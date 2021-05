Buvusio mokytojo emigracijos patirtis – skyrybos, benamystė ir klaidingas sulaikymas dėl išprievartavimo

Po daugybės Anglijoje praleistų metų vilnietis Giedrius Stankevičius grįžo į Lietuvą. Jis sako, kad toje šalyje praleistas laikas dabar primena labai blogą sapną. Tik sapnuose blogi dalykai nepalieka pasekmių, o štai Giedriaus gyvenimas sudužo į šipulius – jis buvo atsidūręs kalėjime, prarado šeimą ir net sužinojo, ką reiškia būti benamiu.

„Galiu labai tikslią datą pasakyti, net ir laiką. Tai atsitiko 2005 metų rugsėjo 6 dieną 7 valandą ryto, reisas Vilnius–Getvikas, Londonas“, – išvykimą LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Ne)emigrantai“ prisiminė Giedrius.

„Motyvas, be abejo, buvo išvažiuoti, – tęsė jis. – Sakau būtuoju laiku, mes – aš ir buvusi žmona – dirbome pedagogais, esame baigę Vilniaus pedagoginį universitetą, dirbome mokytojais ir jau turėjome sūnelį, paskui gimė dukrytė. Tos aplinkybės, tas laikmetis... Trūko finansų. Iš pradžių atrodo, kad nieko, paskui pradėjo nuolat stigti ir nusprendėme išvažiuoti.“

Du Vilniaus vidurinių mokyklų mokytojai, pasiskaičiavę, kad iš atlyginimo nepragyvena ir nebegali išmaitinti vaikų, ieškojo išeities, ką daryti, kur eiti ir ko prašyti, kad gyvenimas pasikeistų. Tuo metu Lietuvoje kaip tik kilo didžioji emigracijos banga.

Kartą per atostogas Šventojoje sutikta jauna šeima padėjo apsispręsti.

„Ten irgi šeima, jauna šeima, panašiai kaip mūsų metų buvo. Irgi turėjo vaikų, bet tas vyriukas, atsimenu, buvo išvykęs jau beveik metus. Taip sėdėdami per tą savaitę žodis po žodžio įsišnekėjome ir tai buvo tam tikra gairė, pažadėjo padėti su darbais. Aišku, taip neatsitiko“, – pasakojo Giedrius.

Pašnekovas sako, kad su tuomete žmona puikiai suvokė, kad mokytojais tikriausiai jau niekada nebus ir kad emigracijoje teks pakeisti gyvenimą iš esmės. Abu buvo pasiruošę daryti bet ką, kad tik gautų išsvajotą „anglišką atlyginimą“. Taip Giedrius pradėjo dirbti traškučių fabrike, rasti šį darbą neužtruko nė savaitės.

Nuo pat pirmos dienos Anglijoje Giedrių su žmona graužė ilgesys dėl Lietuvoje paliktų vaikų. Tačiau sako, kad tuo metu kitaip pasielgti negalėjo. Sūnui tuo metu buvo 5-eri, o dukra – beveik 2-ejų. Vos gavę pirmą algą, vyras ir žmona pusę jos išsiuntė į Lietuvą vaikus prižiūrintiems seneliams.

Lietuvoje palikti vaikai, kaip netrukus paaiškėjo, nebuvo didžiausia bėda. Bandydamas susikurti ramų gyvenimą Sautamptone, pietų Anglijoje, Giedrius netrukus pateko į tokią istoriją, kokias rodo įtemptuose veiksmo trileriuose.

„Atsitiko baisi istorija. Visiškas kriminalas. Buvo išprievartauta nepilnametė lenkaitė. Paskui jau mes išsiaiškinome, tačiau žinot, kas įdomiausia, gatvės – kaip šachmatų lenta, visi namai praktiškai vienodi, net ir spalvos, terakotos spalvos plytos. Tai atsitiko naktį, kaip paskui paaiškėjo, ta mergina, iškvietus policiją, būdama šoko būsenos turbūt bedė ir pataikė į tą namą, kur gyvenome mes“, – pasakojo Giedrius.

Giedrius Stankevičius / LRT stopkadras

Kraupaus nusikaltimo auka parodo pirštu į namą, kur, kaip tyčia, gyvena Giedrius su žmona bei dar dvi kitos šeimos. Ramus buvusio mokytojo gyvenimas tą akimirką apsiverčia aukštyn kojomis.

„Niekas nieko nežinojo. Pirmadienio rytas, mes kaip tik iš Lietuvos buvome parskridę, buvome Kalėdų nuskridę pas vaikus, dovanų nuvežę. Kaip tik pirmas rytas grįžus, atsikėliau, atsimenu, 6 valandą, visada pirmas keldavausi sumuštinių pasiruošt į darbą. Moterims susiruošt ilgiau reikia, bet to laiko buvo. Stoviu virtuvėje, dešrą pjaustau ir staiga smūgis į duris, išlekia tos durys, gal kokie 8–10 policininkų kaip juodi dideli tarakonai. Vienas iš karto prie manęs, aš sustingau, laikiau tą peilį, jis man ir iškrito iš rankų. Mus visus, 4 vyrukus, suėmė, labai švelniai antrankius uždėjo“, – prisiminė laidos pašnekovas.

Tą sekundę, kai įsiveržę policininkai jį sulaikė, nei Giedrius, nei kiti name gyvenę vyrai dar nesuvokė, kas įvyko ir kuo jie kaltinami. Visų mintyse užvirė įvairiausi scenarijai. Nuo Migracijos tarnybos iki galbūt nesumokėtų mokesčių.

„Nieko nesupratom, nieks nieko nepaaiškino. Išveda į gatvę, gatvė atitverta policijos automobiliais kaip koviniame filme. Kiekvienam pastatyta po automobilį. Įsodino už grotų, nuvežė į nuovadą, aš jau atgavęs kalbos dovaną, atsipeikėjęs to konsteblio paklausiau, už ką mes suimti. Sako: „Už grupinį išprievartavimą.“ Vos nenualpau, kaip stovėjau – taip ir atsisėdau ant grindų. (...) Uždarė į vienutes po vieną. Kas įdomiausia, kameros durų nebuvo uždarę, atėjo policininkas, pasistatė kėdutę, atsisėdo ir sėdėjo. Užsirašinėja kažką. Nežinau, gal tokia metodika, kaip žmogus elgiasi, aš nerimau. Vaikštinėjau, vaikštinėjau, galva ratu sukosi, nesupratau, kas vyksta“, – kalbėjo Giedrius.

„Vietoj pirminio plano uždirbti pinigų šeimai atsidūriau kalėjime“, – sako Giedrius, tą akimirką galvojęs ir apie patį blogiausią scenarijų, kad gali būti nuteistas už nepadarytą nusikaltimą ir sėdėti visą likusį gyvenimą.

„Atvedė į nedidelę salę, net ne salė, kambarys. Pasodino, klausia, ar reikia vertėjo. Sakiau, kad aš gana neblogai kalbu angliškai, bet pageidaučiau. (...) Prasidėjo kvota – kur buvot, kaip, ką... Daug klausimų buvo. Klausė, ar sutinku, kad paimtų mėginėlį. Sakau: „Gerai, aš tikrai nekaltas, buvau namuose, miegojau su žmona.“ Paskui vėl palydėjo į tą kamerą, vėl jis atsisėdo, užsirašinėja, žiūri, ką aš veikiu, (...) sako: „Jums gal šalta?“ O aš iš tikrųjų stovėjau, tirtėjau visas, nes visus drabužius paėmė, net apatinius. Viską“, – pasakojo Giedrius.

Visa ši neįtikėtina istorija vyrą stipriai traumavo, tačiau, kaip staiga prasidėjo, taip netikėtai ir pasibaigė. Visos pasekmės liko tik Giedriaus galvoje.

„Po kokių 12 valandų ateina, atneša drabužius: „Jūs laisvas.“ Žiūriu, ten, kur buvo mūsų vyriukai, visus mus po vieną su intervalu paleidžia. Praleidom tą darbo dieną, aš išeidamas dar atsisukau ir klausiu: tai gal jūs atsiprašysit už tą neteisėtą suėmimą? Pasitaikė toks piktas, atsimenu, jis taip į mane pažiūrėjo, sako: jeigu reikės, suimsim dar kartą. Aš tik greičiau iš tos nuovados per duris“, – sakė laidos pašnekovas.

Vilniaus oro uostas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prisimindamas, ką tuo metu išgyveno ir galvojo, Giedrius prisipažįsta net ir pats pradėjęs savimi abejoti. „Kai visi sako, kad esi kaltas, pradedi galvoti, o gal tikrai, gal tik nieko neatsimenu?“ – sako jis. Dar ilgą laiką po šių dramatiškų įvykių Giedrius išgyveno, kad visi jo duomenys pasiliko Anglijos nusikaltėlių sąrašuose ir kad tai gali pakenkti ieškantis darbų.

„Man turbūt nebuvo lemta emigruoti“, – dabar svarsto Giedrius, prisimindamas tuos beveik penkiolika užsienyje praleistų metų. Ten viskas griuvo vienas po kito. Po suėmimo istorijos jo laukė skaudi žinia iš žmonos. Moteris nusprendė skirtis.

„Labai sunku paaiškinti šitą dalyką. Nežinau, kodėl. Nežinau. Visada buvome tikrai gera pora, mylėjome vienas kitą, o taip atsitiko. Tiesą sakant, negaliu paaiškint“, – kalbėjo Giedrius.

Jeigu reikėtų išrinkti, kas kaltas dėl skyrybų, Giedrius sako, kad Anglija. Šioje šalyje esą sugriūva labai daug atvykusių užsidirbti šeimų.

„Iš tų pažįstamų, su kuriais mes tada atvykome ir bendravome, nesakau, kad susidraugavome, praktiškai 100 proc. išsiskyrė. Atvažiavo šeimomis, o išsiskyrė ir pasuko skirtingais gyvenimo keliais. Gavus daugiau pinigų prasideda laisvesnis gyvenimas, noras išlaidauti, man atrodo, atsiranda trintis“, – pastebėjimais dalijosi pašnekovas.

Nuo ryto iki vakaro sunkiai ardamas fabrikuose, likęs vienas be žmonos, Giedrius viso to nebepakėlė. Sako, per kelias savaites tapo visiškai neatpažįstamu žmogumi, abejingu viskam, kas vyksta aplinkui.

Depresija vyrą privedė iki to, kad jis nei norėjo, nei pajėgė toliau dirbti. O tie, kas Anglijoje nedirba, galiausiai atsiduria gatvėje. „Kadangi pasidariau vos ne kaip daržovė, šeima dingo, darbas dingo, faktiškai atsidūriau gatvėje. Dar mašiniuką turėjau tokį nediduką, „Nissan Micra“, kaip dabar atsimenu. Šiaip turėjom šeimyninę mašiną, bet ji žmonai liko“, – sakė Giedrius.

Užuot susitvarkęs gyvenimą, kaip planavo išvykdamas, tapo vienu iš tūkstančių Didžiosios Britanijos benamių. Tuo metu svarbiausia buvo iš sielvarto nepradėti gerti ar kaip nors kitaip svaigintis.

„Gyvenau savo mašiniuke. Kadangi gyvenome netoli kanalo, prie vandens, aš ten tokioj aikštelėj, atsimenu, įsikūriau labai sėkmingai. (...) Aš niekam nepasakojau, visiškai niekam“, – pasakojo buvęs emigrantas.

Problemos, jokių perspektyvų ir jokios pagalbos. Su tokia realybe susiduria daug lietuvių, sako Giedrius, viską patyręs savo kailiu. Kreiptis į gimines Lietuvoje buvo gėda, paskelbti viešą pagalbos prašymą – taip pat. Keltis į nakvynės namus nesinorėjo, ir tik išsekus visiems finansams, kai kišenėje neliko nė svaro, Giedrius išdrįso pažįstamiems prisipažinti, kad atsidūrė gatvėje.

„Ir vėl senos arabiškos, musulmoniškos pažintys. Kažkurią popietę atvažiavau į tą miestelį, kur mes gyvenome, ir užsukau į kebabinę. Kai dirbome fabrike, vienas iš bendradarbių turėjo nusipirkęs kebabinę, o jo draugė buvo lenkaitė. Jis atėjo, šnektelėjome, klausia, kur mašina. Sakau, kad čia, už kampo. Klausia – daiktų turi? „Turiu, lagaminėlis, visa kita.“ Varyk, sako, čia mašiną, neškis daiktus. O ta kebabinė buvo nedidelė, kadangi Anglijoje visi pastatai seni, dviaukštis toks su mansarda. Va, raktas nuo kambariuko mansardoje, jis nedidelis, neškis daiktus ir gyvensi, darbą duosiu, mašiną turi, už pragyvenimą iš tavęs neimu, maistas nemokamai, padėsi virtuvėje ir pavežiosi maistą“, – ištiestą išsigelbėjimo šiaudą prisiminė Giedrius.

Giedrius Stankevičius / LRT stopkadras

Gavęs darbo, jis užsisuko kasdieniuose reikaluose, o tai padėjo pasimiršti graužusioms problemoms.

„Vienas sukrėtimas po kito, tokia buvo mano Anglija“, – dabar savo emigraciją apibendrina Giedrius, Vilniuje pradėjęs teikti pavežėjo paslaugas. Grįžti į Lietuvą jam buvo nedrąsu, tačiau ir tikslo likti svetimoje šalyje sako jau neturėjęs, mat vaikai – pilnamečiai, dukra ir pati pastebėjo, kad tėčiui svečioje šalyje nėra lengva.

Grįžęs į gimtąjį Vilnių vyras įsikūrė pas mamą ir nedideliais žingsniais ėmėsi tvarkyti pašlijusį gyvenimą. Kurį laiką dirbo virėju, dabar tapo pavėžėju.

Kasdien važinėdamas pagal užsakymus, Giedrius sako pamėgęs vairuotojo darbą. Jam įdomu ne tik naršyti po gimtąjį Vilnių, bet ir bendrauti su dešimtimis klientų. Tai jie pasidalija savo istorijomis, tai jis papasakoja savąją ir pataria į Angliją neemigruoti.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Ne)emigrantai“.