Iš Nyderlandų grįžusi lietuvė įsitikinusi: galvoti tik apie pinigus buvo didžiausia klaida

Ketverius sunkaus darbo metus ūkiams Nyderlanduose atidavusi Kristina Marčiulynienė galiausiai suprato, kad užsienyje jaučiasi be galo nelaiminga. O meilė gimtajam Butrimonių miesteliui – stipresnė už viską. Ji sugrįžo ir, kaip pati sako, sukūrė save iš naujo.

Vis dėlto Kristinos grįžimas nebuvo toks saldus. Net artimieji nesuprato, kodėl ji iškeitė gyvenimą emigracijoje į gimtinę.

„Susipakavau daiktelius ir grįžau čia, į Lietuvą. Niekas, aišku, to nesuprato: nesuprato nei tėvai, nesuprato nei sesuo, kas man atsitiko, kur čia reikalas. Iš pradžių buvo kalbos, kad tikriausiai susiradau kitą vyriškį Lietuvoje, dėl to viską mečiau. [...] Tiesiog man visko buvo per daug. Dėjau tašką, grįžau į Lietuvą...“ – prisimena LRT PLIUS laidos „Širdyje lietuvis“ pašnekovė.

Kristina pyksta ant tų, kurie idealizuoja gyvenimą užsienyje ir kalba vien apie ten uždirbtus pinigus, tačiau nutyli kitą pusę – emocinį išsekimą, psichologines krizes ir nuo juodo fizinio darbo prasidėjusias ligas. O juk būtent tuo baigiasi šimtams lietuvių.

„Aš atsimenu, kad tiesiog nuėjo oda, aš nemoku net pasakyt. Veidas visas, visas kūnas užsidėjo tokia ruda pluta, dėme, aš net nemoku pasakyt. Visa niežtinti, perštinti, galvojau, nusidraskysiu tą odą. Grynai nuo chemijos“, – prisimena ji.

Išgyventi padėjo su tokiomis reakcijomis jau susidūrę žmonės – jie Kristinai atnešdavo tepalo, padedančio odai atsigauti. Tačiau padėdavo neilgai – netrukus tokių žaizdų atsirasdavo kitoje kūno vietoje.

Kristina Marčiulynienė / Laidos stopkadras

Išgyventi dirbant juodą darbą padeda azartas

Kristina turi paaiškinimą, kodėl daugelis juodadarbių darbininkų svetimuose kraštuose užtrunka metų metus. Ji sako, kad tai tarsi žaidimas, kai pradedi nuo žemiausio laiptelio ir vis svajoji, kad tave paaukštins, kad bent šiek tiek padidins atlyginimą. Dauguma žmonių be galo stipriai įsijaučia į tai ir mintimis bando slopinti visus negerus išgyvenimus. Būtent taip buvo ir jai, kai papuolė dirbti į gėlių ūkį.

„Iš pradžių, be abejo, buvau eilinė salės darbuotoja, buvau tiesiog gėlių pakuotoja. Iš aukciono suvažiuoja gėlės, mes jas suskirstom, tada pakuojam klientams į Lietuvą, Rusiją. Buvau eilinė darbuotoja“, – prisimena moteris ir pasakoja, kad vėliau dėl atsidavimo darbui jai pavyko laiptelis po laiptelio pakilti į tokias pareigas, kurios buvo antros pagal svarbą po direktoriaus.

Kiekvieną naktį Nyderlanduose vykstantiems gėlių aukcionams moteris sako atidavusi visas jėgas. Tuo metu jai atrodė, kad tai svarbiausia veikla pasaulyje, o visa kita buvo likę antrame plane.

Asociatyvi nuotr. / Pixabay nuotr.

„Pagauni daug azarto, nes tu turi nupirkti kuo pigiau, turi galų gale pagauti reikiamą kiekį, nes klientai jau užsakę, o jeigu yra šventinis laikotarpis, pavyzdžiui, kovo 8-oji, tai yra beprotiškas laikas. <...> Mes nemiegodavom paromis, dirbdavome nuo ryto iki kito ryto ir tiesiog su kolegomis keisdavomės: vienas eina valandą pamiegot, kitas eina valandą pamiegot“, – pasakojo Kristina.

Anot pašnekovės, gauti gėlių už geriausią kainą buvo didelis azartas, tačiau galiausiai, kaip vertina ji pati, tai virto tragedija. Ji prisipažįsta, kad buvo visiškai palūžusi.

„Buvo absoliutus pervargimas. Matyt, artėjo toks psichologinis momentas, kada tu nieko nebenori, niekas tau neįdomu. Tau neįdomi šeima, kuri tave supa, tau neįdomus darbas, tu susikoncentravusi nežinia kur, visiškai išskridusi. Atėjai, atidirbai, grįžai namo, ten pliaukšt, įkritai į lovą mintyse, nei valgyt, nei gert – jau nieko nenori“, – sako ji.

Kristina Marčiulynienė / Laidos stopkadras

Didžiausia klaida laiko galvojimą tik apie pinigus

Lūžiu Kristina vadina tą akimirką, kai atsipeikėjo ir kritiškai įvertino savo gyvenimą. Ji sako, kad nors daugelis lietuvių įsivaizduoja, jog užsienyje ieško laimės, ten jokios laimės nėra, nes kituose kraštuose mes esame tik pigi darbo jėga.

„Būdavo, einu, einu, einu, mane pradeda purtyti drebulys, pasimatuoju temperatūrą – 40 laipsnių. Man skauda visus šonus, būdavo, griūnu ant žemės, neatsistoju, – kaip jautėsi išsekus organizmui, pasakoja moteris. – Grįžau į Lietuvą, nuėjau čia, Butrimonyse, pasidaryti tyrimų, gydytojas žiūri į mane ir sako: kaip tu vaikštai? Toks uždegimas viduje rodomas, kad aš neįsivaizduoju, kaip tu dar eini. Mane skubiai į infekcinį skyrių paguldė.“

Dėl nervų prasidėjusios ligos, anot Kristinos, neišvengiamos kiekvienam, kuris išvykęs dirbti nesirūpins savimi. Viršvalandžiai, didžiulė konkurencija, nuolatinis taupymas – galiausiai šitoks kokteilis sprogsta palauždamas.

„Visi atvažiavome užsidirbti. Nei mes ten sau leidom eiti į brangesnę parduotuvę, nei leidom sau gražiau apsirengti, nei leidom sau kur nors išeiti, nei leidom sau padoriai gyventi – gyvenom pigiausiuose rajonuose, kad tiktai sutaupytume“, – tikina ji.

Galvoti vien tik apie pinigus buvo didžiausia klaida, dabar sako Kristina. Ji atsipeikėjo ir pripažino sau, kad tokio gyvenimo nenori.

Rinkdamasi, ką daryti toliau, Kristina sako supratusi, kad labiausiai širdį traukia gimtieji Butrimonys, kur gyvena tėvai, vaikystės draugai ir giminės. Netrukus po grįžimo į Lietuvą moteris sutiko vyrą ir sukūrė šeimą.

Laimę rado mažame miestelyje

Laidos pašnekovė tikina, kad nors jos gyvenamas miestelis nedidelis, čia būti yra gera, o veiklos netrūksta. Džiugina papuoštos, sutvarkytos gatvės, įrengtas įspūdingas fontanas, o kai nebuvo karantino – netrūko ir renginių.

„Tokiems žmonėms kaip aš, kurie nori ramesnio gyvenimo, kurie nemėgsta miesto, tai yra tobula vieta gyventi“, – įsitikinusi ji ir džiaugiasi, kad Butrimonis atranda vis daugiau jaunų šeimų.

Dabar Kristina jau verslininkė – vadovauja gėlių ir suvenyrų parduotuvei Butrimonių centre. Šį pastatą sugrįžimo proga moteriai padovanojo ūkininkai tėvai. Tiesa, teko paplušėti, kol pavyko pastatą padaryti naudotiną. Moteris prisiminė, kad atėjusi čia rado vos tris sienas, su išgriuvusia puse.

Kristina tiki, kad Lietuvos provincijoje kursis vis daugiau jaunų verslų, o save vadina pavyzdžiu kitiems, kad net ir mažame miestelyje galima puikiai susitvarkyti gyvenimą.

Plačiau – LRT PLIUS laidos „Širdyje lietuvis“ įraše.