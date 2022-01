Anglijoje turėjo sėkmingą verslą ir patogų gyvenimą, bet po 16 metų grįžo į Lietuvą: šalis labai pasikeitusi

Andrius Vosylius 16 metų gyveno Anglijoje. Iš pradžių – Londone, paskui – mažesniame miestelyje prie jūros. „Važiavau laimės ieškoti“, – šypsosi jis.

„Ieškojau medžio su pinigais. Kaip ir visi, nes Lietuvoje taip galvojom. Visi kalbėjo, kad Anglijoje pinigai greičiausiai ant medžių auga“, – LRT PLIUS laidoje „Širdyje lietuvis“ sako jis.

Bandymas įsikurti toli nuo namų buvo sėkmingas. Andrius pradėjo nuo paprasčiausių darbų, gerai išmoko anglų kalbą, pradėjo nuosavą verslą. Žmonės stebėjosi, kam grįžti į Lietuvą, kai ten turi viską?

„Tada pasakiau, kad klausimas kvailas. Čia yra namai, toks buvo pirmas atsakymas. Ten bus bus taip, kaip ir čia. Ten irgi gyvena žmonės, yra kur uždirbti, o pabandžius visad galima grįžti namo. Žmonės, kurie yra migravę, jie ne taip bijo dar kur nors išvažiuot, gal labiau bijo grįžti visam laikui. Svarsto, bijo, o jei nepasisektų. Išvažiuoti yra daug paprasčiau. Daug reikėjo pasiryžimo“, – sako jis.

Per tuos 16 metų Andrius pavargo stengtis. Suprato, kad kiek jėgų beatiduotų, kiek pinigų beuždirbtų – kažko trūksta.

„Viskas buvo nuo nulio. Nebuvo, kad turi pusei metų į priekį pasidėjęs. Pirmas darbas – nešiojau picų lapelius. Teko daug visokių darbų dirbt. Reklaminius lapelius nešioji po namus, picos reklamą kasdien nešioji. Atsimenu, 17 ar 20 svarų buvo kasdienė alga ir dar pica. Už tą pusantro tūkstančio lapukų“, – prisimena vyras.

Paklaustas, ką dar Anglijoje teko dirbti, Andrius atsako su lengvu humoru.

„Turbūt lengviau bus atsakyti, ko neteko dirbti. Dirbau ir statybose, ir pagalbiniu, ir staliumi, ir langus valiau, ir taksistu dirbau Londone, ir kurjeriu. Ten, jeigu nori gyvent, reikia dirbti, jei nedirbsi, labai greit baigiasi pinigai“, – pasakoja jis.

Andrius Vosylius / Laidos stop kadras

Kai tik atvažiavo į Didžiąją Britaniją, pinigai, kuriuos gaudavo dirbdamas didelės kvalifikacijos nereikalaujančius darbus, atrodė dideli, nes juos lygino su uždirbtais Lietuvoje. Tačiau ilgiau pagyvenęs, pastebėjo, kad pinigai, ypač Londone, kur labai brangu, tirpsta greitai ir sutaupyti pavyksta labai mažai.

„Transportas, nuoma labai daug suryja. Lietuvoje gali sau leisti nedirbti, išgyventi ilgiau, paieškoti, ko norėtum arba kas labiau patiktų, o ten turi sparčiai galvoti. Negali sau leisti savaitę ar dvi ieškoti“, – įsitikinęs pašnekovas.

Tam, kad įsitvirtintų Anglijoje, reikėjo priimti vieną sudėtingą sprendimą – pradėti nuosavą verslą. Jis įsitikinęs – jei nori ką nors turėti, privalai kai ką aukoti. Tąkart jis paaukojo finansinį saugumą ir ramybę, kad mėnesio pabaigoje gautų algą, turėtų ką valgyti ir už ką sumokėti nuomą.

„Svarsčiau, nes kai dirbti sau, tai kiekvieną savaitę neįkrenta pinigai, nėra taip, kad padirbai ir gausi, juos pats turi susikurti ir uždirbti. <...> Lietuvoje visi medžio dirbiniai, pavėsinės rankų darbo, baldai, mane visad traukė prie medžio. Pamaniau, galima kitoj šalį pasiūlyti mūsų labai gabių žmonių iš Lietuvos produktų, tada sugalvojau, kad ir aš pats galiu, dirbu su medžiu ir tą darbą išmanau. Pabandžiau, pasisekė ir vienas klientas buvo patenkintas, antras liko patenkintas ir po truputį viskas sukosi“, – verslo pradžią prisimena pašnekovas.

Lietuvis tikėjosi, kad ilgiau pagyvenus Anglijoje, išmokus kalbą ir susiradus draugų, namų trauka dings. Tačiau noras grįžti kankino ištisus 16 metų.

„Pirmaisiais metais tokių minčių nebuvo, nes buvo viskas įdomu. Uždarbį gavau, norėjau tobulėti, siekti. Gal norėjau sau įrodyti, kad galiu. Užsiknisimo buvo, buvo ir tokių momentų, kai labai norėjau grįžti į Lietuvą, ypač per šventes, Kalėdas, Kūčias, Velykas. Tuomet vyko kova su savimi, bet paskui įsisukau į rutiną. Kas ten gyvena, žino, nebūna laiko galvoti“, – tikina jis.

Andrius Vosylius / Laidos stop kadras

Andrius sako paprastai: jeigu nesulauki kokios nors milžiniškos sėkmės, Londone esi priverstas kasdien suktis tame pačiame rate. Nors mieste – daugybė kino teatrų, muzikos salių, geriausių pasaulyje restoranų ir kitų pramogų, kasdien matai tik darbą ir namus.

Pašnekovas per ilgą laiką Anglijoje sutiko ne vieną lietuvį, kuris norėjo grįžti namo, bet atidėliojo. Taip nutiko ir Andriui: kai tiek stengiesi įsikurti svetur, grįžti nėra paprasta. Juk nutolsti nuo lietuviško gyvenimo, draugai išsiskirsto, be to, apima baimė, ką grįžęs veiksi ir iš ko gyvensi.

„Supranti, kad ima skirtis vertybės, ne vien pinigai. Pradėkim nuo to, kad supratau, kiek begyvenčiau kitoj šaly, net jei turėčiau anglišką pasą, vis tiek būsiu atvykėlis. Įsilieji, turi pažįstamų, tikrai priima į ratą, nestumdo, bet vis tiek esi kitoj šaly. Grįždavau, prisikraudavau medžiagų, prikraudavau mašiną ir skrisdavai atgal. Kaip dabar atsimenu, 5 ryto išleidau mašiną su medžiagom į Angliją, važiuoju, Kaune – vasara, saulė po truputį kyla ir važiuoji, tuščia, galvoji, Dieve, kaip norėčiau čia gyventi. Ir tai po truputį pradėjo kirbėti, išaugo į tai, kad parvažiavau“, – aiškina jis.

Taigi vieną dieną Andrius nusprendė nieko nebelaukti ir pradėjo pakuotis daiktus, kurių per 16 metų prisikaupė.

„Per dvi savaites išsikrausčiau, kad nepersigalvočiau. Turėjau mikroautobusą, jis važinėjo Lietuva–Anglija. Veždavau daiktus, kaip verslas. Pradėjau priimti užsakymus tik iš Lietuvos, iš Anglijos – ne, iš Anglijos vežiau savo daiktus. Po savaitės namuose liko viena kėdė, mikrobangų krosnelė ant žemės ir čiužinys, ant žemės paklotas, kad nebūtų laiko persigalvoti. Nes gali atsirasti svarstymų, kad gal ne, palaukim iki rudens, kitą pavasarį. Pasirinkimo jau nebuvo. Per dvi savaites viską iškrausčiau, išvežiau“, – sako tautietis.

Grįžęs ėmėsi veiklų, apie kurias visą gyvenimą svajojo, bet nesiryžo pradėti.

„Pradėjau daryti tai, kas visada patiko. Įsisukau vesti renginius. Labai mėgstu bendrauti, susipažinti, patinka judesys, labai nemėgstu monotonijos. Negalėčiau dirbti fabrike ir gaminti taburetes. Ne dėl to, kad tai mažesnės vertės darbas. Kiekvienas darbas yra vertas pagarbos, bet monotonijos negalėčiau pakęsti. Dėl to Anglijoj keičiau daug darbų ir ieškojau savo, ir čia lygiai tas pats. Įsisukau, daug pažinčių, pradėjau savanoriauti, savęs daug atidaviau neatlygintinai, atsirado didelis žmonių ratas“, – pasakoja pašnekovas.

Vienoje sanatorijoje Andrius dirba projektų vadovu. Sako, kad gyvenimas pagaliau visavertis ir kasdien nebelanko jausmas, kad jis yra ne ten, kur turėtų būti. Be to, Lietuva gerokai pasikeitė.

„Kai gyvenau Anglijoj, kartą grįžau į Lietuvą ir teko eiti į paštą. Tokios valdiškos įstaigos buvo iššūkis. Visą laiką visi nepatenkinti, negausi atsakymo. Į paštą ar į šiaip kokią įstaigą ateini, reikia užsipildyti blanką, paprašiau tušinuko ir man atsakė: „Visko nori ir nieko neturi.“ Tada po daug metų grįžau, reikėjo pakeisti pasą. Nuėjau į pasų poskyrį, taip maloniai aptarnavo, taip viskas pakeista, nereikia niekur eit, sumokėti, atnešti čekučio. O anksčiau viskas buvo sukurta taip, kad tik žmogų būtų galima iš kantrybės išvesti. O dabar visi šypsosi, labai smagu, nepažįstami žmonės sveikinasi. Pasikeitė į gerąją pusę, garsiai galiu sakyti, kad Lietuva pasikeitus į gerąją pusę, labai gerą pusę“, – dėsto Andrius.

Jis sako, kad jei būtų žinojęs, kad čia taip gerai seksis, būtų grįžęs anksčiau. O tuos, kurie nori grįžti namo, bet abejoja, pašnekovas ragina nelaukti.

„Čia namai. Namuose visada geriau. Aišku, kažkas sakys, kad man ir ten namai, namai ten, kur esi, galima sakyti, bet man čia yra namai, Lietuvoje. Čia kvepia skaniau, maistas skanesnis, gamta gražesnė. <...> Aš širdyje lietuvis. Jaučiuosi širdyje lietuvis, tikras lietuvis“, – sako pašnekovas.

Plačiau – LRT PLIUS laidos „Širdyje lietuvis“ įraše.