Lietuvis Kolumbijoje ėmėsi nuosavo verslo ir džiaugiasi gyvenimu šioje šalyje: čia už nedaug gali turėti daug

Antrame pagal dydį Kolumbijos mieste Medeljine nuo 2014 metų gyvenantis mažeikiškis Mindaugas Vaičiūnas su žmona Daniela susipažino Australijoje, kur jiedu studijavo inovacijų ir verslumo magistrantūroje. Abiejų svajonė buvo ta pati – įkurti savo verslą. Šiandien pora sėkmingai vysto rūbų apkūnioms merginoms verslą, nors iki tol su šia sritimi nieko bendro neturėjo.

– Išbandėte ne vieną verslo idėją, bet galiausiai apsistojote prie rūbų apkūnioms jaunoms moterims gamybos ir pardavimo. Kaip sugalvojote orientuotis būtent į jas?

– Kelias nebuvo tiesus. Bet taip jau nutiko, kad aš, pagal profesiją statybos inžinierius, ir mano žmona, žemės ūkio administratorė, įsisukome į rūbų verslą. Nei aš, nei Daniela apie šią sritį nieko nežinojome, tik tiek, kad patys sau rūbus pirkdavome.

Verslą pradėjome keturiese. Viena mūsų pažįstama buvo baigusi mados dizaino studijas, jos tolimi jau garbingo amžiaus giminaičiai jai pasiūlė pas save atlikti praktiką, bet galiausiai paklausė, ar nenorėtų jų verslo nusipirkti. Jie daug metų kūrė ir siuvo drabužius močiutėms. Kadangi daugelis senjorių būna apkūnesnės, tai iš esmės rūbai buvo kūriami apkūnioms močiutėms.

Mudu su Daniela jau buvom bandę vieną, kitą versliuką, tad ji pakvietė prisijungti ir kartu pirkti tą rūbų verslą. Kainavo nebrangiai, tad susigundėme. Bandėme kurti kolekciją, tačiau niekas jos nepirko, praėjus keliems mėnesiams turėjome atleisti tris turimas darbuotojas. Rankų vis nenuleidome, šiek tiek parduodavome, užtekdavo pasidengti išlaidas.

Tuomet patekome į specialius tekstilės ir mados sektoriaus verslo mokymus. Tie kursai atvėrė akis. Nusprendėme kurti jauniems, bet vėl niekas nepirko. Galiausiai ėmėme kalbėtis su jaunomis apkūniomis merginomis ir aiškintis, kokių rūbų joms trūksta, kokie jų poreikiai. Kadangi beieškodami teisingo kelio pinigus jau buvome išleidę, vystėmės po truputį. Pamenu, pirmųjų jaunoms merginoms skirtų džinsų tegaminome vos 30 vienetų.

2019 metais įmonėje likome tik dviese su Daniela. Ji pati sugalvoja kolekciją, tada atvažiuoja audinių pardavėjos, išsirenkame medžiagas. Aš pasitelkęs savo statybos inžinerijos žinias išmokau su kompiuterio programomis nubraižyti rūbų siuvimo iškarpas.

Kolumbijoje labai stipri siuvimo pramonė, ypač džinsų, maudymosi kostiumėlių. Tad susirasti fabriką, kuriame siūsime savo drabužius, nebuvo sunku. O pagal savo užsakymą pasiūtus rūbus pardavinėjame savo parduotuvėje Medeljine ir internete. Mūsų prekės ženklas vadinasi „Elena“, verslo, kurį nupirkome, įkūrėjos vardu.

– Užsiminėte, kad tik pasikalbėję su apkūniomis jaunomis merginomis pradėjote eiti teisinga linkme. Ko joms trūko, ko jos negalėdavo įsigyti?

– Trūko visko. Penkiolikmetės, dvidešimtmetės tada turėdavo pirkti drabužius, sukurtus toms apkūnioms senjorėms. Įsivaizduokite, jauna mergina, kuri ir taip daug jautriau reaguoja į savo išvaizdą, o čia dar turi lankyti mokyklą ar universitetą apsirengusi kaip močiutė. Tuomet panelėms vienintelis išsigelbėjimas būdavo atsisiųsti rūbų iš Amerikos, tačiau tai nebuvo prieinama mažiau pasiturinčioms.

Be to, daugybė žmonių Kolumbijoje neturi net banko sąskaitos, o ką jau kalbėti apie apsipirkimus internetu ir dar iš užsienio. Tad 2016 metais mūsų kryptis išsigrynino, pasidarė aišku, kad kursime ir pardavinėsime didesnių dydžių drabužius jaunoms merginoms.

– Pernai atidarėte ir internetinę parduotuvę. Ar tai nulėmė pandemija?

– Prieš pandemiją planavome atsidaryti antrą parduotuvę Bogotoje, šiuos planus teko atidėti. Tačiau pandemija privertė susitvarkyti internetinės parduotuvės reikalus. Jau seniai turėjome savo paskyras feisbuke ir instagrame. Netruko atsirasti sekėjų ir iš kitų Kolumbijos miestų: pamačiusios naujo rūbo nuotrauką jos imdavo klausti, kiek kainuoja, pervesdavo pinigus, o mes išsiųsdavome išsirinktą rūbą. Taip ir vykdavo prekyba. Kol turi tokius tris pirkėjus per dieną – viskas gerai, bet kai tokių pirkėjų ratas ėmė plėstis, darėsi vis sunkiau kiekvieną tokiu būdu aptarnauti.

Be to, trūko ir kokybiškų nuotraukų. Prieš pat pandemiją įsigijome fotokamerą ir kitą įrangą fotografuoti patalpoje. Praėjus 10 dienų buvo paskelbtas karantinas. Tada, 2020 metų kovą, pardavimas kaip tik buvo puikus, kilome į viršų. Staiga – nieko. Ilgai nelaukę pradėjome namuose eksperimentuoti su fotografija.

Už poros namų nuo mūsų gyvena mūsų modelis, tai ji pasiimdavo pirkinių krepšį, neva eis maisto produktų pirkti, ir ateidavo pas mus fotografuotis. Taip per dvi savaites nufotografavome visą kolekciją.

Jau kuris laikas turėjome puslapį, bet jis toks primirštas, neatnaujinamas buvo. Per porą mėnesių puslapį visiškai atnaujinome, sukėlėme visus rūbus su aprašymais, nuotraukomis ir paleidome jau tikrą internetinę prekybą.

Internetinės parduotuvės atidarymo proga žadėjome paskelbti nuolaidą, kad bent kokius penkis užsakymus gautume. Bet mūsų pačių nuostabai vien per pirmą pusdienį sulaukėme daugiau nei šešiasdešimties. Tikrai geriausia, kas mūsų verslui nutiko, tai internetinės parduotuvės atsidarymas. Jei nebūtų prasidėjusi pandemija, būtume užtrukę daug ilgiau, nes vis nebūtų laiko dėl kitų darbų. Dabar internetu parduodame dvigubai daugiau nei fizinėje parduotuvėje.

Internetinė prekyba / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip manote, kodėl?

– Visada krizės paspartina pokyčius. Seniau žmonės turėjo kažkokių baimių pirkti internetu, o dabar sako: ko aš čia važiuosiu į parduotuvę, gaišiu laiką, dar virusą pasigausiu. Jau esu pirkusi tuos džinsus, žinau, kad man tinka tas dydis, nuotraukoje gerai atrodo, tai ir nusipirksiu.

Be to, internetinė parduotuvė leidžia aptarnauti žymiai daugiau žmonių ir tai daryti visą parą. Rankiniu būdu Daniela galėdavo įvykdyti daugiausia dvidešimt užsakymų per dieną. O dabar koks malonus jausmas: atsibundi ryte, žiūri, kad kol miegojai, jau keliolika užsakymų gavai.

– Mes Lietuvoje didžiuojamės buvusiu Bogotos meru Antanu Mockumi. Tačiau ar Kolumbijoje žinoma apie jo lietuviškas šaknis?

– Apie A. Mockų Kolumbijoje žino visi. Jis čia – vienas mylimiausių politikų. Viena bičiulė iš Bogotos man sakė: A. Mockus išmokė mus būti civilizuotus. Tačiau kad jis yra lietuvis, tikrai mažai kas žino.

Kai susipažinau su Daniela, ji manęs paklausė, ką aš žinau apie Kolumbiją. Aš tuoj pat atsakiau, kad Antanas Mockus yra lietuvis. Daniela labai nustebo. Atkreipiau jos dėmesį, kad jo vardas ir pavardė tikrai neskamba ispaniškai, tik tuomet ji suprato, kad taip gerai visiems žinomas politikas yra lietuvis.

Bet Kolumbijoje daugybė žmonių turi imigrantų šaknis, pavyzdžiui, Bogotoje daug žmonių su vokiškomis pavardėmis, Karibų pakrantėje – iš Vidurio Rytų. Matyt todėl ir Mockaus pavardė niekam nekelia pernelyg daug klausimų.

– Kaip pats prisistatote naujiems žmonėms? Turbūt jūsų teiraujasi, iš kur esate?

– Žinoma, mano ir visa išvaizda, aukštas ūgis iškart signalizuoja, kad esu ne vietinis. Bet koks naujas susitikimas, apsilankymas pas gydytoją prasideda klausimu, kaip aš atsiradau Kolumbijoje. Jau turiu standartinį atsakymą: mane importavo, mano žmona kolumbietė.

– Čia natūraliai kyla klausimas, kodėl pasirinkote Kolumbiją, o ne Lietuvą ar Australiją?

– Mes abu magistro studijoms buvome pasirinkę inovacijų ir verslumo kryptį. Mūsų gyvenimo tikslas buvo pradėti savo verslą. Nežinojome kokį, bet žinojome, kad norime turėti savo verslą. Pasilikti Australijoje nėra taip paprasta, o pasilikęs bent kokius ketverius metus turėtum dirbti kam nors kitam, tik tuomet atsiranda daugiau galimybių spręsti pačiam.

Mes nenorėjome aukoti pačių produktyviausių savo metų kitiems. Australija mums patiko, nuostabiai graži šalis, bet mums tiesiog netiko, nes būtume turėję nukelti savo svajonės įgyvendinimą.

Tuo metu, 2013 metais, Lietuva dar nebuvo atsigavusi po pasaulinės krizės. O Medeljinas kaip tik buvo ant bangos, labai klestėjo verslumas, kūrėsi nauji nedideli verslai. Daniela labai sekė čionykštę situaciją ir nutarėme pabandyti verslą steigti būtent čia. Iš pradžių apsigyvenome su tuomet dar būsimais mano uošviais, Danielos tėvais. Aš visai nekalbėjau ispaniškai, o jie – angliškai. Tad man nebuvo kito kelio, kaip tik išmokti ispaniškai.

Nors su Daniela kalbėdavau angliškai, bet pamažu, kai mano ispanų kalbos žinios ėmė gerėti, kai šalia būdavo tėvai, pradėjau ir su Daniela kalbėti ispaniškai. Taip netrukus ir mūsų tarpusavio kalba tapo ispanų. Man geriausia ispanų kalbos mokykla buvo paprasčiausias televizoriaus žiūrėjimas.

– Negaliu nepaklausti apie COVID-19 situaciją Kolumbijoje. Kaip šiai šaliai sekėsi kovoti su pandemija?

– Iš pradžių situacija buvo tikrai nebloga, buvo net tokių periodų, kai Lietuva užsikrėtimų skaičiumi lenkė Kolumbiją (gyventojų skaičius 50 mln. – aut past.). Dabar čia išgyvename antrą bangą. Tačiau valstybė tikrai stengiasi ir daro, ką gali. Suvaržymai truko ilgai, karantinas prasidėjo 2020 m. kovo gale ir tęsėsi iki rugsėjo, nes valstybė turėjo įsigyti apsaugos priemonių, medicininės įrangos, paruošti lovų ligoninėse, tam reikėjo laiko.

Nuo atsidarymo rugsėjį grįžti į griežtą karantiną nebeteko. Tačiau galiu pasakyti, kad lietuviai paklusnesni nei kolumbiečiai. Žinoma, atsiranda ir lietuvių, bandančių apeiti apribojimus, bet didesnė dalis žmonių Lietuvoje jų laikėsi. Čia pradžioje žmonės pakentėjo, bet paskui jau daug kas nusispjovė ir rengia šventes, vakarėlius, nebekreipia dėmesio į draudimus.

Koronavirusas Kolumbijoje / AP nuotr.

– Ar Vyriausybė skyrė pagalbą verslui?

– Taip, Vyriausybė teikė ir dabar dar tebeteikia pagalbą verslui. Padėjo išmokėti algas darbuotojams, atidėjo mokesčius. Mes pagalbos neprašėme, nes iki pandemijos sekėsi neblogai, jai prasidėjus įjungėme taupymo režimą, be to, paskui atsidarėme internetinę parduotuvę ir išgyvenome. Nusprendėme, kad kitiems verslams, pavyzdžiui, restoranams, tos valstybės pagalbos reikia labiau.

Kaip tik skaičiau, kad Lietuvoje kai kurios įmonės gavusios paramą prisipirko prabangių automobilių.

– Žiniasklaidoje pranešama apie Kolumbijoje jau daugiau nei mėnesį besitęsiančius politinius neramumus. Kas ir dėl ko protestuoja?

– Lotynų Amerikos šalyse žmonės mėgsta protestuoti, išeiti į gatves. Vienokių ar kitokių protestų čia būna kiekvienais metais. Šįkart jie peraugo į kažką tikrai didelio, nors pastaruoju metu jau kiek slopsta. Kaip ir visose kitose šalyse žmonės nepatenkinti, kaip valdžia tvarkosi su pandemija. Turbūt neįmanoma suvaldyti pandemijos taip, kad visi būtų patenkinti.

Žinoma, dalis žmonių prarado darbus, pajamas, be to, tiesiog yra pikti, kad turėjo būti uždaryti, negalėjo gyventi sau įprasto socialinio gyvenimo. Negana to, valstybė turėjo skolintis, kad galėtų įsigyti reikalingų apsaugos priemonių, medicininės įrangos, skiepų, padėti verslams. Dėl to buvo parengta fiskalinė reforma, jei ji būtų priimta, būtų kilę mokesčiai. Bet ji net nespėjo nukeliauti į parlamentą.

Protestai Kolumbijoje / AP nuotr.

Kitais metais Kolumbijoje vyks prezidento rinkimai, žmonės buvo sukiršinti, pasinaudota ir melagienų skleidimu. Tai išaugo į žmonių nepasitenkinimą, jie išėjo į gatves ir tiesiog ėmė viską iš eilės daužyti ir taip reikšti savo pasipiktinimą, kad būtų atšaukta ta fiskalinė reforma, kuri šiaip ar taip nebūtų turėjusi pakankamo palaikymo parlamente.

Tačiau, mano manymu, problemos Kolumbijoje kur kas gilesnės nei minėta mokesčių reforma. Čia labai išplitusi korupcija, šešėlinė ekonomika. Žmonės nemoka mokesčių, bet iš valstybės tikisi labai daug. Nori nemokamo mokslo, nori, kad valstybė duotų gerai apmokamų darbų. Bet juk ne valstybė kuria darbo vietas, o verslai. Verslai, kuriems tie protestuotojai dabar daužo langus.

Protestai Kolumbijoje / AP nuotr.

– Jūsų parduotuvei neišdaužė langų?

– Ne. Medeljinas yra pats civilizuočiausias Kolumbijos miestas. Visai dar nesena labai tamsi šio miesto praeitis, juk būtent čia buvo įsikūręs vienas nuožmiausių narkotikų baronų Pablo Escobaras. Žmonės puikiai prisimena žudymus, sprogdinimus, todėl dabar Medeljino gyventojai labai vertina ramybę.

– O ką jūs pats vertinate gyvendamas Kolumbijoje? Kuo ši šalis jus žavi?

– Iš tikro kolumbiečiai puikūs, nuoširdūs žmonės, linkę padėti, mandagūs. Atmosfera čia puiki. Gyvenimo kokybė gera, už nedaug gali turėti daug. Pavyzdžiui, čia įprasta turėti namų šeimininkę, kaip tik ir pas mus dabar mūsiškė atėjo. Sutvarko namus, išverda valgyti. Turtingesni žmonės tokią šeimininkę turi kasdien, kiti, tokie kaip mes, – kartą per savaitę. Lietuvoje ar Australijoje tai būtų prabanga.

Be to, čia labai malonus klimatas, nereikia jokių žieminių batų, o įsigijus butą įprasta, kad name bus baseinas, sporto salė, sauna. Lietuvoje žiemą išlaikyti baseiną būtų nepaprastai brangu.

Kita vertus, toje pačioje šalyje pavažiavęs porą valandų automobiliu ar valandą paskridęs lėktuvu gali patirti visai kitokią klimato įvairovę. Medeljinas išsidėstęs pusantro tūkstančio metrų virš jūros lygio, o už poros valandų kelio nuo čia Danielos tėvai turi pieno ūkį kalnuose, ten naktį temperatūra gali nukristi ir iki plius +5 °C, saulėtą dieną ten būna apie +20 °C.

Pavažiuoji dvi valandas į kitą pusę nuo Medeljino – ten jau tik 800 m virš jūros lygio, karšta, o sėdęs į lėktuvą atsiduri saulėtame karštame paplūdimyje.

– Lietuvoje apie visą Pietų Ameriką dažnai galvojama kaip apie linksmą, bet nepersidirbantį žemyną, kur siesta yra šventas reikalas. Kaip yra Kolumbijoje?

– Kolumbijoje nėra ryškių metų laikų, nes šalis išsidėsčiusi arti pusiaujo. Prie jūros labai karšta, vidury dienos gali būti apie 40 laipsnių karščio, gal ten ir reikia siestos.

Medeljino mieste, kuriame gyvename, sakoma, kad čia amžinas pavasaris, nėra nei labai karšta, nei šalta – naktį gali nukristi iki +15 ar +18 laipsnių, dabar yra +21 °C (kalbamės 9 val. ryto Kolumbijos laiku – aut. past). O karštą dieną gali pakilti iki +27 °C. Taigi, nėra jokio poreikio daryti siestą, visi dirba. Sostinėje Bogotoje dar vėsiau, ten žmonės su striukėmis vaikšto.

– Papasakojote apie gerą gyvenimo kokybę Kolumbijoje, tai apie grįžimą į Lietuvą nepagalvojate?

– Galvoju. Daniela man visada sako, kad jei vieną dieną pajausiu, kad man čia blogai, kad nebegaliu gyventi be savo šeimos, susikrausime lagaminus ir išvyksime gyventi į Lietuvą. Žinoma, kai kūrėme verslą, dirbome po 14 val. per parą, reikėjo patiems viską daryti, viską prižiūrėti.

Tačiau dabar verslas jau įsivažiavęs, turime daugiau darbuotojų, mūsų su Daniela darbas vis labiau darosi planų strategavimas ir vis mažiau lieka to elementaraus rankinio darbo, mikrovadybos. Tad vis daugiau galime dirbti nuotoliniu būdu. Kaip tik svarstome, pandemijai aprimus, gal kitais metais atskristi į Lietuvą kokiems 3 mėnesiams. Tiesiog pabandyti, pažiūrėti, kaip Danielai patiks.

Nėra priežasčių viską staiga mesti, parduoti ir važiuoti gyventi į Lietuvą. Iš savo patirties žinau, kiek pastangų kainuoja pritapti naujoje šalyje. Dabar atsisukęs atgal suvokiu, kad kol pripratau, kol išmokau naują kalbą, pats patyriau lengvą depresiją. Nenoriu, kad Danielai tektų tą patį patirti. Tad bandysime po truputį apšilti. Be to, būtų įdomu pažiūrėti, kokių verslo galimybių yra Lietuvoje, gal galėtume iš Lietuvos pardavinėti savo drabužius visoje Europoje, o gal pradėtume dar kokį nors kitą verslą.