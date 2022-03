Gausybė interviu su imigracijos pareigūnais ir ilgi mėnesiai laukimo: už amerikiečio ištekėjusi lietuvė papasakojo apie kelią JAV

Už Atlanto gyvenančios Liucijos Galinytės pirmoji stotelė užsienyje buvo Ispanija. Būtent čia ji susipažino su dabartiniu vyru iš JAV. Galiausiai ten drauge ir įsikūrė. Vis dėlto teko nueiti ilgą kelią, kol lietuvė gavo leidimą gyventi šalyje. „Jeigu kas nors ryžtasi kurti šeimą su Amerikos piliečiu, palinkėsiu didelės sėkmės ir apsišarvavimo kantrybe“,– sako Liucija. Šiandien, kai visos kliūtys įveiktos, ji jau sunkiai save įsivaizduotų Lietuvoje: „Aš dėkinga likimui, kad nubloškė mane ten, kur dabar ir esu.“

Baigusi rinkodaros vadybos studijas Lietuvoje, vos po kelių dienų L. Galinytė jau sėdėjo lėktuve į Madridą. Čia ji gavo progą atlikti kelias praktikas, susijusias su jos baigtais mokslais.

„Norėjau pamatyti pasaulio, susipažinti su naujomis kultūromis. Lietuvoje man atrodė maža vietos, norėjosi daugiau šurmulio ir galimybių. Be to, man jau buvo nusibodęs šaltas klimatas, norėjosi palmių, saulės ir gražių saulėtų dienų, tad gavusi praktikos pasiūlymą saulėtoje Ispanijoje nieko nedvejojusi iškart sutikau“, – apie sprendimą išvykti kalba tautietė.

Liucija Galinytė Madride / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

Būtent Madride Liucija sutiko ir savo dabartinį vyrą amerikietį, kuris tuo metu šiame mieste studijavo. Pasibaigus studento vizai, jis turėjo grįžti į JAV, todėl porai liko dvi išeitys: skraidyti vienas pas kitą ir draugauti per atstumą arba tuoktis ir drauge vykti už Atlanto.

„Nusprendėme pasirinkti pastarąjį variantą, užpildėme sužadėtinės vizai reikalingus dokumentus ir taip atsidūriau Amerikoje. Dabar pagalvoju, atrodė labai nutrūtgalviška, bet manau, kiekvienas turime savo likimą ir atsiduriame reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku“, – įsitikinusi L. Galinytė.

Liucijos ir Anthony’o vestuvės Majamyje, JAV / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

Ilgas kelias siekiant legalaus gyventojo statuso

Ji pasakoja, kad jokių baimių persikelti į kitą pasaulio pusę neturėjo. Vis dėlto vizos gavimo procesas buvo ilgas ir sudėtingas. Anot lietuvės, JAV imigracijos įstaigos apie kiekvieną imigrantą turi storiausias bylas, kuriose yra informacija beveik apie visas žmogaus gyvenimo sritis.

„Aš dokumentus pildžiau ir siunčiau JAV imigracijos įstaigoms be advokatų pagalbos. Tai yra labai reta, nes ne tik dokumentų kiekis, bet ir jų turinys yra labai painūs, reikalaujantys ypatingo dėmesio – praleisi datą, parašą ar skaičių ir tavo byla gali būti tiesiog atmesta. Todėl daugelis imigrantų dokumentus ruošia ir į imigracijos įstaigas JAV keliauja su advokatais“, – aiškina L. Galinytė.

JAV vėliava / AP nuotr.

Lietuvė pažymi, kad jiedu su dabartiniu vyru pirmiausia kreipėsi dėl sužadėtinės vizos gavimo. Nusiuntus dokumentus, reikėjo sulaukti, kol JAV imigracijos tarnyba paskirs pokalbį su ambasados darbuotoju, po jo yra sprendžiama, ar suteikti vizą, ar ne.

„Jei viza suteikiama, tuomet reikia nuvykti į JAV per tam tikrą laiką ir „aktyvuoti“ sužadėtinės vizą. Prieš tai dar reikia turėti visą galybę dokumentų, skiepų, medicininių apžiūrių vien tam, kad galėtum su suteikta viza peržengti JAV slenkstį. Visas procesas nuo dokumento išsiuntimo iki tuomet, kai atskridau į JAV, užtruko maždaug 7 mėnesius“, – pasakoja tautietė.

Skrydis / Unsplash nuotr.

Anot pašnekovės, Atskridus į JAV, skiriama 90 dienų susituokti, o to nepadarius, imigrantas turi palikti šalį. „Čia JAV yra netgi realybės šou, kuriame rodomas susižadėjusių porų gyvenimas būtent per tas 90 dienų. Šis šou yra ypač populiarus Amerikoje“, – tikina L. Galinytė.

Ji priduria, kad net ir susituokus, tenka pildyti kitą šūsnį dokumentų. Pirmiausia, kad būtų suteikiama darbo viza, be kurios legaliai dirbti JAV – neįmanoma. Šios vizos lietuvė prisimena laukusi 7 mėnesius. Vėliau – dokumentai dėl žaliosios kortos.

„Žaliosios kortos laukiau apie pusantrų metų, per tą laiką dar reikia keliauti į pokalbius, kur patikrina, ar pora tikrai gyvena kartu. Po kelerių metų reikia atsinaujinti žaliąją kortą, tuomet vėl pildyti visus įmanomus dokumentus. Aš atnaujinimą gavau maždaug dar po 2-ejų metų. Tad jeigu iš tiesų kas nors ryžtasi kurti šeimą su Amerikos piliečiu, palinkėsiu didelės sėkmės ir apsišarvavimo kantrybe“,– kalba L. Galinytė.

Liucija Galinytė / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

Pašnekovė sako, kad jos interviu su imigracijos pareigūnais nebuvo sudėtingi, nes abu su vyru galėjo nesunkiai atsakyti į jiems užduodamus klausimus. Vis dėlto pažymi, kad imigracijos tarnybos atstovai turi teisę apsilankyti ir poros namuose, kad įsitikintų, ar juodu gyvena kartu. Be to, kartais poroms užduodami ir itin smulkmeniški klausimai.

„Pavyzdžiui, kurioje lovos pusėje miega partneris, koks sutuoktinio telefono numeris, mėgstamiausias maistas, darbovietės adresas ir panašiai. Mums kažkokių specifinių klausimų nebuvo, manau, kai santuoka tikra, tai ir taip matyti, nereikia klausinėti, kokia partnerio dantų šepetuko spalva“, – įsitikinusi lietuvė.

Nuo amerikietiškos svajonės iki mitų

Pasak L. Galinytės, nepaisant vargo dėl vizos, apsiprasti JAV jai buvo lengva, nors šalis ir labai skiriasi nuo Europos. Sunkiausia buvo tai, kad čia neturėjo nei artimųjų, nei draugų.

„Reikėjo priprasti ne tik prie to, jog kada panorėjusi nesusitiksiu su jais, bet ir kada panorėjusi negalėsiu jiems paskambinti dėl Lietuvos ir JAV laiko skirtumo“, – komentuoja pašnekovė.

Laiko priprasti prireikė ir prie didžiulių atstumų, ir prie to, kad kiekviena Amerikos valstija čia turi atskirus įstatymus bei taisykles.

Majamis, JAV / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

„Pavyzdžiui, Florida laikoma atostogų ir senjorų valstija, nes čia visais metų laikais amerikiečiai skrenda atostogauti arba išeina į pensiją, čia yra viena iš geriausių finansinių sistemų vyresniems žmonėms. O, tarkime, Vašingtone žmonės laikomi labai liberaliais, ten yra didelės azijiečių, skandinavų, lotynų amerikiečių bendruomenės, jos ir formuoja tos valstijos charakterį“, – keletą pavyzdžių pateikia L. Galinytė.

5-erius metus JAV gyvenanti lietuvė pripažįsta, kad dabar būtų sunku įsivaizduoti gyvenimą Lietuvoje, nes priprato prie tokių didelių miestų kaip Majamis ar Sietlas ritmo.

„Atrodo, pripranti net ir prie nuolatinių spūsčių, žmonių skubėjimo ir vaikymosi tos amerikietiškos svajonės. Kai grįžtu į Lietuvą po ilgesnio laiko ir po to vėl atskrendu į JAV, šios dvi šalys atrodo kaip du skirtingi pasauliai, bet tai mane ir žavi“, – mintimis dalijasi pašnekovė.

Liucija Galinytė Rašmoro Kalno nacionaliniame memoriale, JAV / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

Vis dėlto ji prisimena, jog prieš išvykdama į JAV girdėjo įvairių mitų apie šios šalies gyventojus. Vienas iš tokių – kad amerikiečiai turi problemų dėl antsvorio. L. Galinytė sako, kad vidurio ar šiaurės Amerikoje ši problema išties opi, tačiau Floridos valstijoje, kurioje ji pati gyvena, situacija visai kitokia.

„Tiek vyrai, tiek moterys čia nemažai laiko skiria savo išvaizdai. Sporto klubai čia yra kultas, sveika mityba taip pat įgauna pagreitį. Blogai yra, kad kartais skirdami daug dėmesio išvaizdai, amerikiečiai drąsiai keliauja darytis plastinių operacijų. Jos čia yra visiškai normalus, nieko nestebinantis įrankis siekti savo grožio idealo“, – pasakoja tautietė ir priduria, jog Floridoje žmonės daug laiko leidžia gamtoje, paplūdimiuose, nes klimatas šiltas bene visus metus.

Florida / AP nuotr.

Be to, anot pašnekovės, amerikiečiai tikrai yra malonūs ir draugiški, tačiau nepuola leistis į draugystę. „Tiek gyvenant Lietuvoje, tiek Ispanijoje susirasti draugų atrodytų yra vienas juokas. O Amerikoje reikia nemažai pralaukti, kol amerikietis draugas nuleis savo apsauginę sieną“, – komentuoja L. Galinytė.

Lietuvės teigimu, labiausiai ją žavi JAV gamtos grožis. Kadangi šalis tokia didelė, kiekvienoje valstijoje galima pamatyti vis kitokį kraštovaizdį. „Pradedant vandenynais, kalnais ir baigiant dykumomis – Amerikoje net pats išrankiausias ras savo mėgstamiausią vietą, be to, keliaujant po JAV per vieną savaitę galima patirti visus metų laikus.

Apskritai gyvenimas Amerikoje yra toks kaip filmuose, tą galima pamatyti jau tik nusileidus amerikietiškuose oro uostuose. Jeigu žiūrite daug holivudinių filmų kurtų JAV, gyvenimas čia toks būtent ir yra, tiek iš gerosios, tiek iš blogosios pusės. Gal nuskambės banaliai, bet tokia realybė“, – tikina pašnekovė.

Kriokliai Sietle, JAV / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

Šiuo metu lietuvė dirba vieno parduotuvių tinklo vadybininkės asistente. Tačiau pirmuosius metus, kai teko ilgai laukti darbo vizos, ji pradėjo rašyti maisto tinklaraštį „Lithuanian in the USA“. L. Galinytė sako nusprendusi jį rašyti tiek lietuviškai, tiek angliškai, kad receptų galėtų išmokti ne tik tautiečiai, bet ir žmonės iš įvairių pasaulio kraštų.

„Nesidomėjau, kiek yra tokių dvikalbių maisto receptų tinklaraščių, bet žinau, kad maniškis yra vienas iš nedaugelio. Šiuo aspektu man labai patinka išsiskirti, nes visuomet smagu skaityti skaitytojų komentarus, kai kas nors, gyvendamas Australijoje, Indijoje ar Norvegijoje, gali gaminti lietuvišką tinginį, skruzdėlyną ar balandėlius“, – mintimis dalijasi tautietė.

Lietuviškumą puoselėja, bet sugrįžti neketina

Ryšį su Lietuva pašnekovė jaučia ne tik dalindamasi lietuviškais receptais. L. Galinytė pabrėžia nuolat bendraujanti su tėvynėje likusiais artimaisiais bei draugais, todėl lietuvių kalba ją supa beveik tiek pat, kiek ir anglų. Kasdien tautietė seka ir lietuviškas naujienas, o ir jos namuose Amerikoje netrūksta lietuviškų tradicijų.

„Tradiciškai paminime namuose Kūčias, per jas laikomės pasninko, per Velykas stengiuosi numarginti kiaušinių, o per Užgavėnes išsikepti blynų. Lietuviškų valstybinių švenčių nešvenčiu, galbūt jeigu priklausyčiau kokiai nors lietuvių bendruomenei čia, Majamyje, tuomet ir paminėčiau. Tačiau surasti lietuvių draugų Majamyje yra gana sudėtinga ne tik dėl atstumų, bet ir dėl to, jog ne tiek ir daug jų čia ir gyvena“, – tikina L. Galinytė.

Liucija Galinytė Majamyje, JAV / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

Dalindamasi įvairiais receptais su kitais, ji ir pati nuolatos ruošia pamėgtus patiekalus. „Su lietuviška virtuve esu užaugusi, tam didelę įtaką turėjo mano močiutės. Žinau, kaip pagaminti beveik visus lietuviškus patiekalus ir dažnai tą darau: karbonadus, bulvinius blynus, tinginį, varškėčius ir panašiai. Kas be ko, neįsivaizduoju didžiųjų metų švenčių be lietuviškų patiekalų“, – pažymi pašnekovė.

Anot L. Galinytės, lietuviški patiekalai patinka ir jos vyrui – nuo švilpikų ar koldūnų iki šimtalapio ar kitų lietuviškų desertų. Per tuos metus, kai gyvena kartu, išmoko ir keletą lietuviškų frazių.

„Gali pasakyti, kuo yra vardu, pasisveikinti, atsisveikinti, paklausti, kaip sekasi, pasakyti, kad myli. Manau, jei gyventume apsupti lietuvių kalbos, išmoktų daugiau, bet mes kalbame tik angliškai, kartais – ispaniškai. Kai labai nori padaryt įspūdį savo lietuvių kalbos žiniomis, panaudoja „Google“ vertėją ir skaito išverstus sakinius lietuviškai, tai jam gana gerai pavyksta“, – juokiasi pašnekovė.

L. Galinytė pripažįsta, kad mintys apie grįžimą į Lietuvą nesisuka, nebent senatvėje, nors ir tuo pašnekovė abejoja. Jai pakanka grįžti į gimtinę paatostogauti ir praleisti laiką su artimaisiais bei draugais.

Liucija Galinytė su mama ir sese JAV / L. Galinytės asmeninio albumo nuotr.

„Dar gyvendama Lietuvoje visuomet norėjau gyventi ten, kur nuolatos šviečia saulė, malonus klimatas ir verda gyvenimas. Pirmoji tokio gyvenimo patirtis buvo Ispanija, į kurią visuomet noriu sugrįžti. O persikėlusi į Majamį kartais savęs vis paklausiu – ar aš čia tikrai gyvenu? Tad galiu pasakyti, kad kai atrandi savo vietą po saule, bent jau geografiškai, tada ir nelabai yra kuo skųstis, gali tik džiaugtis kiekviena diena.

Aš dėkinga likimui, kad nubloškė mane ten, kur dabar ir esu. Be abejo, per didžiąsias metų šventes, svarbias progas pasiilgstu šeimos, draugų, bet ateina atostogos, laikas, kai galiu su jais pasimatyti ir tada tik dar labiau branginu trumpas susitikimo akimirkas“, – sako L. Galinytė.