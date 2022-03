Atvykęs į Oslą Mantas dėl svajonės prarado visus pinigus, bet dabar jį vis dažniau vadina Norvegijos Valinsku

Mantą Simaitį vietos lietuviai kartais pavadina Norvegijos Arūnu Valinsku. Tėvynės ilgesį jaunas vyras iškeitė į renginių organizavimą ir internetinių istorijų apie vietinius lietuvius kūrimą. Be to, jis veda tarp Norvegijos lietuvių ypač populiarius protmūšius. Bet jaunam tautiečiui sekėsi ne visada. Pirmas bandymas žengti į renginių organizavimo sritį atnešė vien nuostolius – Mantas prarado visus pinigus. „Galvojau, daugiau gyvenime nedarysiu“, – prisiminė pašnekovas.

Manto profesija – meteorologas. Vienoje televizijoje jis bandė tapti orų pranešėju, bet po nesėkmės suprato, kad gyvenimą reikia keisti. Dabar Mantas mano, kad koją jam pakišo per didelis spontaniškumas, ir jeigu kas dabar duotų vėl pabandyti, orų pranešėjo atrankoje jis elgtųsi visiškai kitaip.

„Atėjo vadovas ir klausia, kas nori būti pirmas. Kaip manai, kas buvo pirmas? Sakiau: „Noriu būti pirmas.“ Atėjau be jokio plano, be jokio pasiruošimo, be jokios strategijos, ką darysiu. Supratau, kad įkritau į tokius vandenis, kur nieko aplinkui nežinau. Supanikavau. Bet ir gerai, tuo metu dar ne taip supratau dalykus. Vienoje, antroje vietoje nusvyli, kol pribręsta ta slyva ant medžio“, – laidoje kalbėjo M. Simaitis.

Mantas Simaitis / LRT stopkadras

Galiausiai Mantas pradėjo dirbti pardavimų srityje, bet manė, kad gali daugiau, norėjo tiesiog įdomiau gyventi. Kas yra emigracija, kaip pasakoja dabar, tuomet gerai neįsivaizdavo, buvo gyvenime „prieskonių“ ieškantis jaunuolis. Dabar Norvegijoje jis gyvena jau aštuonerius metus, tačiau iš pradžių Skandinavijos šalis idealizavo.

„Draugai pasakojo, kaip taškosi pinigais, perka mašinas, nuomojasi namukus Trakuose. Įsivaizdavau, kad grįžę iš Skandinavijos gyvena fantastinį gyvenimą. Bet atvažiavęs supratau, kad yra kitaip. Šalis puiki, bet jei gyveni pagal jos taisykles“, – sakė Mantas.

Tada jaunas vyras suprato, kad dauguma jo Norvegijoje gyvenančių draugų tik Lietuvoje elgėsi kaip turtuoliai. Dar neseniai Lietuvoje vilkėjęs kostiumą ir ryšėjęs kaklaraištį, vaikinas turėjo pratintis prie kitokio darbo ir gyvenimo.

Mantas Simaitis / LRT stopkadras

„Pirmas projektas – tampyti kabelius. Buvo 3 km kabeliai, visa lietuvių komanda juos tampydavome. Antras projektas – juos prijungti. Įdomus, rotacinis darbas. Jaunas, neturiu ligų, jokių įsipareigojimų, tad pirmas darbas – 12 dienų dirbi ir 9 laisvos. Antras projektas – 2 savaites dirbi, 3 savaitės laisvos. Kai gavau pinigus, pradėjau keliauti, pažinti pasaulį“, – pasakojo pašnekovas. Bet netrukus teko apie ateitį svarstyti iš naujo.

„Atėjo naftos krizė, naftos platformos užsidarė, grįžau į Oslą, susitaupiau pinigų. Ir pradėjau galvoti, ką nuveikti, gal pirkti mašiną, gal dar kažką. Sugalvojau „G&G Sindikatą“ atvežti į Oslą“, – prisiminė Mantas.

Lig tol per visą gyvenimą Mantas nebuvo organizavęs nė vieno renginio. Iškart plačiai užsimojo ir vėl ta pati klaida: viską įsivaizdavo pernelyg gražiai ir didingai.

„Susiskambinau su jais, pametėjo idėją: gal darome per du miestus? Sutikau. Padėjau ragelį ir pradėjau galvoti: kaip per du miestus, jeigu esu buvęs tik Osle, žinau tik, kas aplinkui 5–10 km spinduliu? Sugalvojau daryti Bergene. Susiskambinau su Bergeno salėmis, paėmiau Bergeno, Oslo sales. Sumokėjau depozitus, pasiėmiau aparatūrą“, – pasakojo jis.

Mantas Simaitis / LRT stopkadras

Skambėjo puikiai, tačiau likus mažiau nei savaitei, Mantas buvo pardavęs tiek bilietų, kad suskaičiuoti juos buvo galima ant dviejų rankų pirštų.

„Visos mano santaupos sudėtos į sales, aparatūrą. Pirmas bandymas ateiti į šou verslą buvo visiškas fiasko, sudegiau. Galvojau, daugiau gyvenime nedarysiu“, – prisiminė pašnekovas.

Renginys taip ir neįvyko, tuomet 25-erių Mantas prarado visas santaupas. „Iš viso – 7 500 eurų. Kai viską praradau, nebeturėjau pinigų, atšaukti tą koncertą buvo didelė gėda“, – sakė laidos „(Ne)emigrantai“ svečias.

Vaikinas manė, kad į tokią balą nebelįs, bet atslūgus gėdai ir nusivylimui pabandė suorganizuoti kitokį renginį, kuriam nereikėjo tiek daug investicijų – protmūšio. Po truputį Manto idėja išaugo į didelį renginį, į kurį lietuviai susirenka ne tik iš Oslo, bet ir iš aplinkinių miestų. Žmonės čia atvyksta gerai praleisti laiko, tačiau yra ir prizinis fondas.

„Daugiausiai buvo 33 komandos, 218 dalyvių“, – sakė renginio organizatorius.

Mantas Simaitis / LRT stopkadras

Susigrąžinęs pasitikėjimą savimi ir vėl sukaupęs santaupų, Mantas prisiminė „G&G Sindikatą“ ir nusprendė bandyti darkart.

„Kirbėjo mintis, kad turiu atiduoti duoklę savo paauglystės dievukams, kad tie 74 000 norvegiškų kronų nebūtų išleisti veltui. Praėjo treji metai, darysiu koncertą. Norėdamas apsidrausti, pasikviečiau „Lilą ir Innomine“. Grupė populiari, vėl buvau susitaupęs. Pardaviau 653 bilietus, buvo visiškas rokenrolas. Tada supratau, kad atėjo laikas dar kartą pasikviesti „G&G Sindikatą“. Padariau koncertą, atėjo 314 žmonių“, – pasakojo pašnekovas.

25-erių pabandęs ir stipriai nusvilęs, po kurio laiko jaunas vyras išsikėlė tą patį tikslą ir jį įgyvendino.

Visas pasakojimas – LRT TELEVIZIJOS laidos „(Ne)emigrantai“ įraše.