė, kad ji tėra reikli sau ir kitiems. Kai kurie alpinistai pripažino, kad jai tiesiog pavydėjo.

Lenkų alpinistai Małgorzata Fromenty-Bilczewska, Jerzy Kukuczka ir Wanda Rutkiewicz stovykloje prie Šišapangmos 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejus

„Man lieka tik pasiekti visas 14 viršūnių“

1990-aisiais Wanda sutiko vyrą, su kuriuo pagaliau jautėsi laiminga ir kūrė ateities planus. Tačiau, kai jie kartu bandė pasiekti Brod Piko viršūnę, jis nukrito ir žuvo prie jos akių. „[Ji] sakė, žinot, nebeturėsiu stabdžių. Man lieka pasiekti visas 14 viršūnių“, – sako Krystyna.

1990-ųjų pabaigoje Wanda buvo įkopusi į 6 viršūnes virš 8000 metrų. Daugiau pasiekusi nebuvo nė viena kita moteris pasaulyje. Tais metais ji išsikėlė sau tikslą likusias 8 viršūnes pasiekti per mažiau nei metus. Savo tikslą pavadino „Svajonių karavanu“. „Įspūdingas tikslas tuo metu. Labai“, – sako Danguolė. Tai buvo išbandymas ir jos sveikatai. Daugelis kolegų tuomet sakė, kad tai neįmanoma – ji eina mirti.

1991-ųjų kovą ji antrą kartą bandė įkopti į Kančendžangą, trečią pagal aukštį viršūnę pasaulyje. Kartu su gera drauge Ewa jos prisijungė prie jugoslavų ekspedicijos, bet labiau kopė vienos. Du alpinistai pirmesni nusprendė šturmuoti viršūnę. Ewa susirgo, o Wanda dar kelias dienas nusprendė palaukti. Tačiau į viršūnę pirmiau išėję alpinistai jos nepasiekė, vėjas buvo toks stiprus, kad atrodė apakins. Per radijo ryšį Wanda ir kiti girdėjo, kaip jų balsai prisipildo nerimo ir išgąsčio, jie kalba vis lėčiau. Po kiek laiko Wanda rado jų kūnus. Kai ji nusileido žemyn į bazę, vadovas pasakė, kad ekspediciją nutraukia. Wanda pyko, nes sumokėjo už tai, kad turėtų galimybę pabandyti pasiekti viršūnę.

Tų pačių metų rudens pradžioje ji gana lengvai įkopė į Čo Oju, septintą savo 8000 viršūnę.

Wanda Rutkiewicz ir Jerzy Kukuczka ekspedicijoje į K2 1986 metais / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Po mėnesio, spalio pabaigoje, su lenkų tarptautine ekspedicija ji išvyko į Anapurną. Jau buvo pasiryžusi šturmuoti viršūnę, bet dėl stipraus vėjo nusprendė grįžti į bazę ir ten kelias dienas pailsėti. Bandė antrąkart, bet vėl nesėkmingai. Galiausiai susižeidė koją ir jai labai skaudėjo šlaunį. Kiti ekspedicijos nariai, vyrai, paliko ją vieną, nes nesitikėjo, kad ji gali užlipti.

Wanda gėrė nuskausminamuosius ir bandė lipti viena. Sutiko besileidžiantį alpinistą, paklausė jo maršruto, bet jis atsisakė pasakyti. Ją tai nustebino, nes niekada anksčiau nebuvo susidūrusi su tokiu elgesiu. Bet vis tiek kopė toliau, sekdama kitų įtvirtintomis atotampomis. Ir jai pavyko – Anapurnos viršūnę, aštuntą savo virš 8000 metrų, ji pasiekė. Stovėjo viena, buvo tamsu. Bandė padaryti nuotraukų, bet sunkiai galėjo išstovėti su skaudančia koja. Apšalo fotoaparato mygtukas. Supykusi metė kamerą į sniegą. Krisdamas jis padarė labai neryškią nuotrauką, bet iš jos matėsi, kad ji stovi Anapurnos viršūnėje.

Wanda sunkiai lipo žemyn – buvo tamsu, vėjuota, sunku išlaikyti pusiausvyrą. Sugedo jos žibintuvėlis, todėl nematė kelio. Nusprendė pakilti aukštyn, atgal ant lygesnės žemės ir išlaukti aušros. Verkiau iš skausmo ir vienatvės, vėliau pasakojo ji.

Wanda Rutkiewicz (dešinėje) ir Artur Hajzer kopia į Anapurną 1987 metais / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Galiausiai ji sugrįžo į Varšuvą. Ekspedicija tapo viena sėkmingiausių Lenkijos alpinizmo istorijoje – aštuoni jos nariai tada pasiekė viršūnę vienu sudėtingiausių ir pavojingiausių maršrutų Himalajuose. Wanda buvo tarp jų ir tą padarė beveik viena. Bet kiti alpinistai viešai abejojo, kad ji iš tikrųjų pasiekė viršūnę. Lenkijos alpinistai surinko komisiją, kuri turėjo nuspręsti, pasiekė ji viršūnę ar ne. Wandos buvimą viršūnėje įrodė tos neryškios kalnų reljefo nuotraukos, kurias ji netyčia padarė stovėdama ant Anapurnos.

Mirtis, kurios ji norėjo

Nepraėjus nė mėnesiui Wanda pabandė įkopti į Daulagirį, bet nesėkmingai. 1992-ųjų pavasarį, praėjus metams nuo tada, kai išsikėlė „Svajonių karavano“ tikslą, jai dar buvo likusios šešios viršūnės.

1992-ųjų pavasarį ji trečią kartą leidosi į Kančendžangą, trečią pagal aukštį kalną. Ekspedicija nesisekė nuo pat pradžių – keturi alpinistai atkrito, nes susižeidė arba susirgo. Galiausiai liko tik du galintys tęsti ekspediciją – Wanda ir meksikietis Carlosas Carsolio, geras jos draugas. Wanda kopė lėčiau, todėl Carlosas jos nelaukė. Jis pasiekė viršūnę, o leisdamasis sutiko Wandą, dar tik kopiančią į viršų. „Jam Wanda tada buvo žinomiausia pasaulio alpinistė. Jis net negalėjo pagalvoti, kad ji neateis ar užšals čia sėdėdama“, – pasakoja Krystyna. Alpinistas leidosi žemyn, bet Wandos jis daugiau niekada nesutiko žemesnėse stovyklose.

W. Rutkiewicz dingo 1992-ųjų gegužės 12-ąją. Jos kūnas niekada nebuvo rastas. Niekas nežino, ar ji pasiekė viršūnę.

„Nesiekiu mirties, bet neprieštarauju, jeigu tai nutiks kalnuose. Man tai būtų lengva mirtis. Daugelis mano draugų kalnuose, laukia manęs“, – yra sakiusi Wanda. Krystyna prisimena, kad Wanda vos atradusi kalnus su džiaugsmu balse sakė: „O žinot, aš žūsiu kalnuose.“

Wanda tarptautinėje ekspedicijoje į K2, antrą pagal aukštį viršūnę / Jerzy Kukuczkos muziejaus nuotr.

Tačiau Wandos mama Marija niekada nepatikėjo, kad jos dukra žuvo. Iki mirties ji buvo įsitikinusi, kad Wanda yra gyva, tik gyvena kitoje šalyje, nes jai ten geriau. Kad Wanda dingo be žinios Eugenijai tą patį vakarą pranešė kaimynystėje gyvenęs korespondentas. „Ir po to aš bijojau skambint ir rašyt tetai Meri, nes nežinojau, ką pasakyt“, – sako Wandos pusseserė.

Su giminaičiais Eugenija vėl pradėjo bendrauti tik 2004-aisiais, kai jai parašė Wandos brolis Michailas. Ji apsilankė Lenkijoje, kur Wandos atminimas įamžintas mokyklų, gatvių pavadinimuose, knygose, pastatytame biuste, ant namo Vroclave nupieštu portretu, o 2022-ieji Lenkijoje paskelbti Wandos Rutkiewicz metais. Tuo metu Eugenija rūpinasi, kad pusseserė būtų žinoma ir savo gimtinėje; ji kovojo, kad gatvė Plungėje būtų pavadinta jos vardu, o dabar kartu su Plungės biblioteka stengiasi išleisti Annos Kaminskos parašytą Wandos biografiją lietuvių kalba.

Radijo dokumentika ir tekstas parengti remiantis Gertrudos Reinisch knyga „A Caravan of Dreams“, taip pat Krystynos Pietrusewicz surinktais atsiminimais iš Wandos parašytų knygų bei Annos Kamińskos knygos „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci“. Nuotraukomis iš ekspedicijų pasidalijo Jerzy Kukuczkos muziejus.