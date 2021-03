Meksikos kurorte apsistojusi lietuvė: susirgimų koronavirusu čia niekas nežino ir tikriausiai neskaičiuoja

Buvęs modelis, dabar sveikatingumo versle dirbanti Ugnė Čižiūnaitė apsistoti viename kampelyje negali. Kai pasaulis toks didelis ir toks gražus, jai norisi kuo daugiau pamatyti. Net ir per pandemiją 23-ejų mergina su mylimuoju ryžosi pagyventi ten, kur šiuo metu šilta ir ribojimų gerokai mažiau nei Europoje.

Tulumo kurortas ant Karibų jūros kranto – šiuo metu viena populiariausių ir madingiausių vietų ilsėtis. Čia keliauja „auksinis jaunimas“ iš visos planetos, tačiau dauguma pabūna vos savaitę ar dvi ir keliauja namo. O štai Ugnės planas visai kitoks. Gražuolė iš Lietuvos nori čia gyventi, kol nusibos. Jokių laiko ribojimų nenusistatė.

Panašios vietos pasaulyje nėra – įsitikinusi Ugnė. Vos atvykus į laukinės gamtos apsuptą miestelį jai pasirodė, kad čia išnyksta visi žmonių rūpesčiai, tarsi niekas neturėtų jokių įsipareigojimų, spaudžiančių terminų ir panašiai.

„Tai vieta, kur žmonės mėgsta vakarėlius, kur žmonės mėgsta gerą ir kokybišką laiką, galbūt ir negaili pinigų išleisti geresniems viešbučiams, geresniems restoranams. Čia labai daug jaunų žmonių, labai žmonės susitelkę į sveiką gyvenseną, į jogą, į mitybą, tokius dalykus“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „(Ne)emigrantai“ sakė U. Čižiūnaitė.

Iš vietinių žmonių lietuvaitė išgirdo istoriją, kad vienas pirmųjų Tulumo miestelio gyventojų buvo narkobaronas iš Kolumbijos Pablo‘as Escobaras, čia esą turėjęs vilą. Tiesa, vos prieš keliolika metų miestelis nebuvo panašus į tokį, koks jis yra dabar – vietą, kur naktis viešbutyje gali kainuoti brangiau nei Paryžiuje, garsiame „Four Seasons“ viešbutyje – per 2000 dolerių už naktį.

Iš pradžių į miestelį plūdo turistai, o per porą pastarųjų metų padaugėjo atvykstančių su tikslu pagyventi pusmetį ar daugiau. Daugiausia tai jauni žmonės, galintys dirbti per atstumą. Ugnė pastebėjo, kad šią vietą vis labiau atranda žinomi verslininkai, dainininkai ir aktoriai. Vaikštant po miestelio barus ar užsukus į paplūdimį labai dažnai galima sutikti iš televizijos pažįstamus veidus.

„Praeitą savaitgalį buvom vienam vakarėly, tai jame buvo ir Eddie‘is Butleris. Tiesiog atvažiuoja specialiai užsiauginęs barzdą, kad atrodytų kaip vietinis. Kokias 5 minutes bandžiau aiškintis, kas jis toks, kol supratau. Atrodo kaip vietinis šamanas. Tikrai labai daug žvaigždžių atvažiuoja čia pabėgt“, – laidoje pasakojo Ugnė.

Tulumas, Meksika / AP nuotr.

Nors Meksikoje žmonės kalba ispaniškai, šiame miestelyje kur kas dažniau girdėti anglų kalba, nes dauguma atvykėlių yra amerikiečiai. Prisitaikydami prie klientų vietiniai verslai taip pat samdo anglakalbius darbuotojus, todėl Ugnė džiaugiasi, kad susikalbėti sunkumų nekyla. Dažnai po kelionės į Meksiką žmonės džiaugiasi, kad daug pinigų toje šalyje neišleido, visgi su Tulumu yra šiek tiek kitaip. Kadangi kurortą pamėgo dideles pajamas turintys žmonės, visos kainos čia pakeltos. Kai kas kainuoja net dvigubai brangiau nei sostinėje Meksike.

Sparčiai daugėjant naujų gyventojų – daugėja ir namų. Ugnė sako, kad kai kuriuose Tulumo rajonuose – viena nesibaigianti statybų aikštelė. Auga nauji, prabangūs daugiabučių kvartalai su baseinais, sodais ir kitais privalumais. Gana padorios, dažnesniam lietuviui įkandamos kainos Tulume būna 10 mėnesių per metus, tačiau nuo gruodžio iki vasario vidurio čia jos šokteli dvigubai ar net trigubai. Būtent šiuo laikotarpiu į kurortą atostogauti atvyksta didžiuliai srautai amerikiečių.

„Vadinasi „high season“ – pakyla tiek viešbučių, tiek visų butų kainos plius dar 200–300 eurų. Būna tikrai sunkus sezonas, jeigu kas gyvena. Draugų laukiam, kad atvažiuotų pas mus, kad nuomotumės kartu, nes vieniems tikrai sunku. Plius dar valgyt reikia, pragyventi. Bet kas keisčiausia, kad ir viešbučiai kainuoja kosmiškai“, – pasakojo Ugnė.

Dar vienu Tulumo išskirtinumu lietuvė vadina nepaprastą šio miestelio saugumą. Anot jos, čia nėra žiaurių kriminalų, todėl net ir vidury nakties ji jaučiasi saugi ir nebijo viena vaikščioti po miestelį.

„Net paskaičius „Google“, Tulumas yra saugiausia vieta Meksikoje. Taip yra. Čia mažiausias kriminalų ir visokių susišaudymų skaičius, procentas. Kiek čia esu buvusi, nesu mačiusi nė vieno incidento, niekas nėra piktai užkalbinęs ar piktai pasižiūrėjęs. Matyt, čia jų pragyvenimo šaltinis ir jie tai gerbia. Tiesiog per mažai vietos išsireikšti, nes visi žmonės, ypač vietiniai, čia dirba“, – pasidžiaugė pašnekovė.

Ugnė Čižiūnaitė / LRT stopkadras

Vis tik vienas apie Meksiką sklindantis stereotipas, pasak Ugnės, tinka ir Tulumui. Ji sako, kad šiame miestelyje geriau nesusidurti su vietiniais policininkais, nes iš jų greičiau sulauksi ne pagalbos, o problemų.

„Su policija yra toks dalykas, kad jie gali prie tavęs privažiuoti, paklausti, ar esi išgėręs, paprašyti papūsti. Jei esi išgėręs, jie sakys tau: imam antrankius ir važiuojam į nuovadą. Tada turi parodyti piniginę, jie pasiima pinigėlius iš tavęs ir palinki gero vakaro“, – sakė Ugnė.

Šiuo keistu pasauliui laikotarpiu, Tulume gyvenimo ritmas nė kiek nesulėtėjo. Miestelyje netgi gali atrodyti, kad vietiniai žmonės apie pavojingą ligą nėra girdėję.

„Nesijaučia. Gal ir yra, čia niekas nežino duomenų, tikriausiai neskaičiuoja. Nereikia kaukių lauke, viskas veikia, restoranai, barai, viešbučiai, festivaliai – viskas veikia. Kaukių reikia tik parduotuvėj, tai tikrai pamiršti, kartais paprašo užsidėti kaukę prieš įeinant į parduotuvę, galvoji: kodėl kaukę užsidėti?“, – pasakojo „(Ne)emigrantų“ pašnekovė.

Čia, skirtingai nei jos gimtajame Vilniuje, negausi kai kurių grožio paslaugų, prie kurių ji pripratusi, tačiau dėl to per daug nesijaudina. Kitokie čia ir eismo įpročiai – dauguma atvykėlių, pasak lietuvės, stengiasi gyventi be automobilio: taip ir ekologiškiau, ir pigiau. Todėl miestelyje itin populiarūs dviračiai.

Mergina paskaičiavo, kad gyventi prabangiame Meksikos miestelyje jai išeina pigiau nei Vilniuje. Mat čia beveik nieko nesinori pirkti.

„Dėl drabužių čia visi žiūri į ekologiją, tai mes stengiamės tų drabužių nepirkinėti. Čia jų labai ir nereikia, nes čia taip karšta, užsidedi maudymuką ar maudymosi šortus ir viskas, daugiau nieko nenori ant savęs užsidėt, nes esi lipnus ir tau karšta. O dėl pragyvenimo, maisto – kainos, sakyčiau, netgi mažesnės negu Lietuvoj. Vien dėl vaisių, daržovių, nes jos yra čia vietinės ir automatiškai pigesnės“, – kalbėjo U. Čižiūnaitė.

Per atstumą tėvų versle šiuo metu dirbanti Ugnė sako, kad į Lietuvą grįžti neskubės. Ji šeimai įrodė, kad gali atlikti visas užduotis iš bet kurios pasaulio vietos. Tad prisirišti prie vienų namų – visai nereikia.

„Dirbu kompiuteriu, pagrindinis mano darbas kompiuteriu. Mano grafikas nėra nuo 8 iki 17 val. Pasidarau darbus, vieną dieną galiu pasidaryt daugiau darbų, kitą dieną turėsiu laisvesnę. Labai lengva, motyvacija didesnė, kai matai, kad saulė šviečia už lango, palmės, norisi greičiau viską kokybiškai padaryt ir įkvėpimo daugiau ateina. Tas labai smagu, kaip ir mano draugui, kuris irgi dirba gan sudėtingą darbą. Sakė, kokybė pagerėjo 100 kartų“, – aiškino mergina.

Visas reportažas – LRT TELEVIZIJOS laidoje „(Ne)emigrantai“.