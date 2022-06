Varginantį darbą statybose Gediminas iškeitė į svajonę tapti kirpėju – šiandien jis vieno iš populiariausių salonų Osle įkūrėjas

Gediminui Kuicai visada rūpėjo grožis ir estetika. Deja, ilgą laiką šitų dviejų dalykų jo gyvenime trūko. Jis svajojo būti kirpėjas, gražinti savo klientus, tačiau Švedijoje bei Norvegijoje tapo statybininku ir ilgai jautėsi nelaimingas. Išmokęs statybų ir apdailos, praturtėjęs ir įgavęs pasitikėjimo, Gediminas Oslo senamiestyje atidarė pasakiško grožio barzdaskučių saloną ir šiandien rodo pavyzdį tiems, kurie iš jo juokėsi.

Kirpėjo darbas Gediminui patiko nuo vaikystės. Darbas pritiko ir vaikino charakteriui – jam patiko kruopštūs darbai. Nors giliai širdyje žinojo, ko trokšta, savęs ieškojo ilgai, nes vis kur nors nuklysdavo.

„Stipriai sportavau, ruošdavausi varžyboms. Mąsčiau būti asmeniniu treneriu. Paskutiniais metais mokykloje pasileidau plaukus, nežinojau, ką daryti. Buvo svarbu pabaigti mokyklą. Reikėjo specialybės, kad galėčiau augti ir nebūtų tam ribų. Mąsčiau, kad reikia pabandyti kirpti. Prieš stojimą po šventės nuvažiavome į draugės studiją. Draugui reikėjo apsikirpti. Norėjo sutaupyti, apkirpau, visai neblogai išėjo. Sako: „Galėtum bandyti mokytis būti kirpėju. Vis tiek esi kruopštus ir tau patinka tokie darbai“, – pasakoja Gediminas.

Daug kas nustebo, kad aukštas, tvirtas vaikinas panoro tapti kirpėju, tačiau Gediminas vis tiek įstojo į profesinę mokyklą, kur mokėsi kirpimo ir dažymo paslapčių. Jam sekėsi neįtikėtinai gerai.

„Kadangi man patiko, baigiau dešimtuku, buvo motyvacija. Mokėjo stipendiją. Kuo aukštesnis vidurkis, tuo didesnė stipendija. Pasikėliau vidurkį per pirmą pusmetį, pasiėmiau didžiausią stipendiją. Paskui įnikau į mokslus. Baigiau 2012 metais, Lietuvoje niekas nežinojo apie barberius“, – studijų laikus prisimena vyras.

Gediminas greitai suprato: jeigu bus kirpėjas, tai tik vyrų. Taip atsitiko dėl kiek komiškos priežasties.

„Kai mokiausi, su chalatu primindavau mėsininką. Matyt, dėl to apeidavo mane ir pasitikėdavo merginomis. Iškreiptas požiūris, kad mergina žinos, kaip elgtis su plaukais. Negavau šanso išbandyti, dirbdavau su manekenu. Būdavo atsiskaitomieji darbai, kai dariau su gyvu modeliu. Man nepatiko dirbti su moterų plaukais, nes per daug dramų. Bet darydavau konkursines šukuosenas. Man patikdavo saviraiška“, – sako pašnekovas.

Dabar jau pasenęs požiūris, kad kirpėjomis dirba tik moterys, o vyras kirpėjas – būtinai homoseksualus, Gediminą be galo liūdino. Ypač mažai tolerancijos jo gimtuosiuose Šiauliuose. Būtent dėl to jis nusprendė emigruoti.

„Negalėdavai daryti moteriškų darbų. Buvo nuostata, kad kirpimas tik moterims. Stilius, mada, dizainas, kirpimai – tik moterims. Bet barzdaskučiai buvo vyrai, moterys nedirbo tų darbų“, – sako emigrantas.

Kad Gediminas talentingas kirpėjas, jo profesijos atstovai neabejojo. Tačiau to nepakako. „Siaubingai nepasitikėjau savimi“, – karjeros pradžią prisimena emigrantas. Jis netikėjo, kad šita profesija gali duoti pakankamą uždarbį ir pripažinimą.

„Tuo metu nebuvo pripažinimo, o kirpėjų atlyginimai buvo minimalūs. Viena kita prestižinė kirpėja, kuri gyveno sostinėje, turėjo vardą. Tie žmonės gyveno gerai. Būti pilku darbuotoju – ne man. Kai turėjau atlikti praktiką, man pasiūlė ne tik dirbti, bet ir nusipirkti kirpyklą. Moterys jau buvo atidirbusios ir norėjo išeiti į pensiją. Sako: „Pirk mano saloną, yra ir darbuotojai, ir vardas. Tau nereikės sukti galvos.“ Mąstau: moterų kirpykla, nedidelis miestelis, kam man tai?“ – sako G. Kuicas.

Kirpėjas Gediminas Kuicas / LRT stop kadras

Tuo metu Švedijoje jau dirbo Gedimino tėtis. Vaikinas manė, kad tai – tik trumpam. Užsidirbs, grįš, o tada jau žiūrės, ką daryti toliau. Tas dienas jis prisimena kaip kupinas nerimo ir neaiškumo.

„Geros pajamos buvo tais laikais. Pinigai turėjo savo vertę. Norėjau išvykti, užsidirbti, įsigyti automobilį, turėti finansinės laisvės. Daugiau planų neturėjau. Gyvenau spontaniškai, svarbu buvo sulaukti rytojaus“, – pasakoja vyras.

Stokholme lietuvis gyveno du skirtingus gyvenimas. Dienomis dirbo statybose, vakarais ir savaitgaliais į rankas imdavo žirkles.

„Gyvenau Stokholmo pakraštyje. Buvau stalius, nes mano tėvas stalius. Buvo lengva integruotis į bendruomenę. Pasiėmiau ir kirpimo įrankius. Papildomas darbas, papildomos pajamos, kirpau visą kolektyvą, kaimynus, draugus. Kai tik išvykdavau, vis suburdavau klientų ratą. Jei nedirbi, įgūdžių neprarasi, bet kūnas, motorika atsiliks“, – sako Norvegijos lietuvis.

Švedijoje Gediminas praleido metus. Pinigų užsidirbti pavyko, bet ne tiek, kiek įsivaizdavo. Stokholmas – vienas iš brangiausių Europos miestų, o jaunas vaikinas, daug dirbdamas,norėdavo ir papramogauti.

„Nepatiko darbas, rutina. Netobulėjau kaip asmenybė. Aš vertinu saviraišką, tačiau ten kūrybos nebuvo. Yra brėžinys, nustatytos valandos ir varai konvejeriu. Man buvo kilpa ant kaklo. Gyvenimas tampa pilkas. Niekas nesikeičia ir vėl gyveni kaip darbininkas. Kitiems atrodo: išvažiuoji į užsienį, prisiskini maišą pinigų. Taip nėra. Jei tiek daug dirbtum Lietuvoje, uždirbtum panašiai“, – teigia pašnekovas.

Kasdien statybose Gediminas praleisdavo mažiausiai po 10 valandų. Vieną vakarą grįžęs be jėgų suprato, kad laimės taip nesusikurs, tik savo sunkiu darbu kraus turtus svetimiems, kurie to netgi neįvertins.

„Skaudžiausia, kad tu nebegyveni asmeninio gyvenimo. Esi parsidavęs tam darbui, kad būtų pinigų, bet nebeturi pramogų, asmeninio gyvenimo, galiausiai grįžti pavargęs, niekur nebenori eiti. Savaitgalio lauki kaip nušvitimo, tačiau vėl esi pavargęs. Nykiai slinkdavo dienos. Kai esi pavargęs, kad ir bus įtraukianti veikla, tau neteiks tiek malonumo, nes tau reikia poilsio“, – sako emigrantas.

Neiškentęs rutinos ir sunkaus darbo, Gediminas susipakavo žirkles, skustuvus ir šampūnus, padėjo įrankių dėžę ir grįžo į Šiaulius.

Gediminas Kuicas / LRT stop kadras

„Grįžau prieš vasarą. Praleidau atostogas, paskui susižalojau koją, 3 mėnesius sunkiai vaikščiojau. Nebebuvo finansų, nieko nebebuvo. Susisiekiau su draugu, kuris gyvena Norvegijoje. Paprašiau, gal būtų vieta pas juos. Jis sakydavo, kad viskas laisvai, gerai gyvena, užmokestis geras. Užsienyje buvęs, kodėl nepabandyti kitos šalies?“, – apie sprendimą vykti į Norvegiją pasakoja Gediminas.

Į Norvegiją lietuvis atvyko kupinas entuziazmo. Tačiau čia jis greitai išblėso – darbo sąlygos Norvegijoje pasirodė daug prastesnės negu Švedijoje. O draugas, pasakojęs, kaip smagiai ir turtingai gyvena, kaip reikiant pagražino.

„Kai atvykau, viskas apsivertė, dirbdavome po 300 valandų per mėnesį. Turėti laisvą sekmadienį būdavo prabanga. Nebuvo jokio asmeninio gyvenimo. Tai pavadinčiau vergove. 12–14 valandų, įskaitant savaitgalius. Per mėnesį turėdavome vieną arba du laisvus sekmadienius. Jei išeini į miestą, kitą dieną yra „mirtis alyvose“, nes reikia dirbti. Ilgai netempiau, sumažinome valandas. Buvau iniciatorius, kad reikia gyventi, žiūrėti savęs. Bet prieš vėją nepapūsi“, – prisimena pašnekovas.

Pagyvenęs blogomis sąlygomis, kasdien tvėręs pažeminimą, emigrantas suprato, kad atėjo laikas pradėti ką nors savo.

„Ta mintis galbūt ir gąsdina, bet paskui įsijungia šaltas mąstymas, kaip išeiti iš šitos situacijos, kad tai neužsitęstų. Randi sprendimą, bandai, kabiniesi, įdedi 200 procentų savęs. Turi veikti, ne tik sėdėti komforto zonoje ir laukti stebuklo. Nepagerės, jei nieko nedarysi“, – sako Norvegijoje verslą pradėjęs lietuvis.

Gediminas ėmė dairytis aplink. Pamatė, kad visi užsieniečiai, kurie turi nuosavus verslus ar ko pasiekė savo profesijoje, pradėjo nuo to paties kaip ir jis. Kiekvienam emigrantui dabar nuosavą verslą turintis šiaulietis nori duoti svarbų patarimą – apsupkite save įkvepiančiais žmonėmis.

„Statybos yra pirmasis šiaudas, kurio tu griebiesi. Čia trūksta statybininkų, užmokestis gana geras. Visi nuo to ir pradeda. Žinau nemažai žmonių, kurie pradėjo nuo to šiaudo, bet tikslingai planavo kiekvieną savo savaitę, dieną, mėnesį, kad iš to išeitų, užsidirbtų, investuotų ir pradėtų asmeninę veiklą. Yra, kas sėkmingai tai įgyvendino, tai mane labiausiai ir žavėdavo. Stengdavausi save apsupti žmonėmis, kurie motyvuotų, stumtų ir pats tobulėtum kaip asmenybė, o ne tie, kurie susitaiko su blogomis sąlygomis. Jie skundžiasi, yra nelaimingi ir tave gramzdina. Ilgainiui vis tiek palūžti. Aplinka labai svarbi“, – sako barzdaskučių saloną atidaręs vyras.

Neseniai Oslo senamiestyje duris atvėrė turbūt įspūdingiausiai visoje sostinėje atrodantis barzdaskučių salonas. Užėję į Gedimino saloną, klientai net aikteli – pasijunta ne kaip kirpykloje, o kaip filmavimo aikštelėje. Emigrantas didžiuojasi, kad viską sukūrė savo rankomis.

„Iš pat pradžių samdžiau žmogų, kuris padėjo pirmas 6 savaites. Tada jis susirgo ir likau vienas. Dviese buvo lengviau. Tu vieną darai, jis kitą ir vienas kitam nesimaišome. Reikės palaikyti, pasikviesi. Žingsniai buvo spartūs. Minutėmis matai, kaip keičiasi. Bet kai prasideda apdaila, atrodo, laikas sustoja. Kai viršijau savo limitą, mąsčiau, kam reikėjo tokio projekto. Beprotiški finansai, atsakomybė ir nesimato galo, kada baigsiu, kada surinksiu komandą ir pradėsiu dirbti, kada pajamos ateis. Kiekvienas, susidūręs su rimtesniu remontu, žino, kaip tai siurbia pinigus. Visada kainuoja brangiau, negu tikėjaisi, nes atsiranda nenumatytų išlaidų“, – sako G. Kuicas.

Gediminas prisimena akimirkas, kai nusvirdavo rankos, kai jausdavosi toks pavargęs, kad galėtų užmigti stovėdamas. Tačiau dabar didžiuojasi dviem dalykais: savo salonu ir įspūdinga barzda, su kuria pats sau atrodo patrauklus.

„Barzdą pradėjau auginti, kai atidariau „barbershopą“ – prieš 3-ejus metus. Tada pirmąkart bandžiau auginti. Mane erzindavo, nes pirmos trys savaitės yra pačios bjauriausios. Niežti, nepratęs prie plaukų, nežinai, kaip prižiūrėti. Neiškentęs nusiskuti. Paskui vėl bandai. Atsirado daugiau žinių, kaip ją prižiūrėti, ką naudoti. Kai kurie vyrai neturi griežtų linijų, smakro, todėl barzda yra teisingiausias kelias, kaip galima pakeisti išvaizdą“, – sako sėkmingas verslininkas.

Salonas dar visai naujas ir Gediminas verčiasi per galvą, kad kiekvienas klientas liktų patenkintas. Emigrantas apmąsto kiekvieną detalę: kaip jo salonas turi atrodyti, kokia čia turi skambėti muzika, kaip šita vieta turėtų kvepėti.

„Kažkada trūko savęs išbandymo, kad pakiltų savivertė. Kas iš to, kad pūsiesi, jei tai nėra tavo uždirbtas vardas? Mane labiausiai stūmė į priekį, kad padariau maksimumą ir galiu savimi didžiuotis“, – sako verslą Norvegijoje įkūręs lietuvis G. Kuicas.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidos „(Ne)emigrantai“ įraše.