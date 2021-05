Lotynų Ameriką išmaišiusi Viktorija – apie tylos mėnesį Čilėje nemokant kalbos, sugriuvusius mitus ir netikėtą posūkį į Lietuvą

Į Čilę savanoriauti mokykloje Viktorija Noreikaitė išvyko nemokėdama ispanų kalbos ir pirmą mėnesį praktiškai tylėjo. Paskui ryžosi viena apkeliauti kitas Lotynų Amerikos šalis, o vos prieš kelias savaites per daug neplanavusi ji grįžo į Lietuvą. Tiesa, ar ilgai čia užsibus – nežino. „Kai užsisakinėjau internetą, manęs klausė – koks jūsų adresas, kur gyvenate? Šitas klausimas man visą laiką buvo pats sunkiausias“, – portalui LRT.lt pripažįsta pašnekovė.

„Man nėra skirtumo, kur gyventi“

Gyvenimo užsienyje etapą Viktorija pradėjo nuo Belgijos. Baigusi politikos mokslų bakalauro studijas ir vertimo žodžiu magistrantūrą, ji iškart po studijų vyko į šią šalį vertėjauti institucijose. Tiesa, tuomet ji nuolatos skraidė į Lietuvą ir atgal.

„Praktiškai kas mėnesį grįždavau, tai tas gyvenimas užsienyje labai nepasijautė. Bet negalvojau, kad reikia išvažiuoti iš Lietuvos, nes joje neįmanoma. Nieko panašaus. Man nėra skirtumo, kur gyventi, aš prisitaikau visur, visur atrandu gerų dalykų, o mano gyvenimo būdas labai nepasikeičia“, – sako pašnekovė.

Viktorija Noreikaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto ji pripažįsta visada svajojusi pagyventi taip toli nuo Lietuvos, kad iš tiesų pasijustų esanti užsienyje. Troško pažinti visai kitokią kultūrą, o greta šių pamąstymų buvo ir noras išmokti ispanų kalbos. Taip, dar būdama Belgijoje, Viktorija susirado darbą nevyriausybinėje organizacijoje ir po truputį ėmė tolti nuo vertimų. Galiausiai ryžosi vykti savanoriauti į Lotynų Ameriką.

„Man nebuvo svarbu, į kokią šalį važiuoti. Radau vieną projektą Nikaragvoje, ten būčiau gide vulkanuose ir tokia idėja man labai patiko, kitą – Čilėje būti anglų kalbos mokytoja mokykloje. Ši man mažiau patiko, bet visur prisiskaičiau, kad būtent Čilė yra geriausiai išsivysčiusi, ramiausia Lotynų Amerikos šalis, pagalvojau, kad pradžiai bus kaip tik.

Galėjau rinktis, ar dirbti mieste, ar kaime, pasirinkau atokiausią kaimą. Pamąsčiau, kad niekas ten su manimi angliškai nekalbės ir greit prasilaušiu kalbėti ispaniškai. Be to, pasirinkau gyventi šeimoje, kad iškart galėčiau praktikuotis“, – pasakoja Viktorija.

Viktorija Noreikaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pirmą mėnesį praleido praktiškai tylėdama

Pirmas įspūdis nuvykus į nepažįstamą kraštą buvo pozityvus, patikina lietuvė. Žmonės buvo nepaprastai draugiški, nors koją ir kišo kalbos barjeras. Mokytoja dirbti išvykusi Viktorija prisimena, kad pirmą mėnesį praleido praktiškai tylėdama.

„Turėjau žodynėlį, naudojausi „Google Translate“, namuose šypsojausi, linksėjau. Iš pradžių daugiausia bendravau raštu, gestais, bet pamažu ėmiau šnekėti tomis pagrindinėmis frazėmis, o paskui vis daugiau ir daugiau, nes angliškai su manimi niekas nekalbėjo, tik du anglų kalbos mokytojai toje pačioje mokykloje. Toks metodas buvo gana žiaurus, bet suveikė“, – juokiasi lietuvė.

Viktorijos Noreikaitės gyvenimo Čilėje akimirkos / Asmeninio albumo nuotr.

Paklausta, kaip sekėsi čiliečius vaikus mokyti anglų kalbos, kai negalėjo su jais susikalbėti ispaniškai, Viktorija patikina – tai buvo netgi privalumas.

„Čia anglų kalbos lygis yra labai žemas ir mokykloje jie orientuojasi į pratybų sprendimą, gramatiką. Mokytojos labai daug kalba ispaniškai, o angliškai kalbama labai mažai. Aš kalbėjau angliškai ir tokia metodika buvo veiksminga. Nesvarbu, kad iš pradžių vaikas nesupranta, ką mokytojas jam sako. Kai 10 kartų tau kartoja tą patį ir piešia gėlytę, tai dešimtą kartą tu jau suprasi, apie ką kalba.

Kalbi lėtai, pasitelki daug kūno kalbos. Gramatikos taisyklių neišaiškinsi, bet mano pamokų esmė buvo, kad jie pradėtų kalbėti ir girdėtų, kaip aš kalbu, kad būtų aplinkoje, kur vartojama tik anglų kalba“, – aiškina pašnekovė.

Viktorijos Noreikaitės gyvenimo Čilėje akimirka / Asmeninio albumo nuotr.

Reikėjo būti jautriai, atsižvelgti, nes supranti, kad ta anglų kalba ar mokykla vaikui gali būti paskutinėje vietoje, kai namuose jis turi kur kas rimtesnių problemų.

Teko išgirsti sukrečiančių vaikų istorijų

Viktorija pasakoja, kad valstybinė mokykla, kurioje dirbo, buvo laikoma viena geriausių visame regione. Joje mokėsi apie 700 moksleivių, o ji pati anglų kalbos mokė 5–8 klasių vaikus. Vis dėlto, pasak lietuvės, šeimos, kurios gali sau leisti, Čilėje vaikus veda į privačias mokyklas.

„Čia labai didelė atskirtis. Jei tu nori, kad tavo vaikas ko nors gyvenime pasiektų, tai leidi tik į privačią, o apie valstybines net negalvoji – maždaug toks yra nusistatymas. Valstybinėse mokyklose labai didelės klasės – iki 40 vaikų. Tu ten tikrai esi labiau drausmintojas, o ne mokytojas“, – tikina pašnekovė.

Vis dėlto, kaip pažymi lietuvė, mokyklos infrastruktūra buvo išties gera, pavyzdžiui, muzikos klasėje mokiniai galėjo rasti būgnų, gitarų, groti mokyklos grupėje, netrūko kompiuterių.

Mokymasis / Pexels nuotr.

Dirbantys mokytojai taip pat buvo kompetentingi. Tačiau asmeninės vaikų istorijos kartais sukrėsdavo, pripažįsta Viktorija.

„Vieno vaiko tėvas gali būti narkomanas, kito – alkoholikas, trečio serga vėžiu ir vaikas turi vos ne visą šeimą išlaikyti. Tais metais, kai dirbau, viena mano aštuntokė buvo nėščia.

Tai istorijos ne iš filmų, o realios, jos yra tavo klasėje. Reikėjo būti jautriai, atsižvelgti, nes supranti, kad ta anglų kalba ar mokykla vaikui gali būti paskutinėje vietoje, kai namuose jis turi kur kas rimtesnių problemų“, – pasakoja Viktorija.

Temperatūros šokas

Vis dėlto sunkiausia lietuvei buvo prisitaikyti prie temperatūrinio šoko. Prieš palikdama Lietuvą, ji patikrino, kad Čilėje vidutinė metų temperatūra dieną siekia apie 17–18, o naktį nukrenta iki 7–8 laipsnių, tačiau atvykusi pamatė, jog realybė prasilenkė su jos įsivaizdavimu.

„Panagrinėjusi temperatūrą pagalvojau „kaip gegužės mėnuo Lietuvoje“. Atitinkamai prisidėjau rūbų, o galiausiai vaikščiojau su viena striuke ir vieninteliais šiltais batais, kuriuos buvau nusivežusi.

Tiesiog ten labai ekstremalūs temperatūrų skirtumai. Diena būna netgi karšta, nes saulė gerai prišildo, o naktį labai atšąla“, – aiškina pašnekovė.

Viktorijos Noreikaitės gyvenimo Čilėje akimirka / Asmeninio albumo nuotr.

Jai buvo neįprastos ir sąlygos, kuriomis teko gyventi nedideliame miestelyje. Iš pradžių Viktorija patyrė šoką supratusi, jog kambaryje temperatūra tokia pati, kokia ir lauke.

„Mieste netrūksta statybų, bet kaimo rajonuose namai labai blogai izoliuoti, praktiškai neizoliuoti. Ten, kur gyvenau, po durimis buvo didžiulis plyšys, apie dvigubus langus net kalbos negali būti, stogas iš plono metalo. Kai namai be izoliacijos, su plyšiais, tai visas šaltas oras patenka į vidų. Kiek lauke, tiek ir namie. Tokios temperatūros kambaryje gyvenime nebuvau patyrusi.

Dėl to visi vaikšto namuose su batais, kepurėmis ir striukėmis. Apie centrinį šildymą galima pamiršti, žmonės turi elektrinius šildytuvus, kurie naudoja labai daug energijos. Tai juos įsijungia trumpam pašildyti kambarį. Man irgi davė šildytuvą, tai atrodė, kad lauką šildau, net nejaučiau šilumos, viskas per tuos plyšius išeidavo. Tada pasistačiau savotišką palapinę. Buvo dvi lovos, tai vieną vertikaliai paverčiau ir uždėjau antklodėmis. Ten bent jau galėdavau be pirštinių būti“, – pasakoja tautietė.

Viktorijos Noreikaitės gyvenimo Čilėje akimirka / Asmeninio albumo nuotr.

Daugybė mitų nepasitvirtino

Baigusi mokytojauti Čilėje, Viktorija viena leidosi į kelionę po kitas Lotynų Amerikos šalis – Peru, Kolumbiją, Nikaragvą, Meksiką. Nors aplinkiniai stebėjosi, kaip ji keliauja vienui viena, pašnekovė sako įsitikinusi, jog daugelis baimių ar mitų neatitiko realybės.

„Aš Čilėje nuolat važiuodavau pakeleivinėmis mašinomis. Net vietiniai sakydavo: „Kaip tai, viena?“ Bet jie patys to niekad nebandė ir galvoja, kad visi žmonės yra baisiai pavojingi. <...> Tikrai nėra taip baisu, kaip aš įsivaizdavau. Ypač jeigu tu važiuoji turistiniais maršrutais.

Žinoma, reikia turėti tą keliautojo budrumą, bet man piniginę grįžus Vilniuje ištraukė, o ne Bogotoje – jau buvau atsipalaidavusi, kad esu namie“, – tikina ji.

Tiesa, lietuvė prisimena ir situacijų, kuriose jautėsi nesaugiai. Pavyzdžiui, kai naktį Kolumbijoje važiuojant iš vieno miesto į kitą sugedo ją vežęs mikroautobusas.

Viktorija Noreikaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Apie 1 nakties sustojom kažkokiame kaimelyje. Buvau prisiklausiusi istorijų, galvojau, kad dabar jau apiplėš. Kolumbijoje visą laiką turėjau dvi pinigines ir du telefonus, buvau pasiruošusi, kad jei kas nors norės apvogti, aš atiduosiu tą antrąją piniginę ir telefoną, o tikruosius laikydavau visai kitur.

Tą kartą jau irgi pasiruošiau, nebuvo jauku. Bet galiausiai atsiuntė kitą autobusiuką ir išvažiavome. Tas pavojus buvo tik mano galvoje“, – pasakoja Viktorija.

Vis dėlto ji pabrėžia nenorinti sudaryti įspūdžio, kad keliauti po Lotynų Ameriką visiškai saugu. Lietuvės teigimu, tam tikri rajonai, į kuriuos verčiau nekelti kojos, išties egzistuoja. Tuo ji įsitikino, kai dirbo nevyriausybinėje organizacijoje ir turėjo lankytis įvairiose žemyno dalyse.

Kolumbija / Shutterstock nuotr.

„Kai dirbau Kolumbijoje, apie blogiausią rajoną man sakė: „Jei ten nueisi, tai tave ten apiplėš ar nužudys.“ Kadangi dirbau nevyriausybinėje organizacijoje, kuri buvo tame rajone, turėjau apsilankyti. Taip, ten gyvena žmonės, kurie verčiasi nelegalia prekyba, bet ten pat gyvena ir kitokie žmonės.

Pavyzdžiui, tame rajone prie manęs priėjo moteris, paklausė, ką aš čia veikiu, ir pasakė, kad padės išsikviesti taksi, nes jei ne tą išsikviesiu, tai gali nežinia kur nuvežti. Tikrai yra žmonių, kurie tau padeda. Bet aš esu vienas iš pavyzdžių ir jei man nieko nenutiko, tai nereiškia, kad ten reikia slampinėti kiekvieną dieną. Tiesiog keliaujant reikia būti budriam ir galvoti, kur vyksti“, – komentuoja Viktorija.

Susitikimai su giminėmis ir tradicinis čiliečių šokis

Pažinusi kitas Lotynų Amerikos šalis, lietuvė vis dėlto sugrįžo į Čilę ir su mylimuoju apsigyveno Viña del Maro didmiestyje, įsikūrusiame netoli jūros.

Per šioje šalyje praleistus metus pašnekovė sako pažinusi šalies tradicijas, atradusi tiek žavinčių, tiek kartais ne iki galo jai suprantamų čiliečių bruožų. Pavyzdžiui, jai buvo neįprasta, kad daug savo laisvalaikio čia skiriama susitikimams su gimine.

Viktorija Noreikaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Lietuvoje aš įpratusi su tėvais dažnai susitikti, o kad visa giminė susirinktų – tetos, pusbroliai ir visi kiti, būna, bet ne kiekvieną savaitgalį. O čia beveik kiekvieną savaitgalį susitinka, ir į uošvienės brolio pusseserės gimtadienį gali pakviesti (juokiasi).

Kai nebuvo kovido, mus praktiškai kiekvieną savaitgalį kur nors kviesdavo. Ir nemalonu atsakyti, nes nieko nepažįsti, nauja šeima, reikia dalyvauti. Paskui pamačiau, kad jeigu taip nuoširdžiai visur eisi, tai niekam kitam savaitgalį laiko neliks. Nei čia blogai, nei čia gerai, tiesiog tokia tradicija, kitokia kultūra, man ji buvo neįprasta“, – mintimis dalijasi Viktorija.

Viktorijos Noreikaitės gyvenimo Čilėje akimirkos / Asmeninio albumo nuotr.

Bene labiausiai lietuvę sužavėjo, kaip Čilėje švenčiama Nepriklausomybės diena. Nors ši proga minima rugsėjo 18 dieną, pašnekovė patikina – vietiniai švęsti pradeda gerokai anksčiau.

„Tai yra svarbiausia metų šventė, svarbesnė net už Kalėdas ir švenčiama praktiškai visą savaitę. Susirenka visa šeima, viską papuošia Čilės vėliavomis, tradicinėmis dekoracijomis, visada būna rengiamas barbekiu „Asado“. Taip pat klausomasi tradicinės muzikos ir šokamas tradicinis šokis – kvekas (angl. cueca)“, – pasakoja pašnekovė.

Tradicinis Čilės šokis kvekas / Asmeninio albumo nuotr.

Ir ji pati dar pirmaisiais gyvenimo Čilėje metais išmoko šį tradicinį šokį. Anot Viktorijos, artėjant valstybinėms šventėms, jis šokamas gatvėse, praktikuojamasi ir mokyklose.

„Merginos turi tokias pūstas sukneles, vaikinai šoka su kaubojiškais rūbais. Mano draugo tėvai gyvena mažesniame mieste, tai ten ne vienas kaubojus prajoja ir ant arklio. Tai Nepriklausomybės dieną galima justi, kad visi įsimylėję Čilę, man tai labai žavu“, – komentuoja lietuvė.

Netikėtas sugrįžimas į Lietuvą

Ir nors pašnekovė vylėsi toliau tęsti veiklą su nevyriausybinėmis organizacijomis, prasidėjusi pasaulinė pandemija sujaukė bet kokius planus.

Mėnesiai bėgo, Viktorija darbo dairėsi visur, kol galiausiai akys nukrypo į Lietuvą. Sulaukusi pasiūlymo dirbti lietuviškame startuolyje, prieš kelias savaites ji parvyko į gimtinę.

Viktorija Noreikaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Čilėje nepabodo, bet seniai nebuvau Lietuvoje ir ėmiau darbų intensyviau dairytis būtent čia, ko anksčiau nedariau. Man pradėjo skambinti, kviesti į pokalbius. Taip ir išėjo. Galiu dirbti iš bet kur, bet labai skiriasi laiko juostos, o ir centrinis biuras yra Vilniuje, tai pagalvojau, kad gera proga. Pavasarį su paukščiais pargrįžau“, – juokiasi Viktorija.

Lietuva, kaip pati sako, ją pasitiko šalčiu, bet pradžiugino požiūriu į planavimą. „Užsisakai maisto – atveža, užsisakai kokį siuntinuką – atveža. Kurjeris tvarkingai paskambina ir kartais atveža net anksčiau, nei turėtų, o jei vėluoja kad ir 5 minutes – paskambina.

Tu gali susiplanuoti dieną. Čilėje to tikrai nėra ir prarandi daug laiko, nes žmonės nepraneša, vėluoja, užmiršta ir ten tai visiškai normalu, niekas nepyksta“, – pažymi pašnekovė.

Viktorija Noreikaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anksčiau gal ir būdavo tokia sėsli ir nepajudinama tavo gyvenamoji vieta, šalis, bet dabar nemanau, kad taip yra, ir nemanau, kad reikėtų taip apibrėžti.

Neskuba nuspręsti, ar grįžo visam laikui

Vis dėlto pati Viktorija toli į ateitį neplanuoja. Kaip patikina, dabartinėmis aplinkybėmis tą daryti sunku. Kol kas džiaugiasi grįžusi ir viliasi, kad vasarą čia atvyks ir jos čilietis draugas. Nors prieš pandemiją pora kartu viešėjo Lietuvoje, vasaros grožio jis dar nepažįsta, sako Viktorija.

„Jis dabar yra mokinys lituanistinėje mokyklėlėje, su manimi jau sveikinasi „labas rytas“, pasipraktikuoja kitas naujas frazes. Jei gaus skiepą, vasarą turėtų atvykti. Labai daug nežinomybės, kuri nuo mūsų nepriklauso. Bet noriu parodyti, kad Lietuvoje – ne tik pilki debesys“, – juokiasi ji.

Viktorija Noreikaitė su draugu čiliečiu jau yra kartu buvę Lietuvoje / Asmeninio albumo nuotr.

Tiesa, ar ilgam pasiliks Lietuvoje, Viktorija atsakyti neskuba. Anot jos, šiuolaikiška ir lanksti darbo kultūra naujoje darbovietėje leidžia dirbti iš bet kur, be to, dar nesibaigė bandomasis laikotarpis.

„Drąsiai sakyti, kad grįžau gyventi atgal į Lietuvą visam laikui, negalima. Kai užsisakinėjau internetą, manęs klausė – koks jūsų adresas, kur gyvenat? Man šitas klausimas visą laiką buvo pats sunkiausias. Jį išgirdusi sutrinku ir nežinau, ką atsakyti, kurį adresą duoti.

Anksčiau gal ir būdavo tokia sėsli ir nepajudinama tavo gyvenamoji vieta, šalis, bet dabar nemanau, kad taip yra, ir nemanau, kad reikėtų taip apibrėžti. Pasaulis yra toks globalus! Džiaugiuosi, kad ir Lietuva po truputį tokia tampa“, – mintimis dalijasi lietuvė.