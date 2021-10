Mergina iš Ignalinos tapo karališkosios šeimos kosmetologe, o verslo Lietuvoje kurti nepabūgo per patį karantiną

Kai Ignalinos rajone užaugusi Lilija Baltramiejūnaitė panoro tapti kosmetologe, artimieji sakė, kad neverta: neuždirbsi, geros ateities nesusikursi. Tačiau ji tapo asmenine karališkosios Saudo Arabijos šeimos kosmetologe, vėliau karjeros siekė Londone, o galop grįžo į Lietuvą.

Lilijos karjera prasidėjo anksti. Atlikdama praktiką Kaune, iš Londone gyvenančios sesės sužinojo, kad Saudo Arabijos karališkajai šeimai reikia kosmetologės ir ketinama skelbti atranką. Konkursas buvo didelis, bet Lilija nusprendė pabandyti.

„Ji irgi dirbo su aukšto statuso šeima, su karališkosios šeimos organizacija, – LRT TELEVIZIJOS laidai „(Ne)emigrantai“ pasakojo Lilija. – Sužinojo, kad plečia komandą, jiems reikia kosmetologės. Vyko kelių etapų atrankos, jie pasirinko mane. Mėnesį buvau Saudo Arabijoje, mėnesį – Lietuvoje. Derinau su darbu klinikoje.“

Po pusantrų metų dažnų ir tolimų kelionių, intensyvaus darbo tapo sunku fiziškai ir merginai teko apsispręsti. Lilija persikraustė į Saudo Arabiją, griežtai musulmonišką šalį.

„Buvo keista prisitaikyti. Per ramadaną dieną miega, naktį keliasi, procedūra – trečią valandą. Turime jachtą, yra didžiulis SPA – tai kėlė nuostabą. Negalėjau suvokti, kad esu dalis tokio didelio dalyko“, – sakė pašnekovė.

Dirbdama su karališkąja šeima, ji stengėsi išnaudoti kiekvieną progą, mat žinojo, kad jos darbas – ypatingas ir panašių pasiūlymų daugiau gali nesulaukti.

Saudo Arabija / AP nuotr.

„Apkeliavome visą pasaulį. Jie gali atsikelti Londone, o po savaitės skristi į Paryžių. Komanda visą laiką seka šeimą. Kai keliaudavome, jie skatino kelti kvalifikaciją ir mokytis. Studijos Amerikoje, Prancūzijoje, Londone – visąlaik mokiausi“, – pasakojo Lilija.

Atlyginimas anuomet taip pat buvo karališkas, tačiau išlaidauti – ne Lilijos būdui. Mergina žinojo, kad vieną dieną grįš namo ir nenorės visko pradėti nuo nulio.

Saudo Arabija / AP nuotr.

Gyvendama Saudo Arabijoje, Lilija skrisdavo į Londoną pas seserį. Galvojo ten pradėti verslą, bet nusprendė tai daryti Lietuvoje. Vasarį ji apsisprendė grįžti, kaip pati sako, pasiilgusi šeimos ir Lietuvos.

„Užsienyje buvau tam, kad galėčiau grįžti ir daryti. Noriu bendrauti su savo žmonėmis“, – tvirtai paaiškino laidos pašnekovė.

Lilija Baltramiejūnaitė / LRT stopkadras

Per karantiną Lilija dirbo. Galvojo, kaip atidaryti prabangios kosmetikos parduotuvę, kurioje klientus konsultuotų kosmetologai, kur būtų gera ir gražu užeiti.

„Atvežėme keturis prekių ženklus iš Amerikos, Vokietijos, Prancūzijos. Jei lyginsite su 20 metų esančia įmone, tai mes kaip snaigė pūgoje, dar maži. Bet kaip atsidarę prieš keturis mėnesius esame paaugę, gerai sekasi“, – apie verslo pradžią pasakojo ji.

Lilijos dažnai klausia, kaip išdrįso pradėti verslą per karantiną, kai niekas nežinojo, kas laukia rytoj ar po metų. Moteris sako negalėjusi daugiau laukti, jautusi, kad tai pats geriausias metas. Be to, norėjo įrodyti, jog viskas įmanoma, kad ir kokią profesiją pasirinksi.

„Sukaupiau žinių, finansų, viską sudėjau. Yra rizika. Kai nori, susidarai planą, tada atsiveria galimybės“, – sakė Lilija.

